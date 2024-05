«Байер» и сенсационные чемпионства – лекарство от скуки в футболе

Наше любимое андердог-шоу.

2023-й был хорошим годом для футбольных сенсаций. Или, скажем так, неожиданностей.

«Наполи» выиграл скудетто и прервал гегемонию Милана и Турина. Совсем близко была «Боруссия». В Англии «Ньюкасл» вытолкал из четверки «Ливерпуль», а «Лестер» с очень приличным составом доигрался до вылета. «Ланс» и «Унион» прикоснулись к Лиге чемпионов.

Тем временем «Севилья» не выиграла Лигу Евр… (Выиграла-выиграла, вас не подловить).

Этот год тоже начинался лучше не придумать: «Байер» подмял Бундеслигу, «Жирона» верила в сказку до матча с «Реалом», «Астон Вилла» Унаи Эмери прикидывалась, будто не в гонке (проверенный «Лестером» приемчик).

Красота.

Должно быть, вам тоже до смерти надоели одни и те же чемпионы и одинаковые ленточки на кубках. И сенсационные сюжеты очень нужны. Чертовы чудеса, если подумать: в момент, когда неравенство в футболе достигло пика, когда топ-клубы соревнуются за удовольствие выложить более 100 миллионов за опорника «Брайтона», кто-то побивает больших ребят благодаря тренерской работе, тактике и селекции (помогают и покупки, не всегда дешевые – в футболе все же нет святых).

Но эти истории так хрупки. Чтобы доехать до самого финиша, по пути надо обойти кучу препятствий: травмы, усталость, давление, вдруг ставший серьезным настрой и детализированную подготовку соперников. Прошлогодний «Арсенал» не смог. Этот пробует до самого конца. Дортмундская «Боруссия» не открыла дверь, когда «Бавария» курьером доставила чемпионскую салатницу на порог.

Обычно к маю все подчиняется установленному порядку. Команды-сенсации с благодарностью воспринимают теплые места в еврокубках, на которые летом даже не рассчитывали. И все довольны.

Но только не мы. В самой цикличной штуке на Земле – ежегодном футбольном сезоне – нам хочется чего-то удивительного. Исторического. Чтобы богатые тоже плакали.

А вы вообще уверены, что хотите сенсаций? Парадокс!

Если где и искать неожиданности, то в кубках. Матчи на вылет с необязательной заинтересованностью грандов больше располагают к казусам и удивлению. Все это здорово называется Кубковой магией.

Чемпионаты же давно сломаны.

До того как Серия А включила чемпионскую рулетку, «Ювентус» был первым девять раз подряд.

У «Баварии» была цепочка из 11 чемпионств. Без комментариев.

Превосходство «Реала» и «Барселоны» так велико, что два чемпионства Симеоне с «Атлетико» воспринимаются бессмертными шедеврами.

Если «ПСЖ» умудряется кому-то уступить во Франции, сезон объявляется не просто провальным, а позорным.

Даже в благословенной АПЛ не все гладко: «Ман Сити» намерен заграбастать четвертое подряд чемпионство. Такого еще не было.

И это никуда не годится.

А знаете, что самое удивительное? Людям это нравится.

Серьезно.

Конечно, все чуточку сложнее, и нам придется раскрутить парочку связей и цепочек. Но…

Такие перекошенные, несбалансированные лиги – следствие неравенства среди команд-участниц. У нас есть «Сити», «Реал» и «Бавария». На много этажей ниже обитают «Шеффилд Юнайтед», «Альмерия» и «Дармштадт». Между ними – команды, которые достаточно хороши, чтобы не застрять над зоной вылета, и недостаточно мастеровиты (богаты), чтобы ввязываться в большие разборки.

Так все устроено. И здесь нет мощных вспомогательных инструментов от лиг наподобие североамериканских гигантов НБА и НХЛ. Никто не скажет, что там все равны (большие рынки остаются большими рынками, мало кто добровольно разменяет Лос-Анджелес на Юту), но система драфта позволяет отчаянным аутсайдерам захапать самого талантливого парня и запустить перестройку.

Не будем отвлекаться.

Поразительно: стань лиги идеально сбалансированными, нам бы это быстро наскучило. Абсолютно равные команды, скорее всего, просто чередовали бы домашние победы с гостевыми поражениями. Звучит не очень весело.

