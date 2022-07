Лебронто – главный мем НБА прошлого десятилетия. Леброн Джеймс унизил целую страну на баскетбольной площадке

Король Канады.

Казалось, что мем «Лебронто» безвозвратно потерял свою актуальность после титула «Торонто» в 2019 году и последующего обретения славы крепкой длиннорукой организации, с которой шутить никто не хочет.

Даже Демар Дерозан, главное лицо поражений «Торонто» в плей-офф, играет сейчас в одной команде с Леброном Джеймсом в выставочном турнире Drew League, никакого зла не держит, респектует королю и продолжает украшать своей олдскульной игрой осенне-зимний период НБА.

Казалось, что all was well. «Торонто» примирился с Леброном Джеймсом, водрузив Лебронто на свалку истории. Так было до тех пор, пока на днях в сети не появилось великое видео, в котором Йонас Валанчюнас нелепо пародирует Леброна Джеймса. После этого стало понятно, что Лебронто бессмертно, как бессмертно бремя человеческих унижений.

Если вдруг кто не в курсе, сейчас на пальцах объясню, что этот за мем, кто такой старик Лебронто, родственник ли он Леброна Джеймса, и при чем здесь Йонас Валанчюнас.

Мем этот появился в 2018 году, когда после окончания третьей четверти второго матча серии «Кливленд» – «Торонто» (полуфинал конференции) комментатор ESPN Марк Джонс перед уходом на рекламную паузу произнес бессмертную фразу: «После небольшого перерыва мы вернемся в Лебронто». Понятно, что очень ловко были совмещены имя Леброна, вдохновенно игравшего за «Кливленд», и название команды «Торонто». Смысл в том, что Леброн как будто бы стал главой города Торонто, который, разумеется, был переименовал в соответствии с именем хозяина. Так ведь всегда бывает.

Уверен, что Марку Джонсу необходимо вручить премию за выполнение особо важного комментаторского задания, потому что он создал главный мем 2010-х годов. Величие мема «Лебронто», как и величие любого хорошего произведения искусства, заключается в его многослойности.

Первый слой «Лебронто»: насмешка именно над «Торонто» как командой, постоянно проигрывающей «Кливленду» Леброна Джеймса. Дело даже не в том, что во время матчей с «Торонто» Леброн занимался следующим:

• стриг ногти;

• делал вид, будто пьет пиво прямо на скамейке;

• подсказывал игрокам «Торонто», какую комбинацию они должны сыграть;

• бросал левой рукой;

• говорил Кевину Лаву, как именно он забьет победный мяч;

• благодарил тренера «Торонто» Дуэйна Кейси за то, что тот помог ему стать лучше – через пару суток после этой похвалы Дуйэна Кейси торжественно уволят в статусе лучшего тренера года;

• во второй половине матча №2 серии 2018-го года атаковал кольцо исключительно издали и исключительно с отклонением, попадая при этом почти все – никогда прежде я не слышал человека грустнее комментатора «Торонто» в тот день, заупокойным голосом объявлявшего «Lebron scores again».

Хотя, конечно, все это имело значение. Лучший игрок современности воспринимает матч с очень сильной командой НБА – а «Рэпторс» в период 2016-2018 всегда были в топ-3 конференции – как тренировку с сыновьями на заднем дворе.

Нормально вообще у вас там в Канаде все?

Айверсон как-то сказал, что иногда он чувствовал такую уверенность в броске, будто мяч – это камень, а кольцо – океан. Леброн в таком случае вполне мог заявить, что в серии с «Торонто» мяч был метеоритом, а кольцо – планетой Земля во время мелового периода. Да, шутки про «Рэпторс» и динозавров за 300 не заставили себя долго ждать.

Только вот несмотря на то, что «Рэпторс» проигрывали «Кливленду» в плей-офф на протяжении трех сезонов подряд (2016-2018), эти поражения не были бы увековечены культовым словом на букву L, если бы не позор, который случился в 2018-м. В конце концов, «Атланта» проигрывала тому же «Кливленду» в 2015-м и 2016-м, причем оба раза 0-4. Никто об этом сейчас не вспоминает, хотя «Атланта» была лучшей командой регулярного сезона в 2015 году, а проигрывать в таком статусе всухую всегда унизительно.

Что же насчет «Торонто»?

Плей-офф 2016 – никаких претензий. Проиграли с достойным счетом 2-4, игроки «Торонто» бились и сравняли счет в серии после двух поражений на старте, но в тот год «Кливленд» действительно был исторически силен и свеж, если не верите – спросите в любом заведении Окленда или Сан-Франциско.

