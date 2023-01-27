Дальний лес
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МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

Томас Бах Томас Бах
МОК МОК
Олег Матыцин Олег Матыцин
Станислав Поздняков Станислав Поздняков
Министерство спорта России
ОКР
Биатлон Биатлон

Международный олимпийский комитет, кажется, пригласил российский (и заодно белорусский) спорт выйти из изоляции.

Наших хотят видеть на Олимпийских играх-2024 в Париже – правда, в нейтральном статусе и не в полном составе.

Условия участия многообразны:

• уже привычное пристальное внимание WADA и усиленный контроль;

• полное соблюдение олимпийской хартии, и в частности миротворческой миссии МОК. Это значит, что соревноваться могут только те, кто не выступал с активной поддержкой боевых действий; 

• индивидуальные проверки для всех заявленных спортсменов с немедленным исключением, как только условия перестают соблюдаться.

Эти идеи – абсолютно революционны, за всю историю олимпийского движения не было ничего подобного. От спортсменов еще никогда не требовали публично отказаться от поддержки политики своего государства. Даже когда эту политику однозначно осуждали на мировом уровне (например, режим апартеида в ЮАР или международные санкции против Югославии в 1991-1995 годах).

Как же теперь будет выглядеть возвращение России на международную арену? И состоится ли оно вообще – или политические условия МОК окажутся невыполнимыми?

Вот главные вопросы и варианты ответа. Какие из них правильные, узнаем скоро.

1. Россия пойдет на условия МОК? Кажется, Поздняков и Матыцин против, а Левитин – за

Первые лица нашего спорта встретили рекомендации МОК без энтузиазма. Президент ОКР Станислав Поздняков считает, что это «шаг вперед, два шага – назад»:

«Это заявление – попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан. Однако мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену».

А вот министр спорта Олег Матыцин: «Считаем недопустимым определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости. Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО».

Но появились и важные слова от второго человека в ОКР и помощника президента России Игоря Левитина. Судя по ним, российская сторона как минимум готова к переговорам и компромиссам.

«Как только международные федерации получат рекомендации от МОК, они проинформируют нас, и начнем работу. Но считаю, что это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Олимпийские игры проходить не могут»

2. А что вообще будет? Россиян допустят автоматом ко всем соревнованиям? А зимников тоже? 

После рекомендаций МОК каждая международная федерация будет формировать собственные критерии для допуска наших. Они точно будут в духе МОК (то есть требования в области антидопинга и политики сохранятся). Но вот конкретика может расходиться в зависимости от вида.

В ситуации с исключением России федерации сработали очень быстро: весь процесс создания железного занавеса, начиная от рекомендации МОК и до тотального бана почти во всех видах, занял несколько дней. Восстановление обычно проходит куда сложнее.

В теории наши могли бы успеть даже на чемпионат мира по биатлону (стартует 6 февраля) и уж точно на лыжный чемпионат мира (старт 22 февраля). Но в рекомендациях МОК речь идет об участии в летних Олимпийских играх в Париже. Там основные квалификационные соревнования в большинстве видов стартуют только в апреле или позже.

То есть летние федерации могут не торопиться и спокойно обсуждать критерии с российскими коллегами. Вопрос: будут ли аврально что-то придумывать зимники, чтобы спасти, например, российско-норвежское противостояние в лыжах?

3. Как могут выглядеть политические требования? Надо что-то подписывать? А как быть со спортсменами-военнослужащими?

Самый тонкий момент в решении МОК. Томас Бах еще в сентябре говорил, что спортсменов, дистанцировавшихся от действий властей, необходимо допустить под нейтральным флагом.

Но что конкретно МОК и международные федерации понимают под «отсутствием активной поддержки»? Скажем:

• будут ли проверять соцсети и старые интервью?

• будет ли считаться «активной поддержкой» участие в митингах и торжественных приемах с руководителями государства?

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

• как быть со спортсменами-военнослужащими, выступающими за ЦСКА и имеющими воинские звания?

