82 комментария

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Мы скучаем по такому Азару. В «Челси» были магнетизм, доминирование по обводкам и сезоны без травм

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Вадим Лукомский – о лондонской версии Эдена. 

Эден Азар возвращается на «Стэмфорд Бридж» в составе «Мадрида». Выход бельгийца будет лишь индикатором тотальной уверенности «Реала» в результате. Если все будет идти по плану, Карло выделит ему несколько минут со скамейки, а болельщики – встретят овациями. 

Нынешний потолок Азара – такие символические моменты. В «Челси» он был другим. Подарил клубу 7 сезонов прогресса, стабильности и элегантности. Некоторые элементы его футбола менялись, тренеры по-разному адаптировали его роль при обороне, но в любой конфигурации у бельгийца были постоянные суперсилы, о которых хочется вспомнить.

Речь про магию, которую он рождал в левом полуфланге (иногда стартуя там, иногда смещаясь из более широкой позиции). Вспоминая, мы заодно опишем, каким должен быть идеальный современный игрок этой роли. Когда-то Азар был именно таким – вопрос, как выключить Эдена, был первым для любого соперника, у него не было явных слабых мест и было владение абсолютно всеми приемами, которые нужны в этой роли. 

Суперсила №1 – магнетизм

Ключевое качество Азара никак не связано с голами – это диагональный дриблинг. Вы точно видели этот прием: Эден получает мяч на левом фланге и тащит в центр, слегка продвигаясь вперед; фишка тут не в продвижении, а в реакциях соперников – они вынуждены выдергиваться, оставлять привычные позиции, рушить схему. Большинство игроков теряют мяч в таких эпизодах, Азар – почти никогда. Сохраняя его, бельгиец создавал свободу партнерам, которые оставались без опеки.

В базовых эпизодах Азар собирал вокруг себя по три соперника. В лучших мог отвлекать по 5-6. Вот классика – два оппонента свирепо вцепились в Эдена:

Этого мало для отбора, вскоре реагирует третий, но и он уже отстает от эпизода:

Иногда аналогичные в плане разрушения чужой схемы эпизоды Азар выдавал и в центральной зоне. Прошел троих – и заставил еще одного выдернуться:

Ускользает от подката – и против Азара играет пятый за эпизод оппонент (которого бежит страховать шестой): 

С бровки за этим ужасом наблюдает Шон Дайч, который всю неделю работал над компактностью команды в рамках только что уничтоженной схемы 4-4-2. Никто в АПЛ не наказывал за неправильную парковку лучше Азара (за счет командных действий – бывало; индивидуально – никто). 

«Я всегда стараюсь привязать к себе несколько соперников, чтобы создать возможность для открывания партнера. Дальше я просто передаю им мяч. В такие моменты я почти не думаю. Делаю все на инстинктах», – объяснял Азар в интервью Тьерри Анри. Кроме самого дара сохранения мяча, бельгиец обладал классным интуитивным чувством, когда нужно от него избавляться.

Косвенным отражением великолепия Азара в такие моменты служит статистика предударных действий (включает два последних действия перед ударом и лучше отражает влияние на атакующую игру команды, а не только на последний пас). Она доступна только за два последних английских сезона Эдена – оба раза он оказывался лидером с отрывом:

Еще одна деталь, в которой бельгиец доминировал – продвигающие проходы. Здесь ему помогал тот же набор качеств. По этому показателю в рамках АПЛ Азар улетал в космос – остальные к нему даже не подбирались:

Долгое время Азар был явно лучшим диагональным дриблером в левой части поля. Оговорка про часть поля нужна, потому что эти же приемы любит Лионель Месси (смещаясь по правой части поля). Только аргентинец был сопоставим с пиковым Азаром по этому навыку.

Суперсила №2 – дриблинг и собранные фолы

Необходимость реагировать, страховать даже ценой разрушения схемы возникала из-за того, что Азар был безумно хорош 1-в-1. В эпизодах с магнетизмом Эдену не всегда надо было обыгрывать – там в первую очередь проявлялось умение контролировать мяч под нарастающим давлением.

