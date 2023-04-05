82 комментария

Вадим Лукомский – о лондонской версии Эдена.

Эден Азар возвращается на «Стэмфорд Бридж» в составе «Мадрида». Выход бельгийца будет лишь индикатором тотальной уверенности «Реала» в результате. Если все будет идти по плану, Карло выделит ему несколько минут со скамейки, а болельщики – встретят овациями.

Нынешний потолок Азара – такие символические моменты. В «Челси» он был другим. Подарил клубу 7 сезонов прогресса, стабильности и элегантности. Некоторые элементы его футбола менялись, тренеры по-разному адаптировали его роль при обороне, но в любой конфигурации у бельгийца были постоянные суперсилы, о которых хочется вспомнить.

Речь про магию, которую он рождал в левом полуфланге (иногда стартуя там, иногда смещаясь из более широкой позиции). Вспоминая, мы заодно опишем, каким должен быть идеальный современный игрок этой роли. Когда-то Азар был именно таким – вопрос, как выключить Эдена, был первым для любого соперника, у него не было явных слабых мест и было владение абсолютно всеми приемами, которые нужны в этой роли.

Суперсила №1 – магнетизм

Ключевое качество Азара никак не связано с голами – это диагональный дриблинг. Вы точно видели этот прием: Эден получает мяч на левом фланге и тащит в центр, слегка продвигаясь вперед; фишка тут не в продвижении, а в реакциях соперников – они вынуждены выдергиваться, оставлять привычные позиции, рушить схему. Большинство игроков теряют мяч в таких эпизодах, Азар – почти никогда. Сохраняя его, бельгиец создавал свободу партнерам, которые оставались без опеки.

В базовых эпизодах Азар собирал вокруг себя по три соперника. В лучших мог отвлекать по 5-6. Вот классика – два оппонента свирепо вцепились в Эдена:

Этого мало для отбора, вскоре реагирует третий, но и он уже отстает от эпизода:

Иногда аналогичные в плане разрушения чужой схемы эпизоды Азар выдавал и в центральной зоне. Прошел троих – и заставил еще одного выдернуться:

Ускользает от подката – и против Азара играет пятый за эпизод оппонент (которого бежит страховать шестой):

С бровки за этим ужасом наблюдает Шон Дайч, который всю неделю работал над компактностью команды в рамках только что уничтоженной схемы 4-4-2. Никто в АПЛ не наказывал за неправильную парковку лучше Азара (за счет командных действий – бывало; индивидуально – никто).

«Я всегда стараюсь привязать к себе несколько соперников, чтобы создать возможность для открывания партнера. Дальше я просто передаю им мяч. В такие моменты я почти не думаю. Делаю все на инстинктах», – объяснял Азар в интервью Тьерри Анри. Кроме самого дара сохранения мяча, бельгиец обладал классным интуитивным чувством, когда нужно от него избавляться.

Косвенным отражением великолепия Азара в такие моменты служит статистика предударных действий (включает два последних действия перед ударом и лучше отражает влияние на атакующую игру команды, а не только на последний пас). Она доступна только за два последних английских сезона Эдена – оба раза он оказывался лидером с отрывом:

Еще одна деталь, в которой бельгиец доминировал – продвигающие проходы. Здесь ему помогал тот же набор качеств. По этому показателю в рамках АПЛ Азар улетал в космос – остальные к нему даже не подбирались:

Долгое время Азар был явно лучшим диагональным дриблером в левой части поля. Оговорка про часть поля нужна, потому что эти же приемы любит Лионель Месси (смещаясь по правой части поля). Только аргентинец был сопоставим с пиковым Азаром по этому навыку.

Суперсила №2 – дриблинг и собранные фолы

Необходимость реагировать, страховать даже ценой разрушения схемы возникала из-за того, что Азар был безумно хорош 1-в-1. В эпизодах с магнетизмом Эдену не всегда надо было обыгрывать – там в первую очередь проявлялось умение контролировать мяч под нарастающим давлением.

