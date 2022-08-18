Видели, как Талалаев отработал матч РПЛ с трибуны? Он рассказал нам, зачем нужен нетипичный просмотр сверху

Ожидал сюрпризов от Писарева.

Пятый тур РПЛ получился веселым: «Спартак» разнес «Сочи» (3:0), ЦСКА перевернул игру с «Зенитом» после выхода Хорхе Карраскаля, но все равно проиграл (1:2), а «Пари НН» и «Ростов» выдали самый результативный матч сезона (3:4).

На этом фоне гостевая победа «Ахмата» над «Химками» (3:1), сменившими главного тренера, выглядит буднично, но и у нее была очень интересная деталь. Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев большую часть матча наблюдал с трибуны.

В прошлом туре Талалаева тоже не было на скамейке – матч с «Зенитом» (0:0) он пропускал из-за дисквалификации. Против «Химок» тренер мог находиться на скамейке, но первый и начало второго тайма все равно провел на дистанции от поля.

Александр Дорский записал монолог Талалаева о том, зачем это нужно.

***

Просмотр матча с трибуны – абсолютно нормальная история. Главное – результат все равно делают футболисты.

Когда я играл в молодежной сборной России (1992-1994 года), Борис Игнатьев просил футболистов, которые не попали в заявку на матч, с трибуны следить за действиями игроков без мяча. В тренерской карьере столкнулся с таким просмотром в «Спартаке», где помогал Невио Скале.

Мы ездили просматривать соперников. Скала просил такие билеты, чтобы мы сидели не очень высоко, но и не слишком низко, – Невио говорил, что так видишь работу без мяча игроков, которые не участвуют в эпизоде. А на верхних местах в каком-то моменте можешь не отличить футболистов – нужно будет возвращаться к нему на видео.

Действия с мячом видны и на поле, и с трибуны, и по телевизору. А на трибуне видишь, как футболист читает игру, как предугадывает направление следующей передачи, как его перекрывает. На поле периферическое зрение охватывает метров 15. Каждые пятнадцать минут аналитик, который смотрит каждый матч сверху, звонит и говорит, что видит. Если что-то глобальное резко бросается в глаза, набирает сразу.

С трибуны видно 30-40 метров. Например, нападающий теряет мяч – у поля не всегда понимаешь, как действуют опорники и центральные защитники. Доигрывает ли защитник своего игрока на чужой половине или пласируется, хотя был закрытый мяч и передача за спину не проходила?

Так в юношеской сборной России 1990 года рождения, с которой я работал во второй половине 2000-х, оказался Алексей Померко. На мяче он не выглядел сильнее конкурентов, но его тренер в школе «Торпедо» Петр Семшов рассказал, что у Померко большой объем, он правильно играет (открывания, перекрытие зон и соперников).

Для понимания всех процессов один из тренеров чаще всего смотрит на все со стороны. Официальные матчи сверху обычно смотрит аналитик, но в начале работы с новой командой к нему добавляем одного из тренеров. В «Пюнике» несколько матчей с трибуны смотрел Евгений Княжев, в «Крыльях Советов» – Юрий Нагайцев. Оба сейчас – в «Ахмате».

Когда идут двусторонки в середине тренировочной недели, обычно сверху сидит один из моих помощников. В предсезонке минимум тайм с трибуны смотрю я. Например, этим летом у «Ахмата» было четыре товарищеских матча – четыре первых тайма смотрел сверху. Это помогает: по видео есть искажение восприятия, мяч гуляет быстрее, можно не совсем корректно интерпретировать скорость перемещений игрока. В том числе поэтому скауты предпочитают просматривать футболистов вживую.

Матч против «Химок» – не первый официальный, который я смотрел с трибуны. Так было в «Тамбове», «Пюнике», «Химках». Обычно так происходит, когда внутри тренерского штаба мы не приходим к конкретному решению по спорному вопросу. Вторая возможная причина – смена тренера у соперника прямо перед матчем с нами или резкие перемены в старте. Например, в «Химках» как-то играли с «Ротором» – у них вышли пять игроков, которых мы не ожидали увидеть с первых минут.

Еще один важный фактор – фарт. Когда поднимался наверх, работая в «Химках», садился на одно и то же место. Оно счастливое – выбрал его и сейчас, когда приехал в Химки с «Ахматом». Плюс в прошлом туре с «Зенитом» я тоже смотрел матч с трибуны – из-за дисквалификации. Мне очень понравилась игра «Ахмата», поэтому решили ничего не менять на удачу.

За четыре дня до матча с «Ахматом» «Химки» поменяли тренера. Конечно, Николай Писарев мог серьезно изменить расстановку, ввести в состав новых игроков – к этому тоже нужно быть готовым, хотя и невозможно заранее предсказать и проанализировать.

Перед матчем отталкивались от себя. На установке показали ребятам статистику за четыре тура – «Ахмат» был в топе по большинству показателей. После этого один из полузащитников сказал: «Выходим и играем в свой футбол».

Сюрпризов я не увидел – и минуты до 68-й (тогда «Ахмат» вел 2:1) нас почти все устраивало, поэтому я не спускался к полю.

Затем увидел пару недоработок, по телефону рассказал о них помощникам.

К сожалению, это не сработало. Пришлось уйти с трибуны к полю и немного перестраивать игру за счет голоса и замен.

Время просмотра с трибуны зависит только от того, как играет команда. Например, в ФНЛ с «Химками» проигрывали «Торпедо» после первого тайма 0:1. Пришлось идти вниз – это не сработало, мы все равно проиграли. Тут нет работающего алгоритма. Но приход тренера к полю может быть дополнительным мотивирующим фактором.

Сейчас в «Ахмате» все сработало. Благодарен игрокам и своим помощникам.

Если возникнет необходимость, снова пойду на трибуну.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов