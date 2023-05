41 комментарий

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Вчера довелось увидеть отрывок какой-то передачи ESPN. Экзальтированная женщина в студии кричала о том, что на наших глазах прямо сейчас рождается новая звезда и что она будет первой, кто об этом скажет.

Подумал в тот момент: «Ну круто, рад за экпертку, быть первооткрывательницей это прекрасно, интересно только, кого она открыла-то».

Как выяснилось через пару секунд, девушка открыла баскетбольному миру игрока Девина Букера и сделала это прямо по ходу текущей серии «Денвер» – «Финикс».

Здесь должен быть мем про here we go again из одной компьютерной игры. Человек два года назад был в финале, где два раза подряд накидал 40+ очков, в прошлом сезоне вошел в топ-4 голосования за MVP, но о его существовании постоянно забывают.

Можно было бы не реагировать на слова неизвестной мне обозревательницы, но ее выступление кажется показательным. По какой-то причине общественное мнение отказывает Девину Букеру в праве считаться суперзвездой НБА, да и даже просто звездой. Его путь к славе кажется значительно более трудным, чем у всех остальных, потому что ему постоянно приходится сталкиваться с двойными стандартами. Обо всем об этом мной уже было написано в тексте двухлетней давности, повторяться и цитировать самого себя не хотелось бы, вот ссылка. Не думал, что когда-нибудь придется возвращаться к этим рассуждениям.

Девин Букер – Кристен Стюарт баскетбольного мира. Она давно уже стала отличной актрисой, завоевала расположение критиков и получила всякие премии/номинации, но аудитория неизменно приветствует ее словами «а, эта та из сумерек, опять с кислой рожей, ужас». Букер давно стал лучшим игроком в одной из лучших команд баскетбола последних лет, но от тегов «читер с 70 очками», «наш малыш боится дабл-тима» и «защищаться не умеет, только мусорит» никуда не уйти. Видимо, от судьбы не уйти.

Теперь о хорошем, ради чего, собственно, текст и затевался.

Вооружусь статистикой и приведу несколько доказательств того, что Девин Букер проводит легендарный плей-офф, уникальный в своем роде:

1) за последние два матча статистика Букера такова: 83 очка (41,5 очка за игру), 21 передача (10,5 передач за игру), 34-43 бросков с игры (79%), 8-12 трехочковых (66,7%);

2) Девин Букер стал первым игроком в истории НБА, набирающим 35+ очков при 70%+ TS (тру шутинг) на отрезке девяти матчей плей-офф подряд. Еще раз отмечу, что имеются в виду любые девять матчей плей-офф подряд, просто так вышло, что Букер в этом плей-офф пока ровно девять игр и провел;

3) даже если отбросить в сторону эффективность, а брать только чистую результативность без примесей. До Букер в истории НБА был лишь один игрок, который в своих первых восьми матчах отдельно взятого розыгрыша плей-офф набирал 35+ очков в среднем за игру. Игрок был неплохой, сейчас за его призраком гоняется Леброн Джеймс;

4) если вы думаете, что все это видение и мираж, которые исчезнут, стоит только зажмуриться и резко открыть глаза, то перестаньте так думать. Букер провел в своей карьере 41 матч в плей-офф, набирая в них в среднем 28.4 очка за игру при 60%+ TS. Надо ли говорить, что никто в истории НБА не делал ничего подобного?

Прошлогодний плей-офф был омрачен травмой Букера и тем, что он не смог нормально восстановиться. В первом заходе в плей-офф Букеру явно не хватало стабильности, великие и яркие матчи чередовались с плохими и совсем провальными. Это нормально для молодого и неопытного игрока, тем более, для атакующего защитника, играющего от броска. Сейчас он не показывает ничего, чего не показывал бы раньше, за исключением одной маленькой детали – нечеловеческой стабильности.

5) нередко говорят, что Букеру просто повезло с тем, что в «Финикс» пришел Дюрэнт, теперь Девин просто бросает из свободных положений, потому что все пять защитников висят на Дюрэнте, как будто он новогодняя елка. Вечное проклятие «Финикса» – его матчи до сих пор никто не смотрит.

Проблема в том, что Девин Букер в этом розыгрыше плей-офф лидирует по количеству бросков в среднем за матч в ситуациях, когда защитник находится на расстоянии 2-4 фута (+/- полметра-метр) от него. Короче говоря, когда его плотно опекают. Букер бросает при таком сопротивлении 12,6 раза за матч, реализуя 67% двухочковых и 46.2% трехочковых бросков. Это лучший показатель среди всех игроков.

