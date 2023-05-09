53 комментария

«Я возненавидел быть звездой».

«Манчестер Сити» ворвался в Лигу чемпионов всего 12 лет назад, но игры с «Реалом» уже обросли историей и переплетениями. Гранды встречались восемь раз – половина матчей пришлась на полуфиналы ЛЧ.

Хватает и игроков, которые выступали за оба клуба: из Мадрида в Манчестер переезжали Стив Макманаман, Робиньо и Данило, в обратном направлении – Эммануэль Адебайор и Браим Диас.

Был и еще один футболист, который оставил яркий след в истории «Сити» и «Реала» – Николя Анелька. Но обычно всплывают флешбеки из «Челси», «Арсенала» и, может быть, «Болтона». Француз выиграл с «Мадридом» Лигу чемпионов, но обижался, что партнеры не праздновали его голы. А в Манчестере был лучшим бомбардиром команды, которая прорвалась из Первого дивизиона сразу в еврокубки.

Талантливый форвард поиграл за 12 клубов в семи странах и поссорился почти со всеми.

К 20 Анелька поиграл за «ПСЖ», «Арсенал» и «Реал». И везде был токсичным

Анелька быстро стал звездой. После легендарной академии Клерфонтен быстрого и техничного нападающего завербовал «ПСЖ». В 90-х парижане были в порядке и без миллиардов от шейхов: в составе блистали Юрий Джоркаефф, Леонардо, Джордж Веа, Давид Жинола, клуб всегда боролся за чемпионство и выиграл Кубок обладателей кубков.

Николя залетел в такую банду в 16-17 лет, но явно не для того, чтобы зависать в молодежке. «Если хочешь преуспеть, нельзя думать, что кто-то лучше тебя. Иногда я слышу молодежь: «Да, он очень мощный, очень силен». Они никогда не преуспеют, если будут так говорить. Я бы никогда не сказал: «Этот парень лучше меня». Даже если это правда. Это невозможно», – рассуждал Анелька о тех временах.

Уже в 17 «ПСЖ» подпускал вундеркинда к основе, но тот хотел большего. «ПСЖ» не дал бы ему играть. Он сказал: «Я заслуживаю большего. У меня есть мастерство». Он был первым игроком, который сумел послать к чертям «ПСЖ», – сказал Селим Бенашур, с ним Николя играл в академии.

Настроем француза воспользовался Арсен Венгер, который знал всех талантливых подростков на родине. Босс «Арсенала» даже хотел забрать Анелька бесплатно, хотя по французским законам 17-летний футболист обязан подписать контракт с родным клубом. Юристы сослались на правило Босмана и на свободный трансфер игроков в Европе. В споры вмешались Лига 1 и УЕФА, но максимум, чего добился «ПСЖ» – компенсация в 500 тысяч фунтов.

Анелька приехал в Лондон в феврале и очень быстро пожалел. Особенно мешало эго – даже в 17 француз считал себя лучшим, но в «Арсенале» получил то же, от чего бежал из Франции.

«Он приехал и считал себя великим игроком. У молодых так часто бывает. Ему не хватало зрелости и мощи: Николя часто терял мяч, был немного беспечен на поле», – вспоминал Венгер.

Адаптация затягивалась: подросток с трудом привыкал с Лондону, а Венгер давал жалкие минуты после замены. Однажды Анелька не выдержал: перед матчем с «Дерби» в автобус пришли все футболисты, кроме Николя – он паковал чемоданы и вместо игры собирался домой.

Венгер полчаса отговаривал подростка: Анелька согласился поехать на матч, снова вышел в конце на 9 минут и сделал два ассиста. После этого наконец пришла уверенность, и сезон-1997/98 получился хорошим: Николя воспользовался серьезной травмой Ина Райта и забил 6 мячей в 16 матчах. Еще через год Анелька был уже основным – 17 голов в АПЛ и статус лучшего бомбардира «Арсенала».

У француза установилась телепатическая связь с Деннисом Бергкампом, его обожали фанаты, ценила пресса и уважал Венгер. L’Equipe назвала его «новой звездой французского футбола», а Арсен добавил: «Без сомнений, Николя – огромный талант, у него есть потенциал для дальнейшего развития».

