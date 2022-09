Перемен! «Орландо»

От редакции: вы читаете представление клубов НБА перед новым сезоном от Максима Коршунова. Подписывайтесь – и изучите их все.

Краткие вводные

Перестройка – сложная вещь, Горбачев не даст или не дал бы соврать. Завалить все достаточно легко, иногда развал перестройки даже хорошо в конечном случае – Горбачев не даст соврать.

Что касается НБА, то перестройка – это искусство. Искусство терпения, выжидания и игры на ожиданиях.

Вот представьте.

Сидит владелец команды, вы генеральный менеджер. В любой ситуации, если ваша команда не в перестройке, можно сказать – вот результаты, вот были в прошлом году, вот план на следующий.

Когда ты в перестройке, ты приходишь и тебя спрашивают: когда результат? Ты достаешь свои ватманы, приводишь задротов-статистов и начинаешь говорить, что ваш скорер уже в топе по эффективности и прогрессируют семимильными шагами, вот его PPP, вот его объем, вот его прогноз.

- Ты #####? – спрашивает тебя владелец. Результат когда?

- Нет, – резонно отвечаешь ты. На следующий год (на самом деле ### знает когда, Банкеро или другой потенциальный франчайз привыкнет к лиге).

И если вы думаете, что в НБА во многих командах сидят люди умнее вашего муниципального депутата, то вы правы. Но эти люди идут отчитываться к владельцам, которые, как правило, далеки от ваших команд за исключением некоторых индивидуальностей (Балмер, Лэйкоб). Они сидят у себя в кабинете, где у них несколько дашбордов с активами, и команда – один из активов, и оценка этого актива не в долларах, зачастую в победах. И вместо дашборда они открывают таблицу НБА.

Именно поэтому титулы в НБА выигрывают либо большие рынки («Лейкерс»), либо терпеливые владельцы с хорошим менеджментом и долей удачи («Милуоки», «Голден Стэйт», «Торонто»).

Поэтому зажимайте носы, мы в ОрлаДНО!

Ой ладно, но не пошутить на эту тему было бы еще хуже.

«Орландо» в свой сливной сезон делал много правильных вещей, много неправильных тоже, но это лучше бездействия «Рокетс».

Например, у нас есть Саггс. Мы знаем, что он уже топ-защитник на мяче и хороший разыгрывающий. Окей, дадим ему возможность бросать вообще все, потому что его потенциал скорера лучше раскрывать сейчас. Эксперимент получился неоднозначным, ведь Саггс выглядел самым неэффективным топ-пиком со времен ... . Но когда начнется этот сезон, и Саггс будет выдавать линейку 18+6+6, за сезон до 21+7+9, вы задумаетесь, почему умным игрокам, которые потенциально претендуют на роль франчайза, можно полностью тратить сезон на развитие не самых его сильных навыков. И именно поэтому в исторической парадигме НБА следующей декады Саггс будет выше Халибертона, потому что первому дали год, чтобы он делал, что хотел и развивал скиллы, которые смущают и его и тренерский штаб. Вообще не только поэтому, конечно, а потому что Саггс имеет намного более подходящий менталитет, но и поэтому тоже.

Пришли:

Паоло Банкеро, Калеб Хьюстан

Ушли:

Игнас Браздейкис, Робин Лопес

Офис и тренер

Репутация – удивительная штука.

Вы можете годами собирать крепкую франшизу по кирпичику, и всем будет на вас плевать, как на гм «Индианы».

А можете пикать любую непонятную слендерменскую дичь типа Хенсона, Мэйкера, Бамбы, но запомнят вас все как человека, выбравшего Янниса.

В этот раз Джон Хэммонд подошел к драфт абсолютно по-новому. Его типичный выбор – это Холмгрен, хотя он белый и ... ну вы знаете, баскетбол, игра, цвет кожи. Короче. Холмгрен вроде подходил под эту логику, да даже Смит подходил больше, и я терялся в поисках ответа на вопрос: «Что сломалось в голове у Хэммонда?»

И тут он соизволил придти на подкаст к авторам «The Athletic».

Первое о чем он сказал, когда его спросили: «Что вообще произошло? Почему Банкеро?»

«Ну, знаете, мы рассматривали все факторы в совокупности. У Паоло очень хорошая семья, его родители – мама, папа, они всегда пытались поддерживать его и помогать стремлению развиваться и совершенствоваться».

Сколько раз Хэммонд сказал о его баскетбольных навыках?

Ни разу. Я не говорю, что это правильно или нет, я просто указываю на то, как офисы команд НБА начинают менять мировоззрение и оценивать не только то, что могут увидеть, но и неосязаемые вещи, такие как окружение, влияние, воспитание.

Сам по себе и Хэммонд и Уэлтманн – ребята странные, и косяков у них хватает.

Тут и выбор Мо Бамбы, странный обмен Фурнье, да и комплектование тренерского штаба, но в чем их нельзя упрекнуть – они очень хорошо оказываются в нужном времени и месте.

Бам – забрали Фульца, никому не нужен Энтони – будет наш, Саггс – заверните, если канадцы поверили в пухлые щечки Скотти Барнса, скинуть Бола Бола? Кидайте сюда. Вы скажете, что это дело обычное и относительно обыденное, но за это время в «Сакраменто», например, кидались только Джошом Джексоном и какашками, что в целом синонимично.

Такие нехитрые вещи позволили получить несколько активов по скидочной цене и остаться на плову. Что дальше? А вот дальше Хэммонд никогда не знал, что делать, и не уверен, что в его голове есть надежный план.

Талантом-то он команду забил, но весь этот талант даже не очень хорошо подходит друг к другу, не говоря о его развитии.

В ком вы уверены на 100% прямо сейчас? Саггс и Энтони? Вы понимаете, что в конечном счете останется один. Бамба и Картер? Ставка сделана на второго, решали весь сезон, что не было секретом и говорилось в открытую, первый остался лишь из-за цены. Айзек, Вагнер, Банкеро? Все хороши, но маловероятно, что вы будете играть в 3 больших игрока, а еще ведь Фульц и Хэмптон, который не лишен таланта, его-то куда пихаем? Не забудьте и про Океке. Я вас уверяю, что за 5 лет на посту любой из читающих этот материал сможет набить талантом любую команду НБА. Проигрывай и пикай на основе скаутских репортов, и через 5 лет твоя команда будет иметь 3-4 гарантированных сильных игроков, а если ты будешь отдавать за пики все, что плохо прикручено, то 6-8, что и сделали «Мэджик». Но блин, сколько таких франшиз уже было? Да десятки. Мы опять упираемся в точку, когда говорим, что да, перестройка идет по плану, но следующий шаг самый трудный и непрогнозируемый, а применимо к «Орландо» еще и непонятный именно по планированию.

Что касается тренерского штаба, то здесь пока рано говорить о чем-то серьезном. Игра в нападении была слишком индивидуальной и оторвана от будущих идей, из прям позитивного – хэндоффы, особенно через Картера, они выглядят надежно и с хорошим шансом на то, что это будет надежный тип атаки. Потенциал защиты виднелся отчетливее, Мозли умеет использовать размеры и насыщать краску, так что здесь сравнительно хорошие цифры по этим показателям, но периметр – беда, и тут нужно возвращение Фульца и Айзека. Тогда эти цифры будут объективнее.

Главная звезда – Джейлен Саггс

При прочих равных Джейлен Саггс должен оставаться лидером команды.

Окей, здесь я позволил себе небольшой чит. Ведь Саггс в идеальном мире будет лидером команды и вторым лучшим игроком, кормя и улучшая своего скорера во всем.

Кто из них главная звезда? Индивидуальный вопрос. Мэлоун-Стоктон (первый), Пэйтон-Кемп (Пэйтон), Пол-Гриффин (Пол) и так далее.

Важно другое, получая игрока калибра Джейлена Саггса, вы можете даже косячить на выборе других игроков и оставаться конкурентоспособными. Я не раз рассказывал эту историю: титул лучшего школьника штата в двух видах спорта, везде капитан и лидер, в баскетболе – разыгрывающий, в футболе – квотербек, везде звезда. Настолько приторная история, что тошнит, ни одного плохого отзыва, лидерские качества, которые отмечали тренера на каждом уровне. Это все Саггс. Последний такой человек до него – Крис Пол.

Понятное дело, что в первый свой сезон Саггс был почти ужасен, и все это кажется очередным чрезмерно позитивным прогнозом к проспекту, но нет, Саггс – другое и был ужасен лишь из-за эксперимента «Орландо».

Весь первый сезон Саггса нужно разделить на то, что он уже умеет хорошо и что не очень.

Явные плюсы:

Защита на мяче. 33% против Саггса на периметре – это на самом деле цифра хорошая, но говорящая мало, все-таки во многих ситуациях ему приходилось размениваться или страховать, а вот 2,5 касания мяча в защите – это топ-уровень, выше, чем у того же Барнса, Грина, Адебайо, Беверли, Брукса. Вообще, если взять в учет его минуты, то лишь несколько людей гораздо выше Саггса, как например, Тайбулл

Тайминг владений. Среднее владение Энтони – 6,3, Фульц – 4,6, Саггс – 4,1. Даже условный Хэмптон, играющий без мяча, имеет среднее время владения почти аналогичное Джейлену – 3,9. Это важный момент. Когда Болл приходил в «Чикаго», я писал о нем подробнее, он не играет типичного плеймейкера, но очень хорошо управляет нападением команды, меняет развитие атаки, меняет движение, управляет игроками без мяча и все это.

Качество передач. Во многом Саггс действительно был игроком, которого заставляли делать то, что он не умеет, но зачатки плеймейкера он уже показал. Не по цифрам, но для более детального погружения все же нужно смотреть игры «Орландо». Вот смотрите, самые частые адресаты передач Саггса на дуге? Картер, Энтони, Вагнер, Бамба, Харрис, их проценты попадания – 38,5%, 35,1%, 37,1%, 54,5%, 37,9%. Средний процент попадания «Орландо» из-за дуги – 33,1%.

Явные минусы:

Игра команды. «Орландо» находится на 9-м месте по количеству бросков с тяжелой опекой. В них самих проблем нет, но кто еще выше «Орландо»? «Мемфис», «Бруклин», «Чикаго», «Финикс», «Торонто», команды с высоким уровнем исполнителей. Играть в такой баскетбол «Орландо» рано.

Определенно не совсем понятно, что случилось с его броском и атакующим потенциалом в первый год. Все сводится к тому, что аналитики признают комплекс причин, а именно – партнеры, совершенно другая система, которая, в отличие от «Гонзаги», не имеет никакой стилистики, травмы, хаотичность ротации и слишком много индивидуальных действий. Ко всему этому Саггс просто не привык, определенно, его бросовая форма не настолько плохая, вот, например, качественная аналитика по его механике:

К тому же у Саггса стабильный штрафной бросок – еще одно доказательство его броскового потенциала. Так что, пожалуй, в Джейлена вера сохраняется.

«Орландо» обязаны начать настраивать игровую модель. Иметь 11-е место по спот-ап броскам и 28-ю реализацию совсем не круто, учитывая, что у вас есть Саггс, способный вести нападение и генерировать куда более серьезные проценты попадания. Прямо сейчас команда должна сделать четкий выбор, куда и с кем им двигаться, и хорошо бы, если бы это был Джейлен Саггс.

А кто еще? Банкеро, Вагнер, Айзек, Картер

Самая большая боль команды сейчас – это ротация. В мире, где Грин играет центрового, а Дэвис – тяжелого форварда, возможно все, но не тут. Сейчас «Орландо» молоды и без особых целей, но у них на 3 позиции 4 игрока, вообще на самом деле 6 с Океке и Бамбой, но те получат шансы поскольку постольку. Так и получается, что во всем этом неприличии нужно сформировать будущий костяк команды.

И именно поэтому я до последнего сомневался в Банкеро в «Орландо».

Дело не в архаичности стиля, у вас в лиге выигрывают 2 MVP подряд атлет без броска, а потом семифутер без защиты (я знаю эти ваши байки про улучшения Йокича в «краске», но на практике «Денвер» остается худшей (реально худшей) командой по защите «краски»).

Дело и не в сравнениях с Рэндлом, который так-то больше смущает психологией. Никто же не был против, когда Рэндла сравнивали с Грином по влиянию в нападении, пока он не скатился в айзо баскетбол.

Дело даже не в исторически плохих параллелях, что первый пик-бигмен в «Орландо» всегда переезжает в «Лейкерс».

Просто Банкеро – это комплекс вопросов и сомнений, которые в целом были и с тем же Тейтумом, когда Эйндж сделал ставку на него.

Что смущает по Паоло? Его защита? Здесь поставим вопрос и неизвестность. Помните Тейтума в колледже? Конус в защите похлеще Новицки в последние годы, который иногда хоть падал в сторону прохода. Тейтум в лиге – топ-защитник. Топовые проспекты часто забивают на защиту в студентах, особенно в топовых программах. Я не говорю, что это нормально, но на защиту Банкеро будет влиять окружение. Вот Тейтум защищался в культуре «Селтикс» с первого сезона, Букер – после прихода Пола, Бил был последний раз на своей половине в 2017-м году. Может, Банкеро увидит хаслящего Саггса, которого все скауты считают ментальным лидером со школы, и будет играть в защите, а может начнет Рэндлеть (термин, обозначающий толстую задницу, любовь к посту и аллергию на защиту, также можно встретить «Жопа Саллинджера» и «Карамельная дисфункция»).

Короче, здесь вопрос. Если он будет играть в защите, как в колледже – это дыра размером с «краску» «Денвера» или больше, размером с пятую точку девушки Хирро (да, да, юный любознатель, никаких подсказок, лезь в браузер и гугли сам), которую не скрыть ничем. Ибо в NCAA он падал после первого заслона и абсолютно отказывался понимать/играть пик-н-ролл (нужное подчеркнуть). Я скажу так, Банкеро не станет сильным защитником, но способен стать близким к нулевому (звучит грубо, но имеется в виду график, где 0 – это середина). А как к этому выйти – это уже вопрос, и не скаутов, и не журналистов, а тренерского штаба. Сделаю ставку, что голова у него не совсем пустая, а окружение и идеалы очень даже ничего.

Его стиль игры в атаке смущает тоже, но уже в меньшей степени.

Во-первых, здесь явный потенциал становления поинт-форварда, а во-вторых, Банкеро – миссматч-машина, которая в лиге, где у всех есть смоллболлы, будет очень интересна. Пожалуй, это одна из главных интриг – как быстро он выйдет на промышленные мощности скоринга?

Но отставить лучи надежды, фанаты «Орландо». Айзо скореры, любящие матчапы – это весело и круто, а также всегда очень больно, особенно для болельщиков команд, где они играют. Проблема таких скореров, что 50-70% времени в игре они ищут заветный матчап, в половине таких ситуаций – они его найдут и с еще каким-то понижающим коэффициентом реализуют, но что они будут делать, когда матчапа не существует? Стряхните пыль с забытого раздела баскетбольной библиотеки, где чахнут биографии Джорджа Гервина, Эдриана Дэнтли, Трейси Макгрэди, Кармело Энтони, впрочем, последнюю уже сколько раз сдавали в издание, но герой возвращается. Удел баскетболистов, которые божественны в изоляциях и только в них – это зачастую движение до первой организации, играющий от защиты, а вот есть ли потенциал у Банкеро играть в изоляциях против любого соперника? Здесь большие сомнения, в NCAA он этого не делал, а теперь, помня, что половина людей, против которых он играл в студентах – это будущие офисные работники, становится несколько понятно, откуда так много сомнений в Банкеро.

