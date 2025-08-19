Оскар Тшибве подписал двусторонний контракт с «Ютой»

Оскар Тшибве вернулся в «Юту».

Центровой Оскар Тшибве (25 лет, 203 см) вернулся в состав «Джаз», подписав с клубом двусторонний контракт.

В прошлом сезоне он провел 14 матчей за «Юту», набирая в среднем 7,6 очка и 8,9 подбора за 18 минут игрового времени.

Тшибве провел сезон-2023/24 в составе «Пэйсерс».