Все рассыпалось уже в 1999-м: Анелька опять включил характер, заскучал в Лондоне и мечтал о новом вызове. Фанаты обиделись, а пресса писала о дурном влиянии братьев Коло и Дидье: они подговаривали покинуть Англию для более выгодного предложения. Николя редко куда-то выбирался, все время проводил на квартире с братьями и почти не улыбался. Казалось, его не радуют даже голы, поэтому прозвище «Le Sulk» (Бука) было точным и приклеилось очень быстро.

«Мне скучно в Лондоне. Я никого тут не знаю и не хочу знать. Не думаю, что отработаю контракт до конца», – шокировал Анелька в интервью. И добавил, что Марк Овермарс и Бергкамп игнорируют его на поле и разговаривают только на голландском.

Инсайдеры писали, что у француза случились приступы паники и снились кошмары. Трансфер капризной 20-летней звезды был необратим.

Анелька взял с «Реалом» ЛЧ, но страдал из-за давления. Родители думали, что он бросит футбол

Венгер не хотел упускать таланта, но характер Анелька не оставил выбора. Слухи отправляли Николя в «Лацио», «Ювентус» и «Марсель», но внезапно пришел «Реал» и вывалил 23 млн фунтов. Отличный бизнес для Венгера – огромную выгоду «Арсенал» вложил в инфраструктуру и трансферы.

Анелька сразу назвал «Реал» «клубом детства» и с удовольствием попрощался с тусклым Лондоном: «Для меня невозможно больше оставаться в Англии. С «Арсеналом» я покончил навсегда».

Журналисты и болельщики обвинили братьев Анелька в алчности, но у Николя была другая версия.

«Реал» – один из лучших клубов мира. Когда тебя сюда приглашают, ты соглашаешься не из-за денег. А потому, что они семь или восемь раз выигрывали Лигу чемпионов. Это клуб номер один», – уверял форвард.

Но он почти сразу пожалел о выборе. Опять.

«После первой пресс-конференции я пошел в раздевалку. Зашел первым и сел, но ко мне начали подходить игроки. Они говорили: «Это мое место. А это мое». Я отвечал: «Ой, простите, а тут можно сесть?» Потом приходил другой, и все повторялось – около 20 раз», – Анелька так вспоминал первые дни в Мадриде.

Журналисты писали, что тогда Николя с трудом получил игровую форму для первой тренировки.

«Реал» же выделялся даже на фоне чемпионского «Арсенала». Вокруг были сплошные звезды: Икер Касильяс, Роберто Карлос, Гути, Фернандо Йерро, Кларенс Зеедорф. Анелька конкурировал с Раулем, Фернандо Морьентесом, Самюэлем Это’О и другими. Но Николя сломала не борьба за место в старте, а давление – на селебрити «Мадрида» буквально охотились папарацци.

«На меня давили с самого начала. Я это знал, потому что в Marca каждый день видел свое имя или фото. Игра не клеилась. Отчасти потому, что у меня не было личной жизни. Я ничего не мог. Тебе 20, а тебе даже на улицу не выйти: любое действие комментируют. Все твои покупки на следующий день в газетах. Я понял, что значит быть звездой, когда перешел в «Реал». И я возненавидел это», – говорил Анелька.

Под микроскопом очутилась даже семья, журналисты дежурили у дома. Мать Маргарита постоянно задергивала шторы и впервые в жизни перенесла паническую атаку. Братья выстраивали перед домом баррикады, а отец Жан-Филипп предполагал, что из-за колоссального давления Николя вообще закончит с футболом.

На поле стало еще хуже. Однажды Marca пригласила Анелька на интервью, и он увидел отличный способ выстроить отношения с прессой. Журналист перед интервью предложил сыграть в FIFA. На следующий день Marca вышла с заголовком «Анелька наконец забил… правда, только в видеоигре».

«Это была ловушка. Тогда я не раскусил ее. Я ошибся, но не думал, что они будут настолько жестокими. Подумал: «Вот так значит. Я хотел что-то рассказать, но теперь вы ничего не получите. Сделал шаг навстречу, а получил пощечину», – сокрушался Анелька.

Анелька уверен, что его выжали из «Реала» Рауль и другие испанцы. И бунтовал, потому что его голы не праздновали

Для первого гола за «Реал» пришлось уехать из Испании, подальше от давления журналистов и всей этой шумихи. Анелька получил шанс от Висенте дель Боске в первом туре клубного ЧМ против «Аль-Насра» – француз ответил первым голом, спустя пять месяцев после трансфера (3:1). Во втором туре с «Коринтианс» Николя почти сделал хет-трик, но не реализовал пенальти в самом конце – благодаря его дублю сыграли 2:2.

