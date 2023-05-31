Тренер 2Drots играл против Марадоны, выигрывал чемпионат СССР и сталкивался с русофобией в «Осасуне»

Легенда 2Drots и ЦСКА.

В медийный футбол регулярно заглядывают известные люди: Александр Мостовой, Роман Павлюченко, Андрей Каряка и многие-многие другие. Но лишь единицам удается прижиться и написать новую историю, которая перекроет футбольное прошлое.

Один из таких – главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов.

Он пришел в медиафутбол в 2021-м и быстро стал персонажем: органично бушует на бровке, выдает яркие цитаты и собирает сотни тысяч просмотров большими интервью.

В медиафутболе Кузнецова знают все. Но мало кто помнит о его легендарном прошлом. « Это просто ужас , – грустит Кузнецов. – Дети как сумасшедшие бегают, знают меня только как тренера 2Drots и все . Не футболиста, который играл в сборной, ЦСКА и в Испании».

Исправляем. Ниже – хайлайты карьеры Дмитрия Кузнецова: от золотого дубля в СССР до игры против Марадоны и ссоры с Гинером.

Кузнецов – важный игрок для ЦСКА. Выигрывал чемпионат и Кубок СССР, затем переехал в Испанию

Олды ЦСКА точно должны вспомнить Кузнецова. Защитник провел за «армейцев» 12 сезонов: 8 в чемпионате СССР и еще четыре в российской лиге. В золотом сезоне 1991-го (ЦСКА оформил чемпионство и взял Кубок) он был капитаном и даже стал лучшим бомбардиром – 12 мячей. Мощно для защитника!

После распада Советского Союза на Кузнецова обратили внимание в Европе. Им интересовались «Эвертон», «Блэкберн», испанские клубы и «Верона». Трансферы проходили в стиле того времени – с мутными посредниками и неясными схемами. Переход в Испанию продюсировали агенты Иньяки Уркихо и Хуан Бергара – оба позже оказались в тюрьме. Хоккеист Владимир Петров свел футболиста с неким английским клубом. Затем появился экс-звезда «Спартака» Геннадий Логофет – он познакомил Кузнецова с итальянским агентом. Но договориться не получилось.

«Если подпишешь с нами соглашение, подарок сделаем». – «Думаете, из-за подарка втемную подпишу? Назовите хотя бы клуб». – «Пока не знаем». – «Когда узнаете, тогда и поговорим».

Кузнецов выбрал «Эспаньол», потому что там уже играли трое «армейцев» – Андрей Мох, Игорь Корнеев и Дмитрий Галямин.

Период в Испании Кузнецов считает одним из лучших в своей карьере. Он кайфовал от полного стадиона на своей презентации («Я замучился раздавать автографы») и радовался, что не нужно самому носить на тренировки сумки с формой. А еще удивлялся, что в Испании обожают футбол: «Испанцы – больные футболом люди. Начинаешь говорить, например, о бизнесе, а завершаешь общение все равно на футбольные темы».

Истории из Испании: сдавал на права с похмелья, общался с Куманом и Лаудрупом, до сих пор на связи со Стоичковым

Кузнецов отмечал, что интенсивность тренировок в Испании выше. Но сам легко выдерживал нагрузки и почти всегда играл в старте – на месте опорника. Сильнее всего ему запомнились матчи против Барсы.

«Наиболее принципиальные матчи у нас выдавались именно с сине-гранатовыми, – рассказывал Дмитрий «Чемпионату». – Тогда «Эспаньол» в шутку называли филиалом «Реала», так как мы помогали «Королевскому клубу», отбирая очки у «Барсы».

Несмотря на это, у Кузнецова были нормальные отношения в игроками «Барселоны». Об этом он в деталях рассказывал «Спорт-Экспрессу».

– Самый статусный человек в Испании, с которым общаетесь по сей день?

– Христо Стоичков. Топ-футболист! Да в те времена я со всеми игроками «Барселоны» пересекался, в том числе с Куманом и Лаудрупом. Все-таки в одном городе играли.

– Могли сходить вместе в ресторан?

– Нет. Но если виделись там – сидели, болтали. Еще Рауля Тамудо знаю, Ивана Де ла Пенью. Они тоже играли за «Эспаньол».

В ноябре 1992-го ЦСКА рубился с «Барсой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Корнеева, Моха и Кузнецова пригласили в офис популярного каталонского журнала Don Balon. Экс-армейцев спрашивали об игре ЦСКА: тактике, лидерах, стартовом составе и слабых местах. Мужчины рассказали все. Почти все. «Мы умолчали [о слабостях]. Естественно, мы хотели, чтобы ЦСКА попал в групповой этап Лиги чемпионов», – рассказывал Дмитрий официальному сайту ЦСКА.

