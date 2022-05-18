«Даллас» против «Голден Стэйт» – неожиданная кульминация сезона на Западе

Вырванное сердце Криса Пола, травмированный Джа Морэнт, поражение, с которого начнется развал «Юты», и вылет MVP. Да, таков путь в финал Западной конференции и таков плей-офф, который будем вспоминать – плей-офф, полный драмы и трагедии. «Даллас» против «Голден Стэйт» – не самая ожидаемая, но, возможно, одна из самых интригующих серий за последние годы.

Как дошли?

«Даллас» одолел самых удобных для себя «Джаз», а потом в похожем стиле выгрыз сердце «Финикса», который был лишь бледной тенью тех «Санз», влюблявших в себя по ходу регулярного чемпионата.

«Голден Стэйт» спокойно переехал удобный для себя «Денвер», а потом без особых трудностей занялся и «Мемфисом», которому явно не хватает опыта и тактической выучки. Многие аналитики и эксперты даже стали называть «Уорриорз» чуть ли не главным фаворитом чемпионата, хотя если вдаваться в подробности, то у команды так же много проблем, которые просто не смогли показать удобные для них соперники.

Как сыграли в регулярном чемпионате?

3-1 в пользу «Маверикс». Справедливости ради лишь в одной игре присутствовал Дрэймонд Грин, но да, ее тоже забрал «Даллас», правда, лишь за счет провала скамейки «Голден Стэйт», к тому же у Керра не было Игудалы, Томпсона и Портера. Так что как-то реагировать на результат по ходу регулярного чемпионата я бы не стал, это не показатель.

«Голден Стэйт» был идеален в защите по ходу регулярного чемпионата. Сейчас все так же?

Краткий ответ: Далеко нет.

Вообще весь путь команды Керра в пост-сезоне воспринимать всерьез не получается. Если «Даллас» встречался с чемпионом регулярки, которого все поголовно считали фаворитом, то «Уорриорз» максимально везло с сеткой, и даже в борьбе с не самыми впечатляющими командами они не так удивили своей игрой в обороне, утратив лучший защитный рейтинг по ходу регулярного чемпионата (в плей-офф лишь 9-й).

Помните Клэя Томпсона, берущего на себя лучшего игрока соперника? Хм, помню и я, но тот Томпсон остался где-то в 2019-м. Сейчас второй участник «Сплэш Браззерр» периодически выдает неплохие отрезки, как, например, в 3-й и 4-й играх с «Денвером», где он реализовал 22 из 38 попаданий, или в 6-й игре против «Мемфиса», но в целом налицо разница между Клэем до травмы и текущим. Особенно это касается обороны, где Томпсон вынужден опекать совсем иных людей. Три игрока, против которых Томпсон чаще всего защищался по ходу плей-офф-18/19 – Харден, Лиллард и Эрик Гордон. По ходу плей-офф-21/22? Бэйн, Моррис и Джонс, каждый не является даже второй опцией в нападении для своей команды. Теперь Томпсон из одного из лучших защитников периметра превратился в игрока, в которого размениваются. Например, Морэнт показал 83,3% попаданий через Клэя, да даже тот же Монте Моррис выдал против Клэя 80% попаданий, но самая страшная цифра, что против Томпсона в целом все, что ближе периметра, залетает очень хорошо – 60,9%.

Из первой проблемы вытекает вполне себе более конкретная. Главная проблема на своей половине – отсутствие сильного защитника на мяче. «Голден Стэйт» сильны командно, но не индивидуально.

Кто-то скажет про Уиггинса, но эта заезженная история уже немного надоедает. Эндрю – прекрасный защитник, но ошибочно считать его сильным игроком на мяче. У него есть подвижность и габариты, но нет высокого IQ и умения оставаться на игроке, обходя заслоны и читая комбинации соперника. Джа Морэнт, играя против Уиггинса, спокойно менялся на Пула или Томпсона, так что это потенциальная проблема, особенно в игре против Дончича. Да и цифры это подтверждают, против Уиггинса все, что ближе дуги, тоже залетает с выше 50% попаданий, плохие показатели.

Также команде не хватает роста. Оборона «Голден Стэйт» прекрасно работает командно, хорошие переключения, отличные страховки и командующий всем этим Грин, но она не так идеальна и ограничена в ресурсах. Например, Йокич так и набирал против Грина 50,9%, а против Луни все 62,5%, да, это Йокич, но его не смогли ограничить даже при повышенной нагрузке по сравнению с его повышенной нагрузкой. У «Далласа» на бумаге бигмены не намного больше, но это можно использовать как один из вариантов вскрытия обороны. Статистически тоже можем подтвердить: «Голден Стэйт» допускают больше всех пост-апов против себя.

Окей, а «Даллас»? Его весь год хвалили за игру в обороне, они-то остановят «Голден Стэйт»?

Краткий ответ: Нельзя ответить сходу.

Главное и ключевое изменение «Далласа» по ходу сезона – агрессивная игра на пик-н-роллах с выходами бигменов. Пауэлл и Клебер позволяют играть в такой баскетбол, они в принципе одни из лучших в лиге по возможности размениваться на гардов, особенно Клебер (30,9% попадания соперников из-за дуги).

Есть и более точечные изменения, как добавление Буллока и развитие Финни-Смита, их маниакальная способность преследовать, размениваться и успевать за свободными игроками поражает. «Даллас» на втором месте по количеству допущенных попыток из-за дуги, и это прямое отражение защитной силы команды Кидда. ДА ДАЖЕ БЕРТАНС ДВИГАЕТСЯ КАК ЧЕЛОВЕК!

Но проблемы будут, например, главная сложность в том, что «Голден Стэйт» вообще не играет пик-н-ролл и пришел к нему только по необходимости в серии с «Мемфисом», чтобы искать Адамса или Тиллмана. «Даллас» тоже может попробовать успевать за игроками, заставив играть «Голден Стэйт» по-другому, но это очень трудозатратный стиль игры в защите, требующий глубокой скамейки и наличия большого количества защитников периметра. Не Бертанса.

«Даллас» провел две серии против «Юты» (самая пик-н-ролльная команда лиги) и «Финикса» (одна из самых пик-н-ролльных команд лиги). Насколько «Даллас» сможет адаптироваться к постоянному движению мяча и игроков «Голден Стэйт» – это очень сложный вопрос, но я бы не был в этом так уверен, потому что история показывает, что очень мало команд смогли это сделать.

Дрэймонд Грин – лучший защитный игрок серии?

Краткий ответ: Да.

Давайте так: «Голден Стэйт» может выигрывать без Карри, но не может без Грина. Это статистический факт. Победы на каких-то отрезках длиною в половину игры не в счет.

У Грина самый высокий показатель полезности в команде. Уникальность Грина, что он не только защитный разыгрывающий, если такой термин существует (если нет, то прошу закрепить его за мной), но он и универсален при игре в обороне. Он способен не только понимать, но и действовать, именно это его отличает от Гобера, который всегда зависим от защитников периметра.

Можно написать целую оду о том, что Грин уникален в роли защитника и что он тоже изменил баскетбол, как и Карри, но это вы знаете и без меня. А вот что немного пугает, так это тот факт, что у Дрэймонда есть две проблемы.

Эмоции. Что из этого получается, мы видели по ходу серии с «Гризлис». Молодые и зеленые легко выводят из себя Грина. Что будет, когда против него начнет играть Лука Дончич, просящий фол каждые ... эм ... 5 секунд? Фолы. Грин по ходу серии с «Наггетс» получал по 4 фола за игру, у «Далласа» также будет возможность провоцировать у него нарушения. Посадить Грина на фолы – это реальная возможность уравнять шансы в серии.

Исключая два эти пункта, Грин в топ игроков плей-офф по полезности и находится там абсолютно заслуженно.

«Даллас» завалил «Финикс», чемпионов регулярки, которым давали титул. Это многого стоит?

Краткий ответ : Конечно, да!

Финал конференции для команды, в которую перед сезоном никто не верил – в любом случае гениальное достижение Кидда, Дончича и всего «Далласа».

Но не стоить его переоценивать.

Даже лучший эксперт не расскажет вам в двух словах, почему «Финикс» проиграл.

Если третью и четвертую игры серии можно объяснить помощью от судей, где рефери откровенно топили «Финикс», то в двух последних матчах «Финикс» уничтожил себя сам.

Это не отменяет того факта, что «Даллас» хорош, но сначала они попали на слабейшую команду этого плей-офф (наряду с «Атлантой» и «Чикаго»), а потом на «Финикс», который самоуничтожился в самый важный момент. И обе команды играли в самый удобный баскетбол для «Маверикс».

Слабая игра Букера и Пола. Нет, даже не так – ИСТОРИЧЕСКИ УЖАСАЮЩАЯ игра Букера и Пола, отвратительное использование Эйтона, который где-то не получал мяч, имея размен в каждом владении, где-то не выходил на дугу при обороне, где-то плохо ставил заслоны и вдобавок ко всему этому еще вроде бы поссорился с остальными (судя по всему), и это мы еще не упомянули мертвого Пэйна, Бриджеса, который был кандидатом на DPOY, но превратился в Руди Гобера на периметре, отлетающего от первого шага Луки Дончича.

Вообще нужно радоваться: 7-е игры второго раунда стали триумфом современного баскетбола, где команды, играющие в полноценный дроп с безвылазным центровым («Бакс») или играющие в ограниченный дроп с попыткой оставлять Эйтона в определенной зоне проиграли агрессивным составам с полностью бросающими пятерками. Эволюция баскетбола произошла на ваших глазах, разве не прекрасно?

«Даллас» прошел, потому что «Финикс» проиграл, банальный, но очевидный пассаж. Почему проиграл «Финикс»? Потому что «Финиксу» суждено проигрывать в решающих стадиях. Особенно с Крисом Полом в составе.

Стефен Карри по-прежнему хорош?

Краткий ответ: Да.

Вообще нужно понимать, что это именно тот Карри, который поменял баскетбол и заставил меня каждый раз, когда я выхожу поиграть на улицу, смотреть, как парни бросают с 9 метров убивающие кольцо кирпичи (ненавижу). Только теперь он еще и опытнее.

4-я игра с «Мемфисом» – тому подтверждение.

Когда вся команда показывала игру в нападении уровня второго состава «Цмоки-Минск», Карри спокойно сидел на скамейке и переобувался в пару кроссовок с предыдущей игры, а потом вышел, сделал 18 очков за 8:37 и ушел отдыхать. Помните ту передачу Стефена Карри? Нынешний №30 никогда бы ее не сделал, отдав предпочтение менее рискованному варианту.

И это страшная разница.

Главная опасность Карри, как и раньше – невозможность отойти от него. Шаг назад – бросок, шаг вперед – проход. Поэтому «Мемфис» и сыпется, когда Мелтон встречает Карри, то подходит к нему вплотную, не давая бросить, но открывает вход внутрь, проход, подстраховка, легкий пас на данк-спот Грину.

Карри уже давно сделал само свое присутствие преимуществом для команды, оставаясь угрозой и при низком проценте попадания, но теперь он еще избавился и от полностью провальных игр, которые у него случались во время первого периода династии. Карри может спокойно бегать, кидая кирпичи 3 четверти, чтобы уничтожить вас в четвертой в манере, более свойственной Хардену или Дончичу. Крутая эволюция игрока, который смог еще раз подняться на ступеньку выше.

Джордан Пул – реальная угроза?

Краткий ответ: ДА!

Пока многие восхищаются защитой Уиггинса или возвращением Томпсона, того Томпсона, которого все знали до травм, на шестую игру серии, настоящей третьей звездой команды остается именно Джордан Пул.

Нужно понимать одну простую вещь: Керр взял комбинации Грина, расписанные под Карри, заменил Стефена на Пула и получил немного ограниченную, но очень похожую версию Стефена.

Чтобы вы понимали их сходство.

Долевое распределение бросков Пула: дальние броски – 54,8%, средние – 12,7%, близкие к кольцу – 32,4%. У Карри – 61,3%, 13,3% и 25,4%. Распределение по проценту попаданий, Пул: 36,4%, 44,4%, 60,1%, Карри: 38%, 46,3%, 56,4%.

Пул – это более агрессивная реинкарнация Карри, который пришел в лигу совсем без головы, играя в уличный баскетбол. За 3 года из него сделали настоящую звезду, способную решать сложные задачи в плей-офф.

Единственная проблема – защита. Несмотря на всю критику Карри, у него очень неплохие защитные цифры, а средний процент попаданий против него всего лишь 39,3%, почти элитные цифры, а вот по Пулу все сложнее. Опять же через него залетает много (54,6%), а размениваются в него часто. Во всяком случае пока что Пул заваливает больше, чем пропускает, и будет второй опцией в атаке.

Но Лука феноменален и будет лучшим игроком серии?

Краткий ответ: Да, но с оговорками.

Дончич и правда прекрасен, но нужно все же это сказать. Лука Дончич – это пиковый Джеймс Харден, абсолютно идентичен во всех игровых аспектах при более стабильной психике и ментальности. Его игру тяжело смотреть любому человеку, который не пересматривал «Сербский фильм» примерно раз 10, под его игру неплохо засыпать, а еще он бьет какие-то вечные рекорды, на которые по большей части всем абсолютно плевать.

Серия с «Финиксом», за исключением двух последних игр, показала одну вещь, про которую говорили давно.

Лука Дончич в роли плеймейкера – стабильная суперзвезда лиги, приносящая победы.

Лука Дончич в роли скорера – хаотичное оружие, иногда калечащее самого себя.

Когда сегодня утром я открыл 4 видео аналитиков по серии между «Далласом» и «Голден Стэйт» или по превью финала, то в трех из них одним из топовых комментариев было что-то вроде:

«Им не нужно закрывать Луку, никто не может этого сделать. Просто дайте ему сыграть как Йокичу, Лука наберет 50 и все равно проиграет».

И да, это правда. Занудная статистика на нашей стороне, она говорит нам, что в поражениях у Дончича коэффициент использования – 39%+, в победах – около 37%.

Лука в первых 4 играх серии выдал следующее: 30+ очков – поражение, меньше 30 – победа, и все бы так и продолжилось, если бы поочередно не провалились все персональные опекуны словенца, а «Финикс» не использовал Эйтона в роли полноценного архаичного бигмена. В 2018 году Макмиллан додумался закрыть каждого игрока «Кливленда», сделав жертвоприношение в виде Богдановича, опекающего Леброна постоянно. Получилось – Леброн включил в режим скорера и дал затащить себя в длинную серию, где были судьи и пиковый Оладипо. Ну вы помните.

В общем, рецепт вынужденного переключения Дончича в режим Уэстбрука у «Голден Стэйт» есть, правда, тут мы опять возвращаемся к тому, что если Гэри Пэйтон не вернется в серии, у команды практически не будет индивидуальных защитников на периметре и почти всегда будут игроки, в которых можно разменяться. Примечательно, что против «Наггетс» и «Гриззлис» команда Керра часто оставляла лидера соперников на произвол, закрывая всех остальных, это реальная возможность.

Вся критики Луки не отменяет того факта, что индивидуально это одно из самых сильных выступлений, что подтверждается хотя бы процентом использования Дончича: 40,8%, разумеется, самый высокий среди всех игроков лиги.

Ну нет, у «Далласа» больше никого нет, кроме Луки, это же очевидно?

Краткий ответ: Очевидно, что нет.

Абсолютная ошибка большинства – это утверждение, что Дончич единоличный творец успеха.

Весь сезон Кидд и люди, связанные с организацией, говорили что-то в стиле: «Мы бросающая команда, которая не попадает» – и были во многом правы, потому что возможностей у снайперов «Далласа» было много и по ходу регулярного чемпионата. Огромным и главным улучшением «Маверикс» стал факт того, что они наконец-то начали попадать. Сейчас «Даллас» делает больше всех попыток из-за дуги, имея 3-й процент попаданий (38,5%, в регулярке было всего 35%).

Как минимум, в команде есть два очень недооцененных игрока: Буллок и Финни-Смит, который, по моему мнению, вполне себе вторая звезда, если уж Уиггинс считается таковым, то Дориан должен тем более. Против ДФС попадали всего 26% из-за дуги, ну и, конечно, его 45% трехочковых удивительны, если вспоминать о его проблемах в начале карьеры. Финни-Смит – идеальный игрок под Дончича.

А ведь еще есть Макси Клебер, который тоже подходит отлично как под пик-н-поп с Дончичем, так и под идеи Кидда, где бигмен должен агрессивно выходить на периметр, опекая защитников, делая заступы и многое другое.

