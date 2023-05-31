Высоцкий
Блог

Тренер 2Drots играл против Марадоны, выигрывал чемпионат СССР и сталкивался с русофобией в «Осасуне»

2Drots 2Drots
ЦСКА ЦСКА
Дмитрий Кузнецов Дмитрий Кузнецов
Winline Медиалига Winline Медиалига
Эспаньол Эспаньол
Осасуна Осасуна
Диего Марадона Диего Марадона
Евгений Гинер Евгений Гинер
Роман Бабаев Роман Бабаев
Медиафутбол Медиафутбол

Легенда 2Drots и ЦСКА.

В медийный футбол регулярно заглядывают известные люди: Александр Мостовой, Роман Павлюченко, Андрей Каряка и многие-многие другие. Но лишь единицам удается прижиться и написать новую историю, которая перекроет футбольное прошлое. 

Один из таких – главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов.

Он пришел в медиафутбол в 2021-м и быстро стал персонажем: органично бушует на бровке, выдает яркие цитаты и собирает сотни тысяч просмотров большими интервью.

В медиафутболе Кузнецова знают все. Но мало кто помнит о его легендарном прошлом. «Это просто ужас, – грустит Кузнецов. – Дети как сумасшедшие бегают, знают меня только как тренера 2Drots и все. Не футболиста, который играл в сборной, ЦСКА и в Испании».

Исправляем. Ниже – хайлайты карьеры Дмитрия Кузнецова: от золотого дубля в СССР до игры против Марадоны и ссоры с Гинером.

Кузнецов – важный игрок для ЦСКА. Выигрывал чемпионат и Кубок СССР, затем переехал в Испанию

Олды ЦСКА точно должны вспомнить Кузнецова. Защитник провел за «армейцев» 12 сезонов: 8 в чемпионате СССР и еще четыре в российской лиге. В золотом сезоне 1991-го (ЦСКА оформил чемпионство и взял Кубок) он был капитаном и даже стал лучшим бомбардиром – 12 мячей. Мощно для защитника!

После распада Советского Союза на Кузнецова обратили внимание в Европе. Им интересовались «Эвертон», «Блэкберн», испанские клубы и «Верона». Трансферы проходили в стиле того времени – с мутными посредниками и неясными схемами. Переход в Испанию продюсировали агенты Иньяки Уркихо и Хуан Бергара – оба позже оказались в тюрьме. Хоккеист Владимир Петров свел футболиста с неким английским клубом. Затем появился экс-звезда «Спартака» Геннадий Логофет – он познакомил Кузнецова с итальянским агентом. Но договориться не получилось.

«Если подпишешь с нами соглашение, подарок сделаем». – «Думаете, из-за подарка втемную подпишу? Назовите хотя бы клуб». – «Пока не знаем». – «Когда узнаете, тогда и поговорим».

Кузнецов выбрал «Эспаньол», потому что там уже играли трое «армейцев» – Андрей Мох, Игорь Корнеев и Дмитрий Галямин.

Период в Испании Кузнецов считает одним из лучших в своей карьере. Он кайфовал от полного стадиона на своей презентации («Я замучился раздавать автографы») и радовался, что не нужно самому носить на тренировки сумки с формой. А еще удивлялся, что в Испании обожают футбол: «Испанцы – больные футболом люди. Начинаешь говорить, например, о бизнесе, а завершаешь общение все равно на футбольные темы».

Истории из Испании: сдавал на права с похмелья, общался с Куманом и Лаудрупом, до сих пор на связи со Стоичковым 

Кузнецов отмечал, что интенсивность тренировок в Испании выше. Но сам легко выдерживал нагрузки и почти всегда играл в старте – на месте опорника. Сильнее всего ему запомнились матчи против Барсы. 

«Наиболее принципиальные матчи у нас выдавались именно с сине-гранатовыми, – рассказывал Дмитрий «Чемпионату». – Тогда «Эспаньол» в шутку называли филиалом «Реала», так как мы помогали «Королевскому клубу», отбирая очки у «Барсы».

Несмотря на это, у Кузнецова были нормальные отношения в игроками «Барселоны». Об этом он в деталях рассказывал «Спорт-Экспрессу».

– Самый статусный человек в Испании, с которым общаетесь по сей день?

– Христо Стоичков.  Топ-футболист! Да в те времена я со всеми игроками «Барселоны» пересекался, в том числе с Куманом и Лаудрупом. Все-таки в одном городе играли.

– Могли сходить вместе в ресторан?

– Нет. Но если виделись там – сидели, болтали. Еще Рауля Тамудо знаю, Ивана Де ла Пенью. Они тоже играли за «Эспаньол».

В ноябре 1992-го ЦСКА рубился с «Барсой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Корнеева, Моха и Кузнецова пригласили в офис популярного каталонского журнала Don Balon. Экс-армейцев спрашивали об игре ЦСКА: тактике, лидерах, стартовом составе и слабых местах. Мужчины рассказали все. Почти все. «Мы умолчали [о слабостях]. Естественно, мы хотели, чтобы ЦСКА попал в групповой этап Лиги чемпионов», – рассказывал Дмитрий официальному сайту ЦСКА.