В нашей не самой справедливой жизни больше зрелища обещает приезд звездной команды к упертому аутсайдеру. Вы знаете, как это бывает: недружелюбная атмосфера, узкое поле, где вылетевший в аут мяч еще надо отобрать у первых рядов. Разве матч «Лутона» и «Арсенала» с победным голом Деклана Райса на 97-й минуте кому-то не понравился? Это был хороший вечер. Других объяснений, почему та игра настолько врезалась мне в память, нет.

Вообще, вы удивитесь, но непредсказуемость в матче – это не первое, что побуждает нащелкать на телевизоре спортивный канал. Звучит как-то неправильно? Что ж поделать. В 2015 году двое ученых – Бабатунде Бураймо, преподающий спортивный менеджмент в университете Ливерпуля, и Роберт Симмонс из университета Ланкастера – опубликовали исследование о взаимосвязи неопределенности результата и интереса телеаудитории. Они собрали действительно много данных о 631 матче АПЛ, показанном в прямом эфире с сезона-2000/01 по 2007/08: ТВ-рейтинги, зарплатные ведомости клубов, букмекерские котировки, форма команд, принципиальность игры (дерби или нет), время года и день недели.

Бураймо и Симмонс зафиксировали смену парадигмы. В годы становления Премьер-лиги людей привлекала интрига: непредсказуемость результата соотносилась с ростом телезрителей. К концу нулевых прослеживалась другая закономерность: насыщение команд дорогими игроками (что отражалось в росте зарплатных ведомостей) приносило больше внимания. «Классическое понимание чисто спортивного соревнования, где трудно предугадать результат, уступило спортивным развлечениям от суперзвезд», – заключили ученые.

Ну а вы сами отлично знаете, где искать суперзвезд.

На самом деле людям нужны победы топ-клубов. Разгромы. Неравенство в возможностях и таланте. И желательно побольше.

С этим соглашается и «Футболономика», книга, в которой авторы Саймон Купер и Стефан Шимански хорошенько перетряхивают наши представления о футболе, подключив экономику, математику и социологию.

Вот взять фанатов на стадионах. Большинство всегда поддерживает домашнюю команду, и ничто так не улучшит настроение, как победа. «Ливерпуль» абсолютно без шансов прошелся по «Ноттингем Форест»? Замечательно!

Не надо и говорить, что за топ-клубы болеет больше людей. Непропорционально больше. Когда «Ювентус» вдруг проиграет «Сассуоло», утром на работу с улыбкой придут 40 тысяч из самого Сассуоло, скромного городка в провинции Эмилия-Романья. Позлорадствуют конкуренты. Но когда «Юве» размажет «Лечче», это принесет радость сотням тысяч симпатизирующих по всему миру. Возможно, речь вообще о миллионах.

Интересненькое дело: многое говорит о том, что большинству из нас в обычный день хочется, чтобы любимый топ-клуб размазал хилого соперника и бесцеремонно забрал три очка. Но именно из таких матчей ведь и складывается тотальная предсказуемость лиг и гегемонии. Что-то не сходится, правда?

Наверное, таких побед СЛИШКОМ много. Настолько, что даже в «Баварии» не отвергают идею плей-офф в Бундеслиге (а это вполне себе дополнительное препятствие). Да и кто сказал, что мы не хотим, чтобы другие топ-клубы в других лигах оступались? Еще как хотим.

Только пусть такое происходит не с нашими любимчиками.

Ха, как все просто.

Как себя вести, когда рядом команда-сенсация?

Мы обсуждаем только сенсации высшей пробы – чемпионские.

Так сложился сезон, что можно было мечтать по-крупному.

И вот что мы получили.

«Байер». Первый шедевр в тренерской карьере Хаби Алонсо. Клуб, когда-то прозванный «Неверкузеном» и старательно работавший на укрепление лузерского имиджа, вдруг отбросил все комплексы прошлого и обставил «Баварию» со 100-миллионным Харри Кейном. Просто выиграть Бундеслигу «Байеру» мало, команда на пути к ультимативному достижению – пройти сезон без поражений и забрать требл. И если даже условием будут голы не раньше 90-й минуты, они справятся.

Сезон «Жироны» до поры до времени здорово напоминал самое невероятное чемпионство XXI века – «Лестер»-2016. Не в деталях (никто ведь не слышал, чтобы тренер «Жироны» Мичел обещал игрокам пиццу или хотя бы пропел «дили-динь, дили-дон»), а в общем направлении: аутсайдер переворачивает лигу вверх дном и обходит кризисных грандов. «Реал» не проявил интереса к сказочному сюжету, дважды побил «Жирону» и четко обозначил рамки дозволенного.

Что в это время делали мы?

Действовали по припасенному для таких случаев плану. Как известно, в нем ровно 10 пунктов.

1. Отметьте команды, которые вас приятно удивили на старте: почему-то они выглядят здоровее и свежее, чем ожидалось. Сообщите об этом приятелям – будет здорово предъявить пророческий скриншот , если тут и правда что-то выгорит.

2. Найдите себе дело на международную паузу, дайте сезону чуть разогнаться, а затем обновите впечатления.

Все по-прежнему идет необычайно гладко? Солнце над стадионом светит ярче, а хот-доги, по отзывам, стали вкуснее? Приятная картина, но еще не время для далеко идущих выводов (хотя бы по хот-догам).

3. Here we go! Подписываем главных звезд в свою фэнтези-команду. По правде говоря, это стоило сделать пару недель назад.

4. Будет честно посмотреть два-три матча, чтобы лично разобраться, как это работает. Потом войдет в привычку, ну а пока – просто знакомимся поближе.

5. А вот переломный момент, большая проверка – встреча с топ-клубом. Честолюбие грандов не позволяет, чтобы мы думали, что в этот раз будет по-другому. Никаких посягательств на заученную стабильность. Песочные замки будут растоптаны, а игрушки отобраны, как только старший и сильный паренек покажется на площадке.

Такой сценарий возможен. И тогда сложно отделаться от ощущения, что нас подвели, а футбол – самая банальная штука на Земле. Зачем же вы так задрали ожидания.

Но вот если…

Если ваши новые любимцы справятся и при этом не изменят себе – вот это уже будет серьезно. Кто знает, на какой передаче прошел бы сезон «Байер», не обломай Эксекиэль Паласиос «Альянц Арену» голом на 94-й минуте. Вместе с той сентябрьской ничьей 2:2 подул ветерок перемен.

Чемпионский «Монако» Фалькао и юного Мбаппе прошел краш-тест еще на взлете, обыграв «ПСЖ» 3:1. А «Лестер» разобрался на выезде с «Ман Сити», и в тот самый день мы впервые по-настоящему поверили: черт, они и правда способны на это.

6. Попробуйте зафиксировать, в какой момент тренер признает: да, ребята, мы больше не боремся за сохранение прописки, я устал дурачиться, вы все взрослые и видите, что мы претендуем на титул.

Посвятим этот пункт Клаудио Раньери. Здорово, что почти 10 лет назад (ну и дела!) «Лестер» все же определился с задачами на сезон и переключился на цели чуточку амбициознее.

7. Вы и сами не заметили, как подсели на этот сериал. Ставите пуши на результаты. Засыпаете лайками все, что связано с полюбившимися выскочками. Радуетесь, когда все хорошо. Переживаете, если что-то не так.

8. Каждая такая команда дает особую фишку, и она вплетается в основной сюжет.

Пример? Бесконечные камбэки «Байера». 11-матчевая голевая серия Варди. Забавные штучки от милейшего Раньери. Фото Дринкуотера, пьющего воду. Феерический поход лопающегося от таланта и молодости «Монако» по Лиге чемпионов.

Вполне достаточно.

9. Как ни крути, без просадки (или даже кризиса) топов такие истории маловероятны. Чемпионство «Лестера» было сигналом для клубов большой шестерки: впредь такое допускать нельзя, хватит заниматься ерундой.

«Бавария» долго шла в очень приличном темпе, но по весне фатально забарахлила. «Байер» не проявил лишнего почтения, как это сделала «Боруссия»-2023.

10. Что ж. Это Случится Сегодня. Включайте трансляцию. На поле не выбежать, но вы прошли этот путь вместе – и знаменательный момент стоит зафиксировать.

Футбол иногда все же выбрасывает такие штуки. Будьте готовы.