С обыгрышами в чистом виде у него тоже не было проблем. В АПЛ бельгийцу не было равных в плане дриблинга: за семь сезонов он сделал 909 обводок и лидирует за этот период с отрывом в 288 обводок от второго места. Аналогичная ситуация с количеством собранных фолов: лучший результат – 638, отрыв – 188.

«Очень важно иметь игроков, которые способны обводить и при этом достаточно умны, чтобы понимать обстановку и взаимодействовать с партнерами. Азар – лучший пример. Без дриблинга даже самая продуманная игра в пас рискует стать просто набором передач без продвижения», – объяснял тренировавший бельгийца в «Лилле» Клод Пюэль.

Жозе Моуринью обращал внимание на ключевой аспект дриблинга Азара – на первом плане всегда была эффективность и польза для команды: «Вы ни за что не найдете оппонента, который сказал бы: «Азар унизил меня, издевался надо мной, показывая финты ради финтов по 20 раз, когда его команда вела 5:0». Никто и никогда так про него не скажет». 

«Азар – игрок моментов, решающих моментов. Чтобы его сдерживать, нужно их не допускать. «Челси» способен выигрывать матчи благодаря ему одному. Такую способность я видел только в Месси, Криштиану, Неймаре и Салахе. Считаю, он в пятерке лучших игроков мира», – восторгался в 2019-м Унаи Эмери. 

The Telegraph даже научно объяснял феномен лучшего дриблера АПЛ. Ключевое преимущество Азара – сильные мышцы ног и ягодиц. Это умножалось на нестандартное телосложение и ставшую легендарной работу задницей при дриблинге. Ею на полном серьезе восхищался Яя Туре: «Он низкий, его мощная задница тоже располагается низко. Ты выставляешь ногу, пытаясь отобрать мяч, а он в ответ ставит задницу. И с этим ничего не сделаешь».

Если хотите ощутить магию дриблинга Азара через один эпизод, вот вам гол в ворота «Ливерпуля». Точка начала прохода:

Одного обыграл сразу, еще троих связал тут в одной точке:

Вошел в штрафную и положил в дальний на точность:

Собранные Азаром фолы тесно переплетаются с этим навыком. Часто это было единственным способом сдержать бельгийца. При этом он никогда не жаловался, что получает по ногам – наоборот, гордился этим. «Я всегда считал, что, если на мне много фолят, то я провожу хороший матч. Это приносит пользу команде, ведь каждый штрафной – это шанс забить гол», – признавался Эден. 

Суперсила №3 – стеночки

Если оценить Азара по самой высокой планке, то можно упрекнуть в нехватке разрезающих передач. Он креативил другими путями. Первый и главный описан выше – собрать вокруг себя соперников и вовремя избавиться от мяча (там качество паса уже не так важно). О втором говорят поменьше – стеночки. 

Азар был в них прекрасен и буквально провоцировал такие эпизоды. Стеночки требуют не столько тонкости паса, сколько безупречного тайминга действий и чтения эпизода на несколько ходов вперед. При правильном насыщении атаки Эден использовал их как постоянное оружие.

«Жиру – нападающий-ориентир в нашей команде. Возможно, лучший в мире в этой роли. По крайней мере, я так считаю. Когда он получает мяч, он способен его удерживать, располагаясь спиной к воротам, с ним очень удобно разыгрывать стеночки», – рассказывал Азар. 

Азар находит возможность и исполняет тычок в сторону Жиру:

Француз укрывает мяч, а потом своевременно выкатывает в зону, куда запланировал открывание Азар:

Очень крутым в этом отношении был Дидье Дрогба. Азар с ним пересекся во время камбэка ивуарийца в «Челси» – тогда Дидье был лишь игроком обоймы, но фирменный прием всегда был готов исполнить.

По провоцированию и исполнению стеночек Азар был одним из лучших на планете. С правильным партнером в центре атаки они становились полноценным инструментом. В другие моменты были полезным ситуативным приемом.

Суперсила №4 – играл без травм (правда!)

Стабильность и постоянная доступность были в числе плюсов Азара на английском этапе карьеры. На фоне последних сезонов шокирует, но смотрите сами:

В 5 из 7 сезонов Азар проводил на поле более 75% от доступных в АПЛ минут. Для атакующего игрока – это очень много. Иногда даже больше, чем следует – говорит о невероятном здоровьи и, возможно, нехватке ротации. Для контекста: прошлогодний результат Карима Бензема – 75,8%. Это статус ключевого игрока с легкими повреждениями и некоторой ротацией. Азар часто уверенно перекрывал эту планку.

Лучший результат бельгийца после «Челси» – 31,5% в первый мадридский сезон. Печально, но это уже другая история. В Англии у Эдена просили объяснение, почему он никогда не ломается: «Думаю, это от природы. Как в случае Месси, который почти никогда не травмируется. Хотя, возможно, кое-где мне везет. В детстве я занимался дзюдо, что тоже могло в некоторой степени помочь».

Постоянная доступность сочеталась с высоким уровнем стабильности. Косвенный индикатор – его влияние на команду. Два сезона, в которые Азар играл меньше 75% – два сезона, в которые «Челси» не попадал в четверку.

«За 12 лет я провел только один плохой сезон. Последние 6 месяцев при Моуринью. И это только частично было моей виной. После победы в чемпионате мы попросили у Жозе дополнительный отдых. Из-за этого я вернулся в плохой форме», – так в момент ухода из «Челси» оценивал себя сам Азар. Спорить трудно, а в тот самый неудачный год была еще история с травмой – Азар не мог играть в полную силу и хотел залечить повреждение, а Жозе, вопреки аргументам врачей, использовал бельгийца. В остальном уровень Азара варьировался между «отличным» и «грандиозным».

Бонус – результативность

Результативность для Азара была бонусом, а не суперсилой, но все же ему есть чем похвастаться: лишь раз за 7 сезонов он не был в топ-2 по гол+пас среди игроков «Челси». 3 раза завершал в качестве лидера. 

Это лишь побочный продукт его великолепия. Истинная сущность Азара – выступать дестабилизатором чужих оборон и влиять на рисунок матчей в намного более широкой степени. Результативность – лишь фон этой активности. При этом он в порядке по гол+пас – просто не на топ-топ-уровне.

«Я часто себя спрашиваю, что могу сделать, чтобы стать ближе к Месси и Роналду и забивать по 50-60 голов за сезон. Конечно, я пытаюсь, но осознаю, что никогда не буду истинным бомбардиром. Мне чего-то не хватает. В первую очередь нужной психологии. Думаю, сейчас, чтобы выигрывать «Золотой мяч» и другие награды, нужно быть эгоистом. Я просто-напросто не такой. Не могу таким стать. Такой у меня характер», – рассуждал Азар.

В другие моменты он обозначал цель прибавить в результативности, порой даже говорил детально, подчеркивая необходимость «тратить меньше энергии вдалеке от ворот и сосредоточиться на последних 25 метрах поля». Но на практике у него не получилось перебороть себя. Возможно, это к лучшему. Быть великим дестабилизатором круче, чем одним из лучших бомбардиров. 

«Ни один другой игрок не играл настолько мощно против любой из моих команд. Мы перепробовали все, но все равно не справлялись с ним. Мы пытались опекать его персонально, использовать подстраховку, опекать его тремя футболистами и пару других тактик, но против него просто невозможно играть», – восторгался Гус Пойет. 

Таким был пиковый Эден Азар. Печально, что в «Мадриде» его сдержали, но совсем не через инновационные тактики. Цепочка связанных друг с другом травм, проблемы с внутренней мотивацией/режимом и банальное старение лишили нас шанса наблюдать настоящего Азара. Он остался в Лондоне.

Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Jamie McDonald

82 комментария

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DolJun
нет, я не плачу, просто статья в глаз попала(
+166
-14
+152
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Frank Eastwood
Неожиданный текст, последнее время как думал об Азаре, как же так вышло. Объективно, во время тотального доминирования Криштиану и Месси, составить им тогда конкуренцию по таланту и в будущем стать преемниками могли лишь двое - Азар и Неймар. В итоге ни один, ни другой так и не сделали следующий шаг...
+110
-2
+108
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Сергей Логинов
Немного грустно это читать. Восхищался Эденом в Челси, помню, как ждал и радовался его переходу в Мадрид. И в голову не приходило, что может всё так обернуться.
+59
0
+59
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Satevg
Классный текст, не фанат Челси, но, думаю стоит напомнить каков был настоящий Азар, до эры шуток про бургеры и подобное
+32
0
+32
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Виталий Таранов
Пиковый Азар - один из лучших игроков в футбол, которого я видел когда-либо. Он выходил играть в футбол и получать удовольствие. Не знаю точно сколько, но уверен, что очень много людей стали болеть за Челси именно из-за магии Азара.
Ну и конечно голы. Как сейчас помню его голы в ворота Ливерпуля, Арсенала и ТТХ. Как-будто именно эти голы его визитная карточка.
+27
0
+27
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Sundance Neeskens
Ответ Frank Eastwood
Неожиданный текст, последнее время как думал об Азаре, как же так вышло. Объективно, во время тотального доминирования Криштиану и Месси, составить им тогда конкуренцию по таланту и в будущем стать преемниками могли лишь двое - Азар и Неймар. В итоге ни один, ни другой так и не сделали следующий шаг...
Я бы еще Погба отметил. У него было всё для того, чтобы стать идеальным полузащитником, но история, как мы знаем, не терпит сослагательного наклонения.
+31
-7
+24
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Redsfan
Ну кстати в свой последний сезон в АПЛ Азар вполне себе выдал как раз топ-топ цифры, для АПЛ исторической крутости - 16+15. Лишь четвертый и пока что последние случай в истории АПЛ с 15+ по обоим показателям
+19
0
+19
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Илья Ганин
Ответ Frank Eastwood
Неожиданный текст, последнее время как думал об Азаре, как же так вышло. Объективно, во время тотального доминирования Криштиану и Месси, составить им тогда конкуренцию по таланту и в будущем стать преемниками могли лишь двое - Азар и Неймар. В итоге ни один, ни другой так и не сделали следующий шаг...
За Роналду и Месси уверенно шли Азар и Гризманн
+21
-5
+16
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Shuller18
Наверное самый яркий футболист десятилетия. Наблюдать за игрой Азара было эстетическим удовольствием, а когда он ещё и кураж ловил, на поле случалась настоящая магия.
Его карьера в Мадриде для меня какая-то личная боль, если честно...
+18
-3
+15
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Эзотерический Фундаменталист
Он выдал абсолютно выдающийся последний сезон. Отдал всего, хоть и было заранее известно что он уходит в Реал, насколько я помню. Он уезжал из Челси топ 5 игроком мира. Видимо это его и подкосило. Решил отдохнуть, приехал растренированным с лишним весом. Он не приехал в Реал что-то доказывать, не был голодным. Шансы ему давали, но что-то закладывать в долгую, выстраивать вокруг него игру просто было бы тратой времени, плюс травмы. Жаль что в итоге такой финал.
+10
-1
+9
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Alex Alex
Ответ Дмитрий Губенко
Как и Бэйл, играл в футбол на новичке. Жаль, что у обоих не хватило мотивации. Неудивительно, что Реал перестал тратить большие деньги на звезд.
Бейл клубная легенда Реала и за первые три года (плюс киевский финал) ему все можно простить. Азар даже близко ему в Реале не годится в подметки
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Эзотерический Фундаменталист
Он выдал абсолютно выдающийся последний сезон. Отдал всего, хоть и было заранее известно что он уходит в Реал, насколько я помню. Он уезжал из Челси топ 5 игроком мира. Видимо это его и подкосило. Решил отдохнуть, приехал растренированным с лишним весом. Он не приехал в Реал что-то доказывать, не был голодным. Шансы ему давали, но что-то закладывать в долгую, выстраивать вокруг него игру просто было бы тратой времени, плюс травмы. Жаль что в итоге такой финал.
Эм, ну приехать в Реал без желания что-то доказывать - это, мне кажется, самое идиотское решение, которое только можно принять, переходя в такой клуб.

