12 комментариев

У клубов тяжелые отношения.

В Лиге чемпионов начинается самое сладкое: уже в четвертьфинале столкнутся главные фавориты – «Манчестер Сити» и «Бавария». Встреча боссов ЛЧ интригует не только из-за прогноза суперкомпьютера – нас ждут несколько персональных дуэлей.

Пеп Гвардиола встретится с бывшей командой, а Жоау Канселу может выбить клуб, которому до сих пор принадлежит. Еще интригует возвращение на «Этихад» Лероя Сане – уже не в качестве зрителя, как было в декабре 2022-го.

Семь лет назад вингер сборной Германии приехал в Англию ради работы с Пепом. А потом жизнь при Гвардиоле стала невыносимой – и он уехал.

«Бавария» купила Сане за 60 млн, хотя могла взять бесплатно. И все равно была довольна

Летом 2020-го «Бавария» сделала то, что еще не удавалось никому – увела звезду из «Сити».С 2008-го, когда в Манчестере высадились шейхи, ни один игрок не покидал «Этихад» против воли клуба: либо «Сити» сам хотел избавиться от футболиста, либо все были довольны. Лерой Сане стал первым, кого боссы «МС» не удержали.

Ухаживания за вингером сборной тянулись из Мюнхена еще с 2019-го. Тогда уже были слухи, что Сане не хочет новый контракт и мечтает об отъезде из Англии. «Бавария» методично давила и на Лероя, и на «Сити»: через медиа посылали сигналы о заинтересованности. Причем высказывались все: президент Ули Хенесс, спортивный директор Хасан Салихамиджич и главный тренер Нико Ковач.

Хорват был самым дерзким: «Мы все знаем, что Лерой – игрок нашей мечты. Осуществить трансфер будет нелегко, но я знаю, что наши сотрудники усердно работают, чтобы это произошло. Сделаем все для этого трансфера».

Позже Ковач добавил такую фразу: «Футбол изменился. Сегодня мы играем против государств. Это больше не борьба клуба против клуба. Мы соперничаем с государствами и миллиардерами, которые спонсируют европейские команды. Эмираты, Катар и Дубай имею больше денег, чем клуб вроде «Баварии».

Особенно странно слова Ковача смотрелись на фоне спонсора «Баварии» – Qatar Airways.

«Сити» возмутился, что немецкий клуб обсуждал чужого футболиста: гендиректор Ферран Сориано написал в Мюнхен официальное письмо и выразил озабоченность по поводу публичных заглядываний на Сане. Хенесс и Ковач извинились, но в их словах не было и намека на раскаяние. «Я всегда говорю правду. То, что я сказал, было абсолютно правильно и взвешенно, – бросил хорват после извинений.

«Бавария» очень хотела Лероя из-за Салихамиджича – он первым вбросил идею о переходе вингера. Изначально «Мюнхен» мечтал о Тимо Вернере: весной 2019-го форвард «Лейпцига» даже согласовал предварительные условия, но потом уловил, как клуб потерял интерес. Именно Салихамиджич убедил Ханси Флика, что Сане подойдет «Баварии» лучше Вернера. Флик даже участвовал в переговорах, но публично о переходе не высказывался.

Несмотря на желание вечного чемпиона Германии, проблем хватало: у Сане было еще 2 года контракта с «Сити», и на запрос «Баварии» англичане ответили – 120-150 млн евро. Переговоры так и не продвинулись, потому что в начале августа Лерой порвал крестообразные связки колена в игре за Суперкубок Англии.

Трансферная сага заглохла, но ровно на год: когда немец восстановился и окончательно отказался от нового контракта с «Сити» (о причинах – позже), «Бавария» вернулась и настаивала на большой скидке. Англичане оказались в затруднительном положении. С одной стороны, Сане оценивался очень высоко и все еще был нужен Гвардиоле. С другой, шансов на продление контракта почти не осталось, и лето 2020-го было последней возможностью выручить хоть что-то за суперзвезду.

«Сити» даже пытался торговаться: требовал изначальные +100 млн с посылом, что Сане еще можно переубедить. Но футболист четко дал понять – он готов отсидеть в Манчестере еще год и уйти бесплатно.

«Лерой сказал, что не хочет продлевать контракт. Это означает, что он хочет уйти, так что это произойдет этим летом или в конце его контракта. Клуб предлагал контракт 2 или 3 раза, но он отказался. Он хочет играть в другом клубе», – раскрыл карты Гвардиола на пресс-конференции.

«Бавария» и «Сити» договорились за две недели. Англичане радовались, что выбили 60 млн евро (49+11 бонусами). Вдруг довольна была и «Бавария»: несмотря на шанс увести топ-игрока бесплатно через год, в клубе сочли сделку на 60 млн очень успешной.

