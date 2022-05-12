Зачем Холанд «Ман Сити»: поможет в топ-матчах и создаст убойную связку с КДБ, но пока далек от стиля Пепа

Нужен ли Гвардиоле – вопрос.

Покупка Эрлинга Холанда – продолжение привычки «Ман Сити» закрывать проблемные позиции с большим лагом. Загибаем пальцы и учитываем только эпоху при Пепе.

Фланги обороны укрепили, пережив первый сезон Гвардиолы со стареющими легендами в этих ролях (справа Сабалета, слева – Коларов). То же самое с вратарской позицией – современного кипера купили, пострадав год с Клаудио Браво.

Опорную усилили, отыграв сразу три сезона со стареющим Фернандиньо – до этого безуспешно претендовали на Фреда и Жоржиньо.

В нападение пытались купить игрока на смену Агуэро еще прошлым летом, по итогу – уже два сезона играют без классической девятки.

Отличие трансфера Холанда от покупок Эдерсона, Уокера, Менди и Родри в том, что приобретение норвежца не было такой уж необходимостью – его нельзя назвать последним кусочком пазла. «Сити» забил в этом сезоне 94 мяча, а 90% матчей проводит в режиме позиционных атак – покупка нападающего, которого нужно обучать новым трюкам, едва ли напрашивается.

Пожалуй, более логичным трансфером был бы Харри Кейн, но раз «Сити» сделал выбор в пользу Холанда, надо напомнить, как к этому шагу подошли обе стороны, а еще обозначить ориентиры, по которым можно будет оценить успех сделки.

Гвардиола постоянно говорил, что клубу нужен форвард. Но этот сезон показал, что «Сити» может справиться без нападающего

Фактически «Сити» обходится без классической девятки уже второй сезон. Но именно в этом команда лишилась вообще всех вариантов.

Серхио Агуэро покинул клуб прошлым летом – травматичному аргентинцу пообещали статую около «Этихада», но не предложили новый контракт.

К старту сезона с позиции девятки слетел и наследник Агуэро Габи Жезус. Бразилец попросил Пепа перевести его на фланг, где он может не волноваться насчет слабой реализации.

Эксперимент Гвардиолы с Ферраном Торресом продлился всего месяц – сначала испанский Джейми Варди травмировался, а зимой вообще угнал в «Барселону».

По ходу сезона мы перечисляли варианты, которые использовал Пеп на роль ложной девятки. Если не учитывать эпизодические появления впереди Торреса и Жезуса, всего набралось шесть опций. Основными к финишу стали Бернарду Силва и Фил Фоден. Как правило, выбор зависит от появления в основе Джека Грилиша. Если он играет – в нападении стартует Фоден. Если Пеп оставляет его в запасе – стартует Бернарду.

После того, как переговоры по Кейну сорвались, Гвардиола поставил перед командой простую задачу на сезон: голы должны распределиться между всеми игроками. К концу кампании можно признать, что задача выполнена.

Во-первых, команда близка к результативности лучших сезонов – до рекорда сезона-2017/18 не хватает 12 мячей, но еще играть два матча. Во-вторых, сразу несколько игроков либо побили личный рекорд результативности (КДБ, Родри, Лапорт), либо на грани этого (Бернарду, Фоден). Если перераспределять голы на 90 минут, то самый скорострельный сезон проводит и Рияд Марез (1,1 гол в среднем за игру).

Даже если разбирать матчи, в которых «Сити» терял очки, то отсутствие нападающего не было в них главной проблемой. По странному стечению обстоятельств таких игр оказалось восемь, но самих соперников – только четыре. За два круга «Сити» так и не смог обыграть «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон». Пройдемся по каждому.

Против «Ливерпуля» «Сити» оба раза владел преимуществом и был ближе к победе: после первых 2:2 Гвардиолы сказал, что команда заткнула «Энфилд», после вторых – что оставила «Ливерпуль» в живых.

Против «Тоттенхэма» на первый план вышли контратаки «шпор». Оба раза «Сити» проваливался с решением. Причем в первом круге наказывала команда Нуну, а во втором – команда Конте.

Против «Саутгемптона» провели два разных матча. После 0:0 на «Этихад» Гвардиола сказал, что главной проблемой стала игра под прессингом. 1:1 на «Сент-Мэрис» – случайность. Там «Сити» трижды попал в каркас.

Наконец, «Кристал Пэлас». Домашние 0:2 – в первую очередь итог раннего удаления Лапорта. Ничья на выезде – тоже вопрос невезения (два попадания в каркас + два удара мимо пустых).

Да, «Сити» даже в случае побед в двух оставшихся турах не перекроет рекорд АПЛ по очкам (в сезоне-2017/18 набрали 100, сейчас максимум будет 95), но эта разница едва ли отражает необходимость в покупке центрального нападающего. Это прослеживается даже по риторике Пепа:

«В моих командах всегда был нападающий. Как и вратари, нападающие – очень специфичные по своим качествам игроки. В «Барселоне» у меня был Самюэль Это’О – один из лучших нападающих, которых я когда-либо тренировал. Еще у меня был Тьерри Анри. Не знаю, можно ли назвать нападающим Лео Месси, но и он какие-то голы забивал.

В «Баварии» я тренировал Роберта Левандовского и Томаса Мюллера. Тут – Серхио Агуэро. Повторюсь, у меня всегда был форвард. Мы хотим его купить, потому что клуб понимает, что ему – не мне – понадобится нападающий на следующие несколько лет ».

Холанд эволюционировал в «Боруссии», но Бундеслига – идеальная для него среда. Обманываться не стоит

Респект Мино Райоле – агент здорово сработал в момент ухода Холанда из «Зальцбурга». Во-первых, подобрал Эрлингу чуть ли не лучшую команду Европы по развитию молодых талантов. Во-вторых, отправил его в чемпионат с максимально удобным стилем. Бонусом стало воссоединение с Марко Розе, который и раскрыл его в Австрии.

Подробнее остановимся на стиле Бундеслиги. Его главная характеристика – интенсивность и сумасшедшая динамика. Достигается через помешанность местных тренеров на прессинге. В двадцатке самых высоко прессингующих команд Европы – сразу 9 представителей Бундеслиги (естественно, «Дортмунд» там тоже есть). Столько же – в топ-20 самых эффективно прессингующих. Короче, есть и крутая идея, и топовое исполнение.

Такой стиль подходил Холанду изначально. Лучшее качество Эрлинга – игра на пространстве. Прессинг в обе стороны приводит к тому, что он может часто это пространство оголять. Если прессингует соперник, то оставляет зоны за спинами защитников. Если прессингует «Дортмунд», то нападающий может оказаться в убойной позиции сразу после отбора.

Благодаря наследию Клоппа и тренду Бундеслиги на прессинг «Боруссия» еще до прихода Холанда играла в вертикальном стиле. Но показательно, что приход Эрлинга даже радикализировал подход. Команда здорово под него подстроилась, лишь увеличив передачи удобного типа. В этом сезоне, часть которого Холанд пропустил из-за травм, показатели слегка откатились назад – связь с Эрлингом тоже прослеживается.

По ходу сезона мы отмечали, что норвежец прибавляет в подыгрыше. К концу кампании тренд приобрел еще более четкие очертания. По всем показателям, которые фиксируют вовлеченность игрока в розыгрыш, у Холанда значительный прогресс:

Важнейшую роль в этом сыграли установки Розе. Марко – из необычной категории тренеров, которые заигрывают с прессингом соперника. Цель – вывести атакующую группу на пространство. В общих чертах об этом рассказывал ассистент Розе Рене Марич:

«Для меня тактика – это не конкретный план на игру с заранее подготовленными ходами. На мой взгляд, тактика отражает решения команды в конкретных ситуациях. Например, она заключается в том, чтобы игрок понимал, с какой стороны его пытаются накрыть – и все равно смог распознать открытого партнера и найти его передачей. Задача же партнера – расположиться таким образом, чтобы остаться без опеки, предложить вариант и, наконец, принять эту передачу».

