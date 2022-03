Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками

Финальный рывок к награде.

Сразу с дисклеймерами обрушусь.

№1. Так как дух легального баскетбола из Хранимой Богом Земли был выкачан, объем просматриваемого мной контента в последний месяц резко сократился.

Не прибавилось и стремления к невероятному анализу. Когда в прежние годы я писал Гонку (а первому выпуску в этом году будет уже десять лет, то есть, как сказала бы Ксения Альбац, «я в профессии уже 10 лет, приятель»), то всегда на всякий случай старался забросать читателя фактурой и цифирками. Этот же текст планируется как самый свободный от цифр в истории блога – не хватало еще на сломе эпох серьезно относиться к игре с мячом, пусть и оранжевым.

№2. Ого, уже переходим к рейтингу. Всякие там категории и подвиды, которые обычно выглядывают до основной десятки, отправляются в заслуженное забвение. Пять лет назад я создавал отдельную рубрику внутри рубрики и называл ее «Гонкой за Фоуксом», где оценивал игроков дорогой моему сердцу и худшей на тот момент команды лиги – «Финикс Санс». Сейчас «Финикс» уже не худшая команда в лиге, так что и в рубрике этой нет нужды.

Кого в десятке не будет из тех, на кого кто-то из вас мог бы рассчитывать?

Тех, кто никак не может подняться выше девятого места в своей конференции. То есть, тех, кто не способен попасть в плей-офф в историческом значении этого понятия. Прощайте, Леброн Джеймс, Трэй Янг, Оби Топпин, Кайл Кузма и любой из тысячи людей, надевавших в этом сезоне майку «Портленда».

Тех, кто пропустил много матчей (хотя бы треть). То есть, аривидерчи придется сказать сразу двум людям, отдаленно напоминающим Джейми Фокса на стероидах и гормонах роста, – Кевину Дюрэнту и Джимми Батлеру.

Тех, кто слишком часто перестает ценить свет ближайших звезд и стремится любоваться звездами других миров. Тех, кто стометровку не пробежит за 15 секунд. Тех, матчи с чьим участием невозможно смотреть. Под это описание подходит только Джеймс Харден? Вам виднее.

10. Демар Дерозан («Чикаго»)

Мормонское лобби прилично одряхлело и погрязло в междоусобных распрях, так что ни один из внутренних голосов не смог убедить меня поместить в список Руди Гобера или Донована Митчелла.

Поэтому выбираю героя, пока героическое начало не исчезло в нем насовсем. Дерозан – простой работяга, который зимнюю вахту отработал, а дальше уже весна, не его зона ответственности. Есть рабочая версия, что Дерозан все-таки не смог стать в «Чикаго» вторым Майклом Джорданом. Она еще требует эмпирической ткскзть проверки, но вроде бы магия постепенно начинает испаряться.

Возникает ощущение, что Дерозану изначально перед сезоном выдается какой-то мистический вот тот самый из «Спэйс Джема» тюбик с волшебным эликсиром. Только эликсир этот не плацебо, а настоящий, и Дерозан действительно играет на элитном уровне только тогда, когда препарат действует. Тюбик небольшой, чувство меры у профессиональных спортсменов отсутствует, так что Дерозан быстро превращается в DeFrozen’а.

Зима этого сезона останется с ним и со всеми нами навсегда, что бы ни случилось дальше.

9. Стеф Карри («Голден Стэйт»)

Как говорил один мой бывший знакомый, «смех смехом», но ГСВшники-то и сейчас третья команда в лиге! Да, знаю, сам в шоке; да, и у меня ощущение, что они подряд проиграли несколько матчей «Калеву» и «Зелене Гуре», но таблица, как Карта Мародеров, вроде бы не должна врать.

Дальше – интересно. Получается, что чем больше «Голден Стэйт» будет проигрывать, тем выше будет ценность Стефа Карри. Совсем из гонки он не выпадет, потому что даже в случае отсутствия во всех оставшихся матчей регулярного сезона Карри пропустит 18 матчей в этом году – это не очень много по нынешним меркам. Например, Дончич уже сейчас пропустил 17 игр, а Морант – 19, и чего-то никто из гонки их вышвыривать не планирует.

Этот сезон «Голден Стэйт» проходит под саундтрек грустной Адель (до благословенной встречи с Ричем Полом). Life was a party to be thrown but that was a million years ago. Осенью и ранней зимой жизнь в Сан-Франциско действительно казалась райской – команда лидировала в НБА, Айеша Карри пипидастром смахивала пыль с трофейной полки, освобождая место для нового приза MVP, все ждали возвращения Клэя Томпсона и загадочного Уайзмена. Что могло пойти не так?

