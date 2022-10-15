Англия узнала про Холанда 3 года назад – после матча на «Энфилде». Он называл «Ливерпуль» лучшим клубом мира

Забил за 4 минуты.

В воскресенье «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» зажгут на «Энфилде» главное соперничество АПЛ. И неважно, что мерсисайдцы утонули в травмах и на 10-м месте, а Юрген Клопп уже исключил команду из золотой гонки.

Все внимание сконцентрирует на себе Эрлинг Холанд, который при Гвардиоле вышел на космический уровень. Для норвежца матч будет особенным. Не только из-за шанса уничтожить главного конкурента – Эрлинг давно влюблен в «Энфилд» и впервые ярко засветился в Англии именно на стадионе «Ливерпуля». А еще его утомили постоянные напоминания отца о подвигах на «Энфилде» – пора его превзойти.

Холанд стал популярнее именно после матча с «Ливерпулем», хотя был крут и до этого

Речь про сезон-2019/20, когда дерзкий «Зальцбург» ворвался в группу Лиги чемпионов к «Ливерпулю», «Наполи» и «Генку». Тогда о норвежском чудо-мальчике знали в основном скауты и фанаты футбольного подземелья. Конечно, вы могли где-нибудь прочитать про талантливого страйкера, но в медийное поле европейских топ-лиг Холанд тогда еще не ворвался – никто не смотрел чемпионат Австрии ради него.

Эрлинг сдетонировал в первом же матче ЛЧ – «Зальцбург» уничтожил «Генк» (6:2), а 19-летний Холанд за 45 минут вкрутил хет-трик. Только Рауль и Уэйн Руни были моложе, когда забивали трешку в Лиге чемпионов. Холанд стал первым за 15 лет игроком, который дебютировал в ЛЧ с трех голов – в 2004-м «Фенербахче» отхватил от юного Руни.

Вот тогда все заинтересовались – что еще умеет этот парень? Даже официальный сайт «Ливерпуля» советовался с экспертом по австрийскому футболу – Тим Армитаж рассказал, что за зверь приедет на «Энфилд»:

«Проще говоря, Холанд феноменален. Уже в 19 лет он образец физической мощи. Несмотря на то, что он силен и хорош в воздухе, у него также отличная скорость и превосходный удар. У него менталитет победителя, и я не сомневаюсь, что он станет суперзвездой».

Явно преувеличивая, что-то похожее часто говорят о молодых талантах, но в этот раз все оказалось правдой. До этого в 9 матчах чемпионата Австрии Холанд забил 17 раз, а ранее летом запихал 9 мячей в ворота Гондураса на ЧМ U-20. Однако именно матч против «Ливерпуля» стал первой большой проверкой в едва начавшейся карьере Холанда: одно дело забивать в лиге с единственной топ-командой и насиловать бедный «Генк», другое – пробить действительно мощный клуб на легендарном стадионе.

Холанд же не чувствовал давления и кайфовал. Он всегда мечтал оказаться на «Энфилде» и на себе прочувствовать то, о чем рассказывал отец. Альфи Холанд показывал неплохую результативность для опорника/защитника. Всего в Англии он забил 16 мячей: поддерживал контратаки, бил издали, круто исполнял штрафные и замыкал головой.

Особенно ему запомнился гол в ворота «Ливерпуля» в сезоне-1997/98. «Лидс» без шансов горел 0:3, но Холанд на 84-й минуте чуть поднял фанатам настроение, забив головой после навеса со штрафного. Альфи надолго запомнил гол на «Энфилде» и часто хвастался им дома.

«Он постоянно говорил мне: «К твоему сведению, я раньше забивал на «Энфилде», у меня больше голов на «Энфилде», чем у тебя». Это забавно», – улыбался Холанд перед матчем в 2019-м.

Тогда весь «Зальцбург» жил мечтой – команда не играла в группе ЛЧ с сезона-1994/95. В то время клуб назывался «Казино Зальцбург» и набрал шесть очков в битвах с «Миланом» (0), «Аяксом» (2) и АЕК (4).

«Зальцбург» снял документальный фильм об историческом возвращении – в него попали кадры с восхищенным Холандом на «Энфилде». На тренировке норвежец оглядывал еще пустые трибуны и предвкушал вечер, когда они заполнятся.

«Лучшая команда в мире! Очень хорошие болельщики, атмосфера, стадион. Да все! Сегодня сбудется моя мечта», – сказал Холанд на камеру.

Болельщики «Сити» могут не напрягаться – Эрлинг назвал «Ливерпуль» лучшим клубом мира не из-за любви к нему. На пресс-конференции норвежец повторил тезис, но добавил уточнение:

«На «Энфилде» будет тяжелая игра, но они всего лишь люди, как и мы. Так что нет ничего невозможного. Мы должны быть честными и сказать: «Ливерпуль» – лучшая команда в мире, потому что они выиграли Лигу чемпионов. «Наполи» тоже очень хорош, но в прошлом году мы обыграли их дома [в 1/8 Лиги Европы-2018/19].