То есть, еще раз: Букер чаще всех атакует при сверхплотной опеке и эффективнее всех попадает такие броски. Причем именно из-под такой опеки Букер совершает половину (51,2%) от общего числа своих бросков! Совсем открытыми бросками считаются те, при которых рядом с игроком нет никого на расстоянии шести и более футов (1,8 метра и больше), так вот количество таких бросков составляет всего 9,3% от общего числа бросков Букера в этом плей-офф. Всего лишь один из десяти его бросков свободный, и вот ровно во время этого одного броска он успевает намусорить стату на весь матч вперед.

Словами не передать, насколько уникальны эти цифры. На втором месте по количеству бросков находится Дюрэнт, но у него намного хуже реализация. На втором месте по проценту находится Леброн Джеймс, но у него в два раза меньше бросков. Да чего распинаться, вот табличка.

6) про защиту ничего не написал. Понятно, что Букер не цементирует оборону и никогда не будет этого делать, ему это и не нужно. Но при этом через него забивают всего 37,7% бросков в этом плей-офф. Это второе место среди всех игроков, через которых бросили хотя бы 150 раз (после Энтони Дэвиса).

7) важно отметить, что все эти бомбардирские подвиги идут рука об руку с соотношением передач к потерям, равным 2,39. Столько же было, например, у Стива Нэша в плей-офф 2005-го года.

Теперь о личных впечатлениях, которые всегда кажутся важнее любой статистики.

Девин Букер ведет игру «Финикса» и показывает себя невероятно умным игроком. Он извлек уроки из четвертой четверти второй игры против «Денвера», когда он валился от усталости, но все-таки пробовал играть в героический баскетбол. Это логично не привело ни к чему хорошему.

Поэтому в четвертой четверти игры №4 Букер бросил по кольцу лишь однажды, сосредоточившись на том, чтобы отдавать удобные передачи партнерам из-под дабл-тимов. Так зажглась звезда Лэндри Шэмета. Билл Симмонс когда-то писал про Айзейю Томаса, что тот весь матч играет на партнеров, а в концовке берет мяч в свои руки. Букер показал, что суперзвезда может действовать иначе.

Возможно, по этому тексту у вас сложилось впечатление, будто Букер играет один. Понятно, что это не так и что в домашних победах есть заслуга всей команды, в частности, критикуемого многими Монти Уильямса. В первых матчах «Денвер» постоянно разбивал пик-н-ролльное нападение «Финикса», поэтому Монти сделал две вещи:

- сказал Букеру и всем остальным при любой возможности бежать вперед и бросать только в раннем нападении. Посмотрите четвертый матч, подавляющее большинство бросков Букера, особенно в первой половине, были совершены как будто на бегу, пока игроки «Денвера» не успевали вернуться назад.

- начал гораздо больше использовать двойные заслоны, они, кажется, называются double drag, но тут я уже зашел на серьезную аналитическую территорию, где надолго не задержусь. Короче говоря, с помощью такой тактики можно получить гораздо больше выгоды от наличия в команде двух элитнейших скореров. Разбивать все эти телодвижения «Денвер» начал как раз с помощью двойной опеки Букера, но не слишком помогло, он постоянно из-под нее выбирался, иногда заставляя Йокича терять равновесие.

Девин Букер проводит не просто великий плей-офф, величия в лиге и без него хватало. Букер делает то, чего никто не делал до него никогда, причем в команде, которая строится прямо по ходу плей-офф. Ротация постоянно меняется, третья звезда вылетает из-за травмы, четвертая звезда хочет лечь в позе звезды и умереть от нервного перенапряжения. Казалось бы, не самые удачные условия для проявления истинного величия, но у Букера каким-то образом получается. Разумеется, уверенности ему придает наличие Дюрэнта на площадке. Каждый из нас может найти в себе смелость прыгнуть с парашютом, но с опытным инструктором это делать все-таки надежнее.

Недавно писал в телеграм-канале о том, что не знаю, что еще нужно сделать Девину Букеру. Его великолепие по-прежнему неочевидно для многих, отношение к нему напоминает больше не ненависть, как ко многим знаковым игрокам, а элементарную брезгливость. Ненависть может соседствовать с уважением и признанием, брезгливость – никогда.

На самом деле, прекрасно понятно, что Букеру для полного признания нужно обзавестись не столько даже победой в серии, сколько культовым моментом, например, гейм-виннером. Феноменальность на дистанции намного ценнее одного момента откровения. Только вот так уж вышло, что только с помощью этих моментов и можно войти в вечность, таковы особенности человеческого восприятия. Вспоминая титанов прошлых лет, мы думаем не об их карьерах в целом, а о частных проявлениях, умещающихся в секунды на ютубе.

У Букера пока этих секунд нет, но впереди еще почти вся карьера и уж точно 96 минут серии с «Денвером». Возможно, именно в этом плей-офф он соберет весь необходимый для обретения баскетбольного бессмертия паззл. Пропустив в этом сезоне из-за травмы Гонку за MVP, он ввязался в Гонку за величием.