Возможно, из-за этого промаха «Мадрид» остался без трофея. Несмотря на победу в последнем туре над марокканской «Раджа Касабланка», «Реал» уступил первое место «Коринтианс» из-за худшей разницы мячей. В 2000-м на клубный ЧМ приехали 8 команд (по 4 в двух группах): первое место улетало в финал, второе – в матч за третье место. В соседней группе «МЮ» вообще пропустил вперед «Васко да Гама» и мексиканскую «Некаксу» (она и лишила «Реал» даже бронзы).

Клубный ЧМ помог поймать уверенность, и в феврале Анелька впервые забил в Ла Лиге – зажег в победном класико. Но Дель Боске его не поддержал, и началась война.

«Я забил «Барсе» и был очень счастлив. В следующем матче я отыграл средне и сразу же оказался в запасе. Я пришел на тренировку и сказал руководству, что нам нужно поговорить. Они ответили, что поговорим после тренировки, я ответил: «Нет, сейчас».

Они настояли на своем. И я вынужденно пошел на войну, хотя просто хотел поговорить. У меня менталитет уличного парня, я не мог подчиниться», – объяснил Анелька.

Француз вообще забил на ту тренировку – ушел в знак протеста. После состоялась беседа с президентом Лоренсо Сансом. Тот настаивал, чтобы Анелька больше не пропускал занятий, бунтарь ответил «Ну, посмотрим».

Не пришел – «Реал» отстранил его от основы на полтора месяца без выплаты зарплаты. Дель Боске до сих пор уверен, что тот бунт Анелька устроил по надуманной причине.

«Анелька стоил нам очень больших денег. Мы потратили на него 23 млн фунтов, его подписывали как звезду. Однажды в раздевалке он сказал нам, что мы не слишком радуемся его голам», – улыбался Дель Боске в 2019-м.

Похоже на правду: Анелька тоже говорил, что многие в «Реале» завидовали ему.

«Жизнь в «Реале» была сложной с первого дня. Я был аутсайдером, многие в клубе не хотели, чтобы меня подписывали. Испанские игроки, например, Йерро и Рауль, были очень близки. Когда я пришел за большие деньги и занял место Рауля, начались проблемы.

Они устроили вокруг меня драму, а я просто хотел, чтобы меня оставили в покое и я мог сосредоточиться на футболе.

В первый день в «Реале» мне даже не выделили шкафчик. Помню, как ко мне подошли Это’О и Жереми. Они сказали: «Будь осторожен! Мы знаем, что некоторые игроки ходили к президенту и спрашивали, почему клуб купил тебя, когда у них уже есть Морьентес», – делился Анелька.

После отстранения Николя чуть усмирил эго и элитно вернулся в основу. В полуфинале ЛЧ «Реал» рубился с «Баварией» и с трудом пробился в финал – 2:0 дома и 1:2 в гостях. Оба мяча «Мадрида» в противостоянии забил Анелька (+ автогол Йенса Йеремиса). В финале против «Валенсии» Николя доверили 80 минут: не забил, но «Реал» победил 3:0.

Несмотря на прорыв в конце сезона, никто не хотел, чтобы Анелька остался. Руководство обременял дорогущий бунтарь, одноклубники были против его возвращения после бана, а сам Николя разочаровался в команде.

«Возвращение к тренировкам было тяжелым – остальные игроки были против меня. Знаю, что они говорили обо мне, что думали и как обращались со мной – я не был желанным там. Они обращались со мной как с собакой. Я был один против всех», – говорил Анелька.

Президент Санс не был столь категоричным: «Он человек, у которого есть все. Поэтому, возможно, психологически что-то было не так».

Никто не понял, как Анелька очутился в «Сити». А его мотивировали слабые партнеры

«Реал» ничего не потерял на трансфере Анелька: «ПСЖ» подхватил воспитанника за те же деньги, что «Мадрид» отдал «Арсеналу». Осуществить громкий камбэк помог Canal+, владевший «ПСЖ», а Nike покрыла большую часть зарплаты в 35 тысяч фунтов в неделю.

Николя решился на возвращение домой из-за смены приоритетов клуба – парижане анонсировали ставку на молодежь, а ведь именно из-за недоверия к воспитанникам форвард и покинул родину. Разочарование пришло очень быстро. Да-да-да!

