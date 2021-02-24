Гол Зидана «Байеру» – неповторимая классика ЛЧ. Как это вообще получилось?

Анатомия великого гола.

Прошлой весной France Football назвал 50 самых красивых голов в истории Лиги чемпионов. Первое место – удар с лету Зинедина Зидана в ворота «Байера» в финале-2002. Роберто Карлос, переправивший в том эпизоде мяч на Зидана, пошутил: «Пас [Солари] был плохим, навес – более-менее тоже. И при этом гол Зизу назвали лучшим».

На видео «Реал» подчеркнул грандиозность момента, сопроводив повторы арией Калафа из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини. Но и тогда, в мае 2002-го, удар Зидана ощущался как нечто особенное. Озарение гения, которое пришло действительно тогда, когда было нужно.

В сезоне-2001/02 «Реал Мадрид» отмечал столетие. С большими подарками не задалось: только 3-е место в чемпионате и поражение в финале Кубка Испании от «Депортиво». Финал Лиги чемпионов был последней возможностью возвеличить юбилей. Зидану же матч на «Хэмпден Парк» в Глазго дал шанс красиво закрыть первый сезон в Мадриде: он пришел за год до этого за рекордные 75 миллионов евро. Зизу уже был чемпионом мира, Европы и обладателем «Золотого мяча», но два финала ЛЧ с «Юве» он проиграл.

На третий раз получилось.

Подстроившись на 45-й минуте к свече от Роберто Карлоса и пробив с левой мимо рук Ханса-Йорга Бутта, Зидан стер застывшие на полчаса 1:1 (Рауль – 8, Лусио – 13). Впереди был еще тайм, но главное уже произошло. «Когда он забил, стало понятно: вот зачем мы купили лучшего игрока в мире», – вспоминал для ESPN Стив Макманаман.

Роберто Карлос для сайта УЕФА рассказывал, чего ему стоило догнать мяч после заброса Сантьяго Солари: «Пас был таким, будто Солари метил куда-то за стадион, понимаете? Ужасно. Мяч шел сверху, парень возле был два метра ростом. Если бы он вытянул ногу, я бы травмировался. Но я двигался быстрее.

Я даже не знал, что Зизу там. Лишь глянул направо и увидел, что там кто-то в белом. <…> Сделал передачу к центру штрафной, а один из лучших игроков мира оказался там».

Солари, будто извиняясь, настаивает: «Его навес не был таким плохим, как все говорят. Он был лучшим из возможных, учитывая скорость моего паса.

Все случилось быстро, у меня не было времени на раздумья. Зато у меня был лучший обзор – лучше, чем у любой камеры. Я видел, как он готовится. По движениям понимаешь, что он будет бить. Это было потрясающе: он поймал мяч в очень высокой точке левой ногой. Такое случается раз в жизни, волшебное проявление техники».

Зидан подтверждал: «Позже я пытался забить так же, в том числе и снимаясь в рекламе. Но больше так не получалось. Никогда. Я пробовал, репетировал, но нет».

По версии Солари, Зинедин сразу осознал, что сотворил: «Он праздновал этот гол так, как я раньше никогда не видел. Он пробежал под 60 метров. Его завершение было таким артистичным, шла 45-я минута, столетний юбилей клуба, финал Лиги чемпионов – и гол стал победным. Много деталей, которые делают его особенным».

Как Зидан это сделал? Здесь много мелочей: переступы перед ударом, положение правой стопы, ударная часть ноги

Механику движений француза разобрал блогер и звезда футбольной команды Sports.ru (а также воспитанник ЦСКА и бывший игрок московского «Арарата» и «Спартака» Владикавказ) Георгий Кодзаев:

«Гол Зидана в ворота «Байера» можно назвать особенным по многим причинам. Помимо важности игры и красоты, выделяется не только технический, но и тактический аспект.

Тактика предопределила развитие эпизода. Полузащитники немцев не успели вернуться назад, и в результате возник разрыв между линиями, которым воспользовался Зидан. Если бы рядом с ним находился соперник, возможности ударить по мячу ногой у француза бы не было. Вероятно, мы бы увидели обычную верховую борьбу.

Другой ключевой аспект – передача Роберто Карлоса, после которой мяч поднялся очень высоко. Долгий полет мяча + отсутствие давления на Зидана со стороны соперников = куча времени для того, чтобы подстроиться под мяч. Безусловно, для француза это стало плюсом.

Однако у передачи Карлоса был и минус, причем даже более важный. И он очевиден. Чем выше траектория полета, тем тяжелее наносить удар. Чтобы научиться стабильно попадать по мячу в таких ситуациях, нужно много тренироваться. Однако футболисты почти не практикуют подобные удары, что в общем-то логично – уж очень редко приходится бить по мячу после таких зависушек. Даже если вы включите любое доступное видео с тренировки топ-клуба, там будет много завершения после обычных подач и прострелов, но ударов после таких высоких навесов вы не увидите. Поэтому Зидану в этом эпизоде пришлось работать почти в экстремальных условиях.

Чтобы детальнее разобрать поведение француза, рекомендую смотреть видео на максимально низкой скорости.

Действия Зинедина можно разделить на 2 этапа.

Первый – подготовительный. Карлос поднимает мяч в воздух, и пятерка «Реала» оценивает ситуацию: рассчитывает траекторию и правильным образом ставит тело, чтобы подготовить удар. Тело Зидана целиком смотрит в ту сторону, откуда летит мяч.

Второй этап начинается после того, как француз делает переступы обеими ногами. Таким образом он заряжается, примерно как боксер перед нанесением сильного удара. И, что еще важнее, меняет расположение правой ноги. Если до этого она была развернута от ворот и смотрела в направлении фланга, откуда и шла передача, то теперь Зидан поворачивает ее в сторону ворот.

Кажется, что это легкие и очевидные действия. Однако зачастую при ударах с лета игроки допускают ошибку, не делая этого подготовительного переступа. И бьют, находясь в изначальном положении, когда опорная нога все еще развернута от ворот и смотрит во фланг, откуда летит мяч. В таком случае удар просто не может выйти акцентированным.

Зидан развернул правую ногу в сторону ворот, начал отрывать от газона левую, а корпус, чтобы сохранить равновесие, естественным образом откинул назад. Также обратите внимание на работу рук, которые играют важнейшую роль в сохранении баланса.

Все действия Зидана в этом эпизоде можно назвать практически идеальными. У него не было феноменального атлетизма, однако своим корпусом владел очень хорошо (особенно с его немаленьким ростом). Интересная деталь, которая удивляет меня чуть ли не больше всего: после выполнения удара Зизу даже не потерял равновесие, что поразительно, учитывая сложность приема.

Последний важный аспект – часть ноги, которой Зидан наносит удар. О таких деталях говорят достаточно редко. Поэтому изначально для кого-то это может показаться странным, однако в подобных эпизодах мастеровитые футболисты бьют как правило не самим подъемом (бутсой), а тем местом ноги, в котором пересекаются стопа и голень. Во-первых, сложно поймать такой мяч стопой, даже если ты ставишь ее очень крепко. Во-вторых, дело в углах. Если мяч идет по диагонали назад, а ты стоишь перед воротами, есть смысл бить по мячу тем местом, которым можно послать мяч по прямой траектории. Гол Зидана здесь прекрасный пример. На повторе становится очевидно, что он бьет тем местом, где стопа почти заканчивается.

В этой связи мне всегда вспоминается один из многочисленных мячей Месси в ворота «Севильи».

Учитывая, насколько необычен гол Зидана, удар Месси просто максимально похож на него, особенно если говорить об углах и траектории полета мяча (откуда идет подача, в какой точке находится бьющий, в какую часть ворот посылает мяч). Лео тут пошел еще дальше и вообще ударил голенью. Нет ничего удивительного в том, что это сработало – именно этой частью ноги легче всего акцентированно ударить по летящему мячу (голень крепче стопы и не болтается), и послать его по прямой траектории (в отличие от стопы, после касания с голенью мяч может полететь только в одном направлении). Именно это нужно, когда ты находишься прямо перед воротами.

Понятно, что в таких эпизодах нужна и доля удачи – без этого невозможно идеально поймать настолько высоко летящий мяч. Мы не знаем, сколько голов забил бы Зидан, нанеси он еще 10 подобных ударов. Однако у француза был дар делать крутые вещи в самые важные моменты.

Разумеется, мастерства здесь намного больше, чем везения: своими выверенными действиями до соприкосновения с мячом Зизу создал просто идеальные условия для того, чтобы удар вышел максимально качественным».

Фото: Gettyimages.ru/Phil Cole, Gary Prior