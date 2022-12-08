Джуд Беллингем – будильник, который стабильно выводит Англию из состояния сна. Разбираем всю его мощь
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Впечатлил даже Роя Кина.
Путь сборной Англии на этом чемпионате мира легко сравнить с историей доктора Джекила и мистера Хайда. Если вдруг не знаете, повесть Роберта Стивенсона рассказывает о раздвоении личности уважаемого ученого, который под влиянием препаратов превращается в зловещего преступника и наводит страх на людей. В Британии часто отсылают к произведению именно в контексте спорта – например, если команда контрастно проводит первый и второй тайм. Со сборной на ЧМ-2022 можно применить аналогичный трюк.
Доктор Джекил на этом чемпионате мира – вялость англичан при счете 0:0. Мистер Хайд – внезапное преображение, которое происходит с командой Саутгейта, когда счет открыт. В эти отрезки она тоже производит зловещее впечатление – на соперников.
Для наглядности не только наша память, но и цифры. В Катаре англичане провели практически одинаковое время и в том, и в другом режиме (разница – всего полчаса). Контраст – огромный. При счете 0:0 – пристегнутая на все ремни игра, в которой минимум моментов в обе стороны. Когда открывает счет Англия, у соперника никаких шансов – команда Саутгейта уничтожает на пространстве и легко развивает перевес.
Чтобы сравнение с повестью было до конца правдоподобным, можно даже найти препарат, который запускает изменения. Да-да, речь про Джуда Беллингема.
В закрытом рисунке Англия вспыхивает лишь эпизодами. У Беллингема в них – ключевая роль
Проблемы, которые испытывают англичане при нулевом счете, неплохо передают наблюдения Джека Грилиша. Когда его попросили объяснить разницу между требованиями Саутгейта и Пепа Гвардиолы, Джек отметил:
«В сборной у меня больше свободы, тогда как в футболе Пепа все подчинено структуре. Никаких жалоб – эта игра принесла ему успех во всех клубах, с которыми он работал. У Гарета тоже есть игровая схема, но он не запрещает мне смещаться на противоположный фланг и получать мяч там. Если сравнивать с «Сити», то в сборной у нас более свободный стиль».
Свободное движение игроков помогает Англии развивать преимущество, когда соперник окончательно раскрылся. А вот отсутствие структуры тормозит атаки, когда соперник держит схему и не рискует. При счете 0:0 это часто приводит к ситуациям, в которых категорически тяжело продвигать мяч.
На этом ЧМ проблема проявлялась по-разному, но есть два повторяющихся элемента.
Первый – команда стягивает слишком много игроков под розыгрыш (результат свободной манеры). Риск потери и контратаки в таком случае снижается до нуля, но соперник получает ощутимый перевес на своей половине. Если англичане доставляют туда мяч, нападающие оказываются в тяжелейших условиях, чтобы творить.
Второй – слишком большие расстояния между игроками. Проблема в этом случае не избыток безопасных вариантов для передачи, а их недостаток при продвижении мяча.
Беллингем не освобожден от ответственности, но именно он чаще всего становится мостиком между скучной Англией и внезапно бодрой. Есть и фактические доказательства: в двух матчах действия Джуда напрямую приводили к спасительному первому голу (с Ираном – забил, с Сенегалом – отдал), а еще в одном (с Уэльсом) Беллингем принял косвенное, но все еще важное участие в атаке, которая завершилась результативным штрафным.
Что помогает Джуду? Внезапная заготовка Саутгейта – сырая по натренированности, но перспективная и учитывающая свободную манеру игроков. Неплохо прослеживается по карте передач Англии в матче с Сенегалом – у ближнего для Беллингема фланга создается перегруз, причем четвертым туда смещается Харри Кейн:
В голевой атаке с Сенегалом эта четверка здорово разыграла мяч, но похожие эпизоды были и перед этим – некоторые даже приводили к моментам. Отличительная черта – в каждой такой атаке участвует Беллингем:
В этих эпизодах у Беллингема не всегда решающая, но точно дополняющая маневр роль. Иногда создает пространство для партнеров (уводит соперника), иногда начинает розыгрыш, иногда ускоряет его игрой в одно касание, а иногда делает и то, и другое, и третье (гол Сенегалу).
Взрывной стиль Беллингема не всегда находит отклик у партнеров – иногда слишком поглощены сонным царством Саутгейта. Но если кто и берет на себя роль будильника, то это именно Джуд.
Этим помощь Беллингема не ограничивается – Джуд приносит пользу и в позиционке, и на пространстве
Крутость Джуда в том, что он сочетает роль в подготовительной фазе атак с ролью завершителя. Причем иногда – буквально в одном эпизоде. После Сенегала объемом Беллингема восхищался Гари Невилл: «Такое ощущение, что он умеет абсолютно все. Очень редко можно встретить полузащитника, которому комфортно и на своей половине, и в атакующей трети. Он опорник? Атакующий полузащитник? Нет, Джуд и тот, и другой в одном лице».
Наблюдение Гари прекрасно вписывается в главную историю про универсальность Беллингема. Слово – тренеру родной для Джуда академии «Бирмингема» Майку Доддсу: «Почему Джуд играет под 22-м номером и в сборной, и в клубе? Как-то раз он подошел ко мне и попросил десятку. Я ответил, что ему отлично подойдет 22-й. Он удивился, но я объяснил, что он может играть и четверку (опорник в Англии), и восьмерку, и десятку – если сложить, получится как раз 22».
Про пользу Беллингема в роли четверки рассказали выше. Как классическую восьмерку Джуда выделяют рывки в штрафную.