«Предполагалось, что это будет новая глава со ставкой на игроков из пригорода. Не сработало, потому что они сменили тренера всего через несколько месяцев. Я вернулся в «ПСЖ» из-за доверия к молодым игрокам. Но уже через три месяца они поменяли и политику, и всех этих игроков. Это было смешно!» – вспоминал Анелька.

В январе 2002-го Нико уехал в аренду в «Ливерпуль» и кайфовал: в Париже журналисты были такими же навязчивыми, что и в Мадриде. В Англии никто не лез в его личную жизнь, и время в Ливерпуле он описал фразой «Обувь, которая подходила».

За полгода француз забил всего 4 мяча, но не сомневался, что останется на «Энфилде». Неожиданно подвел Жерар Улье: тренера смущал характер нападающего, а руководство обещало варианты получше. «Ливерпуль» не выкупил трансфер у «ПСЖ», и Анелька бросил: «Улье нельзя доверять. Я возмущен тем, как он обращался со мной. Все в клубе хотели, чтобы я остался, кроме него».

Проблема была в том, что ссоры с топ-клубами не прошли бесследно – большие команды сомневались, что им нужен такой бэдбой. Уже к 23 за Нико закрепился скандальный образ, и никто не хотел рисковать большими деньгами ради ненадежного вложения.

Этим воспользовался «Манчестер Сити» – далеко не тот «Сити», который мы знаем сейчас. У клуба не было больших денег, там играли списанные футболисты, да и вообще команда только всплыла из Первого дивизиона. Не то место, где можно заработать трофеи или хотя бы деньги.

Тогда «горожанами» рулил Кевин Киган: он согласился на Первый дивизион, несмотря на статус суперзвезды, и успешно выстроил яркую команду. Но в Анелька сомневался даже он – Киган попросил совета у Джона Тошака, который пересекался с Николя в «Реале». Валлиец убедил, что при хороших взаимоотношениях француз обязательно выстрелит.

«Сити» рискнул и обновил клубный рекорд – к 2002-му клуб ни за кого не платил 13 млн фунтов.

Все были в шоке. С одной стороны, Анелька испортил репутацию и забивал не так уж и много. С другой – он все еще был суперзвездой, чемпионом Англии и обладателем ЛЧ. Логично, что из-за характера Николя пошел на понижение, но не в клуб же, который только вылез из низшего дивизиона.

Это понимал даже сам Анелька. Позже он сказал: «Я думал так: «Ты здесь, потому что никому не нужен. Дерзай!»

Николя использовал тактику обратной мотивации: окружил себя средненькими игроками, чтобы выделяться среди них и развиваться заново.

«Я прогрессировал. Если ты играешь с игроками более низкого уровня, ты должен забивать голы, ты должен делать что-то, чтобы люди видели тебя, садились и говорили: «Эй, ему не место в такой команде», – да, в «Сити» Николя давал такие дерзкие интервью.

В двух полноценных сезонах Анелька был лучшим бомбардиром «Сити»: в Премьер-лиге-2002/03 забил 14, через год – 16 (столько же забил Майкл Оуэн перед трансфером в «Реал»). В команде все понимали, что это ненадолго, и прощали звезде высокомерные выступления. Сначала клуб финишировал девятым и даже попал в Кубок УЕФА благодаря призу фэйр-плей, но через сезон свалился на 16-е место. Явно не уровень Анелька.

«Я решаю либо выигрывать титулы, либо вести легкую жизнь. Я всегда выберу футбол, если великий клуб сделает мне предложение. Чтобы выигрывать трофеи, нужны игроки, способные это сделать. Можно забивать голы и не побеждать, но есть риск, что это создаст ложное ощущение сытости.

Матчи за восьмое место – это хорошо, но я скучаю по ЛЧ. Я брал ее с «Реалом», и мне нужно снова играть в ней», – за эти слова Анелька позже извинялся перед руководством.

Даже в «Сити» не все понимали, что вообще Николя забыл на «Мэйн Роуд». Джоуи Бартон назвал Анелька «великолепным», а Киган подчеркнул огромное влияние француза на команду: «Не думаю, что фанаты «Сити» помнят более сильного нападающего. Он вдохновляет! Когда Николя играет, мы все работаем на полную».

