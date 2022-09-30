Де Дзерби в «Брайтоне» – это преемственность. Уход Поттера не развалит проект, который строился больше 10 лет

Хотя потеря очень значимая.

Грэм Поттер оставил «Брайтон» после шести туров и в середине долгосрочного контракта, который действовал до 2025 года. Вместе с собой он увел в «Челси» помощника Билли Рида, тренера Бьорна Хамберга, аналитика по подбору персонала Кайла Маколея, а также бывших игроков «Брайтона» Бруно Сальтора (экс-капитан команды, а затем тренер) и Бена Робертса (тренер вратарей).

Такой внезапный исход мог бы нанести удар по любому клубу, но в «Брайтоне» не паникуют. Все, чего они добились за последнее десятилетие – результат терпеливой и планомерной стратегии всего клуба. И у руководства есть план, как пережить уход самого успешного тренерского штаба в своей истории.

Для начала они наняли бывшего тренера «Шахтера» и «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который очень близок по игровому стилю с Поттером. Кажется, «Брайтон» нашел идеальный вариант в сложившихся условиях.

Де Дзерби и Поттер похожи. Оба за атакующий футбол с готовностью бороться за владение с любым соперником

Коллеги из The Athletic крайне точно указали на сходство между Роберто Де Дзерби и Грэмом Поттером – они добились максимального эффекта в быстром преображении качества владения мячом. Так выглядит таблица самых прибавивших во владении команд за сезоны, по которым есть продвинутые данные (с 2017/18):

«Сассуоло» Де Дзерби на первом месте, а «Брайтон» в дебютный сезон Поттера – на втором. В таблице явно доминируют андердоги – неудивительно, так как улучшать с низкой базы проще, но прогресс, которого достигали Де Дзерби и Поттер, не знает аналогов.

Вторая важная деталь – здесь речь не о проценте, а о качестве владений (possession score), которое определяется через модель (учитывает в том числе, где эти владения завершаются и сколько передач содержат). Это более точная метрика, чем голый процент владения. Но через классический показатель преображение «Сассуоло» тоже было заметно – от 43,2% до Де Дзерби (18-е место в Серии А) к 54,0% в его первый сезон (7-е место). К финальному сезону в клубе Роберто довел «Сассуоло» до 60,8% (1-е место).

Уникальность работы Де Дзерби в «Сассуоло» прослеживалась не только через модели. Осенью 2018-го Роберто отметил Пеп Гвардиола: «За кем я слежу в Италии? Мне нравится «Сассуоло». Очень интересный атакующий футбол». Сидевший рядом Арриго Сакки согласился: «Да, Де Дзерби из тренеров-оптимистов».

Гвардиола всерьез впечатлился, но на матчи «Сассуоло» попадал неслучайно. Они с Роберто давно знакомы – итальянец ездил в «Баварию» Пепа на стажировку. «Гвардиола – человек с неизмеримой страстью к своему делу. Он говорил, что как-то попытался посчитать, сколько времени в день не думает о футболе. 40 минут! После тренировок мы разбирали все в его офисе, и это затягивалось на часы, до ночи. Но Пеп был так увлечен, что мы не решались сказать ему – уже пора идти спать», – вспоминал Де Дзерби.

С точки зрения руководства «Брайтона» выбор Де Дзерби – это преемственность. Заменяя тренера, который максимально качественно прокачивал скромную команду во владении, клуб приглашает того, кто успешно решал аналогичную задачу в другой лиге. Вероятно, в «Брайтоне» для оценки эффективности Де Дзерби использовали более трудные модели, но намерение легко читается.

На фундаментальном уровне Де Дзерби и Поттер за атакующий футбол со смелым прессингом и готовностью бороться за владение с любым соперником. Оба часто упоминают концепцию позиционного футбола в качестве базиса. «Я следую многим принципам позиционной игры», – открыто признавался Роберто.

Отличия – в деталях. Поттер старается в каждом матче разобрать соперника и дать команде полезные адаптации под преимущества в ключевых зонах – это ведет к тому, что он не стесняется менять схемы. Де Дзерби, наоборот, в 90% случаев верен одной схеме (4-2-3-1), а ставку делает на максимальную сыгранность в рамках этой формации и понимание игроками принципов. Он правда мощно им обучает.

Вот впечатления Кевина-Принса Боатенга, который до работы с Де Дзерби заглядывал в топ-клубы и пересекался с Юргеном Клоппом (ему есть с кем сравнивать): «Роберто стремится дать каждому футболисту по 6 вариантов развития атаки, когда команда владеет мячом. Представьте – каждый раз, когда ты получаешь мяч, у тебя 6 опций для передачи. Очень впечатляет. Я никогда не сталкивался с таким погружением в детали ранее. Но для этого ему приходится работать по 24 часа в сутки. Любой игрок, который с ним пересекался, говорил мне: «Это невероятно». Когда мы владели мячом, мы в точности знали, что нужно делать. Если мы четко выполняли его указания, то, как правило, не просто показывали красивый футбол, но и выигрывали».

«Я заинтересован в развитии техники игроков – без этого трудно удерживать мяч на своей половине. Техника умножается на понимание принципов игры. Важна каждая мелочь – правильность положения тела в момент получения, умение отдавать партнеру под удобную ногу, психологическая устойчивость пробовать трудные приемы и допускать ошибки», – пояснял Де Дзерби.

Он развивает именно такие детали. У Поттера акцент был на создании игрокам более комфортных условий для удержания мяча (отсюда частые смены схем). У Де Дзерби – на обучении игроков тонкостям системы вплоть до мельчайших деталей (но в рамках постоянной формации).

Также они по-разному относятся к организации обороны. Поттер много внимания уделял прессингу (это вообще самый успешный элемент его «Брайтона»). Де Дзерби предпочитает обороняться через удержание мяча и правильные позиции в момент потери. Вот его принципы из первых уст:

«Я правда люблю атакующий футбол. 80% работы на тренировках посвящаются фазе атаки. По этой причине я использую превентивную структуру опеки (команда атакует так, чтобы быть в хороших позициях для давления в случае потери). Если бы чистая работа над обороной составляла лишь 20%, мы бы проигрывали каждый матч. Но мы не проигрываем. Тренируя атаку, я уделяю особенное внимание расположению игроков – цель в том, чтобы мы не допускали ситуаций, когда команда разбалансирована в момент потери. Две фазы объединяются в одну».

В рамках состава «Брайтона» любимые 4-2-3-1 Де Дзерби могут выглядеть примерно так:

Пока это очень условная версия: у «Брайтона» большой состав, многие позиции носят пограничный статус – Де Дзерби может предпочесть других исполнителей. Также есть вынужденные адаптации: например, нет никого на роль Доменико Берарди. Еще в «Сассуоло» правый защитник был активнее левого в атаке, в составе «Брайтона» есть Лэмпти, но он после травм нестабилен и временами играет вингера (а слева некому играть балансирующую роль), так что логичнее обратный вариант, который хорошо подходит Эступиньяну (слева) и Велтману (справа).

По набору функций и схеме, вероятно, команда будет выглядеть примерно так. А дальше уже пойдет эволюция и косметические адаптации по мере знакомства Роберто с футболистами.

Есть надежда, что «Брайтон» не просядет, так как у клуба достаточно устойчивая модель, которая не зависит только от фигуры тренера.

У «Брайтона» очень адекватное руководство. Все идет от владельца, который поднял клуб с третьего дивизиона

Это сейчас «Брайтон» – команда, в которую с энтузиазмом идут амбициозные игроки и тренеры. Большую часть истории клуб не хватал звезд с неба: в конце 90-х «чайки» даже дважды могли вылететь в пятую лигу – спасло чудо.

Тогда же, в 1997-м, «Брайтон» остался без исторического стадиона «Голдстоун Граунд», на котором играл на протяжении всего века. Из-за растущих долгов территорию продали под застройку, а клуб на долгих 14 лет стал скитальцем без собственного дома. В первые два сезона «Брайтон» играл на небольшом стадионе в Гиллингеме, до которого приходилось ездить по 120 километров. Затем в пригороде Брайтона нашлась легкоатлетическая арена – беговые дорожки и временные трибуны, собранные из строительных лесов, точно не радовали фанатов. Но деваться было некуда, и клуб остался здесь на 12 лет. В 2004-м издание The Observer поставило этот стадион на четвертое место среди худших во всей Великобритании.