Динуидди неожиданно стал показывать приемлемые цифры в важных встречах, Бертанс, будучи игроком уровня резервной сборной Нижнего Волочка, вернулся и стал действовать в приемлемом стиле, совершая лишь одну вещь – бросать, как только получаешь мяч, но делать ее на элитном уровне.

Стоит сказать и про Брансона.

Когда-то маленький Джейлен ездил со своим отцом – бывшим игроком НБА Риком Брансоном по всем городам НБА. Рик уже завершил карьеру, но ему почти сразу позвонил один из лучших разыгрывающих лиги и попросил стать личным тренером, который будет мотаться с ним по выездам и проводить дополнительные тренировки. Игрока звали Крис Пол, а Рик просил его сына постоянно следить за Крисом и повторять его тренировки и движения. Сейчас Брансон обыграл Криса Пола.

Так Кидд в порядке?

Краткий ответ: Более чем, но против «Голден Стэйт» будет труднее.

Разумеется, он пришел в команду, имея за спиной сомнительное резюме в виде странных сезонов с «Бакс», где самым запоминающимся моментом за весь период была тяжелая тренировка, после которой Лэрри Сэндерс завершил карьеру.

Его приход воспринимался со скепсисом, но все же он очень сильно изменил стиль команды, заменив необдуманный бей-беги обдуманной защитой, исправив главную слабость в обороне, полностью изменив темп.

Уже сейчас Кидд один из лучших тренеров сезона, но против «Голден Стэйт» будет в разы сложнее.

На примере серии «Бакс» – «Бостон» мы увидели, как важно меняться и адаптироваться. «Даллас» по ходу плей-офф отлично навязывал свою игру, но это все же «Юта», команда, чей вылет в каждом раунде последние 3 года предсказывал даже я с точностью 100%. Оглядываясь назад, можно увидеть, что «Даллас» весь год был худшим вариантом для «Юты» – ломал пик-н-роллы, заставлял людей переходить на неэффективный изоляционный баскетбол, а вдобавок ко всему Митчелл начал полностью игнорировать Гобера, который хотя бы на бумаге мог попробовать сыграть размен против любого центрового «Маверикс». Потом и «Финикс», который весь год разными способами доминировал в лиге, подбирая индивидуальную тактику под каждого соперника, начал играть в ограниченный баскетбол без вариативности. Отчасти игру сломал «Даллас», но эти «Санз» даже не старались сделать что-то неожиданное, и эта команда рассуждала по ходу сезона о том, что их тренерский штаб готовит организацию тактически идеально.

Прямо сейчас Кидд – прекрасный тренер, изменивший философию команды, но, как я говорил и ранее, у тренера есть минимум 5 важных характеристик. Умение поставить игру, адаптивность в игре, адаптивность от игры к игре, психология и развитие игроков. Кидд доказал все, кроме второго и третьего пункта, но и необходимости доказывать это откровенно не было, так что пока тяжело всерьез оценивать, как и что будет в серии с «Голден Стэйт». Очевидно, что «Уорриорз» подходят «Далласу» меньше остальных, а Керр более опытен, чем Снайдер и Уильямс вместе взятые, и создавал даже новые пятерки по ходу плей-офф, не говоря о мелких изменениях, которых было много и по ходу серии с «Гризлис».

Много ли шансов у «Далласа»?

Краткий ответ: Не так много, но они есть.

Много ли людей перед сезоном ставили на то, что «Даллас» окажется в финале конференции?

Баскетбол прекрасен тем, что, несмотря на все расклады перед игрой или сезоном, это спорт, который нельзя предсказать, а можно лишь попробовать предугадать.

На бумаге шансов мало, это правда.

Во-первых, «Голден Стэйт» серьезно ограничат огневую мощь на дуге, у них, в отличие от «Юты» и, что странно, «Финикса», точно все будут подниматься наверх. Сыграть банальный five-out против «Голден Стэйт» – это странно и явно не сработает, соперники уже пытались много раз. Был и «Хьюстон», отчасти ролевая модель «Далласа», которая создавалась под «Уорриорз», с их пик-н-роллом и огневой мощью по периметру. Эти «Маверикс» не дотягивают до пиковых «Рокетс», пусть и напоминают их по стилю.