И все же для Анелька «Сити» был идеальным вариантом. Когда он говорил, что хотел спокойной жизни, то не лукавил: в Манчестере он без оглядки ходил по магазинам и радовался, что никто не караулит возле дома. При этом француз оставался скромным: гонял на простеньком «Пежо», когда даже у парней из «Сити» были тачки покруче.

Размеренная личная жизнь и спортивный голод помогали французу прогрессировать. Он стал замечать партнеров и больше работать на команду – всего в «Сити» он выполнил 11 ассистов.

«Это не было частью моей игры, когда я выступал за «Арсенал». Там я был бомбардиром. В «Реале» и «ПСЖ» я научился играть под нападающим. Теперь в «Сити» я работаю в обеих ролях, и мне это нравится. Теперь я лучше, я стал старше и мудрее», – рассуждал Анелька.

Было бы наивно рассчитывать, что Николя чудесным образом перевоспитался – не-не-не, он по-прежнему был дерзким и непокорным. И однажды чуть не рассорился с душкой Киганом. После матча в субботу у «Сити» была игра во вторник – несмотря на короткий промежуток, Анелька рассчитывал в понедельник слетать во Францию для благотворительного матча. Киган запретил и нарвался на очередное интервью, там Николя сказал: «Меня это [решение Кигана] бесит».

Они быстро помирились, и тренер совсем не обиделся: «Если бы мне дали миллион и попросили сказать что-то плохое про Николя, я бы все равно не смог».

Эго Анелька по-прежнему было на уровне Златана. В 2002-м Николя забил «МЮ» в дерби, а главный тренер сборной Франции Жак Сантини выпросил у Кигана несколько минут в раздевалке для беседы с Анелька – он пытался уговорить форварда на камбэк в сборную из-за травмы Сиднея Гову. Ранее Нико пролетел мимо ЧМ-2002, хотя блистал на победном Евро-2000.

«Я был временной заменой. Мне нужно чувствовать, что меня ценят и действительно хотят. Ему [Сантини] придется встать на колени и извиниться, чтобы я вернулся в сборную. Мне не нужна сборная, у меня есть «Сити», и я доволен.

Ничего не имею против французской команды, там мои друзья. Но меня тошнит от системы. Я не заставляю всех целовать себя. Я лучше буду играть за Кигана, он великолепен», – после такого интервью ответ Анелька в раздевалке был очевидным.

Именно отношения с Киганом помогли Анелька провести один из самых продуктивных отрезков в карьере. Всего за 103 матча в «Сити» он забил 45 мячей – достойный результат в сложной лиге и без звездных партнеров. Только в «Челси» забивал чаще, но за лондонцев он и отыграл побольше – 59 мячей за 184 игры.

Анелька использовал «Сити» как трамплин – пошел на понижение в пикирующей карьере и доказал, что может забивать в скромной команде и почти не скандалить. А потом ушел ради любимой Лиги чемпионов – «горожане» отпустили теряющего мотивацию нападающего в «Фенербахче».

Для клуба этот трансфер тоже стал жирным плюсом: громким подписанием «Сити» аргументировал желание вернуться в большую гонку после катастрофической пятилетки с вылетом в третий дивизион.

А еще оказалось, что Анелька не такой уж и Бука. «Дружелюбный, обаятельный, вежливый и почти болезненно застенчивый. Действительно ли это многомиллионная суперзвезда, которая усложнила жизнь менеджерам топ-клубов по всей Европе? Если это так, то он производит фантастическое впечатление полной противоположности», – писал журналист «Сити» Дэвид Клэйтон.

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Периоды в «Сити» и «Реале» получились для Анелька кардинально разными. В Испании он страдал от заговоров и давления, зато выиграл единственную в карьере Лигу чемпионов. В Манчестере очнулся в слабой команде без шансов на трофей, но дышал свободно и прогрессировал.

Анелька никогда не играл по правилам: мог променять суперклуб на борьбу за выживание, раньше всех уехать в Китай, а потом вдруг заползти в «Ювентус». Даже футбол в Индии он открыл одним их первых.

Ни «Сити», ни «Реалу» с Анелька точно не было скучно.

Фото: Gettyimages.ru/ Ben Radford/Allsport, Martin Rose / Staff, Ross Kinnaird / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Henri Szwarc / Stringer, Alex Livesey / Staff, Christof Koepsel / Staff ; East News/CHRISTOPHE SIMON / AFP