Не так пошло примерно все. В какой-то момент даже снова показалось, что самый ценный игрок этих «Уорриорз» – это Дрэймонд Грин, и для того, чтобы мы в очередной раз отбросили эту дурацкую мысль, Стефу пришлось травмироваться. Сезон еще не закончен, но это в любом случае уже не история королевского марша, а история преодоления.

8. Крис Пол («Финикс»)

В этом году «Финикс» уже одержал 61 победу. Знаете, сколько раз команды Криса Пола за 16 предыдущих сезонов одерживали хотя бы 60 побед? Один раз. Случилось это в сезоне-2017/18, в первый год Криса Пола в «Хьюстоне», тогда было 67 побед. Кстати, неизвестный одноклубник Пола тогда стал MVP лиги. Любимая всеми стандартная статистика Пола тогда была как минимум не хуже, чем в этом сезоне, а с Полом на площадке «Хьюстон» выигрывал на 15% больше матчей, чем в его отсутствие.

Беспрецедентная минутка занимательных цифр окончена. Зачем она была нужна? Возможно, чтобы показать абсурдность аргумента «ну так понятно, почему «Финикс» всех разрывает, это просто Крис Пол пришел, он всегда такой эффект оказывает». Получается, что не совсем всегда, а почти даже и никогда – кроме одного случая. Немножко, в общем, преувеличено значение Криса Пола для этого «Финикса».

Само собой, Крис – великий дед. После Матча всех звезд он взял ежегодный оплачиваемый отпуск, и стало понятно, что «Финикс» в качестве одной из лучших команд НБА может существовать и без него. Понятно это, в общем, было и в прошлом году. Он такой как бы Гэндальф, который всех объединил, запустил процессы и которого всегда хочется видеть приходящим с востока в решающий момент, но он не нужен в офисе с 9 до 18 пять дней в неделю. Это признак величия, но не признак MVP.

7. Джа Морэнт («Мемфис»)

Все знают, что нынешний «Мемфис» – известный парадоксов друг, и что место Джа Морэнта в гонке должно определяться тем, насколько истово вы верите в эзотерическую силу «правила Юинга». Не могу похвастать тем, что смотрел все матчи «Мемфиса» в этом сезоне, но мне все равно кажется, что с Морэнтом на площадке «Гриззлис» сильнее, чем без него. Я в курсе, что процент побед «Мемфиса» в девятнадцати матчах без Морэнта лучше, чем у «Чикаго» в 1996-м и чем у «Голден Стэйт» в 2016-м. Да, все правильно, это лучший показатель в истории.

Морэнт, при всем своем высочайшем игровом уровне, в первую очередь олицетворяет собой все антиправославные и антикоммунистические ценности, чуждые спорту в его первозданном виде. Владимир Родионов, Светислав Пешич и баскетбольная редакция «Спорт-Экспресса» начала нулевых заходятся негодованием, но сделать ничего не могут. Прыжки на батуте, только без батута, это, оказывается, тоже баскетбол. Можно подумать, вы против!

Скажу по большому секрету. Я был на грани того, чтобы убрать из списка Морэнта и поставить вместо него Джарена Джексона Джуниора, настоящего самого полезного игрока «Мемфиса», но у меня просто не хватило смелости. Если бы я смотрел больше половины матчей «Мемфиса» в этом сезоне, я бы обосновал необходимость присутствия в списке именно Джексона, который пропустил всего один матч и кажется лучшим оборонительным игроком сезона (сорре, Микэл Микэлыч). Однако мне связывает руки совокупность недостатка глубинных личных впечатлений и скромности статистики. Поэтому, скрепя сердце и скрипя сердцем, при личном голосовании выбираю «Человека-паука», а не «Сядь за руль моей машины», потому что паук ярче и красивее прыгает.

6. Джейсон Тейтум («Бостон»)

Еще два с половиной месяца назад «Бостон» вынимал из кольца баззер-биттер от Ар Джея Барретта и с одышкой, истошно крича на надоевших родственников, плелся по соседству с командой Ар Джея Барретта. Вопрос заключался только в том, смогут ли «Селтикс» попасть в плей-ин, более смелых надежд у болельщиков не было.

Сегодня «Бостон» умудряется вылезать на первое место в Восточной Конференции (так было до сегодняшнего поражения в Торонто), показывая плюс-минус лучший баскетбол в 2022 году. Понятно, что на Западе «Бостон» не входил бы и в тройку, но это несущественно. Прогресс невероятный, и я даже с ходу не могу вспомнить аналогов за последние пятнадцать лет.

Поставил бы Тейтума куда угодно на его собственное усмотрение, но я не сослуживец Штирлица, запоминаю не только последнее. Последние пару месяцев Тейтум показывает сверхуровень и является чуть ли не лучшим игроком НБА после МВЗ. Возможно, в атаке он играет на уровне предпраймового Кевина Дюрэнта. Это все правда. Только вот я помню, какие концерты с расстроенным пианино и на обшарпанной сцене провинциального ДК давал Тейтум в первой половине сезона. Не то чтобы это была исключительно его вина, но в моем понимании невозможно всерьез претендовать на MVP, если ты два месяца играешь в стиле Лэрри Хьюза и провоцируешь разговоры о необходимости обмена.