С 1999-го по 2008-й иронично смотрелся даже титульный спонсор команды – звукозаписывающий лейбл Skint (сленговый термин, обозначающий отсутствие денег).

Все изменилось в 2009-м, когда команду в третьем дивизионе подхватил бизнесмен и профессиональный игрок в покер Тони Блум. Для «Брайтона» это тот самый человек, который изменил все. Он погасил долги клуба в 18 млн фунтов, приобрел 75% акций и сразу нацелился на выход в АПЛ. В доказательство серьезности намерений Блум вложил 93 млн фунтов в строительство нового 31-тысячного стадиона, на который команда заехала уже в 2011-м.

В том же году «Брайтон» за пять туров до конца сезона поднялся в Чемпионшип, а затем три раза за пять сезонов добирался до плей-офф за выход в АПЛ, но каждый раз команде чего-то не хватало. Руководство проявило настойчивость – и в 2017-м клуб пробился-таки в высший дивизион, где его не видели больше 30 лет.

Такой прогресс стал возможен благодаря двум качествам Блума.

• Он с детства за «Брайтон», поэтому это не тот случай, когда интерес к клубу теряется после первых неудач. Тони родился в Брайтоне, его семья много лет сотрудничала с клубом, а его дед Гарри даже был вице-президентом «чаек» в 70-х.

«Я футбольный болельщик, сам играл семь или восемь лет. Мне интересно постоянно что-то развивать, поэтому сейчас я займусь футбольным клубом», – говорил он сразу после вступления в должность.

• Как выпускник математического факультета, успешный игрок в покер (выиграл за столом 3,3 млн долларов, а за свое хладнокровие получил прозвище «Ящерица») и основатель нескольких прибыльных компаний в беттинг-индустрии – Блум помешан на аналитике.

«Покер дает хорошее понимание многих вещей. В том числе помогает читать ситуации, людей, принимать сложные решения. Эти навыки можно использовать в бизнесе и, конечно, в управлении футбольным клубом», – рассказывал Тони.

«Брайтон» использует данные, собранные беттинговой компанией Блума. Программа учитывает все: от прогноза погоды до ментальности игроков

В 2002 году, после нескольких успешных лет работы в букмекерской конторе, Блум открыл собственную беттинговую компанию – Premier Bet. Тогда же он нанял Мэттью Бенхэма – выпускника физфака Оксфорда и вице-президента Bank of America, который стал в его фирме ведущим трейдером.

Почти ровесники Блум и Бенхэм не сработались. В сентябре 2003-го Бенхэм решил уйти, чтобы основать собственную компанию Smartodds. Блум попросил Мэтью доработать до мая 2004-го, но в итоге уволил его в январе. Завершился раскол судебным разбирательством.

The Athletic передает слова неназванного бывшего партнера Блума: «Немало людей уходили в самостоятельное плавание – и у Тони не было претензий. Проблема с Бенхэмом в том, что он использовал ту же бизнес-модель, что и Тони. Верность очень важна для него. Он невероятно щедр, но единственное, о чем он просит, так это о такой лояльности взамен».

Бизнес-модель Блума и Бенхэма – это консалтинговый бизнес в беттинге. Компании не принимают ставки, а советуют, как ставить. С крупными клиентами Блум и Бенхэм работают как хедж-фонд: берут от них депозит в несколько миллионов, сами ставят на основе тщательного математического анализа и выплачивают дивиденды.

В 2005-м Блум продал Premier Bet за 1,2 млн фунтов, но бегство Бенхэма преподало ему ценный урок. В компании Starlizard, которую Блум основал уже в 2006-м, он чрезвычайно щедр с сотрудниками. Помимо хорошей зарплаты они получают множество привилегий – все ради низкой текучки и максимальной секретности информации, которая крайне важна в этом бизнесе. Сотрудникам запрещено вести соцсети и давать интервью, поэтому если бывшие работники что-то и говорят, то практически всегда на условиях анонимности.

«Между нами часто возникала гонка, – говорит бывший сотрудник Smartodds о холодной войне между компаниями Блума и Бенхэма. – Но у нас никогда особо не говорили о Starlizard. Эта тема в значительной степени табу».