Косвенная проблема Банкеро – Вагнер. Если Айзека, наверное, можно всунуть почти в любую пятерку, если его защита осталась на уровне, то для немца найти место куда сложнее. Дело в позиции.

Вы, конечно, можете, как «Вашингтон» из Авдии делать игрока, коим он не является, но это как-то совсем неправильно.

Вагнеру нужен мяч, в пятерке с Саггсом и Банкеро мяч до него дойдет на спот-апе, и в этом компоненте он не так плох, но все же использовать его так ограниченно будет странно.

Вообще первый сезон Франца – это прям интересно. Давно в лиге не была игрока, который хотя бы отдаленно напоминал Тони Кукоча.

При всех проблемах с защитой – неумением защищаться на мяче, проигранным первым шагом, медлительностью в краске, отсутствием атлетизма, как только вы начинаете рассматривать Вагнера как очень высокого гарда, все становится на свои места.

А дальше уже надо плясать от идей тренера и штаба, насколько вам нужен умный боллхендлер, способный играть второго плеймейкера с ростом 206 сантиметров? Наверное, нужен. А с Банкеро, Саггсом и Энтони/Фульцом/Хэмптоном? Наверное, нужна половина его функционала, а потому можно и интересно поторговаться.

Айзек при любых раскладах интересен. Мы не знаем, что с ним было два года, но обычно травмы крестообразных связок имеют хорошую историю восстановления в последние 10 лет, и в Джонатана есть вера по нескольким причинам. Он получал очень хорошие отзывы по поводу своего отношения к делу и его скиллы в действительности очень важны для лиги – мультиуниверсальная защита, которая даст ему шанс остаться в лиге при любом раскладе. Его бросок в любом случае не был ужасен и хуже 34% не станет, так что Айзек даже сейчас очень интересен.

Фронткорт Картер-Банкеро-Айзек выглядит для меня если и не лучше, то просто логичнее и надежнее.

Кстати, а почему Картер, а не Бамба?

Любое антропометрическое чудо всегда будет сравниваться с Гобером. Всегда.

Однако, после первых трех сезонов в его сравнениях появится фамилию Уайтсайда, потом фамилия Хассана на первом месте и вот, Руди уже не является сравнительным образом. Скажите спасибо, что не Хашим Табит, а до него всего лишь один Майкл Оловоканди.

Вот Бамба сейчас на этапе, где его прообразы Хассан Уайтсайд, Руди Го бер.

И да, чтобы вы понимали, Бамба умеет бросать из-за дуги. Представляете, если француз будет бросать из-за дуги? Если да, у вас прекрасное воображение, а возвращаясь к Бамбе, то даже с дальним броском и гениальной антропометрией нужен он ровным счетом никому. Потому что при хорошей антропометрии нужен хотя бы средний IQ, чего у Мо нет совсем. Где-то не успел, где-то прыгнул за еще одним блоком, где-то сменился раньше нужного. Мелочи, которые делают Бамбу ненужным в лиге, и лишь «Орландо», имеющие возможности платежной ведомости, дали совсем последний шанс, где Бамба, скорее играет роль бэкапа умницы-Картера.

Кстати Картер.

Я всегда любил не самых типичных баскетболистов и вот в лигу приходить игрок с формулировкой «Новый Эл Хорфорд», я впечатлен, даже на эмоциях перевожу небольшой текст о нем и ... жду.