А во-вторых, как я говорил и ранее, «Уорриорз» не стремятся играть от пик-н-ролла.

В общем, два основных работающих фактора «Маверикс» не могут работать так же хорошо против «Голден Стэйт», а будет ли что-то новое? Пока сомнительно.

«Голден Стэйт» играет в тот же баскетбол, что и раньше?

Краткий ответ: Да, но не всегда.

Нападение команды действительно такое же, как и раньше – много движения без мяча, заслонов от всех всем, много передач.

В итоге «Уорриорз» в топ-3 по количеству передач в этом плей-офф, в топ-3 по очкам, созданным за счет заслонов, у них самая высокая средняя скорость передвижения в атаке, так что да – «Голден Стэйт» остается динамичной машиной по созданию пространства любыми способами. Будь то заслоны (6 скрин-ассистов только у Бьелицы, Грина и Луни), движение мяча после входов внутрь или подстраховок (289 за игру) или постоянного перемещения игроков (второе место по броскам из-за дуги), но теперь «Голден Стэйт» может меняться в зависимости от соперника: попав на «Мемфис», который мог выдерживать темп, заданный «Уорриорс» (первая скорость по перемещению игроков в обороне), они полностью перестроились. «Голден Стэйт», игравший меньше всех пик-н-роллов в лиге, начал применять «двойки», особенно когда Стивена Адамса пришлось вернуть на площадку. Вышло вполне себе неплохо, из оставшихся команд у них лучшие цифры по этому взаимодействию.

Причем статистически мы не сможем оценить полную картину того, насколько пик-н-роллы влияют на игру команды, потому что зачастую «двойка» просто запускает цепную реакцию по крушению защиты и поиску открытого партнера, достаточно где-то не успеть, не выйти сверху или сделать ошибку при размене.

«Голден Стэйт» так хорош, против них точно есть шансы?

Краткий ответ: Конечно!

Опять же нужно понимать, что «Голден Стэйт» прошел мертвейший «Денвер», где кроме Йокича практически никто не понимал, как и что делать, а Майкл Мэлоун просто наблюдал за происходящим. Потом они попали на «Мемфис», где Дженкинсу пришлось лавировать между хорошей защитой с фолами (Джексон), подборами (Адамс) и пространством в нападении через заслоны (опять-таки Адамс). В составе с Джексоном команда могла защищаться и играть даже в размен – это работало, но они проигрывали подбор и теряли в создании моментов для гардов, а тот же Бэйн действует в стиле Клэя Томпсона, ему жизненно необходимы заслоны. В итоге Адамс делал за игру 3,6 скрин-ассиста, но был постоянной мишенью в обороне, где даже Брукс не успевал обходить 2-3 заслона подряд. У соперников «Уорриорз» не было ресурсов поставить невыполнимые задачи перед командой Керра, и даже так «Гризлис» затянули соперников в 6 игр. В желании «Мемфис» действительно переплюнуть крайне трудно, но не в умении, и едва ли «Гризлис» сильнее кого-то из оставшихся соперников. Те же «Хит» каждый раз ставят в защите куда более трудные задачи.

Сила «Далласа» может быть в агрессивной игре от гардов, которые могут наказывать изоляциями. Почти в каждой пятерке «Голден Стэйт» у «Далласа» будут неравноценные размены: Пул, Томпсон, отчасти Луни. Брансон имеет отличный первый шаг, чтобы мучить Клэя, а Динуидди – Динуидди бросит вне зависимости от опекуна, главное его вовремя ограничить, когда что-то пойдет не так. Вдобавок Грину придется играть гораздо выше, чем в предыдущих сериях, а значит, потенциальные проходы могут быть еще опаснее, пригодится скорость Брансона и умения Луки.

Шансов не так много, но они есть.

Фаворит: «Голден Стэйт»

Главный человек серии: Дрэймонд Грин

Возможный x-фактор: Джейлен Брансон

Главная неизвестная: Джейсон Кидд

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Фото: East News/AP Photo/Tony Gutierrez, EZRA SHAW/Getty AFP, AP Photo/Ross D. Franklin, AP Photo/Tony Avelar; Gettyimages.ru/Tom Pennington, Ron Jenkins; REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports, D. Ross Cameron-USA TODAY Sports