Кузнецов легко адаптировался в Испании. Он не замкнулся на русской диаспоре в «Эспаньоле» и с удовольствием узнавал новую страну. Уже через год понимал на слух испанскую речь, через два – свободно разговаривал. Проблемы возникли только с водительскими правами. Об этом Кузнецов рассказал все в том же интервью «Спорт-Экспрессу»:

– Российские-то у меня были, но испанские тоже получать пришлось. Это была вообще жопа! Мы закончили чемпионат. А на следующий день экзамен. Я вернулся домой в восемь утра, а уже в девять меня ждал инструктор!

– Что вы пили в тот вечер?

– Виски. Сажусь в машину, инструктор спрашивает: «Ты че?» А я просто очечки надел. Спокойно проехал метров сто. Слышу: «Ты хорошо водишь...» – «Да я 15 лет за рулем!»

– Инструктор – ваш приятель?

–Нет, но он знал, кто я. Экзамен был в Витории, я тогда за «Алавес» играл.

– Популярность часто помогала?

– Постоянно! В Испании узнавали на дорогах. Даже если я был без прав – отпускали. Как-то в Бильбао рано утром повез товарища в аэропорт, меня тормознули полицейские. Подходят к машине: «О, русский! Давай, проезжай...»

Кузнецов провел в Испании 5 лет. После «Эспаньола» были «Лерида», «Алавес» и «Осасуна». Но именно с «Эспаньоле» его любят сильнее всего и часто приглашают в гости.

«Меня встречают в аэропорту, сразу везут на стадион, – хвалился Кузнецов «Матч ТВ». – Сижу в вип-ложе, общаюсь с президентом «Эспаньола», бывшими футболистами сборной Испании. Это здесь, в ЦСКА, меня не любят, а многие болельщики вообще знают только как тренера 2Drots».

«Он как бочонок, но бегал очень быстро». В Испании Кузнецов играл против Марадоны

Кузнецову невероятно повезло – он застал последний сезон Диего Марадоны в Европе.

Легенда вернулся в футбол после 15-месячной дисквалификации за употребление наркотиков. Аргентинец забил за «Севилью» 7 голов в 29 матчах. Один из этих матчей был против «Эспаньола» Кузнецова. Переносимся в весну 1993-го.

«К концу карьеры Диего уже не был главной звездой примеры, – рассказывал Кузнецов в монологе «Бизнес Online». – Тогда мы играли против Ромарио, Ивана Саморано, Рональда Кумана, Эмилио Бутрагеньо, Христо Стоичкова, Микаэля Лаудрупа. А Марадона уже был на спаде относительно своей пиковой формы, ему было физически куда тяжелее. Его в Испании даже называли бегемотом, потому что он уже сидел на наркотиках и сильно растолстел. Была и старая травма колена, он играл на уколах.

Но даже в таком состоянии он был угрозой и мог доставить неприятности сопернику. Хотя персональной опеки не было, и наш тренер Хосе Новоа не давал особых установок. Нас просили играть с ним плотнее, когда он оказывался в ударной позиции. Ну и понятно, что фолить перед штрафной нам было нельзя – он с любой точки у штрафной бил стандарты очень хорошо.

На поле нет друзей и товарищей, поэтому против него я не поддавался и не был очарован его именем. Мы пересекались в стыках, единоборствах и шли до конца. Втыкался, старался отнять мяч у него. Но, естественно, у него было очень тяжело его отнять. Он как бочонок, но бегал очень быстро, действовал всегда непредсказуемо, а когда мяч был под левой ногой – это приговор. Единственный способ его как-то сдержать, так это дать принять под правую ногу, она у него была слабее. Выбирал против него такую тактику, чтобы он не подстраивал мяч под удобную левую ногу.

Поговорить с ним тогда особо не получилось, лишь по ходу матча перебросились парой шуток, но не более. Он был абсолютно нормальным, не зазнавшимся».

Тот матч закончился со счетом 1:1 – Кузнецов и Марадона отдали по ассисту.

«Осасуна» – худший этап в Испании. Столкнулся с русофобией, чуть не побил болельщика и хотел судиться с президентом

Единственный темный период в Испании – полгода в «Осасуне». Среди фанатов были люди, которые не желали видеть Кузнецова в составе и даже вербально атаковали во время матчей.

«Бросаю аут, кричат: «Русский, такой-сякой, убирайся, презерватив», – рассказывал Кузнецов в интервью «Матч ТВ. – Вскоре забиваю, команда обниматься бежит. Стоп, говорю. Подбегаю к трибуне и четырем самым крикливым согнутую в локте руку показываю. Персонально. На стадионе тишина.

После игры выхожу, один продолжает орать. Поймал его за грудки через ограждение, подтянул к носу: «Хочешь что-то сказать? Начинай. Орать с дальней трибуны легко, но вот он я, рассказывай, что не так делаю. Есть претензии? Проясню». Обосрался, молчит. «Тогда ты просто трус», — говорю».

После матча президент «Осасуны» оштрафовал Кузнецова на 25 тысяч долларов. «Не имеешь права оскорблять болельщиков», – мотивировал босс. Кузнецов рассвирепел еще сильнее и пригрозил судом. И даже начал подготовку документов с адвокатом.