• нужно ли подписывать некие декларации как условие участия в соревнованиях? Что-то подобное пробовала в марте Международная федерация автоспорта. Тогда российские спортсмены в большинстве отказались ставить подпись под политическими заявлениями.

4. МОК благодарит за поддержку Олимпийский совет Азии – значит, наши все-таки уйдут из Европы?

Олимпийский совет Азии уже предложил россиянам и белорусам участие в Азиатских играх. Во многих видах это принципиально меняет картину олимпийского отбора. Квоты в Париж-2024 поделены по континентам, и если мы уходим из Европы в Азию – то кому-то освобождаем место, а у других, наоборот, забираем. Пока конкретики в этом вопросе нет. И непонятно, кто в этом заинтересован.

Скажем, будут ли рады видеть на чемпионате Азии российских синхронисток, которые гарантированно заберут одну квоту у местных команд. 

А нашим прыгунам в воду, наоборот, в случае непопадания в топ-12 на чемпионате мира (это автоматическая квалификация) придется бороться за победу на континентальном турнире с оставшимися китайцами. Задача посложнее, чем выиграть чемпионат Европы.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

5. А что, если соревнования с участием россиян бойкотируют остальные участники? Или наших не станут приглашать организаторы?

Еще в конце февраля МОК объяснял самые первые меры заботой о безопасности российских спортсменов, подчеркнуто не называя их санкциями. Тогда же Ассоциация лыжного спорта Норвегии не позволила российским лыжникам выйти на старт Кубка мира. Тоже в рамках опасений за их безопасность.

Теоретически организаторы международных соревнований, которые входят в официальный календарь и особенно влияют на олимпийский отбор, не имеют права выбирать: приглашать ту или иную страну или нет. Взялся проводить соревнования – организуй доступ к ним для всех участников. Соревнования – собственность международной федерации, а не принимающей страны.

Исключения – коммерческие турниры вроде серии «Бриллиантовая лига» в легкой атлетике или теннисного «Большого шлема».

Например, на Олимпийских играх-80 в Москве выступали люди из стран, с которыми у СССР на тот момент не было дипломатических отношений. Представители бойкотировавших стран имели возможность приехать под флагом своего олимпийского комитета.

И обратная история: советские спортсмены были приглашены и поехали на Игры-1988 в Сеул, хотя СССР признал Южную Корею и установил дипотношения только два года спустя.

Бойкот со стороны остальных участников возможен. Такие примеры тоже встречались: много лет не выходили друг против друга представители Армении и Азербайджана, Израиля и арабских стран... Такая история не поощряется, а на официальных турнирах грозит даже санкциями.

6. Как быть с визами, билетами и неработающими картами?

Очевидно, что как раньше уже не будет. Не выйдет месяцами проводить сборы в южных странах с подходящим климатом, нон-стопом ездить по международным стартам и планировать спортивную жизнь из соображений «как удобней», а не «как получится».

Страны Шенгенского соглашения выдают визы россиянам с большим трудом и строго на сроки приглашения, а не на несколько лет, как раньше. С многими странами больше нет прямого авиасообщения. Российские банковские карты и переводы не работают – и Минспорту еще предстоит решить непростую задачу, как теперь платить за билеты и гостиницы.

Но в целом, эти проблемы (особенно по сравнению со всеми остальными) выглядят скорее принципиально новыми, но решаемыми.

7. Как быть с командными видами и эстафетами?

В Пхенчхане-2018 МОК уже придумал решение, назвав наших «Олимпийскими атлетами из России». Это позволило спасти хоккей и команды/эстафеты в личных видах (например, командный турнир в фигурном катании). Все они выступали под флагом ОКР.

В этот раз в рекомендациях МОК указано, что «спортсмены ни в каком виде не могут представлять государство или любую организацию внутри своей страны». Получается, вариант с флагом ОКР отпадает. Но при всей нейтральности как-то обозначать наших спортсменов и команды придется.

8. А если Россия не пойдет на условия МОК и откажется?

Нейтральный статус подразумевает, что спортсмен представляет на соревнованиях лично себя, а не страну. Запретить ему стартовать страна тоже не вправе.