Сане покинул «Сити» из-за Гвардиолы, семьи и увеличения зарплаты

Раздражение – лучшее слово, чтобы описать отношения Сане и Гвардиолы. Немец приехал из «Шальке» во многом ради работы с Пепом, а после высадки в Манчестер каталонец попросил Сане одним из первых. Быстрого и техничного вингера Гвардиола заметил из «Баварии»: за это время Лерой вырос из юниора «Шальке» в игрока сборной.

Сначала все шло по классическому сценарию: в первом сезоне Сане играл не слишком часто и привыкал к требованиями Пепа. Но через год вместо прорыва произошло первое разочарование. Сане лениво отыграл в предсезонке и весь август провел в запасе, выслушивая в медиа упреки тренера (частая уловка Пепа).

Помогло: Лерой взбодрился, набрал форму и оформил 10+15 только в чемпионате Англии. Но подкосили новости от другого тренера: Йоахим Лев неожиданно отцепил Сане от ЧМ-2018. По слухам, из-за высокомерного характера и негативного влияния на раздевалку. В сборной так думал не только Йоги. Вот, например, слова Тони Крооса: «Иногда по его языку тела складывается ощущение, что ему все равно – побеждаем мы или проигрываем. Ему нужно над этим поработать».

Казалось, после пролета мимо ЧМ Сане потерял мотивацию. Пеп вновь обратился через прессу: «Вопрос в его психологическом восприятии». Только теперь без чудесного преображения. Daily Mail писала, что Гвардиола недоволен отношением Лероя к тренировкам, а в Sky Sports утверждали о конфликте игрока и тренера.

«Под конец сезона Пеп не всегда был уверен в Сане. Мне кажется, он принимает решения, которые Гвардиола считает нелогичными или эгоистичными. Он живет моментом и не думает, где команда хочет видеть мяч», – писал немецкий журналист Рафаэль Хонигштайн.

Сане никогда не шел в открытый конфликт и не комментировал ситуацию в прессе. Но недовольство копилось и вылилось в отказ продлевать контракт. Несмотря на разногласия, в 2018-м «Сити» хотел переподписать Лероя. Казалось, все пройдет гладко, но немец вдруг заупрямился. Удивлялся даже Пеп: «Еще две недели назад мы были близки к тому, чтобы подписать контракт. Сейчас нет».

Одновременно появились инсайды о разговорах с «Баварией». Немецкий гранд давал Лерою больше: солидное повышение зарплаты и важную роль в команде. Сане давно мечтал о внимании, потому что он постепенно уходил в тень Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга. Ему хотелось более звездную роль и статус – жизнь в Манчестере была слишком размеренной, а лидерами «Сити» стали другие.

С другой стороны давила семья. В 2018-м делами Сане занимались родственники, и боссы «Сити» частенько называли мать футболиста проблемой.

Еще у семьи Лероя сложились не лучшие отношения с его девушкой. После очередной ссоры беременной подруги с родителями Сане Гвардиола даже исключил футболиста из заявки на игру с «Ньюкаслом» – объяснил отсутствием концентрации.

Позже подключились профессиональные агенты. И Дамир Смольян, конечно, много говорил о «Баварии»: «Вместе с Сане мы пообщаемся с «Сити». Но интерес «Баварии» уже не секрет. Это единственный клуб Германии, который может предоставить Лерою следующий шаг в карьере. Там он видит условия для своей цели – победы в Лиге чемпионов».

Особенно приятно смотрелась финансовая сторона. В Манчестере Сане получал 102 тысячи евро в неделю. По данным The Athletic, «Бавария» насыпала 430 тысяч в неделю. Конечно, «Сити» тоже предлагал увеличение, но и оно существенно отличалось от оффера из Германии.

«Сити» и Сане отдалялись друг от друга, это проявлялось в деталях. После той самой травмы крестов клуб и Гвардиола рассчитывали, что Лерой сделает операцию в Барселоне у доктора Рамона Кугата. Но Сане вдруг выбрал Кристиана Финка – врача, с которым работали игроки «Баварии».

Его уже поглотили мысли о смене клуба: еще из «Сити» он купил недвижимость в Грюнвальде – районе Мюнхена, в котором преимущественно живут футболисты «Баварии».

С мотивацией у Сане тоже были проблемы. «Когда я уезжал с базы, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал, что это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, обсудили слухи о «Баварии» – он ушел от разговора. Думаю, что там все на мази, но с весом у него проблемы. Сказали, что у него + 7 кг», – вспомнил Александр Зинченко после карантина.

