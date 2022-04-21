«Арсенал» наказал «Челси» за проблемы в опорной зоне, а на финальные полчаса припарковал автобус

Разбор Вадима Лукомского.

«Арсенал» прервал серию из трех поражений выездной победой над «Челси» (4:2). Встреча получилась яркой и результативной, но этот элемент был во многом завязан на взаимных потерях.

«Челси» в выходные играл в полуфинальном матче Кубка Англии – там команда потеряла Матео Ковачича. Еще ряд перестановок был связан с ротацией – место в старте получили Кристенсен, Сарр, Лофтус-Чик и Лукаку.

«Арсенал» уже некоторое время учится жить без Томаса Парти и Кирана Тирни. Александр Ляказетт попал в заявку, но не готов был стартовать. Но, помимо вынужденных ходов, был и тактический: Бен Уайт вышел справа в защите (а на его месте в центре – Роб Холдинг). Это нужно было для ситуативных переходов на тройку защитников: в такие моменты Букайо Сака становился правым защитником, а Уайт – частью тройки.

В первом тайме «Арсенал» пользовался уязвимостью «Челси» к прессингу (без Ковачича и Жоржиньо)

«Арсенал» прессинговал «Челси» через тройку Смит Роу/Эдегор/Нкетиа – они смещались в зону мяча, а временно свободным оставался лишь игрок на дальнем фланге:

При такой структуре прессинга очень важна работоспособность каждого из тех, кто начинает давление – с этим проблем не возникало. Прессинг был особенно эффективным из-за состава «Челси» – не очень сыгранное сочетание и без устойчивого к давлению полузащитника. Канте и Лофтус-Чик (при необходимости за ним до упора шел Джака) всегда оказывались под давлением – и ничего не могли сделать с этим. Центральное направление было полностью перекрыто.

Минимум – прессинг «Арсенал» тормозил атаки «Челси». Максимум – приносил отборы в острых зонах. Даже когда первую волну удавалось преодолеть, все равно возникали проблемы с продвижением мяча. Часто приходилось опускаться Мэйсону Маунту, что приводило к нехватке его в качестве связующего звена на чужой трети:

Но у смелого давления была и обратная сторона – иногда Сака увлекался. Судя по всему, его заданием была игра по Маркосу Алонсо. То есть участие в прессинге, когда испанец опускается на свою половину. Но в отдельных случаях Сака шел до упора и давил на Сарра, оставляя Алонсо совсем свободным:

Вероятно, у Букайо было разрешение идти до упора, но лишь в те моменты, когда Алонсо и Сарр близко друг к другу (есть возможность контролировать обоих). Увы, Сака не всегда правильно оценивал эпизод – порой банально увлекался. У «Челси» появлялся легкий выход в атаку через свободного Алонсо. Но это мелкая проблема – в целом прессинг работал.

Отдельно нужно отметить работоспособность Эдди Нкетии. Работа в прессинге – его главное качество. У Нкетии шикарные физические данные, умноженные на стажировку у Марсело Бьелсы в «Лидсе». Вчера он был максимально важен: не только играл ключевую роль в описанных смещениях, но и наказывал индивидуально. Самый яркий пример – доигранный до конца эпизод с первым голом, в котором он наказал за небрежный пас Кристенсена:

Здесь Кристенсен тоже чувствует себя в безопасности, но внезапно сзади возникает Нкетиа (никогда не выключается):

Прессинг «Арсенала» был качественным – и сильно повлиял на рисунок, но картина тайма не была однобокой. При проблемах в большинстве стадий у «Челси» здорово работал контрпрессинг (отбирали после потерь – и это давало моменты), и периодически возникал вариант с выходом через Алонсо. То есть у команды Тухеля не было стабильности на дистанции тайма, но все равно находились ответы.

«Арсенал» во втором тайме – переход в радикальный, но весьма надежный автобус

Начало второго тайма было продолжением первого. Третий гол «Арсенал» организовал, используя описанную схему прессинга.

А вот при счете 3:2 начался тотальный автобус. С 57-й минуты и до конца матча у «Челси» 81% владения. «Арсенал» садился максимально глубоко в схеме 5-4-1 с Сака в качестве правого защитника (этот ход похож на использование Феде Вальверде в аналогичной роли против «Челси»):

Трансформация с Букайо в роли защитника эпизодически прослеживалась и в первом тайме, но теперь эта стадия стала для «Арсенала» основной. Игра протекала у ворот Аарона Рэмсдейла, но без большого количества моментов. После третьего пропущенного «Челси» выжал из себя всего три удара.

На этом этапе у «Челси» были свои перестановки: Рис Джеймс поменялся позициями с Сесаром Аспиликуэтой (ушел играть латераля – до этого был центральным защитником); вместо Лукаку вышел Кай Хавертц. В первом случае все логично – Джеймс полезнее в атаке, а вот второй ход – сомнительный. Ромелу не впечатлял, но был бы вполне логичен против такого закрытого соперника (под навесы).

Возможно, Тухель ожидал, что «Арсенал» отреагирует на преимущество как в первом тайме – без радикальных тактических преобразований (тогда уход не самого полезного форварда имел смысл), но в этот раз команда Артеты села в штрафную.

На финальном этапе «Арсенал» еще сильнее вжился в образ. Соареш заменил Смита Роу – теперь команда просто играла в обычные 5-4-1:

«Челси» слишком мало предложил в позиционной атаке на этом отрезке. Вообще команда Тухеля умеет взламывать автобусы, но для этого нужна скорость движения мяча – опять же с опорной зоной Лофтус-Канте ее не хватало. Альтернативный путь – упрощение игры, но для этого не хватало Лукаку.

На выходе получили медленные перепасовки, плохо подготовленные навесы и весьма стерильное давление.

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«Арсенал» есть за что похвалить: прессинг в первом тайме, матч-менеджмент – во втором. Но, на мой взгляд, еще большее влияние на содержание встречи оказали проблемы в составе «Челси». Они подарили команде Артеты индивидуальные ошибки, которые привели к важным голам, и системные трудности, которые существенно ограничили потенциал «Челси».

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