Соперничество между двумя бизнесменами усилилось, когда оба зашли в футбол. Вскоре после того, как Блум купил «Брайтон», Бенхэм приобрел контрольный пакет родного «Брентфорда». История невероятно похожая: Бенхэм с детства за «Брентфорд», он помог клубу с новым стадионом и впервые за много десятилетий вывел в Премьер-лигу.

Более того, оба прикупили по команде и за пределами Англии: Блум владеет бельгийским «Юнионом», а Бенхэм – датским «Мидтьюлландом». Все четыре клуба теперь известны тем, что уделяют большое внимание анализу данных и статистике. Конечно, помогает бэкграунд в ставочном бизнесе.

Так, «Брайтон» и «Юнион» используют компьютерную программу, которую Блум разработал для компании Starlizard. Подробности не разглашаются, но известно, что они собирают огромный массив данных: учитывается не только соотношение цена-качество и перспективы развития карьеры, но и совместимость игроков в рамках одной команды и с точки зрения технического оснащения и игрового стиля, и с точки зрения ментальности.

«Все аспекты футбола, о которых вы только могли подумать, приняты во внимание, – говорит в интервью Business Insider бывший сотрудник Starlizard. – Думаю, именно поэтому они так хороши в том, что делают. Погода, боевой дух, все анализируется под микроскопом. Это впечатляет».

Футбольный бизнес Блуму помогают строить Адам Фрэнкс и Марк Шугарман, которые долгое время работали директорами Starlizard, а теперь заседают в правлении «Брайтона». К слову, та же история у «Брентфорда», где в руководстве несколько бывших и нынешних сотрудников Smartodds.

Сходство процессов иногда приводит к тому, что оба клуба включаются в борьбу за одних и тех же игроков. Например, «Брентфорд» интересовался Каору Митомой из «Кавасаки Фронтале». Но японец в прошлом году перешел в «Брайтон», а затем поехал в аренду во второй клуб Блума – «Юнион».

Если в трансферной политике «Брайтона» и заметны какие-то тенденции, так это то, что клуб практически не покупает игроков старше 25 лет. Зачастую подписываются футболисты из непопсовых лиг или молодежь, которой не дают шанс в топ-клубах. Например, этим летом клуб подписал 18-летнего Хулио Энсисо из Парагвая (11 млн евро), 20-летнего ивуарийца Симона Адингра из чемпионата Дании и 21-летнего Билли Гилмора из «Челси» (оба примерно по 8 млн евро). Самый возрастной новичок – 24-летний эквадорец из «Вильярреала» Первис Эступиньян (17,8 млн евро).

Стратегия рабочая: этим летом «Брайтон» продал 24-летнего Кукурелью за 65 млн евро (брали в прошлом году за 18 млн), а 25-летнего Ива Биссума за 29 млн евро (покупали в 2018-м за 16,8 млн). В прошлом году за 23-летнего Бена Уайта «Брайтон» выручил 58 млн евро, а приходил он 16-летним парнем бесплатно.

«Брайтон» умеет отпускать лучших и при этом прогрессировать

«Брайтон» при Блуме заработал репутацию клуба, где не гоняются за сиюминутными результатами, а строят проект вдолгую.

Владелец прививает эту культуру на всех уровнях: «Очки не должны быть единственным фактором оценки прогресса, хотя все считают их самым важным. Мы должны прогрессировать в каждом конкретном аспекте, вообще не волнуясь о количестве очков, голов и прочем. Каждый матч нужно рассматривать отдельно: показывать в нем максимум, а потом смотреть, к чему это приведет. Также нужно учитывать, что команда может заслуживать один результат, но пострадать от невезения – или наоборот».

Молодые игроки и амбициозные сотрудники с радостью идут в «Брайтон», так как понимают – здесь нет давления уровня топ-клуба, зато есть доверие и возможность развиваться и уйти в будущем на повышение. Руководство позволило Поттеру говорить с «Челси», как только лондонцы подтвердили, что готовы оплатить неустойку в размере 23 млн евро ( рекордная компенсация за тренера в истории).