Ждал я долго, ведь попал он в убогий «Чикаго» Хойберга, который отдавал команду худшему тренеру НБА в XXI-м веке – Джиму Бойлену, при котором «Буллс» были самой травмируемой командой ровно до того момента, пока он не ушел в отставку. Я не шучу, вы можете найти корреляцию между тем, когда он взял команду и когда ушел, и посмотреть динамику травм, вы очень удивитесь. Потом пришел Билли Донован, и наконец-то Картера выпустили на свободу. Один полноценный сезон во франшизе, где есть тренер, и он снова сравнивается с Хорфордом. Картер – очень умен, он играет так, что я не смогу цифрами показать насколько он хорош. Тут поставил супер аккуратный заслон, здесь занял удачную позицию, здесь сделал бокс-аут, очень много полезной черновой работы.

А бэккорт?

Задняя линия отчасти похожа своей ситуацией.

Прямо сейчас Энтони вас может обмануть и казаться вам лучшим вариантом, но здесь логика простая.

Есть 4 игрока – Саггс, Энтони, Фульц и Хэмптон.

Принимаем, что Саггс основной. С кем он сочетается? Маловероятно, что с Фульцем, так как они оба играют на мяче, а делать Саггса вспомогательным боллхендлером затея странная и не особо перспективная. Остаются Хэмптон и Энтони. Хэмптон по-прежнему сырой, но на бумаге именно он сможет играть без мяча, довольствуясь изоляциями, спот-ап бросками и катами, Энтони нужен мяч гораздо больше, да и его бросок пока вырос в объемах, но не качестве. Осталось решить, кого оставить на позицию шестого и тут уже нужно исходить от ролевых исполнителей. Если они будут обладать способностью генерировать большое количество угроз на спот-ап позициях – это Фульц, если это архаичные бигмены, то Энтони. Вот как-то так это видится сейчас, хотя если у Энтони будет прогрессировать бросок, то лишним может оказаться уже и Хэмптон, а, может, и вообще никто, если Ар Джей остановится в развитии и будет лишь перспективным.

А теперь по порядку.

Фульц в свой последний сезон до травмы показал потенциал неплохого защитника на периметре и хорошего плеймейкера, но насколько? Я бы не ориентировался на цифры, ты не можешь быть хорошим защитником статистически, когда твоя команда сливает сезон, слишком много смен, плохие переключения и тому подобное, но, исходя из eye test, здесь нет никаких минусов – атлетизм, латеральная подвижность, резкость, хасл, все есть и тает возможность защищаться на 1-2 почти против любого игрока. Броска по-прежнему нет, но есть солидный первый шаг, который, впрочем, не дает много возможностей в текущей лиги с его броском, внутри всегда будет кто-то ждать и нужен хотя бы средний, набор флоатеров и тому подобное, собственно, последнее и будет всегда камнем преткновения к тому, чтобы дать Маркелу шанс быть разыгрывающим в стартовой пятерке. В текущей лиге лишь один игрок без стабильного броска в движении может играть разыгрывающего – это Ламело Болл, но его арсенал движений достаточно разнообразен за периметром его бросковой механики. Фульц далек от Болла и в первую очередь по ментальности. Ламело может сделать откровенную дичь и научиться, но не париться над ошибками, ментальная загнанность Маркелла сожрет его изнутри, а потому мы продолжим видеть низкого Бена Симмонса с более ответственным подходом к делу.

Как вы оцениваете предыдущий сезон Коула Энтони? Стал ли он лучше? Что изменилось?

Вообще прогресс молодых игроков и особенно трекинг этого дела – всегда занятие неблагодарное.

Вы можете смотреть за «Оклахомой» и думать, что тут по-прежнему ничего не происходит, но на деле Престинские Франкенштейны уже делают разительно другие вещи. Разложите их плейтайпы, сравните дистанцию несколько лет и получите целостную картину.

Чтобы понять Энтони, нужно начать с простого, посмотреть его статистику на 36 минут за два сезона и грустить.

Бросать больше с процентом ниже – это не прогресс.

Мы сознательно будем игнорировать вопросы защиты, потому что здесь спрос с Коула практически нулевой, было 51,7%+ с его опекой, стало 48,6%, ну окей.

