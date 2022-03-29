«Он лучше обыграет четырех защитников, чем забьет гол». Сен-Максимен из «Ньюкасла» умеет что-нибудь кроме дриблинга?

Артем Буторин и Вадим Лукомский – о звезде «Ньюкасла», которая связывает две эпохи клуба и финтит лучше всех в АПЛ.

«Хочу достичь очень многого: играть за сборную Франции на чемпионате мира и выступать в Лиге чемпионов. У меня много мечтаний – например, выиграть «Золотой мяч».

Так в январе 2022-го Аллан Сен-Максимен прокомментировал слухи об уходе из «Ньюкасла» и намеки на то, что он перерос уровень клуба. Несмотря на амбиции, к 25 годам Сен-Максимен не провел ни одного матча за сборную, не выиграл ни одного трофея и ни разу в карьере не забивал в чемпионате хотя бы 6 мячей за сезон. Зато выдал фразу: «Для Мбаппе я непризнанный гений».

Кто же Сен-Максимен: недооцененный герой, средний игрок с чрезмерным эго или футболист для хайлайтов?

Сен-Максимен важнее для «Ньюкасла», чем Салах для «Ливерпуля»

В середине января казалось, что «сороки» спустя пять лет вернутся в Чемпионшип. Но работа Эдди Хау, сменившего Стива Брюса сразу после продажи клуба, дала результат. С 15 января по 13 марта «Ньюкасл» оформил 8-матчевую беспроигрышную серию (шесть побед) и оступился лишь на «Стэмфорд Бридж».

«Ньюкасл» начал тратить саудовские деньги уже зимой: за Бруно Гимараэса, Криса Вуда, Кирана Триппьера, Дэна Берна и Мэтта Таргетта отдали 102 млн фунтов. Сен-Максимен связывает две эпохи: он тащил «Ньюкасл» в смутные времена Майкла Эшли и успешно влился в новую среду Эдди Хау с новыми трансферами.

Играя в команде, которая идет на 18-м месте по остроте моментов, Сен-Максимен выделяется по атакующим метрикам на фоне всей лиги. Вместе с ним в десятке по предударным действиям футболисты из топ-клубов + Рафинья (сильнейший сезон в атакующем «Лидсе») + король стандартов Джеймс Уорд-Проуз (тоже из весьма смелого середняка).

Именно Аллан выглядит главной аномалией списка. Выдавать такие объемы в топ-клубе или хотя бы более атакующей команде проще. Это хорошо заметно через колонку с пропорцией – у Сен-Максимена она максимальная. То есть значимость его объемов для команды выше, чем у любого другого игрока в списке:

Блистать в рамках системы и тащить кризисную команду, у которой нет системы (или только формируется) – два разных направления. И то и то заслуживает уважения. Пожалуй, Аллан лучший в АПЛ во втором аспекте. Более того, Сен-Максимен тащит «Ньюкасл» больше, чем в одном показателе. В некоторых на него приходится половина от всех действий команды:

Для контекста: аналогичные показатели у Мо Салаха (лучший фланговый игрок лиги в топовой системе) – 16%, 12%, 35%, 21%. Именно пропорция у Аллана везде выше. При этом Салах проводит абсолютно топовый сезон, о зависимости «Ливерпуля» от него периодически говорят. Эти цифры не показывают, что Сен-Максимен хоть в чем-то лучше (это не так) – они показывают степень его важности для команды.

Важно, насколько атака «Ньюкасла» полагается на него. Ко многим употребляют слово «зависимость», но тут четко видно, что есть просто важные игроки, есть футболисты, от которых зависят, а есть своя особая категория для Сен-Максимена. Настолько мощный контраст родился из индивидуального великолепия француза и слабостей атаки «Ньюкасла». Это отлично понимают партнеры.

«Аллан – великолепный игрок. Он важен для нашего клуба. Дает нам нечто большее, чем просто талант на поле. Он ключевая фигура, он отличается от абсолютно любого игрока в команде и способен сотворить момент из ничего. На тренировках он помогает прогрессировать. Лучше всего растешь, когда тренируешься против лучших. Аллан определенно в этой категории», – объяснил защитник Хави Манкильо (играл/тренировался в «Ливерпуле» и «Атлетико», поэтому ему есть с кем сравнивать).

«Аллан невообразимо талантлив. Именно наличие в команде таких игроков, как он, убедило меня, что клуб будет только расти», – вердикт полузащитника Джо Уиллока. Экс-тренер Стив Брюс считал талант Сен-Максимена почти неограниченным: «Может ли он стать новым Давидом Жинола? Если честно, он может стать кем пожелает. Превзойти абсолютно любого игрока».

Большой плюс Максимена в том, что он одинаково стабилен на любой атакующей позиции – можно выбирать слабое звено у соперника и адаптировать под него позицию Аллана. Об этом говорил Марсело Бьелса: «Сен-Максимен вообще не прикован к одной позиции. Он способен играть на любом фланге и в центре. Сдерживание Аллана – вызов для всей команды, всей оборонительной структуры. Сдержать одним игроком не получится».

На фоне этих комплиментов важно, что у Сен-Максимена явный перекос в действия с мячом в ногах – продвижения, заходы в штрафную, обводки. Сочетание скорости, координации и техники делают его уже сейчас топом в этих вещах. Но в других важных для атакующего игрока качествах (открывания, передачи, удары) есть простор для роста.

В детстве его вербовал «ПСЖ», а «Милан» почти оформил трансфер

Статистика подкрепила мнение, что «Ньюкасл» – трамплин для АСМ. Клуб постарался, чтобы в 2019-м переманить Сен-Максимена из «Ниццы», где он два сезона подряд выбивал 11 баллов по системе «гол+пас». Особую ценность вингеру придавал факт, что в 2017-м он попал в список претендентов на Golden Boy – награду лучшему молодому игроку мира.

Помимо «Ньюкасла» за Аллана сцепились «Уотфорд», «Арсенал», «Эвертон» и «Милан». Итальянцы считались фаворитами и почти забрали игрока из «Ниццы» зимой 2019-го.

«Это безусловно топ-клуб. Я мог уехать туда еще в январе, но не сложилось. Посмотрим, что будет летом. Готов подняться на более высокий уровень и перейти в более престижную команду», – прокомментировал француз переговоры с «россонери».

К лету интерес «Милана» ослаб, и остались только англичане. Выбор дался Сен-Максимену максимально легко: он отказал «Арсеналу» и предпочел «Ньюкасл», который следил за ним больше года.

«Он перешел в «Ньюкасл», потому что они пришли первыми. Еще он хотел играть, а не сидеть на скамейке. Он помнил, как в «Ньюкасле» преуспели другие французские игроки – Йоан Кабай, Лоран Робер, Давид Жинола и Йоан Гуффран», – рассказала Надеж, мать футболиста.

Уже через сезон на Сен-Максимена засматривались большие клубы. Если верить Le10Sport, «Арсенал», «ПСЖ» и «Наполи» готовили за вингера 29 млн фунтов. В 2021-м CalcioMercato добавил в этот список «Челси», «Ливерпуль», «Милан» и «Байер», но уточнил, что АПЛ – приоритет для Сен-Максимена.

Когда ему было 11, за него спорили серьезные клубы, включая «ПСЖ». Столичная команда завербовала Кингсли Комана и Жан-Кевина Огюстена, с которыми Сен-Максимен соревновался на детском уровне. За «ПСЖ» говорили территориальная близость (Аллан родом из пригорода Парижа), статус клуба и возможности академии.

Пацан съездил на 3-дневную стажировку, но выбрал Сент-Этьен, который находился в 500 км от дома. «Когда мы впервые приехали туда, Аллан сказал, что не может этого объяснить, но чувствует себя как дома. Он хотел играть только там», – объяснила Надеж Сен-Максимен.

Родители смеялись над его мечтой

Аллан рос гиперактивным – родители с трудом могли успокоить его для семейной фотографии. Парень раздражался, когда оставался без мяча, и ломал остальные игрушки. Чтобы поскорее начать утреннюю игру, Аллан спал в кроссовках.

«Куда бы мы ни пошли, он всегда играл в футбол. Я была вратарем в его играх. Он ставил меня в ворота и бил очень сильно», – рассказал Кассандра, сестра будущей звезды «Ньюкасла».

Отец Аллана родился в Гваделупе и был профессором в парижском университете, мать приехала из Французской Гвианы и стала директором школы. Они рассчитывали, что сын поставит образование на первое место. Но он всегда выбирал мяч.

«Никогда не предполагали, что он станет профессионалом. Но он всегда твердил об этом. Когда ему стукнуло семь, Аллан прямо сказал: «Мама, папа, однажды я стану профессиональным футболистом». Мы смеялись, когда услышали это. Хотели, чтобы он усердно учился в школе, но поддержали его выбор», – вспомнил отец Алекс.

Родители все же настояли, чтобы сын не бросал учебу. На изучение английского мама мотивировала его примером Робера Пиреса, который уехал из Франции и успешно играл в «Арсенале». Надеж брала сына в командировки в Лондон, где Сен-Максимен практиковал английский и мечтал об АПЛ.

Помешался на дриблинге: ждал защитника, чтобы обыграть еще раз

Техника – сильнейшая сторона Сен-Максимена, которой он нивелировал слабую результативность. Над дриблингом он работал с пяти лет, когда тревожил маму ночными возвращениями после футбола.

Аллану нравилась игра четыре на четыре. Друзья рубились в маленьком дворе, где практически невозможно пасоваться. Пространства было так мало, что дриблинг оставался единственным шансом победить. Именно там Сен-Максимен раскрыл главный скилл.

«Обожаю nutmeg (когда прокидывают мяч между ног сопернику – Sports.ru). Всегда пытаюсь провернуть его на тренировке или в матчах. В детстве меня вдохновляли финты Робиньо и Роналдиньо», – отметил АСМ.

Сен-Максимен отличной техникой впечатлил тренеров. В пять лет он с отцом пришел на матч старшего брата Кертиса. Аллан возился с мячом возле поля и привлек все внимание к себе.

«Коуч был поражен тем, как сын работал с мячом, как живо двигался. Даже в том возрасте он мог запутать защитника, потому что играл обеими ногами», – рассказал его отец Алекс.

Позже техничного юниора подписал клуб «Рис-Оранжи», и тренер Дидье Демонши выпускал его в матчах против старшаков несмотря на то, что раньше в карьере никогда так не поступал: «Он был очень подвижным и отличался от других игроков. У него врожденный талант. Обычно пятилетки падают и ошибаются, но Аллан все делал правильно. Он даже выговаривал старшим партнерам, когда они пасовали не так, как ему хотелось. За 30 лет в футболе я не встречал такого парня».

«Аллану было 10, когда я впервые увидел его на турнире среди юношей U-13 лет. Никогда не видел такого игрока за всю карьеру. Его скорость и дриблинг были феноменальными. Все, кто его тогда видел, были ошеломлены. Каждый клуб хотел забрать его», – восхищался бывший скаут «Сент-Этьена» Доминик Фернандес.

На одном из детских турниров Аллан в очередной раз увлекся дриблингом: останавливался и ждал защитников, чтобы обыграть их еще раз. Тренеры подчеркивали – Сен-Максимен не особо интересовался голами.

«В детстве я играл в футбол, оставаясь один дома. Я везде ходил с мячом в ногах, обводил все, что можно обвести. Даже когда мы семьей шли в церковь, я все равно был с мячом. Нас с ним невозможно было разлучить», – рассказывал Аллан.