«Брайтон» продолжит придерживаться этой политики и дальше. «Футбольные клубы не тюрьмы. Мы не имеем права удерживать сотрудников против их воли, – объясняет в интервью The Athletic исполнительный директор Пол Барбер. – Конечно, насколько это возможно, мы пытаемся защитить себя с помощью контрактов. Надеемся, что договоренности всегда будут соблюдаться, но когда у людей есть выдающиеся возможности, и они чувствуют, что это лучше для них, их карьеры, их семей, тогда мы не стоим на пути».

В этом году «Брайтону» пришлось отпустить в «Ньюкасл» еще и топового технического директора Дэна Эшуорта, который раньше занимался развитием молодежи в «Вест Броме» и работал директором по развитию ФА. Именно он придумал концепцию «ДНК Англии», благодаря которой англичане получили одно из лучших поколений в истории. В «Брайтоне» у Эшуорта был очень широкий набор обязанностей. В числе прочего он внимательно подбирал клубы для аренды молодых футболистов, чтобы они максимально подходили под систему Поттера.

«Если менять главного тренера команды каждые 14 месяцев или около того – что, к сожалению, равно среднему сроку работы тренера в команде АПЛ, – переходя от одной философии к другой, то не будет шансов объединить работу всех отделов клуба в единое целое, – говорил Эшуорт. – Не получится интегрировать прошедших аренду или воспитанных в академии футболистов в состав, потому что каждые два года надо будет менять под нового тренера по 16-17 игроков, чтобы соответствовать новым принципам».

Тони Блум, Грэм Поттер и Дэн Эшуорт

В итоге расставание получилось обоюдовыгодным, насколько это возможно. Пока клубы согласовывали многомиллионную компенсацию, Эшуорта с февраля по июнь отправили в отпуск. Когда все решилось, он подписал летом для «Ньюкасла» Александера Исака, Свена Ботмана и Ника Поупа.

«Очевидно, что мы не хотим терять наших лучших людей, но в определенных ситуациях мы должны быть реалистами, – продолжает директор Пол Барбер. – Сказать кому-то, что они не могут говорить с другим потенциальным работодателем, по моему мнению и по мнению Тони [Блума], только порождает поведение, когда люди ведут дела за спиной, устраивают тайные встречи. В итоге когда дело доходит до ухода – это неожиданная, потенциально более разрушительная история, которая выбивает из колеи больше сотрудников. Люди в нашем клубе знают, что у нас есть культура, в которой мы хотим, чтобы люди преуспевали и прогрессировали».

Блум, который в 2018-м подхватил «Юнион» во второй бельгийской лиге, в прошлом сезоне чуть не сделал его чемпионом, а в этом вывел уже в группу Лиги Европы. Похожие цели он ставит и для «Брайтона». В мае 2021-го, когда «чайки» финишировали в АПЛ 16-ми, Блум заговорил о еврокубках:

«Если попадание в десятку лучших – это реально, то и Европа тоже. Первый год нашего пребывания в Европе вызовет огромное волнение у наших фанатов, в том числе и у меня. Безусловно, было бы здорово быть там».

В прошлом сезоне «Брайтон» приблизился к цели очень близко – рекордное для клуба 9-е место в АПЛ. А этой осенью команда Поттера стартовала уже так, что по итогам шести туров залетела в топ-4 (выше «МЮ», «Челси» и «Ливерпуля»). И это при том, что летом клуб продал трех ключевых игроков: Кукурелью, Биссума и лучшего бомбардира «Брайтона» в каждом из трех полных сезонов Поттера – Нила Мопе.

Клуб заработал на трех игроках больше 100 миллионов евро, но при этом не потерял в качестве игры. Доверие на всех уровнях и продуманная трансферная политика, основанная на анализе данных, позволяют Поттеру надеяться, что команда продолжит прогрессировать и дальше: «Моему преемнику, кем бы он ни был, я передаю поздравления. Вы будете работать в отличном клубе с фантастическим составом, поддерживаемым отличным президентом и правлением».

Фото: Gettyimages.ru/Gareth Fuller/PA Images, Gonzalo Arroyo Moreno, Peter Norton /Allsport, Mike Hewitt, Bryn Lennon, Gareth Fuller/PA Images