Кузнецов легко адаптировался в Испании. Он не замкнулся на русской диаспоре в «Эспаньоле» и с удовольствием узнавал новую страну. Уже через год понимал на слух испанскую речь, через два – свободно разговаривал. Проблемы возникли только с водительскими правами. Об этом Кузнецов рассказал все в том же интервью «Спорт-Экспрессу»:

– Российские-то у меня были, но испанские тоже получать пришлось. Это была вообще жопа! Мы закончили чемпионат. А на следующий день экзамен. Я вернулся домой в восемь утра, а уже в девять меня ждал инструктор!

– Что вы пили в тот вечер?

– Виски. Сажусь в машину, инструктор спрашивает: «Ты че?» А я просто очечки надел. Спокойно проехал метров сто. Слышу: «Ты хорошо водишь...» – «Да я 15 лет за рулем!»

– Инструктор – ваш приятель?

–Нет, но он знал, кто я. Экзамен был в Витории, я тогда за «Алавес» играл.

– Популярность часто помогала?

– Постоянно! В Испании узнавали на дорогах. Даже если я был без прав – отпускали. Как-то в Бильбао рано утром повез товарища в аэропорт, меня тормознули полицейские. Подходят к машине: «О, русский! Давай, проезжай...»

Кузнецов провел в Испании 5 лет. После «Эспаньола» были «Лерида», «Алавес» и «Осасуна». Но именно с «Эспаньоле» его любят сильнее всего и часто приглашают в гости. 

«Меня встречают в аэропорту, сразу везут на стадион, – хвалился Кузнецов «Матч ТВ». – Сижу в вип-ложе, общаюсь с президентом «Эспаньола», бывшими футболистами сборной Испании. Это здесь, в ЦСКА, меня не любят, а многие болельщики вообще знают только как тренера 2Drots».

«Он как бочонок, но бегал очень быстро». В Испании Кузнецов играл против Марадоны 

Кузнецову невероятно повезло – он застал последний сезон Диего Марадоны в Европе.

Легенда вернулся в футбол после 15-месячной дисквалификации за употребление наркотиков. Аргентинец забил за «Севилью» 7 голов в 29 матчах. Один из этих матчей был против «Эспаньола» Кузнецова. Переносимся в весну 1993-го.

«К концу карьеры Диего уже не был главной звездой примеры, – рассказывал Кузнецов в монологе «Бизнес Online». – Тогда мы играли против Ромарио, Ивана Саморано, Рональда Кумана, Эмилио Бутрагеньо, Христо Стоичкова, Микаэля Лаудрупа. А Марадона уже был на спаде относительно своей пиковой формы, ему было физически куда тяжелее. Его в Испании даже называли бегемотом, потому что он уже сидел на наркотиках и сильно растолстел. Была и старая травма колена, он играл на уколах.

Но даже в таком состоянии он был угрозой и мог доставить неприятности сопернику. Хотя персональной опеки не было, и наш тренер Хосе Новоа не давал особых установок. Нас просили играть с ним плотнее, когда он оказывался в ударной позиции. Ну и понятно, что фолить перед штрафной нам было нельзя – он с любой точки у штрафной бил стандарты очень хорошо.

На поле нет друзей и товарищей, поэтому против него я не поддавался и не был очарован его именем. Мы пересекались в стыках, единоборствах и шли до конца. Втыкался, старался отнять мяч у него. Но, естественно, у него было очень тяжело его отнять. Он как бочонок, но бегал очень быстро, действовал всегда непредсказуемо, а когда мяч был под левой ногой – это приговор. Единственный способ его как-то сдержать, так это дать принять под правую ногу, она у него была слабее. Выбирал против него такую тактику, чтобы он не подстраивал мяч под удобную левую ногу.

Поговорить с ним тогда особо не получилось, лишь по ходу матча перебросились парой шуток, но не более. Он был абсолютно нормальным, не зазнавшимся».

Тот матч закончился со счетом 1:1 – Кузнецов и Марадона отдали по ассисту.

«Осасуна» – худший этап в Испании. Столкнулся с русофобией, чуть не побил болельщика и хотел судиться с президентом 

Единственный темный период в Испании – полгода в  «Осасуне». Среди фанатов были люди, которые не желали видеть Кузнецова в составе и даже вербально атаковали во время матчей.

«Бросаю аут, кричат: «Русский, такой-сякой, убирайся, презерватив», – рассказывал Кузнецов в интервью «Матч ТВ. – Вскоре забиваю, команда обниматься бежит. Стоп, говорю. Подбегаю к трибуне и четырем самым крикливым согнутую в локте руку показываю. Персонально. На стадионе тишина.

После игры выхожу, один продолжает орать. Поймал его за грудки через ограждение, подтянул к носу: «Хочешь что-то сказать? Начинай. Орать с дальней трибуны легко, но вот он я, рассказывай, что не так делаю. Есть претензии? Проясню». Обосрался, молчит. «Тогда ты просто трус», — говорю».