Он считает этот период важнейшим аспектом в формировании его дриблинга – даже важнее природного таланта: «Возьмем Лео Месси для примера. Конечно, у него невероятная координация – это от природы. Но ведь по-настоящему особенным его делает то, как мяч прилипает к ноге во время проходов. Я убежден, что он способен на такое, потому что все детство в прямом смысле ходил везде с мячом в ногах. Обработка, смена направлений, гибкость его лодыжек – все сформировалось тогда. Поэтому мне не нравится, когда люди называют это качество просто природным талантом. Я думаю, что оно связано с упорной работой на протяжении всего детства».

Свой дриблинг Сен-Максимен прокачал до топ-уровня. По количеству успешных обводок он регулярно оказывался вторым в АПЛ – только Адама Траоре обводил чаще. После ухода Траоре в «Барсу» Аллан официально стал лучшим дриблером лиги:

В каждый из трех сезонов Аллан уступал только Траоре по игре 1-в-1, поэтому интересно сравнить их манеру. Именно в обводках лучше Адама, но Аллан дает солидную часть его объема, при этом он заметно вариативнее – в том числе в манере дриблинга, а еще лучше принимает решения и качественнее пасует. То есть у дриблинга француза с большей вероятностью есть продолжение. Также Сен-Максимен умеет пользоваться свободой – возникать во внезапных зонах, менять позицию прямо по ходу матча. Траоре, наоборот, лучшие отрезки выдавал со строгим тренерским заданием, где он игрок-функция (категорически эффективная, но функция).

При этом действия Сен-Максимена с мячом не всегда фиксируются в статистике. Например, он здорово раскачивает соперников. Здесь он исполнил этот прием несколько раз прямо внутри штрафной по пути к голу в ворота «Лидса»:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Из-за манеры обращения с мячом в этом эпизоде эксперты Sky Sports сравнили Сен-Максимена с Джорджем Бестом. В результате этих раскачиваний соперники оказываются на газоне, что делает партнеров по атаке свободнее. Здесь Аллан завершил сам, но часто косвенную пользу от его проходов получают именно одноклубники.

Классика магнетизма Сен-Максимена – в результате прохода собрал вокруг себя трех соперников, не потерял мяч, передал свободному партнеру:

«У Аллана фантастический талант. Когда он на поле, соперники буквально прилипают к нему, что позволяет мне открываться в слепой для них зоне. Важно дополнять Сен-Максимена такими открываниями. Он поднимает голову, я делаю рывок, чем даю ему вариант для паса», – объяснял форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон.

Но в эпизодах, когда прямо все нужно делать самому, Аллан тоже хорош. Вот стартовая точка его прохода против «Лестера» – у соперника 7 игроков за линией мяча, включая всю четверку защитников.

Через 9 секунд Сен-Максимен оказался с мячом во вратарской. Сольный рейд не остановили как минимум четыре футболиста соперника, которые активно пытались отобрать мяч:

Стремление показать дриблинг иногда превращается в одержимость, и не всем она по душе. Например, в матче против «Норвича» Жоэлинтон, Мигель Альмирон и Мэтт Ричи по очереди напихали французу за то, что вместо паса он продолжал необоснованный дриблинг. «Искренне думаю, что он предпочтет обыграть четырех защитников, а не забить гол», – сказал экс-тренер вингера Гаэль Диарра, который работал с ним в «Булонь-Бийанкур».

«У Аллана есть талант обводить абсолютно в любом направлении. Этому невозможно научить. Если он прибавит в стабильности, то его сильные стороны будут еще более заметными», – говорил Хау.

Как видно из таблицы выше, яркость Аллан показывает с первого сезона в АПЛ, но раньше из-за травм и перепадов формы ему не удавалось провести более 55% от доступного времени. В этом сезоне он играет не только ярче всех в команде, но и чаще всех – 78,3%.

У АСМ сложный характер: ссорился с тренером и ругается в соцсетях с фанатами

Несмотря на космический дриблинг и технику, Сен-Максимен борется за выживание в АПЛ, а не за «Золотой мяч», как ему хотелось. Одна из причин – характер.

Ярче всего он проявился в «Ницце». В 2019-м на фоне слухов о повышении в «Милан» АСМ закапризничал: сослался на боли в животе и отказался выходить на матч с «Анжером» (0:3). Тренер Патрик Виейра отправил в дом Аллана врача, который не нашел медицинских причин для больничного. Однако Сен-Максимен все равно пропустил игру.

