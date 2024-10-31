Википедия и футбол – это идеальный союз, замечали? ❤️

Им так хорошо вместе.

Зимой 2021 года в Кубке Англии состоялся удивительный матч. «Астон Виллу» накрыл коронавирус, основу заперли на карантин – и против «Ливерпуля» сыграла команда, кое-как собранная из парней U-23 и U-18. Пока медиа подсчитывали средний возраст и присматривались к незнакомым именам, журналист Колин Миллар предложил кое-что получше: оказалось, у десяти игроков старта не было странички в Википедии. Исключение – звездный юниор Луи Бэрри: он уже засветился в молодежке «Барселоны».

«Вилла» проиграла 1:4. Забил как раз Бэрри. И если, по-вашему, это просто совпадение, то вы никогда не задумывались, как тесно связаны футбол и Википедия.

Каждый трансфер, турнир и даже забытый на железнодорожной станции в Сарагосе «Порше» (почетный пункт на странице Джермейна Пеннанта) только укрепляют этот союз.

Перед парадом доказательств, что с Википедией любить футбол гораздо проще, рассмотрим практический пример от Говарда Уэбба. Пару лет назад одного из самых известных судей мира не пускали в бар без документов: требовали доказать, что Говарду исполнился 21 год (когда уже стукнуло 48, ха). Вечеринку спасла идея приятеля: Уэбб показал фото с собственной страницы в Википедии и между делом рассказал, что судил финал ЧМ-2010.

Но и тем, у кого такой статусной штуки нет, есть чем заняться в Википедии.

Вы были знакомы с Холандом до Википедии?

61 745 037 – воооот столько статей в Википедии. Где я это взял? Разумеется, в специальной статье Википедии .

Очень приятно, что в таком громадном хранилище фактов и знаний нашлось местечко для футбола. Игроки, их карьеры и прозвища (особо ценный пункт, без шуток), трофеи, сезоны чемпионатов – все это ждет вас там.

Чтобы однажды сообщить: Люк де Йонг родился в Швейцарии, Кевин Де Брюйне в детстве восторгался Майклом Оуэном, а Антони Марсьялю уже 28 (как мы это допустили?).

Но это уже детали. Главную роль Википедия отыгрывает, когда в футболе всплывает новое имя. Вот как это происходит.

Обычный день. Суббота, каких много. Футбол… Хотя знаете, пусть будет вторник. Да, Лига чемпионов. Так лучше.

Что это за долговязый блондинчик?

Откуда он взялся? И почему ведет себя так, будто всю жизнь знал, что сделает хет-трик в ЛЧ за «Зальцбург»? Вы тянетесь за телефоном, и вот вы уже знакомы: Норвегия, папаша играл за «Ман Сити», много, чертовски много голов… Надо запомнить: Эрлинг Холанд.

С таким Википедия никогда не подводит.

Не спорь со мной. Я уже лезу в Википедию – сейчас все увидишь

Разве не случалось, что вам больше всего на свете хотелось доказать: Харри Кейна заносило в «Норвич». Смотрим: все клубы до «Тоттенхэма» и «Баварии». Есть и «Миллуолл», и «Норвич». И что особенно занятно – юношеский «Арсенал». Прекрасный сюжет. Спор – за вами.

Википедия неоценимо хороша, когда надо подкинуть факты. Быстро прояснить ситуацию. И дальше вам уже решать, как быть с тем, что в списке достижений Ривалдо есть и «Золотой мяч», и Кубок Узбекистана-2008. Тут же забыть? Как хотите. Запомнить и рассказать такому же двинутому фанатику, как вы? Не благодарите. И наконец: «Бунедкор» шумел в конце нулевых – туда и правда звали Фабрегаса, Сколари и Это′О? Не приснилось ведь?

Надо проверить.

*спустя 10 минут*

… Как я оказался на странице «философия»?

И вот так всегда.

Шутливые правки на страницах Википедии? Ая-яй

Все знают: в Википедии можно здорово нашалить. Это называется интернет-вандализмом.

Википедия-вандалом был даже британский тяжеловес Тайсон Фьюри. Он вносил правки на странице Владимира Кличко и доигрался: «Да, это правда: я делал это, пока меня не забанили. Хотел доказать, что на Википедии каждый может писать что вздумается».

На самом деле за таким следят редакторы-волонтеры – они довольно быстро откатывают дурацкие изменения. Спасибо им. И до встречи в раю.

Ситуативные изменения биографий футболистов – отдельный жанр с большой историей. Иногда получается уважительно: вратаря сборной США Тима Ховарда после умопомрачительных 16 сэйвов в 1/8 ЧМ-2014 тут же назначили министром обороны США. Вышло красиво.

Порой через Википедию раскручивают мемы. Стоило Кепе на глазах у всего мира отказаться уйти на замену – он тут же стал тренером «Челси» вместо Маурицио Сарри.

А вот когда Тьерри Анри подыграл рукой в стыке за выход на ЧМ-2010 и оставил дома Ирландию, взбешенные фанаты атаковали страничку нападающего. Можете представить, что там написали.

И все же я уверен, что даже самые бесчеловечные правки Анри перенес лучше, чем канадская радиоведущая Рэйчел Мэрсден. В 2008 году она обнаружила, что со страницы основателя Википедии Джимми Уэйлса исчезла информация об их отношениях. Тот посчитал, что такой способ сообщить о разрыве лучше драматичной беседы вживую.

Ну не знаю. Не-е-е-е знаю.

20 небанальных фактов и секретов Википедии от «Гола»

Футбольные страницы Википедии, которых могло бы не быть. Но они есть

Мы часто обращаемся к Википедии, чтобы свериться по самым базовым вещам: названия стадионов, годы звездных и чуть менее сверкающих карьер, титулы.

Но Википедия не была бы таким затягивающим аттракционом и никто бы в своем уме не высчитывал там кратчайший путь от Уэйна Руни до Клеопатры (это куда ближе , чем вы думаете), если бы статьи не перелинковывались, то есть не прошивались прочными нитками внутренних ссылок.

Одна страница, другая – щелк! Попались. Провалились в кроличью нору (как в «Алисе в Стране чудес») – и уже совсем не важно, что вы просто зашли за одной мелочью про Арьена Роббена.

А очнетесь вы, уткнувшись в статью, о существовании которой даже не подозревали.

У меня на примете есть парочка:

● «Новый Марадона» . Вот так: Лионель Месси, Пабло Аймар, Хуан Роман Рикельме, Франко Ди Санто… Какой сюрприз.

И хотя футбольных наследников неповторимого гения примерно столько же, сколько наверняка и биологических, в одном месте не зря собрали хотя бы главных из них.

● «Сделать «Лидс» . Что, так правда говорят? Пишут в медиа? Ну и что это значит? А вот что: финансовый крах из-за безалаберного управления – большой привет прекрасному, но порочному «Лидсу» начала 2000-х.

А в Бразилии, оказывается, говорят «Сделать «Крузейро». Спасибо, Вики.

● «2:0 – самый опасный счет» . Вы, разумеется, понимаете, о чем речь . И тоже шарахаетесь, когда ваша команда, вопреки всем инструкциям, идет на риск и забивает второй.

Внутри статьи популяризатором теории называют бывшего тренера сборной Польши Чеслава Михневича – тот повторял эту футбольную мудрость, когда тренировал клубы. И как будто в доказательство в 2022-м при нем поляки упустили 2:0 против Нидерландов (2:2). Ну вот!

● «Группа смерти» – с примерами из футбола и других видов спорта. Допускаю, что само определение вам не очень-то по душе. Звучит так себе, не поспоришь. Но разве «группа сердечных приступов» от тренера испанцев на ЧМ-1998 Хавьера Клементе лучше?

Новое знание: по подсчетам The Guardian, самой убойной группой смерти был квартет из Германии (тогда – №2 в рейтинге ФИФА), России (3), Италии (7) и Чехии (10) на Евро-1996.

● «Футбольная сборная Ватикана» . Поражение 2:4 от острова Эльба кажется совсем необязательным. Ведь не только мне? Ну серьезно.

… А вообще: почему я задаюсь таким вопросом? Мне это правда интересно?

Опять.

Я снова попался. Что тут скажешь: магия Википедии.

Фото: Gettyimages /Laurence Griffiths / Staff, Dennis Grombkowski / Staff, Julian Finney / Staff, Christof Koepsel / Stringer, Mark Sandten / Staff; en.wikipedia.org