Вторая установка Розе – наполнение состава. Большинство матчей этого сезона «Дортмунд» проводил либо изначально играя с двумя форвардами, либо с одним форвардом, которого дополняют вспомогательные нападающие (Дони Мален), либо десятки (Марко Ройс + Юлиан Брандт).

Благодаря сочетанию двух идей Холанд выигрывал и как завершитель, и как созидатель. Частой ситуацией был расклад, при котором он на пространстве и может выбирать адресата:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Адаптация Холанда в «Сити» – главная интрига нового сезона. Но убойная связка с КДБ уже вырисовывается

Прогресс Эрлинга в подыгрыше – неплохой в теории фундамент перед трансфером в «Сити». Смущают две детали:

1. «Сити» при Пепе почти не использует вспомогательных нападающих. Вингеры нацелены на создание ширины. Причем без разницы, кто за эти фланги отвечает – игроки с сильной ногой (левша – на левом фланге, правша – на правом) или под смещения в центр.

2. В отличие от оседлавшей прессинг Бундеслиги, «Сити» гораздо реже сталкивается с прессингующими командами. Соответственно, у Холанда будет и меньше вариантов для передачи, и меньше пространства, чтобы пройти с мячом перед тем, как отдать пас. В Бундеслиге соперники «Дортмунда» проводят на его трети 40,1 прессинг-действий, тогда как соперники «Сити» – всего 29,1. Гораздо чаще команда Гвардиолы находится в режиме позиционных атак.

Из-за этого может пострадать и главное качество Холанда – рывки за спину. На днях в The Athletic об этом рассуждал Алан Ширер:

«Интересно посмотреть, как часто у Холанда будут возникать ситуации 1-в-1. В АПЛ немногие выставляют высокую линию против «Сити». Это не значит, что команда Гвардиолы не умеет контратаковать. Все больше команд разыгрывают мяч от вратаря и пытаются пройти прессинг. Как только это проходит, «Сити» откатывается назад и приглашает их атаковать. В таком сценарии пространство для Холанда может возникнуть».

Участие в позиционных атаках – пожалуй, главный элемент, в котором Эрлингу придется прибавить. Второй – вовлеченность в прессинг. «Дортмунд» был прессингующей командой, но Холанду давали свободу в этой стадии. Показательно, что в этом сезоне у Эрлинга до сих пор ни одного отбора на чужой трети. Сравнение с атакующими игроками «Сити» слегка неуместно (никто не играл нападающего постоянно), но такая картина формирует понятную задачу норвежца на будущее. В «Сити» минимальной свободы нет даже у КДБ – главной звезды с аналогичной зарплатой.

Точно так же интересно, насколько подстроится под Холанда Пеп.

«Сити» последних двух сезонов – команда, помешанная на контроле соперника. Какой-то одной причины у этого процесса нет, скорее можно говорить про комбинацию факторов. Тут есть и связь с отсутствием форварда, и с графиком, который уплотнил ковидный сезон, и со сдерживанием чужих контратак (главная проблема «Сити» перед пандемией), и даже с трансферами.

Хорошее отражение мегаконтроля – продвигающие передачи (должны отдаваться вперед и более чем на 10 метров). Их стало меньше по сравнению с первыми сезонами при Пепе. По этому показателю «Сити» даже уступил первое место в АПЛ «Ливерпулю»:

Контраст прослеживается даже по замечаниям игроков. Вот неплохая цитата Рахима Стерлинга:

«Теперь мы играем не так быстро, как раньше. Особенно в том плане, как мы доходим до чужих ворот. Когда справа играл я, а слева – Лерой Сане, у нас на флангах было два мотоцикла. Теперь наши вингеры играют в более спокойной манере, хотя бы потому что слева играет правша, а справа – левша. Мы нацелены на удержание мяча и потому играем не так динамично».