Все эти факторы сложились в решение Сане: за год до конца контракта он сообщил «Сити», что спокойно досидит на лавке ради бесплатного трансфера.

Трансфер Сане был чудом, потому что «Бавария» и «Сити» не любят друга

По словам источника The Athletic, Салихамиджич и Бегиристайн вели переговоры в «очень теплой и деловой манере». И это многих удивило, учитывая давнюю неприязнь клубов друг к другу.

Зачинщиком конфликта выступила «Бавария» – мюнхенский клуб загорелся, когда шейхи купили «Сити» и вложили в проект большие деньги. Немцы позволяли себе публично критиковать англичан.

«Они используют тактику, которую я никогда не видел. «Сити» не реагирует на нас, если мы пытаемся с ними связаться. Думаю, в их составе будет 48 человек, хотя по правилам они могут иметь только 25. Согласно их последнему бюджету, клуб понес убытки в 127 млн фунтов», – сердился Румменигге еще в 2011-м.

В ЛЧ-2011/12 «Бавария» попала в группу с «Сити», «Наполи» и «Вильярреалом»: Карл-Хайнц открыто переживал за неаполитанцев, желая «Манчестеру» скорейшего вылета.

«Не понимаю позицию Румменигге. Он уже полгода критикует нас и надеется на победу «Наполи». Не знаю, какие у него с нами проблемы», – удивлялся Роберто Манчини.

Критика от «Баварии» не утихает до сих пор. Вот слова Ули Хенесса за 2021 год:

«Пока «ПСЖ» и «Сити» ничего не выиграли. Они снова проиграют «Баварии». Вот и все. Когда мы их победим, я буду счастлив. Мы им покажем: «Ваших дерьмовых денег недостаточно».

В «Сити» же удивлялись публичной критике и непоследовательности: странно слышать подобные высказывания от человека, получившего три года тюрьмы за финансовое мошенничество.

Особенно сильно в Мюнхене полыхало, когда CAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках в 2020 году.

«УЕФА проделал плохую работу. Я слышу это из разных источников. Вероятно, они плохо подготовились. «Сити» и «ПСЖ» одурманивают рынок. С каждым годом это все больше выходит из-под контроля. У «Баварии» другая философия. Положительный баланс на протяжении 30 лет»», – говорил Румменнигге.

Когда появились слухи об уходе Гвардиолы из «Баварии», Франц Беккенбауэр призвал не беспокоиться: «Не думаю, он уйдет в такую команду, как «Манчестер Сити».

Методы «Баварии» в борьбе за футболистов тоже не изменились. Подобный ход, как в случае с Сане, немцы использовали еще в 2011-м. Когда 18 млн евро за Джерома Боатенга показались завышенными, «Бавария» включилась в медиа-борьбу: рассказывала про интерес к защитнику и его желании уехать из «Сити». Англичане все же пошли на сделку и сделали скидку, но до сих пор с пренебрежением вспоминают те переговоры.

Пеп ценил олдскул в игре Сане (сравнивали с Гиггзом!), но больше не мог предложить ему любимый стиль

Внимательный зритель пресс-конференций Гвардиолы знает про деление игроков «Сити» на категории. По ходу этого сезона Пеп, например, разграничил тех, кто подходит под успокоительные перепасовки (Родри, Гюндоган, Бернарду, Марез), и тех, кто предпочитает более хаотичный рисунок игры (Фоден, КДБ, Холанд). Во времена Лероя Сане в «Сити» было похожее разделение. Вот что Пеп говорил тогда:

«Если наши соперники играют длинными передачами, тогда я выставляю в центре защиты Отаменди и Компани. Когда есть пространство для проходов, я предпочту Стоунза – он очень хорош в таких матчах. То же самое – с атакующими игроками. Если у соперника высокая линия защиты, то тут подойдет Сане. Если соперник паркуется, тогда нам нужны качества Давида Сильвы».

Даже по этой цитате видно, какие навыки Пеп ценил в Сане – в первую очередь скорость. Лероя это не смущало: рассказывал, что скорость досталась ему от отца-футболиста, а гибкость – от матери-гимнастки. Его тренер в «Шальке» Норберт Элгерт вообще утверждал, что если бы у Сане не получилось с футболом, он вполне мог бы стать спринтером.

В дебютном сезоне Лероя «Сити» использовал эти навыки против топ-команд – они по умолчанию действуют смело и оставляют зоны за спиной. Лерой блестяще пользовался пространством и наказывал на рывках. Особая химия у Сане зародилась с Давидом Сильвой и Кевином Де Брюйне. В тот момент бельгиец чаще участвовал в розыгрышах, поэтому мог выводить Лероя проникающими передачами.