Президент предложил решение: он лишь сделает вид, что оштрафовал Кузнецова. Но россиянина такое предложение разозлило еще сильнее: он разорвал контракт и вернулся в ЦСКА.

«Если не нужен ЦСКА, прошу снять со стены мои фотографии». У Кузнецова сложные отношения с родным клубом

В 2002-м Кузнецов завершил игровую карьеру в скромном «Волгарь-Газпроме». Тренерскую карьеру хотел начать в родном клубе, но понимания и заинтересованности не нашел.

«Когда закончил играть, Гинер предложил тренировать детей, – рассказывал Кузнецов. – Ответил, что на 500 долларов не пойду. Леннорыч, видно, обиделся, хотя я действительно не протянул бы, полтысячи только за квартиру надо было платить. Может, был не прав, допускаю. Через время я сам пришел к Гинеру. Он меня принял, спасибо. Сказал: «Иди к Бабаеву, он устроит тебя на работу».

Бабаев никуда меня не устроил. Сказал, что нет должности, так что не было никакой работы. Через шесть месяцев я опять пришел к Гинеру. Спрашивает: «Как успехи?» – «Нет успехов, – отвечаю, – потому что не работаю». Он тут же вызывал Бабаева и напихал ему прилично. Через десять минут я работал».

Однако проработал Кузнецов недолго – вскоре его уволили за прогулы. Сам тренер говорит, что никогда не прогуливал – сложновато, когда живешь в 15 минутах от Песчаной улицы.

Дальше отношения Кузнецова и ЦСКА оставались сложными. В 2020-м он (уже в статусе главного тренера «Гераклиона») дал большое интервью сайту «Матч ТВ»: пожаловался, что клуб отказался делать трибуну для собственных ветеранов и ни разу не пригласил его на домашние матчи.

«Когда в Москве в Лиге Европы играл «Эспаньол», меня, естественно, не пригласили, – грустил Кузнецов. – Перед ответным матчем позвонили из Барселоны: «Дмитрий, если хотите попасть на игру «Эспаньол» – ЦСКА, сделаем билет». И сделали: сидел в ложе. Болельщики ЦСКА оплатили перелет, и я им тоже достал билеты. Это показатель отношения к людям, которые играли в клубе. Для меня – огромный.

Не нужен ЦСКА? В таком случае прошу снять со стен мои фотографии, где стою с Кубком СССР. Не надо оставлять их в клубе, для которого ничего не значу».

Кузнецову обидно, что фанаты 2Drots не знают о его прошлом

Кузнецов пришел в Медиалигу в 2021-м. И далеко не сразу понял, куда попал.

«Когда тренировал «Гераклион» (команда из третьей лиги – Sports.ru), у меня там был вратарь Алан. Он ушел в медиафутбол, начал играть в 2Drots, где как раз искали тренера — там раньше работал Игорь Чугайнов. И Алан предложил мою кандидатуру основателям команды Жене и Никите.

Я чуть не поседел, когда пришел на первую тренировку: опаздывают, не слушают, дисциплины нет. «Давай в футбол играть!» Я им говорю, что так дело не пойдет, надо менять все. Не представляешь, как я с ними мучился.

Я сижу, план тренировки составляю, кто в каких упражнениях участвует. Все профессионально. А потом прихожу: то 40 человек, то 12. «Да сейчас приедут еще!» Кто, блин, приедет?! У нас четыре мяча было, вратари себе три забирали».

Но Кузнецов быстро втянулся. Теперь он кайфует и хвалит медиафутбол за открытость. По-настоящему раздражает тренера одно – многочисленные фанаты 2Drots не помнят о его прошлом.

«Иногда иду в магазин, и пацаны на меня пальцем показывают. Это непривычно. Где бы я ни находился, они подходят, бегают за мной. Они же смотрят ютуб, следят.

Когда я тренировал в Видном, мы летели на игру на Сахалин. Рядом мальчик сидел и не отводил от меня глаз. Я ему: «Ну что ты так смотришь?» Отвечает: «Да я за 2Drots болею». Все с тобой ясно, думаю. И так каждый день просто. Мы выиграем три матча, выйдем на первое место, и понеслось: со стадиона не пройти, толпы. Но это ненормально, меня это коробит.

Все-таки хочется, чтобы эти ребята знали историю нашего футбола. Какие у нас были великие футболисты, на ком мы росли, кто и как играл. А эти пацаны ничего не знают. Жизнь меняется, ориентиры сейчас другие. Молодежь растет не на знаниях об истории нашего футбола, а на челленджах, медийных людях, блогерском футболе».

Надеемся, после этого текста ситуация изменится.

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин, Владимир Родионов; Winline Media Football League; Gettyimages.ru/Chris Cole/Allsport/Hulton Archive; imago sportfotodienst /Global Look Press