Слова Рахима дополняют наблюдения Пепа про инвертированных вингеров. Когда Гвардиола рассуждал о лучших качествах Рияда Мареза (левша на правом фланге) и Джека Грилиша (правша на левом краю), он отмечал, что оба понимают, когда атаковать пространство и ворваться в штрафную, а когда притормозить игру и сделать дополнительный пас.

Под влиянием Холанда «Сити», скорее всего, развернет игру в направлении первых сезонов Пепа. Главным победителем должен стать Кевин Де Брюйне. В этом сезоне он здорово эволюционировал в бомбардира (помогает система с ложной девяткой), но Гвардиола отмечал, что его навыки лучше раскрываются в переходных фазах.

В первых трех сезонах при Пепе КДБ блистал в моментах такого типа. Вот карта точек, откуда он раздавал голевые передачи в АПЛ и ЛЧ – есть даже со своей половины:

Графика – Instat

А вот карта голевых передач с сезона-2019/20. Почти все – на чужой трети поля, причем с явным акцентом на любимый правый фланг:

В теории связка Холанда и КДБ идеально подходит под топ-матчи, где обе команды используют высокую линию. Даже если соперник решит закрыться, опасаясь рывков Эрлинга, это тоже сработает в пользу «Сити». Во-первых, сам «Сити» получит удобный режим, когда нужно вскрывать автобус. Во-вторых, сопернику придется защищаться в неудобной и непривычной манере.

Без подробностей, но на этот фактор указал недавно и Джейми Каррагер: «В некоторых матчах все решают детали. Сразу вспоминается поражение «Ман Сити» от «Реала». Если бы Холанд сыграл, «Сити» мог пройти дальше. «Ман Сити» уже на самом высоком уровне. Они были, наверное, лучшими в последние три-четыре года с точки зрения стабильности. Подписание Холанда должно создать небольшую разницу в топовых матчах».

Учитывая, что «Сити» играл в футбол, который более-менее удобен Холанду, а Эрлинг прибавляет в качествах, на которых строится футбол «Сити», вырисовываются простая интрига: кто пойдет на больший компромисс дальше – Гвардиола или Холанд? Пеп приучил, что не подстраивается даже под топовых игроков, но теперь в его распоряжении один из двух главных талантов поколения. Даже минимальная подстройка под него – разумная мера.

***

В отличие от первых сезонов при Пепе, за последние годы «Сити» совершил несколько дорогих неоднозначных трансферов (раньше тоже были дорогие, но однозначно полезные). Помимо Холанда, к ним можно причислить Рияда Мареза и Джека Грилиша. Каждого можно назвать контратакующим монстром, который перерос бывший клуб, но стилистически не дорос до футбола Пепа на момент трансфера.

Адаптация Мареза к нему заняла один сезон, адаптация Грилиша займет как минимум столько же, с Холандом – видимо, тоже не стоит ждать чудес с самого старта. Эта покупка – ход на будущее, в котором, возможно, не будет Пепа (его контракт истекает через год), а появится тренер, чьи идеи раскроют Эрлинга лучше. Отчасти в этом признается и сам Гвардиола:

«Этот ход руководства – инвестиция в будущее. Холанд сможет играть за нас много лет. Надеюсь, у него не возникнет проблем с адаптацией. Он очень талантливый молодой футболист, который находится в идеальном возрасте. Уверен, мы сделаем все, чтобы он адаптировался как можно быстрее».

Любовь Холанда к саморазвитию однозначно сгладит процесс – в этом сезоне норвежец значительно прибавил в игре головой, хотя раньше несмотря на габариты отставал в этом плане. Другой вопрос: не пострадает ли от необходимости встраивать Эрлинга фирменный стиль Гвардиолы? Аргументов против пока больше – кажется, соблазн урвать звезду поколения стоял выше игровой совместимости.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Mladen Lackovic, Jurgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto, Pedro Fiuza/XinHua, Bernd Thissen/dpa; REUTERS/Thilo Schmuelgen, Carl Recine, Molly Darlington; East News/CHINE NOUVELLE/SIPA; Gettyimages.ru/Stuart Franklin