«Он решил, что болен, хотя у него не было ни температуры, ни чего-то еще. Проще говоря, он не был болен. Меня разочаровывает, что он не поехал на игру. Это было только его решение, а не врача или тренера», – не сдержался Виейра.

Футболист защищался в соцсетях, ссылался на травму лодыжки и саркастично отвечал тренеру. Но вскоре удалил посты из твиттера, поменяв их на фразу: «У меня могут быть недостатки, но нечестность не в их числе».

Тем же летом Сен-Максимен уехал, его трансферу поспособствовал именно Виейра: «Был уверен, что ему нужно бросить вызов своему таланту. Думаю, трансфер за границу помог ему развиться как игроку и человеку. Сегодня он точно другой, чем был в «Ницце».

Спустя два года коуч повторил мысль о ментальных качествах:

«Он очень талантливый. Временами. Аллан считает, что одного таланта достаточно. Это его проблема. Ему нужно понять, что нужно работать и идти на жертвы, иногда страдать. К сожалению, он этого не осознал».

Сложный характер АСМ демонстрирует в соцсетях. Фанат «Эвертона» написал: «Переоцененный игрок, который у нас сидел бы на лавке». Сен-Максимен дерзко ответил фотографией мусорного ведра с подписью: «Спасибо за мнение».

Еще страннее выглядел наезд на фаната, который мечтал обменять Садьо Мане на Сен-Максимена после промаха сенегальца по пустым воротам. «Знаю, ты считаешь, что твое сообщение для меня приятно, но оно мне не нравится. Относись к Садьо с уважением, пожалуйста. Ты неблагодарный человек, он многое сделал и делает для «Ливерпуля», и мне до его уровня еще очень далеко», – так француз вновь продемонстрировал склочный характер.

Проблемы Сен-Максимена отметил и Руй Алмейда, другой его тренер, который работал с ним в «Бастии»:

«Аллан достиг только 60% возможностей. Как открыть остальные 40% и превратить его в игрока, которым он может стать? Ответ на этот вопрос ищут все, с кем он работает. Это сводится к менталитету».

Зависим от внимания: лучший отрезок выдал после возвращения фанатов

Желание показать себя кажется главным стремлением Сен-Максимена, несмотря на его слова. Аллан утверждает, что играет на команду и не гонится за индивидуальными достижениями.

«Люди могут смеяться, когда я говорю, что Аллан может достичь уровня Диогу Жоты. Но вы все видели его талант. Он может делать больше: например, 15+15 за сезон. У него есть способность, но есть ли мышление?

У него проблемы с желанием быть стабильным и показывать себя в каждой игре. Все задают этот вопрос в «Ньюкасле», но он возникал и в «Бастии», и в «Ницце». Вы можете только пытаться его мотивировать», – добавил Алмейда.

Желание оказаться в центре внимания подчеркивают и другие люди из жизни АСМ.

• Сестра Кассандра: «У него портилось настроение, если мы не навещали его регулярно. Я дважды была на «Сент-Джеймс Парк» и видела, как Аллан играл против «Вулверхэмптона». Видела, что все на стадионе так радуются, аплодируют и шумят, когда Аллан получает мяч».

• Тренер Диарра: «Он обыгрывал соперников ради развлечения, и мне приходилось его останавливать. Он всегда слишком много финтил. Я кричал ему: «Аллан, пасуй. Аллан, бей». А он продолжал обыгрывать».

• Директор «Булонь-Бийанкур» Бертран Ребурс: «Аллан – прирожденный дриблер, а не бомбардир. Ему нужно найти баланс».

• Экс-партнер по «Ницце» Максим ле Маршан: «Аллан любит, когда его одноклубники доверяют ему и знают, что он может сделать что-то большее. Но иногда это сложно, потому что он может переусердствовать с дриблингом».