Никогда не был на «Энфилде», но, думаю, здесь одна из лучших атмосфер в мире. С нетерпением жду возможности сыграть здесь».

Игра действительно получилась шикарной: дерзкие австрийцы устроили камбэк с 0:3 за 21 минуту (пусть и не удержали ничью), а Холанд подтвердил ожидания. Из-за простуды страйкер остался в запасе и заменил Пэтсона Дака только на 56-й минуте. Зато уже через 4 минуты праздновал гол: воспользовался позиционной ошибкой защитников, вовремя открылся перед пустыми воротами и забил в пустые.

«Отец постоянно напоминал мне, что он забил «Энфилде». Теперь я могу ответить ему: «Я тоже». Теперь у меня столько же голов здесь», – сиял Эрлинг в интервью после матча. Тогда у сына появился повод хвастаться дома: отец забил «Ливерпулю» в 25 лет, он – в 19.

Лига чемпионов-2019/20 и гол на «Энфилде» помогли Холанду ярко запустить карьеру. В дебютной ЛЧ он забил 10 мячей и в гонке бомбардиров уступил только Роберту Левандовскому (15). Норвежец забивал каждые 54 минуты и не остановился даже после вылета «Зальцбурга»: австрийцы набрали 7 очков, заняли третье место и зимой продали вундеркинда в «Дортмунд». Уже за «Боруссию» Холанд сделал дубль в ворота «ПСЖ».

«Ливерпуль» давно знал о Холанде и мог забрать еще из «Мольде»

Если до старта той ЛЧ болельщики вряд ли слышали о Холанде, то в «Ливерпуле» прекрасно знали перспективы форварда. Еще до трансфера в «Зальцбург» топ-клубы следили за звездой «Мольде» – в том числе и Юрген Клопп.

«Арсенал» и «Ливерпуль» могли заполучить его. Думаю, все топ-клубы были там [на матчах «Мольде»], чтобы просмотреть его. Но все они почему-то видели в Холанде нападающего-столба – наверное, из-за его роста и мощи.

Я вообще не понимал, почему они так думали. У английских клубов был определенный взгляд на позиции. Когда они видели большого нападающего, как Эрлинг, они видели столба. И забывали посмотреть на то, что он умеет еще», – рассказал The Athletic бывший скаут «Мольде» Джон Вик.

У Холанда была масса предложений, но он выбрал гармоничное развитие в «Зальцбурге» и «Боруссии». «Ливерпуль» был среди претендентов и на трансфер из «Дортмунда», но энтузиазм быстро утих – Клопп сказал, что у клуба нет средств, чтобы конкурировать с предложениями грандов. И Юрген явно разочарован – ему всегда нравился Холанд.

«Когда он праздновал гол [Юрген не уточнил матч], он очень сильно ударил мяч о землю – я думал, там останется вмятина. Конечно, с таким экстраординарным талантом есть и риски, но он очень сильный от природы. Рано или поздно за ним придут большие клубы, и «Дортмунду» придется дать отпор», – сказал Клопп Bild в 2021 году.

А вот свежее восхищение Юргена:

«Сейчас никто не может справиться с ним. То, что он делает – безумие! Он исключительный игрок в исключительной команде. Логично, что они хорошо работают вместе. Не думаю, что сейчас лучший момент, чтобы сравнить это с чем-то еще».

Сам же Эрлинг с большим нетерпением ждет встречи с Вирджилом ван Дейком – он считает голландца одним из лучших в мире. Вот несколько цитат о лидере «Ливерпуля».

– «Не думаю, что можно натренироваться, чтобы играть против него. Но можно тренировать вещи, которые могут обмануть его или вывести из позиции».

– «Он быстр, силен и чертовски умен. Это три важные вещи, которые у вас должны быть. Я играл против него дважды, и он лучший из всех, кого я встречал. Он хороший игрок».

Такие слова удивили даже Ван Дейка: «Он действительно так сказал? Это мило с его стороны».

Помимо встречи с Ван Дейком у Холанда есть еще одна большая мотивация. В дебютном матче за «Сити» норвежец встретился как раз с «Ливерпулем», но допустил кошмарный промах в игре за Суперкубок – пробил выше с линии вратарской, когда Адриан уже лежал. Позже отец достал его с вопросами об ошибке.

«Когда я оглядываюсь назад, то думаю: «Как ты вообще мог там промахнуться? Но, вероятно, это произойдет со мной снова. Это футбол. Вы спрашиваете, плохо ли спал, а я никогда не сплю хорошо после игр», – рассуждал Холанд в интервью The Athletic.

Эрлинг едет на любимый стадион в нереальной форме: у него 15 голов в 9 матчах АПЛ и 7 результативных игр в чемпионате подряд (13 мячей). Уже в воскресенье он может перебить достижение отца по голам на «Энфилде» и подкалывать отца все оставшееся время. Альф-Инге наверняка не против.

Фото: Gettyimages.ru/BTrond Tandberg; eastnews.ru/Andy Rowland