С обыгрышами в чистом виде у него тоже не было проблем. В АПЛ бельгийцу не было равных в плане дриблинга: за семь сезонов он сделал 909 обводок и лидирует за этот период с отрывом в 288 обводок от второго места. Аналогичная ситуация с количеством собранных фолов: лучший результат – 638, отрыв – 188.

«Очень важно иметь игроков, которые способны обводить и при этом достаточно умны, чтобы понимать обстановку и взаимодействовать с партнерами. Азар – лучший пример. Без дриблинга даже самая продуманная игра в пас рискует стать просто набором передач без продвижения», – объяснял тренировавший бельгийца в «Лилле» Клод Пюэль.

Жозе Моуринью обращал внимание на ключевой аспект дриблинга Азара – на первом плане всегда была эффективность и польза для команды: «Вы ни за что не найдете оппонента, который сказал бы: «Азар унизил меня, издевался надо мной, показывая финты ради финтов по 20 раз, когда его команда вела 5:0». Никто и никогда так про него не скажет».

«Азар – игрок моментов, решающих моментов. Чтобы его сдерживать, нужно их не допускать. «Челси» способен выигрывать матчи благодаря ему одному. Такую способность я видел только в Месси, Криштиану, Неймаре и Салахе. Считаю, он в пятерке лучших игроков мира», – восторгался в 2019-м Унаи Эмери.

The Telegraph даже научно объяснял феномен лучшего дриблера АПЛ. Ключевое преимущество Азара – сильные мышцы ног и ягодиц. Это умножалось на нестандартное телосложение и ставшую легендарной работу задницей при дриблинге. Ею на полном серьезе восхищался Яя Туре: «Он низкий, его мощная задница тоже располагается низко. Ты выставляешь ногу, пытаясь отобрать мяч, а он в ответ ставит задницу. И с этим ничего не сделаешь».

Если хотите ощутить магию дриблинга Азара через один эпизод, вот вам гол в ворота «Ливерпуля». Точка начала прохода:

Одного обыграл сразу, еще троих связал тут в одной точке:

Вошел в штрафную и положил в дальний на точность:

Собранные Азаром фолы тесно переплетаются с этим навыком. Часто это было единственным способом сдержать бельгийца. При этом он никогда не жаловался, что получает по ногам – наоборот, гордился этим. «Я всегда считал, что, если на мне много фолят, то я провожу хороший матч. Это приносит пользу команде, ведь каждый штрафной – это шанс забить гол», – признавался Эден.

Суперсила №3 – стеночки

Если оценить Азара по самой высокой планке, то можно упрекнуть в нехватке разрезающих передач. Он креативил другими путями. Первый и главный описан выше – собрать вокруг себя соперников и вовремя избавиться от мяча (там качество паса уже не так важно). О втором говорят поменьше – стеночки.

Азар был в них прекрасен и буквально провоцировал такие эпизоды. Стеночки требуют не столько тонкости паса, сколько безупречного тайминга действий и чтения эпизода на несколько ходов вперед. При правильном насыщении атаки Эден использовал их как постоянное оружие.

«Жиру – нападающий-ориентир в нашей команде. Возможно, лучший в мире в этой роли. По крайней мере, я так считаю. Когда он получает мяч, он способен его удерживать, располагаясь спиной к воротам, с ним очень удобно разыгрывать стеночки», – рассказывал Азар.

Азар находит возможность и исполняет тычок в сторону Жиру:

Француз укрывает мяч, а потом своевременно выкатывает в зону, куда запланировал открывание Азар:

Очень крутым в этом отношении был Дидье Дрогба. Азар с ним пересекся во время камбэка ивуарийца в «Челси» – тогда Дидье был лишь игроком обоймы, но фирменный прием всегда был готов исполнить.

По провоцированию и исполнению стеночек Азар был одним из лучших на планете. С правильным партнером в центре атаки они становились полноценным инструментом. В другие моменты были полезным ситуативным приемом.

Суперсила №4 – играл без травм (правда!)

Стабильность и постоянная доступность были в числе плюсов Азара на английском этапе карьеры. На фоне последних сезонов шокирует, но смотрите сами:

В 5 из 7 сезонов Азар проводил на поле более 75% от доступных в АПЛ минут. Для атакующего игрока – это очень много. Иногда даже больше, чем следует – говорит о невероятном здоровьи и, возможно, нехватке ротации. Для контекста: прошлогодний результат Карима Бензема – 75,8%. Это статус ключевого игрока с легкими повреждениями и некоторой ротацией. Азар часто уверенно перекрывал эту планку.

Лучший результат бельгийца после «Челси» – 31,5% в первый мадридский сезон. Печально, но это уже другая история. В Англии у Эдена просили объяснение, почему он никогда не ломается: «Думаю, это от природы. Как в случае Месси, который почти никогда не травмируется. Хотя, возможно, кое-где мне везет. В детстве я занимался дзюдо, что тоже могло в некоторой степени помочь».

Постоянная доступность сочеталась с высоким уровнем стабильности. Косвенный индикатор – его влияние на команду. Два сезона, в которые Азар играл меньше 75% – два сезона, в которые «Челси» не попадал в четверку.

«За 12 лет я провел только один плохой сезон. Последние 6 месяцев при Моуринью. И это только частично было моей виной. После победы в чемпионате мы попросили у Жозе дополнительный отдых. Из-за этого я вернулся в плохой форме», – так в момент ухода из «Челси» оценивал себя сам Азар. Спорить трудно, а в тот самый неудачный год была еще история с травмой – Азар не мог играть в полную силу и хотел залечить повреждение, а Жозе, вопреки аргументам врачей, использовал бельгийца. В остальном уровень Азара варьировался между «отличным» и «грандиозным».

Бонус – результативность

Результативность для Азара была бонусом, а не суперсилой, но все же ему есть чем похвастаться: лишь раз за 7 сезонов он не был в топ-2 по гол+пас среди игроков «Челси». 3 раза завершал в качестве лидера.

Это лишь побочный продукт его великолепия. Истинная сущность Азара – выступать дестабилизатором чужих оборон и влиять на рисунок матчей в намного более широкой степени. Результативность – лишь фон этой активности. При этом он в порядке по гол+пас – просто не на топ-топ-уровне.

«Я часто себя спрашиваю, что могу сделать, чтобы стать ближе к Месси и Роналду и забивать по 50-60 голов за сезон. Конечно, я пытаюсь, но осознаю, что никогда не буду истинным бомбардиром. Мне чего-то не хватает. В первую очередь нужной психологии. Думаю, сейчас, чтобы выигрывать «Золотой мяч» и другие награды, нужно быть эгоистом. Я просто-напросто не такой. Не могу таким стать. Такой у меня характер», – рассуждал Азар.

В другие моменты он обозначал цель прибавить в результативности, порой даже говорил детально, подчеркивая необходимость «тратить меньше энергии вдалеке от ворот и сосредоточиться на последних 25 метрах поля». Но на практике у него не получилось перебороть себя. Возможно, это к лучшему. Быть великим дестабилизатором круче, чем одним из лучших бомбардиров.

«Ни один другой игрок не играл настолько мощно против любой из моих команд. Мы перепробовали все, но все равно не справлялись с ним. Мы пытались опекать его персонально, использовать подстраховку, опекать его тремя футболистами и пару других тактик, но против него просто невозможно играть», – восторгался Гус Пойет.

Таким был пиковый Эден Азар. Печально, что в «Мадриде» его сдержали, но совсем не через инновационные тактики. Цепочка связанных друг с другом травм, проблемы с внутренней мотивацией/режимом и банальное старение лишили нас шанса наблюдать настоящего Азара. Он остался в Лондоне.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Jamie McDonald