Но это в теории, а на практике у государства есть масса вариантов воздействия. Особенно там, где спортсмены находятся на полном гособеспечении в части зарплаты, сборов, оплаты тренерского труда...

Если кто-то будет готов от всего этого отказаться и все равно участвовать в международных соревнованиях – таких людей на Олимпиаде мы точно увидим. Вне зависимости от итогового решения ОКР и Минспорта.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков, Александр Вильф; East News/SVEN SIMON/DPA; globallookpress.com/Bernd Weißbrod/dpa, Anke Waelischmiller/SVEN SIMON; Gettyimages.ru/Doug Pensinger, Naomi Baker

445 комментариев

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Александр Митин
все справедливо
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Любовь Гончарова
А в чем проблема ? Разве от нас или нашего мнения что то зависит ? И президенты приходят и уходят , и решения президентов меняются с изменением ситуаций . Зачем МОКу мнения спортсменов ? Вот поменяется мнение президента или сам президент , тогда и мнение всех изменится . Зачем ломать копья и городить огород ? Ну вот представьте ситуацию - спортсмен ЗЕТ кается , отрекается и едет на олимпиаду , а дальше что ? Просит полит убежище и там остается или возвращается на родину ...? Почему то редко кто из наших спортсменов владеет иностранным языком , мало кто владеет какой то специальностью и умеет самостоятельно зарабатывать , и шансов поселиться в Монако у такого ЗЕТа практически нет . Значит надо возвращаться , а тут вероятнее всего надо будет вернуть заработанные тяжким спортивным трудом квартиры и машины , да еще счет выставят за все его содержание спортивной карьеры . Ну кому это надо ? Так какой смысл обсуждать эти предложения МОК ?
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Илона Савельева
Это абсолютный позор и нонсенс в истории Олимпийского движения. Сам факт, что человека заставят выражать своё мнение или будут проверять достаточно ли он "политически чист" - никого не смущает? К тому же заставят это делать в стране, где за так называемую "дискредитацию" предусмотрен срок? И где та грань, которая будет определять "благонадёжность"? Может, недостаточно не посещать зет-мероприятия, а вот каждый день каяться на коленях - достаточно? Какое позорище. Я всегда считала, что спортсмен должен иметь право соревноваться в соответствии со своим уровнем, с гимном-флагом или без них, неважно. Но это просто за гранью.
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Dead88 Poets
Ответ Сергей Богатырев
угу. в разговорном русском много чего есть, в нём ложут, махают, ходют в калидор и т.д. я бы не стал вам ничего писать, если бы вы сами первым не предложили оппоненту подучить русский язык.
Я думаю если быть внимательным тема языковаЯ была открыта не мной ..но и это маленькое упущение уже не играет роли ... Главное чтоб спортсмены были более благоразумные и вышли на старты
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Ketanest
Ответ AFP1
Бах развалил Мок под давлением, шольц поддался, тоже шантажу и за океана, слабые немцы стали.
Немцы послали многоходовочников на три буквы.
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Ketanest
Ответ sabanel
Лично я против исполнения МОКовских требований. Они своими жесткими решениями сами загнали себя в угол. А сейчас пытаются, за счет России, показать какие они белые и пушистые. То, что они стали делать какие-то предложения просто выдает с головой их слабость. Нельзя на их слабость отвечать своей слабостью. Да, без международных соревнования многих сильным российским спортсменам тяжело. Но помниться до 50-х годов прошлого века наш спорт почти не был интегрирован в международный спорт. И ниче, когда нас позвали мы там стали одними из лучших. А почему мы стали одними из лучших? да потому что спорт развивался внутри страны. Нужно повышать интерес у публики к внутренним соревнованиям. Тогда спортсмены буду видеть народную любовь и поддержку. Даже когда СССР был интегрирован в международный спорт внутри страны проводилась масса соревнований, которые было интересно смотреть и посещать. Спорт тогда показывали не на специальном канале, а на 2-х главных каналах страны. Если какой-то спортсмен персонально захочет выступить на каком-то международном