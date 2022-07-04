Самая пугающая авария сезона в «Ф-1» глазами фанатов: машина летела прямо на трибуну, ее остановила только решетка

Гран-при Великобритании прервали красными флагами уже на середине первого круга: в цепочке аварий разбито 5 машин. Джордж Расселл из «Мерседеса», Алекс Албон из «Уиьямса» и Чжоу Гуаньюй из «Альфа Ромео» сошли, болиды Эстебана Окона и Юки Цуноды дотянули до боксов и их починили.

Главным пострадавшим стал Чжоу – его унесло в барьеры, и парня выковыривали из машины почти полчаса. Но не беспокойтесь: Чжоу в порядке (по уверениям команды, в сознании и без переломов). Его и Алекса на всякий случай увезли в больницу на дополнительные проверки, и по их итогам обоих допустили до следующей гонки.

Тем временем в соцсетях появились видео аварии, снятые с трибун – выглядит максимально жутко.