5. Лука Дончич («Даллас»)

«Даллас» – уже на четвертом месте с обоснованными претензиями на то, чтобы подняться еще выше, учитывая форму «Голден Стэйт» и не самый сложный календарь.

Нужно ли говорить о том, кто является лидером этой команды? В последних тридцати матчах Лука Дончич набирает 30.6 очков + 9.7 подборов + 8.2 передач. Перед началом сезона я официально прогнозировал, что Лука станет MVP, и, если бы он весь сезон играл так, как в последние пару месяцев, он бы вполне мог претендовать на MVP. Только вот я помню…

Стоп, опять, что ли, случайно про Тейтума начал писать? Да вроде нет, но сезонные траектории Дончича и Тейтума действительно пугающе похожи, за исключением того, что Дончичу пришлось худеть, и что Дончича похвалил Патрик Беверли.

Пошли даже разговоры о том, что этот «Даллас» чуть ли не сконструирован по модели чемпионского «Далласа»–2011, но вы на эти инсинуации не ведитесь ни в коем случае. Понятно, что пройти первый раунд шансы есть неплохие, во всяком случае, наконец-то не придется играть с «Клипперс», но едва ли полузапрещенная магия Динуидди настолько сильна, чтобы можно было рассчитывать на большее.

4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

Если «Филадельфия» станет первой на Востоке, шансы Эмбиида на MVP будут невероятно высоки. Еще позавчера Филадельфия» как раз и была первой, но вчера – уже четвертая, а сегодня она вторая, и такие скачки наверняка будут до конца сезона.

Обмен Хардена лишь понизил шансы Эмбиида на победу, которые прежде были высоки. Команда не стала сильнее, по крайней мере, на данном этапе, а спрос с нее теперь совсем другой. Как-никак легендарный игрок пришел, да еще и из топ-75 в истории НБА, который играл и в этом сезоне временами почти на прежнем уровне. То, что легендарный игрок частенько косплеит грузного Дерона Уильямса, никого не интересует.

Думаю, Эмбиид заслуживает счастья и удовлетворения своих амбиций, но по какой-то причине миру гораздо больше нужен Эмбиид, который проигрывает, обижается и уходит в саркастичное отрицание. Проблемы не в Эмбииде, а в мире, в котором мы живем, но камерунский жираф не в силах изменить все в одиночку.

3. Девин Букер («Финикс»)

Интересное кино получается, штука посильнее «Власти пса» Кэмпион. Судя по всему, Букер обречен играть в «Финиксе», матчи которого никто не смотрит. Раньше «Санс» были слишком плохи, чтобы на них смотреть, а теперь вдруг стали неприлично хороши и отполированы – чего смотреть-то, и так выиграют. Промежуточный между этими состояниями этап был, но очень короткий, и общественная память решила его отменить. Так вот и получается, что Букер проводит уже седьмой сезон в лиге, три раза съездил на Матч всех звезд, а никто до сих пор не понимает, звезда он или фраерок засланный.

Да и ладно бы только вопросы по поводу звездности, время от времени возникает ощущение, что никто не знает, как он играет. Я до сих пор регулярно вижу в твиттере (запрещенная на территории Хранимой Богом Земли организация) всяческие Hot takes о том, что Букер переоценен, что не умеет играть в защите, что толком не умеет разыгрывать мяч. Хлипкий, ненадежный, данкануть нормально не может, похож на ухоженную лесбиянку. В общем, не игрок, а зубочистка какая-то.

Совсем не добавляет баллов Букеру то, что основными его секундантами в неравной битве с общественным мнением стало великое трио из Айзейи Томаса-старшего, Стивена Эй Смита и Кайри Ирвинга. Их умственная благонадежность по какой-то причине вызывает у людей вопросы, поэтому многие еще сильнее, чем прежде, открещиваются от Букера-звезды.

Мы-то с вами люди интеллектуальные сплошь, поэтому понимаем суть. Букер невероятен, в особенности во второй половине сезона, когда к этой невероятности добавилась еще и стабильность. Он делает абсолютно все, что вы можете требовать от атакующего защитника лучшей (с отрывом) команды лиги. Набор очков, эффективность, навыки ассистента, защита, спортивная злость, злой взгляд и желание втащить, голова температуры арктического льда в важные моменты.

По поводу истинной ценности Букера для «Финикса». Он пропустил 11 матчей (что не так и много для этого сезона), в них «Финикс» выиграл 8 раз. Казалось бы, нормально и без Букера справляются. Но давайте посмотрим, у кого «Финикс» эти 8 матчей выиграл – у «Детройта» дома (LOL), у «Сан-Антонио» дома (причем еле-еле), у «Бостона» дома (в ту декабрьскую пору, когда Удока еще был физруком класса коррекции, а Деннис Шредер играл 30+ минут), у «Портленда» (дважды), у «Вашингтона» дома (LOL X2), у «Никс» дома (победным броском Кэма Джонсона от забора), у «Орландо» +3. Список конкурсантов не очень впечатляет. Можно вспомнить еще победу над «Голден Стэйт», когда Букер травмировался в первой половине, но это не совсем идет в зачет.

Букер – суперзвезда НБА. Это не фейк. С этим нужно просто смириться.

2. Никола Йокич («Денвер»)

Давайте разберемся. С одной стороны – да, Йокич с игроками белградского «Партизана» ведет свою команду в плей-офф. С другой стороны – а кого он, вообще-то говоря, опередил? «Портленд», который сдуру что-то выиграл в феврале, так теперь перед Богом Драфт Лотереи отмолить эти победы не может даже тысячей поражений от «-30» до «-40»? «Сан-Антонио», чей состав вы никогда не назовете? «Новый Орлеан», который, в общем, не такой уж новый и молодой, а скорее просроченный и потухший? А, вот, наверное, «Клипперс», там же… ну там Кофе.

Кто у нас еще в составе труппы в этом году. Главных артистов из желтого Лос-Анджелеса не трогаем, это достояние человечества. «Оклахому» и «Хьюстон» в нынешнем сезоне опередил бы юношеский состав «Вологды-Чевакаты». «Сакраменто» никогда не попадет в плей-офф в этом таймлайне (который скоро схлопнется, так что болельщикам лучшей команды Калифорнии не стоит отчаиваться).

Понятно, что все эти команды по причине ментальных или физических проблем либо изначально слабее Йокича, играющего в команде болельщиков команды 3*3 «Нови Сад», либо провалились так, что еще сильнее провалиться просто невозможно. Остается «Миннесота». Которая отстает от «Денвера» на две победы и все еще может его догнать.

Ну как-то чего-то не так чтобы и историческое какое-то как будто бы достижение получается, нет? Для кого угодно было бы достижением, но для действующего MVP – едва ли. То есть, я понимаю, что все продвинутые статистические метрики любят Йокича так, как никто не любил никого уже очень давно (может, лет сто, а может и двести). Только вот шестое место в конференции – это не показатель MVP. Уэстбрук-2017 – это погрешность, которой не должно было случиться, и которая стала возможной только за счет сверхчеловеческой идентичности персонажа из комиксов, столь близкой американцам. Процентом побед передо мной тоже размахивать не нужно, потому что в былые времена команды и с более высоким процентом на Западе вообще в плей-офф не попадали.

Почему же тогда Йокич на втором месте? У него действительно не очень сильные партнеры, которые в его отсутствие способны обыграть только «Индиану» и «Хьюстон», поэтому шестое место с претензиями на четвертое-пятое – это все-таки круто. Если действительно будет четвертое место, то MVP от него никуда не уйдет, это само собой.

Важный для меня фактор – среди всех претендентов на MVP Йокич пропустил меньше всех матчей, причем намного меньше всех. У него 7 пропусков, у Эмбиида – 13, у Янниса – 13, у Букера – 11, у Дончича – 17. Другой важный фактор заключается в том, что, начиная с 2015-го года, MVP всегда кем-то выигрывается два года подряд (Уэстбрук и Харден – это одна и та же сущность, поэтому их последовательные победы засчитываются). Возможно, пришел черед Йокича.

Росол Вестбрик

1. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

Баскетболиста Янниса Адетокумбо больше нет.

Вместо него теперь явление природы, причем не такое, которое неизбежно сменится другим в скором времени. Нет, это зима (или лето, выбирайте сами) типа тех, что были в «Игре Престолов». Началась – да. Когда закончится – да кто же его знает, когда-нибудь то точно. Эту стихию нельзя подчинить себе, с ней можно лишь научиться сосуществовать и постараться ей восхищаться.

Нет никаких критериев для определения MVP, поэтому и я ими не связан. Нет ничего проще, чем составить подобный рейтинг, расстановку мест в котором, по большому счету, вообще не надо объяснять. Адетокумбо проводит отличный сезон в хорошей команде, постоянно влияя на результат и создавая свои собственные дизайнерские статистические линейки. Он так же хорош (если не лучше), как и два, и три года назад, когда уже становился MVP, но на первом месте он не поэтому. Собственно, как и Майкл Джордан считается величайшим игроком в истории баскетбола не благодаря статистике.

Я признаю, что Яннис – единственный игрок, встречи моей любимой команды с которым я побаиваюсь. Очевидно, что боятся его и многие игроки. Думаю, для первого места этого достаточно.