соревновании в нейтральном статусе, то ему нужно предложить сменить спортивное гражданство. Выступление за самого себя- это какое-то унижение. Например, как той же Степановой. МОК просто боится что еще год-другой и наш спорт окончательно, оторвав от себя пуповину этих Бахов-Коэ-Банек, станет внутренне самодостаточным, будет хорошо себя чувствовать и без МОКов. Посмотри на НХЛ. Срать они хотели на ИИХФ и МОК. У них соревнование внутреннее, самоокупаемое и интересное всему миру. Взять за основу такой подход. МОК боится этого. А если мы начнем привлекать дружественные нам страны, то это вообще может стать миной под МОК, которая вся в политике. Я уже тут писал, что я смотрел последний ЧМ по футболу и даже не вспоминал, что там нет нашей команды. Я очень жду возобновления нашего чемпионата по футболу. Так что ничего страшного если мы оторвем эту пуповину от МОК не будет. Но это всего лишь мое мнение. Я прекрасно пониманию, что кто-то не согласен, понимаю, что спортсменам хочется соревноваться с сильнейшими. Нужно найти форму существования отечественного спорта чтобы было интересно всем.
Лично я против исполнения МОКовских требований.
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Было бы здорово. Баба с возу ......
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Сергей Богатырев
Ответ Dead88 Poets
Предложение начинается с большой буквы... Я думаю тема ветки была в другом, но если некоторым нечего предложить по теме то и русский язык подойдёт ... Ещё в русском языке есть понятия разговорный и литературный ... Думаю вы справитесь и обязательно поставите себе хорошую оценку
угу. в разговорном русском много чего есть, в нём ложут, махают, ходют в калидор и т.д. я бы не стал вам ничего писать, если бы вы сами первым не предложили оппоненту подучить русский язык.
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Моутиньо оформляет 40
Ответ okkervil
Ну да, конечно. Блажен, кто верует.
Ну вы и веруете в коварное НАТО, которое спит и видит, как Россию расчленить на концлагери
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maripous
Ответ auggust
на табуретку то хоть встал, когда писал такие тексты за всю страну?
Меня и без табуретки заметят и прочитают.
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Честный контроль
Повторюсь, группа "Пневмослон" давно написала наш ответ МОК в припеве песни "Серега".
https://yandex.ru/video/preview/17816839807944527051
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воен
Ответ chesser76
тот кто минуснул - ты спалился, иди прогибайся под хозяевами, что ты на этом сайте забыл?
Ты по себе чтоль судишь? Типа если у тебя есть хозяин, то и у остальных должен быть?
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воен
Ответ Блог Журжа
Я тут всегда был политкорректен и очень дипломатичен. Но. Пора прекратить практику выставления условий России. Либо с сохранением наших атрибутов (форма, гимн, флаг и так далее), либо никак. Все понятно, спортсменам надо соревноваться и прочее. Готовы за свои деньги готовиться и ехать - ноу проблем. А выставление условий и требований, я надеюсь, чревато тем, что не завтра, так послезавтра жители Брюсселя или где там олимпийский комитет, увидят или наши танки на своей площади, или ракеты, которые стремительно летят в сторону их штаб-квартиры. Лично я готов по мере возможности поддерживать такие инициативы. Потому что сколько я живу в этой стране- ей постоянно кто то выставляет какие то условия. Сколько можно ?!
Посмотрите на этого "человека", ребят. Он на полном серьёзе предлагает ударить по Брюсселю. Это гражданин страны. Наверняка, у него есть родные, близкие, друзья. Как думаете, когда ему в ответ скажут, что неплохо было бы по его дому вдарить авиацией, что он ответит? Правильно. "А нас то за что?"
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воен
Ответ okkervil
Ну да, конечно. Блажен, кто верует.
При чём тут вера? У украинцев нет ни возможностей, ни желания захватывать чужие земли. Всё, что должны сделать ВС РФ - свалить нахрен с территории Украины ( Крым и дынэлыныры это тоже касается ).
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воен
Ответ Dr Gonzo
Безотносительно ко всему происходящему трэшу, ты реально считаешь, что глумиться над названием памятника убитым детям это остроумно? Откуда вы только такие беретесь...