• Руй Алмейда: «Ему важно чувствовать доверие тренера, знать, что его ценят. Без этого у коуча нет шансов для успешной работы с ним».

• Мать Надеж: «Он сложный человек. Чтобы понять его по-настоящему, требуется много заботы и внимания. Если Аллан не чувствует доверия, вы с ним ничего не добьетесь».

Сен-Максимен действительно очень подвержен эмоциям. Несколько человек из его окружения рассказали, что он был чересчур взбудоражен возвращению АПЛ после локдауна. Подтвердила статистика: в трех матчах француз оформил 1+3, что для него огромная редкость. Как только эмоции улеглись, АСМ 13 матчей обходился без голевых действий.

АСМ обожает Gucci и платит штрафы за серьги

Сен-Максимена всегда легко отличить на ТВ-картинке: помогают эффектно подкрашенные дреды и головная повязка. Она нужна футболисту исключительно для стиля. У АСМ таких несколько – за одну он заплатил больше 200 евро. И отказался снять, несмотря на запрет спонсорских договоренностей «Ньюкасла». Логотип Gucci пришлось заклеить после отказа футболиста играть без аксессуара. Не впервые: ранее подобный ход провернули администраторы «Ниццы».

Сен-Максимен настолько дорожит повязками, что обратился в EA Sports с просьбой обновить его образ в FIFA. Зависимость француза стала мемом в «Ньюкасле». «У него лучшее прозвище в команде – мы зовем его Гуччи!» – смеялся Альмирон.

Аллан помешан на дизайнерских вещах и надевает их даже на тренировки, несмотря на запрет.

«Его штрафуют каждый день. За серьги и тому подобное. Вероятно, с ним было бы намного больше проблем, если б он не был так хорош», – сказал одноклубник Джонджо Шелви.

За АСМ закрепился образ бэд боя – впервые его так назвали в Германии, когда он протаранил трамвай на клубном авто «Ганновера». Из-за сомнительной репутации многие клубы сомневались в трансфере Сен-Максимена: скауты из АПЛ называли его «лучшим вариантом для раскрутки соцсетей» и «подходящим игроком для ярких хайлайтов, но не для победных голов».

«Он больше беспокоится о внешнем виде, чем об игре», – вспомнил Виейра.

После рождения трех детей Сен-Максимен повзрослел и стал примерным семьянином: в Англии он предпочитает провести вечер с родственниками, а не на вечеринках, как делал это в Ницце. В Ньюкасле Аллан облюбовал тихий район на окраине городе.

«Семья очень важна для него. Он молод, но он хороший отец. Ньюкасл – маленький город, но его все устраивает», – поделилась сестра Кассандра.

Еще несколько важных фактов о Сен-Максимене

• В тесте на IQ Аллан набрал 145 баллов.

• Сен-Максимен – одна из важных причин, по которой Каллум Уилсон выбрал «Ньюкасл». Форвард рассчитывал на суперсвязку и ассисты француза.

• Стив Брюс настоял на трансфере Флорана Индалесио. За год до перехода он работал в Австралии на стройке. Флоран – большой друг АСМ, с его помощью Брюс хотел добиться расположения Сен-Максимена и поднять ему настроение.

• Его представляет агентство ROGON. Но большую часть дел ведут друзья и семья. Например, брат Кертис убирает дома, стирает и оформляет документы.

• Сен-Максимен отказался от сотрудничества с Мино Райолой. Итальянец пообещал оформить трансфер в «Милан», но Аллан предпочитал работать с семьей.

Так он уйдет в топ-клуб?

Эго Аллана действительно мешало ему надолго остаться в «Ньюкасле» и вести борьбу за выживание. Настроение изменили саудовские шейхи, деньги которых убедили пересмотреть планы. Его контракт с зарплатой в 83 тысяч фунтов в неделю (примерно 4 млн фунтов в год) рассчитан до 2026 года.