Тогда Кевин объяснял: «Мы с Давидом понимаем, какие передачи от нас ждут партнеры. Игроки вроде Лероя или Рахима предпочитают, чтобы им пасовали на ход. Игроки вроде Бернарду просят в ноги. Мы лишь подстраиваемся под них и отдаем пас нужного типа. Лерой, например, настолько быстрый, что если ему дать в пространство, соперник даже не успеет сфолить».

Еще одно качество, которое ценил Пеп, – олдскульность Сане. Большинство матчей за «Сити» немец отыграл на левом фланге, хотя сам левша. И тогда, и сейчас в моде были инвертированные вингеры, которые смещаются с края в центр. Лерой выбивался из тренда, поэтому даже в Англии его сравнивали с легендарными игроками прошлого.

Чаще всего референсом был Райан Гиггз. Вот что отмечал Фрэнк Лэмпард: «То, как Сане проходит защиту соперника, то, как он двигается, его скорость – все это напоминает мне Райана. Мне нравится, что он счастлив выполнять самые простые вещи».

Вторил ему КДБ: «У них похожий тип дриблинга, оба любят смещаться к флангу. Правда, Лерой все-таки пробует смещения в середину – ему нравится извиваться как змея, чтобы проскользнуть между соперниками. Лерой не часто это делает, всего лишь два-три раза за игру, но когда начинает слалом, его очень сложно остановить».

Эти качества Гвардиола упаковал в необычную роль для Сане на левом фланге. Обычно в топ-клубах ширину в атаке дают крайние защитники, но в «Сити» этим занимался именно Лерой. Сзади немца страховал ложный фулбек Гвардиолы – либо Фабиан Делф, либо Зинченко. Оба понимали потребность Сане в пространстве, поэтому редко подключались и оставляли немца 1-в-1 с соперником. Даже если мяч разыгрывался справа, Лерой все равно растягивал оборону – тогда зону для рывков получал Сильва.

В первом чемпионском сезоне Пепа Сане прекрасно исполнял обе функции. По количеству принятых вертикальных передач стал с отрывом первым в лиге, по количеству успешных обводок зашел в топ-3. То есть был хорош и в рывках, и в обыгрышах. Почему же не получилось так же блистать дальше?

Помимо нефутбольных причин, есть и минимум три тактические.

Во-первых, эволюция КДБ, который часто выводил Сане на пространство. Недавно Кевин рассказывал, что на том отрезке карьеры поднялся ближе к атаке – это совпало с аналогичной траекторией в сборной. Вместо продольных передач на ход, на которые любил откликаться Сане, главным оружием Де Брюйне стали кроссы с правого фланга.

Во-вторых, по позициям Лероя ударила конкуренция. Аналогичная роль часто доставалась Бенжамену Менди – крайнему защитнику, но со схожими задачами в атаке. Вдобавок на левый край попросился Стерлинг. Рахим прокачал дальние удары и захотел уйти туда, где сможет смещаться под рабочую правую.

В-третьих, глобальные изменения всего «Сити». С каждым годом команда становилась все более заточенной на контроль. Реактивным игрокам пришлось непросто: КДБ поднялся вперед, Кайл Уокер опустился ложным фулбеком, а Стерлинг поменял фланг. Позже Рахим признавал, что в первых сезонах футбол «Сити» был намного более скоростным, а контратаки в связке с Лероем вообще сравнивал с ездой на мотоциклах.

Судя по инсайдам, уход Сане был неизбежен в первую очередь из-за семьи, но тактические предпочтения Пепа тоже сказались – Лерой больше не видел себя в футболе «Сити».

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При этом Сане остался в хороших отношениях с Пепом.

«Где бы я ни играл, он всегда помогал мне в мельчайших деталях, рассказывал, как правильно выбирать позицию, как контролировать мяч, как продвигать его в пространство.

У нас хорошие отношения. Он вывел меня на совершенно новый уровень, в основном работая над мелочами. В какой-то момент мне казалось, что в моей голове поселился мини-Пеп, который говорит мне, что и как делать», – отмечал Сане уже в «Баварии».

Но нет сомнений, что Лерой постарается использовать личную встречу, чтобы напомнить Гвардиоле все обиды и упреки.

Фото: East News/Oli SCARFF / AFP, Lindsey PARNABY / AFP, AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Frank Hoermann / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP; globallookpress.com/Peter Kneffel/dpa, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel E; twitter.com/cityreport_; Gettyimages.ru/Michael Regan, Alex Morton, Alexander Hassenstein/Bongarts