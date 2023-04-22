У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать

Чемпионский матч в шахматах между Яном Непомнящим и Лижэнь Дином перевалил экватор. Впереди – заключительные пять партий (с двумя днями отдыха между ними), пока Непомнящий ведет – 5:4.

Самое зрелищное событие апреля удивляет почти каждый день. Гроссмейстеры обменивались победами, и только две заключительные перед перерывом партии (восьмая и девятая) завершились вничью.

Насколько поможет Непомнящему перевес в одно очко? А может, теперь соперники бросят «безумные» варианты и станут играть в более классические шахматы? Разбираем с гроссмейстером Владимиром Беловым.

Дин впервые засушил игру – он устал?

– Две ничьи подряд — такого в чемпионском матче еще не было. Это значит, что борьба перешла в более спокойное русло?

– Вообще, довольно необычно удивляться двум ничьим подряд в матче на первенство мира. Непомнящий и Дин, конечно, поражают своей результативностью, но и ничья ничье рознь. Восьмая партия получилась очень сложной, с многочисленными перепадами, и назвать ее спокойной невозможно.

Девятая партия была больше похоже на то, как играют на матчах на первенство мира. Ян, который играл белыми, имел небольшой перевес. Давил на соперника, создавал ему проблемы, Дин аккуратно отбивался, но в целом, используя футбольную терминологию, явных голевых моментов там ни у кого не было.

– Непомнящий имеет перевес в одно очко, и ничья его устраивает. Он будет теперь сознательно сушить игру и не давать Дину играть в его безумные атакующие шахматы?

– На самом деле, Ян на протяжении всего матча не склонен к сильному риску. Это скорее инициатива его соперника. В предыдущих партиях белыми Ян играл похожие вещи и тоже не летел вперед с шашкой наголо. В девятой партии Дин сыграл надежный дебют и не стал ничего подкручивать, как раньше. Поэтому и получилась такая солидная партия.

– Почему китаец отказался от риска? Устал?

– Впереди еще пять партий, и догоняют обычно белыми фигурами. У белых лишний темп, и особенно на таком высоком уровне, цвет имеет большое значение. Мне кажется, Дин поступил благоразумно, что после сложнейшей ничьей в восьмой партии не стал излишне рисковать.

Пока еще не пришло время в матче, чтобы бросаться в бой черными. У китайца впереди еще три белых цвета, он будет делать ставку на них.

– Насколько сейчас может сказаться фактор усталости? Все-таки позади уже две недели супер-драматичной борьбы.

– Многим кажется, что шахматисты просто сидят за доской — от чего им уставать? Они же не бегают, не плавают, штангу не поднимают. Но на самом деле, представьте: целый месяц находиться в соревновательном режиме и в состоянии максимальной концентрации!

Даже на Олимпийских играх соревнования идут максимум несколько часов, а то и вообще секунды, как стометровка. А тут нужно держать концентрацию в течение шестичасовой партии, без перерыва. И так — целый месяц подряд.

Хорошо, что на протяжении матча у соперников достаточно выходных дней. Мне кажется, даже больше, чем было в прошлые годы. Безусловно, оба готовили организм к таким нагрузкам. Я не думаю, что в заключительных пяти партиях нам нужно ожидать каких-то срывов из-за усталости. Оба — настоящие профессионалы, привыкшие играть в таком режиме.

Крамник сохранил титул чемпиона мира победой «на заказ» в последней партии. У Непомнящего с Дином тоже ничего еще не решено

– Какая из прошедших девяти партий кажется вам самой интересной в шахматном плане?

– Они сыграли столько головокружительных партий, что тут скорее сложно выделить неинтересную.

Если говорить о дебютах, мне понравилась новинка Дина в восьмой партии. Это интересная, творческая идея, и я думаю, е му жаль, что она была засвечена, но не привела к результату.

– Как действовать Непомнящему в оставшихся партиях, чтобы сохранить перевес?

– Ян проводит уже второй матч, опыта у него достаточно. Думаю, сейчас ему стоит просто играть в шахматы и ничего не выдумывать. Одно очко — это заметное преимущество, но отыгрываемое, расслабляться тут точно рано.

Было множество матчей, исход которых решался даже в самой последней партии. Например, в 2004 году Петер Леко вплоть до заключительной партии вел у Владимира Крамника. Но Крамник выиграл «на заказ» и сохранил звание чемпиона мира.

Математически Ян является фаворитом, но зато у китайца остается на белый цвет больше. Думаю, интрига будет держаться до самой последней партии.

Плюс еще нельзя не думать об истории с засвеченными партиями Дина. Это, безусловно, проблема для китайца, хотя на Яна ситуация тоже может давить. Это неприятно для всех.

– Если все-таки получится ничья в классике и чемпиона мира придется определять в быстрых шахматах — в чьих это интересах?

– А вот тут, кстати, оба неплохо играют в быстрые шахматы. Может, Ян чуть лучше чувствует себя на быстрых контролях, но и Дин тоже хорош.

На первый план тут, мне кажется, выйдет борьба нервов. Как в футбольной серии пенальти, кто сохранит холодную голову — тот и победит.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев