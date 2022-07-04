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Самая пугающая авария сезона в «Ф-1» глазами фанатов: машина летела прямо на трибуну, ее остановила только решетка

Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
болельщики
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Гран-при Великобритании
Формула-1
Авто Авто

Гран-при Великобритании прервали красными флагами уже на середине первого круга: в цепочке аварий разбито 5 машин. Джордж Расселл из «Мерседеса», Алекс Албон из «Уиьямса» и Чжоу Гуаньюй из «Альфа Ромео» сошли, болиды Эстебана Окона и Юки Цуноды дотянули до боксов и их починили.

Главным пострадавшим стал Чжоу – его унесло в барьеры, и парня выковыривали из машины почти полчаса. Но не беспокойтесь: Чжоу в порядке (по уверениям команды, в сознании и без переломов). Его и Алекса на всякий случай увезли в больницу на дополнительные проверки, и по их итогам обоих допустили до следующей гонки.

Тем временем в соцсетях появились видео аварии, снятые с трибун – выглядит максимально жутко.

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Расселл рванул на помощь пострадавшему в жесткой аварии товарищу. И закрыл серию из топ-5 в каждой гонке сезона – хотя мог ехать дальше

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