После матча президент «Осасуны» оштрафовал Кузнецова на 25 тысяч долларов. «Не имеешь права оскорблять болельщиков», – мотивировал босс. Кузнецов рассвирепел еще сильнее и пригрозил судом. И даже начал подготовку документов с адвокатом.

Президент предложил решение: он лишь сделает вид, что оштрафовал Кузнецова. Но россиянина такое предложение разозлило еще сильнее: он разорвал контракт и вернулся в ЦСКА.

«Если не нужен ЦСКА, прошу снять со стены мои фотографии». У Кузнецова сложные отношения с родным клубом

В 2002-м Кузнецов завершил игровую карьеру в скромном «Волгарь-Газпроме». Тренерскую карьеру хотел начать в родном клубе, но понимания и заинтересованности не нашел. 

«Когда закончил играть, Гинер предложил тренировать детей, – рассказывал Кузнецов. – Ответил, что на 500 долларов не пойду. Леннорыч, видно, обиделся, хотя я действительно не протянул бы, полтысячи только за квартиру надо было платить. Может, был не прав, допускаю. Через время я сам пришел к Гинеру. Он меня принял, спасибо. Сказал: «Иди к Бабаеву, он устроит тебя на работу». 

Бабаев никуда меня не устроил. Сказал, что нет должности, так что не было никакой работы. Через шесть месяцев я опять пришел к Гинеру. Спрашивает: «Как успехи?» – «Нет успехов, – отвечаю, – потому что не работаю». Он тут же вызывал Бабаева и напихал ему прилично. Через десять минут я работал».

Однако проработал Кузнецов недолго – вскоре его уволили за прогулы. Сам тренер говорит, что никогда не прогуливал – сложновато, когда живешь в 15 минутах от Песчаной улицы.

Дальше отношения Кузнецова и ЦСКА оставались сложными. В 2020-м он (уже в статусе главного тренера «Гераклиона») дал большое интервью сайту «Матч ТВ»: пожаловался, что клуб отказался делать трибуну для собственных ветеранов и ни разу не пригласил его на домашние матчи.

«Когда в Москве в Лиге Европы играл «Эспаньол», меня, естественно, не пригласили, – грустил Кузнецов. – Перед ответным матчем позвонили из Барселоны: «Дмитрий, если хотите попасть на игру «Эспаньол» – ЦСКА, сделаем билет». И сделали: сидел в ложе. Болельщики ЦСКА оплатили перелет, и я им тоже достал билеты. Это показатель отношения к людям, которые играли в клубе. Для меня – огромный. 

Не нужен ЦСКА? В таком случае прошу снять со стен мои фотографии, где стою с Кубком СССР. Не надо оставлять их в клубе, для которого ничего не значу».

Кузнецову обидно, что фанаты 2Drots не знают о его прошлом

Кузнецов пришел в Медиалигу в 2021-м. И далеко не сразу понял, куда попал. 

«Когда тренировал «Гераклион» (команда из третьей лиги – Sports.ru), у меня там был вратарь Алан. Он ушел в медиафутбол, начал играть в 2Drots, где как раз искали тренера — там раньше работал Игорь Чугайнов. И Алан предложил мою кандидатуру основателям команды Жене и Никите.

Я чуть не поседел, когда пришел на первую тренировку: опаздывают, не слушают, дисциплины нет. «Давай в футбол играть!» Я им говорю, что так дело не пойдет, надо менять все. Не представляешь, как я с ними мучился.

Я сижу, план тренировки составляю, кто в каких упражнениях участвует. Все профессионально. А потом прихожу: то 40 человек, то 12. «Да сейчас приедут еще!» Кто, блин, приедет?! У нас четыре мяча было, вратари себе три забирали».

Но Кузнецов быстро втянулся. Теперь он кайфует и хвалит медиафутбол за открытость. По-настоящему раздражает тренера одно – многочисленные фанаты 2Drots не помнят о его прошлом.

«Иногда иду в магазин, и пацаны на меня пальцем показывают. Это непривычно. Где бы я ни находился, они подходят, бегают за мной. Они же смотрят ютуб, следят.

Когда я тренировал в Видном, мы летели на игру на Сахалин. Рядом мальчик сидел и не отводил от меня глаз. Я ему: «Ну что ты так смотришь?» Отвечает: «Да я за 2Drots болею». Все с тобой ясно, думаю. И так каждый день просто. Мы выиграем три матча, выйдем на первое место, и понеслось: со стадиона не пройти, толпы. Но это ненормально, меня это коробит.

Все-таки хочется, чтобы эти ребята знали историю нашего футбола. Какие у нас были великие футболисты, на ком мы росли, кто и как играл. А эти пацаны ничего не знают. Жизнь меняется, ориентиры сейчас другие. Молодежь растет не на знаниях об истории нашего футбола, а на челленджах, медийных людях, блогерском футболе».

Надеемся, после этого текста ситуация изменится.

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин, Владимир Родионов; Winline Media Football League; Gettyimages.ru/Chris Cole/Allsport/Hulton Archive; imago sportfotodienst /Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий