Кержаков заслужил новый контракт в «Нижнем». За год построил стабильную оборону и качественные стандарты

Дорский не видит футбольных причин в смене тренера.

«Нижний Новгород» переживает революцию: в новом сезоне команда получит название «Пари НН», а тренировать ее будет Михаил Галактионов. Александр Кержаков (и его помощники Владимир Казаков и Руслан Аджинджал) уходит, оставив «Нижний» в РПЛ.

Лучший прогноз прошедшего сезона сделали авторы Sports.ru – все девять проголосовавших поставили «Нижний» на последнее место. Вряд ли такой выбор кого-то удивил – хотя бы по стоимости состава нижегородцы уступали всем.

Под РПЛ «Нижний» подписал 15 игроков, но некоторые вызывали большие сомнения еще в момент трансфера. Например, в середину поля клуб выписал Петрюса Бумаля, уже игравшего в РПЛ за «Урал». Когда Бумаль уезжал из Екатеринбурга, тогдашний главный тренер «Урала» Юрий Матвеев говорил: «Я согласен, что Бумаль много недорабатывал сзади. Я рассчитывал на его хорошее начало атаки, на то, как он ведет игру, и на то, что ошибки, связанные с обороной, мы уберем на тренировках».

Бумаль отыграл за «Нижний» всего три матча. Против «Зенита» Петрюс удалился еще до перерыва – после этого Кержаков расстался с опорником.

«Когда спортивный директор «Нижнего Новгорода» предложил Бумаля, я его отмел. Было еще достаточно времени до закрытия трансферного окна, мне казалось, что мы еще кого-то возьмем. Время шло, мы никого не брали, не было особо финансовых возможностей. Поэтому взяли Бумаля. Мне кажется, самое главное – дисциплина на поле, он ее не соблюдал: обрезы, карточки. Плюс было достаточное количество моментов, о которых я говорил до игры – где в каких ситуациях должны располагаться футболисты опорной зоны. Бумаль там не располагался с первого же момента», – рассказывал Кержаков в интервью Sports.ru в январе 2022-го.

У «Нижнего» были и качественные трансферы (Артур Нигматуллин провел качественную первую часть сезона, а Алексей Козлов и Иброхимхалил Юлдошев закрыли фланги), но глобально зацепиться за что-то, кажется, не получалось: отсутствие костяка с ФНЛ, неопытный тренер, сомнительные подписания уже под РПЛ. Но команда Кержакова поперла с первого тура: 1:0 с «Сочи», 1:1 с «Уралом» и исторические 2:1 в гостях со «Спартаком».

На октябрьскую паузу из-за сборных «Нижний» ушел на восьмом месте – со стилем все было уже ясно. Игра в очень низких блоках в 5-4-1 или 5-3-2, почти полное отсутствие свободных зон на своей половине поля с редкими попытками контратаковать. Главное атакующее оружие – стандарты Николая Калинского.

Большинство игровых принципов «Нижнего» не менялись на протяжении сезона, в том числе с высокими позициями латералей при атаках противоположным флангом (хотя я не склонен преувеличивать их качество и проводить даже осторожные параллели с командами Антонио Конте).

Небольшой прогресс во второй части больше связан не со смелостью (хотя бы относительной) «Нижнего», а с тем, что «Рубин» и «Арсенал» были совсем пассивными, а «Химки» при Сергее Юране уж слишком рассчитывали на контратаки.

«Когда ты лишаешь соперника козырей, возможности легко создавать моменты, это достойно уважения. Естественно, мы играем от соперников, сейчас это данность. Я не называю это «автобус», я называю это «лишить соперника возможности использовать свои лучшие качества», – говорил Кержаков зимой.

Большую часть сезона у «Нижнего Новгорода» получалось не допускать серьезного количества моментов у своих ворот.

«Нижний» сильно просел только во второй половине осени 2021-го, но важен и контекст. С середины октября до середины ноября нижегородцы сыграли в гостях с «Крыльями Советов» (0:2), «Ахматом» (1:3), «Зенитом» (1:5), а также дома с «Краснодаром» (1:4) и «Локомотивом» (1:2).

Кержаков объяснял спад психологией и изменившимся отношением соперников: «То, что прощалось в начале чемпионата, наказывалось во второй части осени. Соперники более серьезно относятся, ведь у нас было очень хорошее начало. Большее внимание к команде, много разговоров вокруг – все это действует на ребят. Первые матчи показали, что соперник может и простить какую-то ошибку, а потом оказалось, что их нельзя допускать».

На этом этапе у «Нижнего» была лишь одна вынужденная потеря (Козлов пропустил из-за травмы четыре матча), остальные перестановки Кержакова были связаны исключительно с ухудшением качества игры. Например, во второй половине осени постоянное место в старте потерял страхующий защитник в тройке Кирилл Гоцук – третий по минутам среди полевых игроков и на отрезке до середины октября, и во второй части сезона.

Гоцук – еще и самый опасный игрок «Нижнего» на стандартах у чужих ворот. В прошедшем сезоне Кирилл забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи после розыгрышей угловых и штрафных – потрясающий результат. Во многом благодаря ему у «Нижнего» очень достойные стандарты.

4 ассиста со стандартов оформил Николай Калинский – лучший игрок «Нижнего Новгорода»-2021/22. Калинский – вообще лидер РПЛ по количеству передач под удар со стандартов (37, у Себастьяна Шиманьского – 25), а также первый в «Нижнем» сразу по нескольким ключевым показателям.

Лидерство Калинского не связано только с огромным игровым временем (2610 минут из 2700, больше всех в «Нижнем»). Даже в пересчете на 90 минут он лучший в команде по ударам, передачам и продвижениям мяча в финальную треть.

В этом сезоне Калинский играл в паре опорников, восьмеркой при тройке в центре поля, инсайдом в 5-2-2-1 – он был везде. На уровне РПЛ раньше Калинский такого не показывал – у него всего было 13 матчей в лиге за хабаровский СКА. Во второй части сезона рядом с Калинским (или под, если «Нижний» выходил в 5-3-2) появился Кирилл Кравцов – опорная зона заметно добавила в агрессии и единоборствах.

«Нижний Новгород» Кержакова – совсем неяркая команда с большими проблемами в атаке (с отрывом худшие в лиге по качеству созданных моментов с игры), но совершенно справедливо оставшаяся в РПЛ. На дистанции у «Рубина», «Химок» и «Арсенала» не было как минимум настолько же надежной обороны.

11-е место – скорее хорошее стечение обстоятельств, но атакующие проблемы абсолютно логичны из-за качества состава и стиля, в котором был вынужден играть спонтанный новичок РПЛ.

Спортивных оснований для непродления контракта со штабом Кержакова точно нет.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Григорий Соколов, Владимир Астапкович, Алексей Даничев, Владимир Федоренко