Плей-офф 2017 – Кайри Ирвинг еще не разочаровался в Леброне как в лидере, «Кливленд» был явным фаворитом серии, несмотря на то, что в «Торонто» пришел Серж Ибака вроде как в статусе носителя каких-то там высокородных традиций. Да, итоговый счет 0-4 выглядит нехорошо, но случиться может с каждым.

В 2018-м все было иначе. «Торонто» вышел на пик своего регулярного могущества, уверенно заняв первое место в конференции. «Кливленд» же потерял Кайри Ирвинга, по сути никем его не заменив, и стал всего лишь четвертой командой на Востоке. В первом раунде «Кавс» были измучены крепкой, но совсем не звездной «Индианой», в которой свой лучший год в карьере проводил Виктор Оладипо. Для того, чтобы пройти «Индиану», Леброну понадобилось сыграть семь матчей и набрать 45 очков в решающей встрече, чтобы с грехом пополам ее выиграть.

«Рэпторс» считались лучшей командой той серии, причем не только формально, но и по оценкам многих уважаемых экспертов. Итог, как вы знаете, получился прежним. 0-4. Комментатору Марку Джонсу достаточно было посмотреть две неполные игры, чтобы понять, чем все в итоге закончится.

Могло ли все быть иначе? Как ни смешно, я по-прежнему считаю, что если бы у «Торонто» получилось выиграть первый матч, серия могла развиваться совсем по другому сценарию. В первой игре у «Рэпторс» были все шансы мира – она была проиграна в овертайме с разницей «-1», при этом Леброн запустил 3-15 в четвертой четверти и овертайме. «Торонто» вел десять очков в четвертой четверти, у «Кливленда» вроде бы совсем некому было забивать. Понятно, что Леброн нашел в себе силы, и в самой концовке набрал четыре очка подряд, сравняв счет. Это было неизбежно.

Только вот после этого в течение последних семи секунд основного времени игроки «Торонто» 5 (пять) раз бросали на победу, но ни разу не попали. Вроде бы трудно назвать бесхарактерной команду, которая в важный момент берет четыре подбора в нападении подряд, но как-то иначе ее назвать в такой ситуации еще труднее. В овертайме Дерозан и Кайл Лаури набрали семь очков с хорошим процентом, Леброн не попал ничего, но «Кливленд» все равно выиграл.

После этого парадокса «Рэпторс» временно поломались, что было видно на депрессивной пресс-конференции Дерозана и Лаури.

Понятно, что и победа в первом матче ничего не гарантировала. Дерозан около года назад общался с Джей Джей Редиком и сказал, что с командами Леброна невозможно играть в плей-офф, причем чем дольше продолжается серия, тем сложнее становится задача (видимо, поэтому чаще принималось решение проигрывать в минимальном количестве матчей, чтобы не мучиться). Только вот эта победа могла если не убить страх, то хотя бы на время его усмирить.

После такого обидного поражения, ставшего седьмым подряд против Леброна в плей-офф, вместе с возросшим страхом пришла покорность судьбе. Такое общественностью не прощается. Особенно с учетом того, что в следующем раунде «Бостон» без Ирвинга и Хэйворда показал, что с «Кливлендом» можно играть, уступив, как и «Индиана», лишь в седьмом матче.

Второй слой «Лебронто»: традиционная империалистическая намешка американцев над канадцами. Почти уверен, что эта юмореска не ушла бы в народ так стремительно, будь на месте «Торонто» любая другая команда НБА, то есть, не иностранная. Если вы смотрели хотя бы один американский ситком, особенно «Как я встретил вашу маму», то знаете, что шутки над канадцами – это целый пласт американской культуры. Сейчас он постепенно уничтожается другой культурой – культурой отмены, так что, возможно, «Лебронто» станет чуть ли не последним подобным примером.

Третий слой «Лебронто»: символ всего доминирования Леброна на Востоке, которое очень аккуратно угнездилось в прошлое десятилетие. Наверное, это главный пункт. Разумеется, всем плевать конкретно на «Торонто». Канадцы и канадцы, любят снег и динозавров, ну и на здоровье. Локальные ожидания от «Рэпторс» были локальной проблемой болельщиков «Рэпторс», но от ожиданий более глобального толка «Торонто» было никуда не скрыться.

Всем осточертела неспособность хилой восточной оппозиции обыграть Леброна. Последний раз команда Джеймса проигрывала команде с Востока в 2010 году, когда еще было в строю великое Трио «Бостона». В 2018-м Леброн непобежденным ушел в «Лейкерс» на Запад. Это не проблема исключительно «Торонто Рэпторс», но именно они стали олицетворением всей тщетности борьбы с Леброном, потому что играли с ним часто и проигрывали, как казалось со стороны, очень безвольно.

Еще и пара лидеров «Рэпторс» воспринималась всеми исключительно в комическом ключе, броманс Лаури и Дерозана наследовал дуэту Тарапуньки и Штепселя. Над ними было легко смеяться, их недостатки были очень заметны и характерны, а еще они просто очень забавно расстраивались. Такое бывает. Интересно, что сейчас Лаури воспринимается как боец и истинный лидер-ветеран, а Дерозан – игроком с тонкой душевной организацией, но уже не комической фигурой, а своего рода гением.

«Торонто» не повезло стать символическим козлом отпущения всей восточной конференции. Так уж вышло, что людям нравилось вымещать на нем свой гнев, который на самом деле был гневом бессилия. С Леброном ничего нельзя сделать, зато можно поугарать над Дерозаном, который виноват только в том, что он не Леброн и не Джордан.

Четвертый слой «Лебронто»: оно было нужно всему «Кливленду» едва ли не больше, чем титул в 2016-м году. Причина проста. До драфта Леброна «Кливленд» был известен тем, что постоянно отлетал от «Чикаго» Майкла Джордана на рубеже 80-х и 90-х годов. У «Кливленда» в то время была отличная команда с Марком Прайсом, Лэрри Нэнсом и Брэдом Догерти, но они уступили Майклу Джордану в плей-офф четыре раза за шесть лет – в 1988, 1989, 1992 и 1993 годах. Некоторые вылеты были драматичными, особенно в 1989-м, когда «Кливленд» считался фаворитом, а «Буллз» смогли выиграть только благодаря тому самому победному броску Джордана в решающем матче, который известен вам как The Shot.

Пожалуй, это был самый известный пример того, как одна команда постоянно проигрывает другой, ведомой великим игроком. «Кливленд», кстати, не остановился на достигнутом и после временного ухода Джордана в бейсбол, проиграв всухую «Чикаго» уже без Майкла в плей-офф 1994. Это было такое Лебронто до Лебронто, которое можно было бы назвать «Майклэнд», но комментатор Марк Джонс тогда еще только начинал свою карьеру.

Чтобы окончательно перестать ассоциироваться с любимой боксерской грушей величайшего игрока, нужно с помощью другого величайшего игрока найти свою собственную боксерскую грушу и рассказать об этом всему миру. Миссия была выполнена.

Пятый слой «Лебронто»: этот мем невероятен еще и на языковом уровне. В начальной школе мы с корешами (с) по странной причине любили нехитрое упражнение, которое заключалось в непрерывном повторении одного и то же слова вроде «терпи» или «пальто». Если произносить их подряд без пауз, то вместо «терпи» уже будет получаться «Питер», а вместо «пальто» – «тополь». Применяя ту же нехитрую формулу к «Lebronto», мы получим вечную комбинацию из Лебронов, пасующих друг другу, но не решающихся бросить по кольцу. Lebron to Lebron to Lebron to Lebron. Круговорот Лебронов!

Термин Лебронто существует, но никакой боли у «Торонто» больше нет. Согласно недавнему опросу, Леброн даже не является самым ненавидимым игроком в Торонто, по какой-то странной причине столь почетное звание принадлежит Кайри Ирвингу. Видимо, это связано с отказом от вакцинации, добропорядочные и воспитанные канадцы не готовы мириться с подобным непослушанием.

Боль отсутствует по той причине, что ровно через год после появления феномена Лебронто «Рэпторс» исполнили все свои мечты, одновременно превзойдя все самые смелые общественные ожидания, обыграв в финале непобедимый «Голден Стэйт» и взяв первый титул в истории команды. Впрочем, само по себе чемпионство стало не единственным трофеем, завоеванным «Торонто» в том году, был и еще один титул, виртуальный. Титул этот называется «Право говорить, что с Каваем Ленардом в составе мы бы обыграли и Леброна Джеймса, если бы он вовремя не сбежал на Запад». Возможно, он в чем-то даже важнее баннера под сводами северной арены.

Дерозана в чемпионской команде не было, но он человек добродушный и не мстительный. Поражения Демар принимает спокойно, потому что знает: главная победа заключается в самой возможности играть в баскетбол на высшем уровне и всегда искать возможность стать лучшей баскетбольной версией себя.

Не отпустил до конца те унижения времен Лебронто только Йонас Валанчюнас, который был обменян по ходу чемпионского сезона. Возможно, не может забыть тот позор и Дуэйн Кейси, карьера которого пошла по наклонной как раз после Лебронто. Пока сохраняется озлобленность униженных и оскорбленных, будет жить и Лебронто как главный мем НБА последних лет.

Очень надеюсь, что «Новый Орлеан» в следующем году встретится с «Лейкерс» в плей-офф, ну или хотя бы в плей-ин. Посмотрите завершающие этот текст видео и разделите мое желание.

P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», чтобы следить за баскетболом еще более пристально.

Фото: Gettyimages.ru/Gregory Shamus