«Его гол Ирану напомнил мне Джеррарда, Лэмпарда, Скоулза. Скорее даже Пола – такие способны заметить дыру в обороне и оголить ее. Плюсом идет дилемма для соперников. Они понимают, что угрожать воротам в этой команде способны не только атакующие игроки. Придется закрыть и Беллингема тоже. Его рывки вторым темпом просто превосходны», – отмечал Яя Туре.
В эпизоде, который упомянул Яя, на резкий рывок Джуда вообще никто не отреагировал – Беллингем забивал без сопротивления:
Но даже когда реакция следует, это не избавляет соперников от проблем. Рывок Джуда в игре с Сенегалом притянул внимание Нампалиса Менди – опорнику пришлось срочно оставлять Джордана Хендерсона (тот забьет в пустые):
Третий сценарий – соперник реагирует и даже опускается в штрафную, но оставляет свободной опорную, как в данном случае валлиец Джо Аллен:
В этом конкретном приеме Беллингему неплохо помогает опыт за клуб. Перед стартом сезона Джуд поставил задачу прибавить в завершении. Уже к старту ЧМ у Беллингема получилось – с семью голами в Бундеслиге и ЛЧ обновил свой рекорд по голам за «Боруссию». Помимо рывков в штрафную, облегчили путь командные подстройки – «Дортмунд» часто выходит без классической девятки, а качеств опорника Салиха Озджана (в «Боруссии» его называют трансфером сезона) хватает, чтобы Джуд мог сосредоточиться на подключениях.
Под другим углом Джуд раскрывается, когда соперник уже раскрылся. В таком случае Беллингем берет физической мощью и динамикой. Защитники из Бундеслиги уже в курсе и начали подстраиваться – именно на Беллингеме чаще всего фолят в последних двух кампаниях. На ЧМ тактических фолов поменьше – Джуд с радостью пользуется.
Голевая передача Беллингема в матче с Ираном пришла именно в контратаке, но еще сильнее запомнились эпизоды, когда Джуд собирает вокруг себя несколько соперников и отдает на ход свободному партнеру.
Отсюда лидерство Беллингема по попыткам дриблинга среди полузащитников (12 штук). Прекрасно дополняет портрет игрока-универсала, который сначала раскрывает игру, а затем наказывает соперника на пространстве.
А еще Беллингем – монстр игры без мяча. Никто не верит, что ему 19
Финальный штрих к портрету – монструозность Джуда в обороне. Впечатляет не только лидерство по многим показателям и объем, а качества, которые нужны, чтобы этого добиться. Отбор – сугубо борьба и работа корпусом, перехваты – чтение эпизода, блок передач – признак хорошей концентрации.
После матча с Сенегалом Саутгейт отмечал, что работа Беллингема и Хендерсона в прессинге принесла англичанам лучшие моменты с игры. Точно так же Джуд отрабатывает на других участках поля – у него место в топ-3 сборной по отборам на каждой трети поля (финальная, средняя и своя).
Готовность брать совсем неблагодарную работу фиксируют два момента. Тут – садится пятым защитником, когда оборону Англии внезапно растягивает Уэльс:
А здесь страхует Деклана Райса, когда уже тому пришлось опуститься в защиту:
Подобные эпизоды – редкость: Англии пока почти не приходится защищаться на этом ЧМ. Но похвальна сама готовность страховать и опускаться к воротам до упора, несмотря на то, что такой манере Джуд не слишком обучен.
Гораздо больше времени команда Саутгейта проводит за пределами своей трети. Там уже помогает выносливость Беллингема. Фишка Джуда – продолжительные попытки отобрать мяч. Даже когда не получилось с первой попытки, не выключается и продолжает пахать. Причем иногда забивая на структуру (опорная зона остается голышом) и работая исключительно на эмоциях.
Из игры с Сенегалом – сначала Беллингем поддавил Калиду Кулибали:
Отобрать не вышло – не беда. Сразу помогает Филу Фодену в дуэли с опорником сенегальцев:
Похожий эпизод из матча с США. Сначала Беллингем оставляет соперника и сокращает пространство для рывка Кристиану Пулишичу:
Потом не отходит в опорную, где открывается соперник, а продолжает отбор на фланге:
Умение Джуда оценивать риски тепло встречают в футбольной тусовке. Хорошо заметно по однотипности комплиментов. Тренер «Дортмунда» Эдин Терзич назвал Беллингема самым зрелым 19-леткой, которого когда-либо видел. Игравший за «Тоттенхэм» Льюис Холтби считает, что в свои 19 Джуд думает как 32-летний игрок. А Яя Туре вообще считает, что показывать такой уровень в 19 за гранью.
Последний аргумент прилетел недавно от Роя Кина – человека, которого уж точно не заподозришь в излишней комплиментарности:
«Джуд станет суперзвездой. Мы все время используем это слово, но посмотрите на его зрелость. Он играет так, как будто провел уже сто матчей за Англию. Я давно не видел, чтобы молодой полузащитник так играл. Его зрелость, его принятие решений, что очень важно для полузащитника, у этого парня есть все».
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Будет преувеличением сказать, что Беллингем прямо тащит Англию на этом чемпионате мира. По степени влияния и всеобщего помешательства Джуд точно уступает Майклу Оуэну на ЧМ-98 и Уэйну Руни на Евро-2004 – другим легендарным тинейджерам в истории сборной. Но важность Беллингема для Англии все равно ощутима. Кин здорово ее описал:
«Когда становится тяжеловато, нужен полузащитник, который может сотворить немного волшебства, и именно это сделал Беллингем с Сенегалом».
Такие вспышки волшебства – постоянная тема для Джуда на этом ЧМ. Увидим ли их в финальных матчах?
Фото: REUTERS/Carl Recine, Paul Childs
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