Прогрессирующий «Ньюкасл» действительно кажется оптимальным вариантом для карьеры Аллана. Во-первых, долгосрочные амбиции вполне соответствуют его личным, он полностью адаптировался, болельщики его обожают. Во-вторых, он ярок, но недостаточно вариативен, чтобы заиграть в большинстве топ-клубов. Конечно, очень важно, где именно он окажется и как сильно будет готов адаптироваться, но некоторых естественных преимуществ лишится. Сможет ли предложить что-то вместо них – большой вопрос.

Очевидный аспект – зависимость от пространства и контратак. Проходы с мячом и скорость намного удобнее использовать в ситуации, когда соперники не паркуют автобус. В этом плане «Ньюкасл» ближайших лет идеален для француза – партнеры и тренер уже стали лучше (вероятно, станут еще лучше), но к матчам против них пока не подходят как к «Манчестер Сити».

В атаке топ-команды его придется использовать в более узкой роли. Примерно как Хави использует Траоре в «Барсе» – под изоляции. Но сам Сен-Максимен любит свободу и умеет ею пользоваться. При этом такой свободы в топ-клубе он не получит. Под него не будут подстраивать всю атаку. Не говоря о том, что атакующие качества, кроме дриблинга, у него далеко не топовые.

Еще один важный момент – работа в прессинге. Для большинства топ-клубов это базис философии. Есть команды, которые готовы делать исключения, но только для футболистов мегаталанта. В масштабах «Ньюкасла» у Аллана мегаталант, в масштабах «МЮ» (например) – уже нет. Поэтому ему придется больше работать без мяча в большом клубе, а с этим были проблемы в каждой его команде:

В «Ницце» хуже него оказывались только защитники (и Марио Балотелли). Серьезно: в сезоне-2018/19 Сен-Максимен по прессингу обошел только вратаря и двух центральных защитников (то есть не всех, а только центральных).

В «Ньюкасле» позиция относительно остальной команды примерно такая же, а нынешний сезон даже хуже обычного. Возможно, это связано с тем, что он играет больше, чем когда-либо раньше – экономит силы на работе в прессинге. Сравнение со всеми вингерами топ-5 лиг без скидки на стиль команды – просто по количеству действий на 90 минут – тоже ужас: Аллан входит в 1% худших по прессингу.

То есть он негативно выделяется и на фоне каждой своей команды, и в контексте всех представителей позиции. Не получится сказать, что дело просто в команде, которая играет в стиле, не позволяющем реализовать качества. При таком сочетании вывод может быть только один: просто халтурит без мяча.

В «Ньюкасле» это готовы терпеть и даже поощрять (без работы в обороне он оказывается в более выгодной позиции для контратак), а в обороне команда как-то адаптируется. Он так много дает в атаке, что адаптироваться под него – вполне рациональное решение. Но для топ-команды это станет проблемой.

В одном интервью полузащитника «Ньюкасла» Айзека Хэйдена спросили про потенциальный союз Рафы Бенитеса и Сен-Максимена – ответ был интересным и откровенным: «У Рафы нужно играть буквально как робот. Понимать, что тут нужно сместиться на метр, а тут еще на два. Получилось бы у Рафы сработаться с Алланом Сен-Максименом? Нет. Они не сошлись бы характерами. Они слишком разные».

Рафа давно не работает в топ-клубах, но наблюдение Хэйдена вполне можно воспринимать в более широком контексте – чтобы блистать, Аллану нужна свобода, а ограничения Бенитес-стайл в той или иной степени будут в любой большой команде. Требования могут быть разными по характеру, но такой свободы точно не будет, что подводит нас к вопросу: сможет ли Аллан адаптироваться?

Очень вряд ли. Во-первых, адаптироваться придется в слишком многих аспектах – вероятно, некоторые вообще противоестественны для Аллана. Во-вторых, не факт, что он готов приложить достаточно усилий.

Кажется, с «Золотым мячом» все же возникнут проблемы.

Фото: globallookpress.com/Simon Bellis, Stephen Dobson, Simon Davies, Darren Staples, Martyn Haworth, Panoramic; Gettyimages.ru/Stu Forster, Alex Livesey, George Wood, Jordan Mansfield