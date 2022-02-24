«Атлетико» выключил атаку «МЮ» и создавал моменты второй волной после стандартов. Рангник попал с заменами, но вопросов по игре очень много

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью в выездном матче против «Атлетико» – 1:1. Хотя команда Диего Симеоне была ближе к победе. Хозяева выдали впечатляющий перфоманс: помимо гола, два попадания в каркас + тотальное ограничение соперника (голевая атака «МЮ» – единственный удар гостей из пределов штрафной). Давайте разбираться, почему ключевые механизмы «Юнайтед» совсем не работали.

1. Состав «Атлетико» просочился в испанские медиа в день матча, поэтому не был совсем шокирующим. Если отбросить этот факт, то сюрпризов хватало. Симеоне доверился куче футболистов, которые по тем или иным причинам недополучали времени в этом сезоне.

Рейнилду Мандава, Ренан Лоди, Эктор Эррера, Жоффре Кондогбиа, Шиме Врсалько и Жоау Феликс – никак не футболисты старта в нынешнем сезоне. У каждого случая свой контекст: от адаптации после зимнего трансфера (Рейнилду) и тактических причин (Лоди) до травм и нестабильности при бесспорном таланте (Феликс). На некоторых позициях решения были вынужденными, но наличие в старте сразу 6 нерегулярных футболистов точно интриговало .

Симеоне организовал их в схеме 3-5-2 (с потенциалом перехода в 4-4-2 при выдвижениях Лоди). В последнее время формация «Атлетико» была ближе к 4-4-2 (постоянным, а не ситуативным), но схема из вчерашнего матча команде тоже хорошо знакома – она была основной в чемпионский сезон.

2. Ральф Рангник тоже приготовил сюрприз. В роли правого защитника вышел Виктор Линделеф , что создавало платформу для перехода на тройку защитников при розыгрышах мяча. Также в день матча подтвердилось, что из-за травмы не сыграет Скотт Мактомини.

Стартовые 15 минут Маркус Рэшфорд играл справа, а Джейдон Санчо – слева. Потом поменялись – и расположились как на картинке. Кажется, эксперимент Рангника с ситуативными перестроениями на тройку был таким сырым, что поиски продолжались прямо по ходу встречи:

3. «Атлетико» превзошел соперника по моментам – выглядел более слаженной и организованной командой на протяжении всей встречи. Но степень преимущества и характер матча в первом и втором таймах отличался.

Первый тайм: агрессивный старт приносит «Атлетико» быстрый гол, дальше они отдают мяч «МЮ» и идеально контролируют территорию . 66% владения у гостей, но ни одного действия в штрафной «Атлетико» (антирекорд «Юнайтед» в ЛЧ за все время ведения статистики).

Второй тайм: «МЮ» прибавил за счет того, что перестал так стерильно перепасовываться. Это приводило к потерям и переходным эпизодам (58% владения), но такие эпизоды – потенциал для моментов в обе стороны. Из одного даже родился ответный мяч. Это нельзя назвать полноценным переворотом – удар так и остался единственным у «МЮ» из штрафной (остроты не хватало) – но явный шаг вперед после совсем мрачной первой половины.

4. Без мяча у «МЮ» прослеживалась четкая четверка защитников . Не самая организованная четверка в полузащите плюс Бруну Фернандеш под Криштиану Роналду выше:

Достаточно традиционный вариант. Только правого защитника играл Линделеф. И Диогу Далот, и Аарон Уан-Биссака были в заявке, но на этой позиции вышел именно швед. Без мяча тут не было какого-то хитрого спецзадания. Но наличие Виктора давало команде потенциал для перехода на тройку во время розыгрышей.

5. При владении Линделеф исполнял одну из двух ролей – либо действовал как крайне острожный правый защитник (почти без подключений; следит за потенциальными контратаками), либо становился правым центральным при переходе на тройку. Выглядело примерно так:

Ширину в такие моменты создавали Шоу слева, Санчо – справа. Тройка защитников формально отвечала за продвижение мяча, но на практике с этим были проблемы. Настолько явные, что даже суть задумки Рангника с этой трансформацией трудно полностью понять.

6. На практике «МЮ» не хватало трех защитников для продвижения мяча . Количественное преимущество было, но перепасовки были без реального продвижения. Это провоцировало опускания атакующих игроков, что било и по без того слабой структуре. Тут опускается Бруну:

А в этом моменте продвижением попробовал заняться Криштиану Роналду:

Даже такие опускания не гарантировали продвижений. Вариантов было слишком мало. Нужны были выдающиеся индивидуальные действия. Постоянного варианта выхода в атаку не было. Первый тайм в исполнении «Юнайтед» – эталон стерильного футбола.

7. Даже в такой картине и такой структуре были зоны, которые «Юнайтед» мог использовать лучше/чаще. Крайние центрдефы в тройке (Линделеф и Магуайр) получали свободу для проходов с мячом. На них вообще не оказывалось давления («Атлетико» начинал встречать только в полузащите).

Они могли смелее продвигаться. Несколько примеров таких проходов было:

Проблема заключалась в том, что даже такие рейды по траектории упирались во фланг. «Атлетико» слишком хорошо закрывал центральное направление. В любом случае такой путь продвижения был доступен, но даже его «Юнайтед» использовал недостаточно часто, что превращало владения в перекатывания мяча без обострения.

8. Без мяча «Атлетико» использовал две схемы (или даже две с половиной). Базис – 5-3-2. Но при затяжной обороне схема могла переходить в 5-4-1, а при выдвижениях Лоди – в 4-4-2.

Стартовая задача сводилась к перекрытию центра . Этим занималась пятерка (два нападающих и три полузащитника) в рамках 5-3-2. Они умышленно не оказывали давления на центральных защитников, но выстраивались так, что пасовать через центр было очень трудно:

Хорошим олицетворением эффективности их работы служит пропорция атак через центральную зону у «Юнайтед» – всего 14% . Это невероятно низкий показатель. Средний результат у «МЮ» по сезону – 26%. Нельзя сказать, что команда хорошо атакует через зону, но вчерашний матч – серьезное отклонение.

9. Сталкиваясь с закрытостью центра, «МЮ», как правило, уходил в правый фланг – 56% атак через эту зону. Именно в этот момент у «Атлетико» происходила трансформация в схему 4-4-2 с выдвижением Лоди :

Задача такого перестроения – не оставлять без давления футболиста, через которого «МЮ» попытается продвинуть атаку. Получая мяч под давлением Лоди, игроки гостей часто просто пасовали назад. Цикл безыдейности продолжался.

10. Еще более интересна роль Лоди и его расположение в атаке. По средней позиции он оказался самым высоким футболистом «Атлетико». При атаках он располагался в высокой позиции слева – и ждал мяча. Как правило после переводов (частым исполнителем выступал Эктор Эррера). «МЮ» было тяжело справляться с таким раскладом – Линделеф стартовал в узкой позиции, а вингер (Рэшфорд/Санчо) часто оказывался слишком высоко, чтобы встречать Ренана сразу. У бразильца было время, чтобы обработать мяч и подготовить угрозу.

11. Главные моменты «Атлетико» – стандарты (гол и два попадания в каркас). Команда Симеоне была особенно опасна на второй волне, когда «МЮ» старался подняться повыше после изначальной обороны – и слишком зацикливался на мяче, забывая о рывках из глубины. Лоди здорово вырезал мяч в пространство, куда врывались Феликс, Льоренте и другие.

В первом голе был такой расклад:

Момент в концовке первого тайма формально родился из короткого розыгрыша штрафного, но в плане типологии, расположения защиты «МЮ» и характера подачи был похожи:

Кажется, это не столько заготовка «Атлетико» (готовить и полностью контролировать второй темп вообще трудно), сколько явная проблема «МЮ». В любом случае она регулярно давала о себе знать. Отдельно нужно отметить качество подач Лоди – они были просто прекрасными.

12. Еще одна разновидность преимущества «Атлетико» – недоработки Погба за Феликсом . Чтобы понять ее, нужно разобраться в структуре Симеоне при владении. «Атлетико» выстраивался в 3-2-4-1:

То есть был только один нападающий, а под ним располагались Феликс и Льоренте. В этой структуре Жоау отвечал за правый полуфланг, что как раз накладывалось на зону Погба в оборонительной схеме «МЮ». Это открывало хорошие возможности для получения мяча и разгона атак. Справедливости ради, после быстрого гола «Атлетико» не очень много атаковал позиционно, но когда атаковал, это направление давало плоды.

13. По ходу второго тайма Рангник перестроил структуру розыгрышей. Теперь тройка в первой стадии создавалась при помощи Неманьи Матича, а в роли правого защитника выступал Аарон Уан-Биссака:

Это поменяло механизмы и наполнение схемы, но не улучшило игру «МЮ» в позиционной атаке.

14. Тем не менее, определенная логика в ответном голе была. Не столько в том, что «МЮ» именно сравнял счет, сколько в том, что шансов на голевые моменты во втором тайме стало больше – в обе стороны. Во втором тайме в рамках все той же проблемной структуры «Юнайтед» чаще пробовал трудные передачи.

Это вело к хаосу – к переходным эпизодам, над которыми так много работает Рангник. Одну быструю атаку «МЮ» довел до гола.

Да, это не решение проблемы позиционной атаки, а лишь создания сценария, в котором больше переходов (риск в обе стороны), но в первом тайме и такого не было.

15. Кондогбия провел лучший матч за «Атлетико» . Лидер по прессинг-действиям (34), по отборам+перехватам (8). При этом хорош был и на мяче – чаще всех продвигал через проходы и качественно пасовал под давлением.

16. Очень хороший результат для «МЮ». Дальше выездной «Атлетико» (очень вероятно, что менее страшный, чем вчера) + поменьше стартовых экспериментов Ральфа – в теории удобный расклад.

Смущает лишь то, что рисунка игры все еще не видно (если углубляться и рассматривать весь отрезок Ральфа, можно даже выделить несколько зачатков и отходов от них после осознания неработоспособности, но даже путь, в котором этот состав сочетается с идеями Рангника, пока не ясен). Это может разбить теорию.

Фото: REUTERS/Javier Barbancho ; globallookpress.com/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, Gustavo Valiente/XinHua