Пугает другое. Первый сезон Энтони был ужасен с той точки зрения, что 48% его владений он держал мяч больше 6 секунд. Неподобающая роскошь для современной НБА, 56% всех бросков при опеке, больше 40% владений, когда он бил мячом об паркет больше 7 раз. Все это простительно, если ты можешь делать своих партнеров лучше, хотя даже Харден не позволял себе такие цифры. Второй сезон Энтони кажется, что стал лучше – всего 36,2% владений, когда мяч у него больше 6 секунд, 45% бросков с опекой, 28,2%, когда мяч в руках больше 7 секунд. С одной стороны, очевидный прогресс, но вдумайтесь, что вы имеете такого игрока на площадке, когда вам нужно развивать своего ПГ. Как только приходит понимание этого факта, начинаешь задумывать о текущей цене Энтони, о том, что владения, в которых Саггс может чему-то научиться уйдут к бесполезным изоляциям и приходишь к вопросу: «А нужен ли Энтони?»

Пик Коула Энтони с большой долей вероятности может быть похож на что-то подобное в стиле Айзейи Томаса. Дыра в защите с огромным перевесом в сторону атаки. Помните историю Айзейи? От него отказалась команда, которая больше всего получила от его прогресса, потому что просто понимала, что он ограничен. Да, Энтони не гном и спускается из своей машины без маленькой стремянки, но суть Энтони вы понимаете. Он потенциальная звезда, которая не принесет вам побед, нужно ли вам это? Я сомневаюсь.

Ар Джей Хэмптон очень талантлив, но непонятно, что с ним делать. Ну, то есть, в школе он был разыгрывающим, ориентированным на бросок, в Австралии уже ролевым игроком, а ведь переезжал он в одно время с Ламело, и многие ожидали увидеть битву двух разыгрывающих и топовых проспектов, не получилось. В «Орландо» претендовать на мяч ему не приходится, причины вы понимаете, и из всех четверых, у него, пожалуй, наиболее низкие шансы его получить. Здесь и игрок сырой и потенциал создания бросков для товарищей все же ниже. Другое дело, что Хэмптон, пожалуй, имеет лучший потенциал с точки зрения скоринга. Не так, правильного скоринга. Если Энтони очень часто напоминает скорера мусорного и неэффективного. Его 16,0+7,1+5,6 с 45,7% за май год назад были очень интересны. Плюсы Хэмптона очевидны – он имеет самый низкий коэффициент использования среди защитников, оставаясь опасным игроком на площадке, процент его владений, где он держит мяч больше 6 секунд в два раза меньше, чем у Энтони, так что шансы, на то, что Хэмптон будет играть – есть. Также Хэмптон габаритнее и в высокой пятерке даст больше универсализма в защите, если наберет немного массы.

Итого – вероятно, «Орландо» начнет с бэккорта Саггс-Энтони, но в долгосрочной перспективе в этот союз верится с трудом.

А еще не забывайте про Калеба Хьюстана (именно через А). Классическая история one and one, когда школьник не хочет тратить время на студенческие игры и даже после плохого сезона идет в лигу, а так 6-й школьник своего года, выше Брэнама, Сохана, Вашингтона. Ну собственно здесь все вытекающее – убер талант, низкий игровой IQ, большой талант, низкая обучаемость и куча вопросов, настолько сырой, что его игра похожа на озеро, в котором тонуло уже много юных и талантливых баскетболистов, торопящихся в лигу. В общем, посмотрим.

Стартовая пятерка

Джейлен Саггс-Коул Энтони-Джонатан Айзек-Паоло Банкеро-Уэнделл Картер

Плей-офф – Нет

Плей-ин – Нет

Обмен Терренса Росса – Да

Задница Паоло Банкера - 0,5 Джареда Саллинджера

Маркел Фульц и бросок – не дружат

Джейлен Саггс – основной поинтгард

Наивысшее достижение Мо Бамбы за карьеру – по-прежнему песня в честь него

Статус на конец сезона – Скачок