Для заработков можно было прямой наводкой ехать в ОАЭ или Катар на 150+ миллионов.
+6
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гилберт
Реал согласился бы и на Лилльскую версию.
+7
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Evgen_Hazard
Вот эта статья ярко иллюстрирует почему Реал за него столько денег заплатил Челси. После передачи товара ответственность он пусть и несёт, причем тут Челси, которые отдали топ игрока?
+5
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Nice_Fellow
Невероятный футболист - посчастливилось наслаждаться его игрой на ЧМ 2018. Могу сказать, что вживую ни один другой футболист не производил на меня такого впечатления. Резкий, быстрый, элегантный, эффективный.
Это при том, что того же Месси доводилось видеть дважды до этого.
+4
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Jaxongir Shodiev
Ответ DolJun
нет, я не плачу, просто статья в глаз попала(
Не ври, ты просто постоянно смотриль игры Челси
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Konstantin Meerov
Был потрясающим футболистом. Лучшим по мастерству за всю историю Челси
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Дмитрий Губенко
Как и Бэйл, играл в футбол на новичке. Жаль, что у обоих не хватило мотивации.
Неудивительно, что Реал перестал тратить большие деньги на звезд.
+4
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Shuller18
Ответ Nice_Fellow
Невероятный футболист - посчастливилось наслаждаться его игрой на ЧМ 2018. Могу сказать, что вживую ни один другой футболист не производил на меня такого впечатления. Резкий, быстрый, элегантный, эффективный. Это при том, что того же Месси доводилось видеть дважды до этого.
Я благо успел застать вживую его более-менее пик, когда в конце 2019 Бельгия приехала в Питер и разгромила Россию 4:1. Азар положил два, но как же он издевался над нашими паспортистами...
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Shuller18
Ответ Эзотерический Фундаменталист
Он выдал абсолютно выдающийся последний сезон. Отдал всего, хоть и было заранее известно что он уходит в Реал, насколько я помню. Он уезжал из Челси топ 5 игроком мира. Видимо это его и подкосило. Решил отдохнуть, приехал растренированным с лишним весом. Он не приехал в Реал что-то доказывать, не был голодным. Шансы ему давали, но что-то закладывать в долгую, выстраивать вокруг него игру просто было бы тратой времени, плюс травмы. Жаль что в итоге такой финал.
В Реал он приехал расстренированным, но потом постепенно начал набирать форму, однако травма в стыке, пандемия и прочее подкосили.
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андрей быцюк
как хочется чтобы сам Азар прочитал эту статью...
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Spartakkmk
Боюсь такого Азара уже не увидим.
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Поток сознания
Ответ Prokuror Prokurorov
Вряд ли он получал удовольствие от футбола. Что партнеры по Челси, что тренеры в Челси отмечали его огромнейшую лень. С тренировок уходил самым первым, никогда не задерживался, делал только то, что от него требовалось.
Как раз от футбола удовольствие он получал, иначе попросту невозможно так божить на высочайшем уровне. А вот от тренировок и пахоты - нет.
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Satevg
Ответ Sundance Neeskens
Я бы еще Погба отметил. У него было всё для того, чтобы стать идеальным полузащитником, но история, как мы знаем, не терпит сослагательного наклонения.
+ за Погба, но у меня есть ощущение, что товарищ ещё попылит в европе.
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Shuller18
Ответ Илья Ганин
За Роналду и Месси уверенно шли Азар и Гризманн
Гризманн на мой взгляд все-таки больше системный ролевик, нежели суперталант, умеющий делать разницу, как тот же пиковый Азар.
+4
-3
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