Глумился бы если бы приехал туда и обоссал памятник, а так, я скорее поглумился над теми, кто постоянно использует эту "аллею ангелов" как неоспоримый аргумент в спорах
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воен
Ответ rastamansky
Мантру, а вернее мем из этого сделали вы. Потому как когда нечего сказать против правды, то нужно сначала расчеловечить, а потом обстебать.
Какой правды? Я пока только увидел стрелку в сторону США.
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воен
Ответ Егор Арефьев
Ну о чём на этом ресурсе можно разговаривать. Давно принято куча документов, доктрин НАТО, стратегия национальной безопасности США и прочее, где написано, что Россия - враг, её надо уничтожить. И западные партнёры ничего не скрывают. Выходит министр иностранных дел Германии и заявляет, что они ведут войну против России, поэтому украм надо давать танков побольше. Но местным юзером хоть ссы в глаза, всё божья роса. Война началась, потому что бункерный дед сошёл с ума. Так что эти требования МОК абсолютно дискриминационны. И если государство примет эти требования, будет позор. Пусть спортсмены сами решают и едут за свой счёт.
Как давно принята ( кстати, как можно принять документы? ) доктрина НАТО и почему когда была возможность просто в ноль уничтожить эту страну зловещая Ната этим не шансом не воспользовалась?
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воен
Ответ ЛексЛютый
Хорошо, вот этим выражением и пользуйся. Но ЧСВ бы поумерить тебе, воен. А то все-таки в пятерочке со всеми в общей очереди стоять.
Спасибо, что разрешил пользоваться моей фразой.
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воен
Ответ Бронн Черноводный
Да, я бот и мне платят за это, ведь я оставил столько комментариев за годы существования аккаунта. Как сказали выше - отличное от ваше мнение не является сгенерированной нейросетью и высланное ботом. Просто Российский портал в котором 90% комментариев - это поносящие армию «думающие» россияне а половина оставшихся 10% - это смиренно принимающие все условия западных организации и их спорные решения об ограничений им доступа ко всему, это странно. Сразу скажу что уведомления от ветки я отключаю , спортсру и ее аудиторий мне на годы хватило.
Так зачем пишешь, если тебе аудитории хватает? Надо излить свою душу, справедливый ты наш?
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Ответ Рязанец_80
Всем привет! А может быть их (МОК) послать...? Ну, надо же послать, надо! 🤣 С америкосами вон что, а тут что... Их и других пропускают, а нас динамят. Хватит просить, устраивайте Олимпиады и игры с СНГ и другим нормальным Миром! С уважением, Спартаковец навсегда!
у россии сейчас только три друга- беларусь, сирия, эритрея(фиг знает где и что это), сев. корея.
С этоми бедолагами - неудачниками - лузерами что то можно проводить??
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2K H
Ответ Валерий Никитин
Надо прекращать сотрудничать с ними полностью. Создавать новые спортивные структуры, например Независимый олимпийский комитет (НОК), новый WADA, новые международные федерации - абсолютно открытые, с прозрачным руководством и принятием решений, без всяких купленных терапевтических исключений и т.д. Конечно трудно и долго получится. А тем спортсменам, кто согласен выполнять любые требования МОК, отказать в государственной поддержке. Пусть подписывают любые бумажки, представляют сами себя и своих спонсоров.
из того что вы предлагаете - россия не создала ничего за год и создать даже не может в принципе
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2K H
Ответ AFP1
Бах развалил Мок под давлением, шольц поддался, тоже шантажу и за океана, слабые немцы стали.
имхо немцы наоборот сильны стали. и от газа отказались, и путин им не указ
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воен
Ответ Мощные ягодицы Азара
Хрюкни.
пососи
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2K H
Ответ margo_rita
А мне очень интересно, с чего вдруг такая инициатива от МОК? Что уже победили Россию, остановили СВО? Что изменилось? Почему год назад всех спортсменов резко отстанили, а сейчас задумались о возвращении? Уж точно ничего Россия не сделала из того, чего хотели от нее добиться на западе.
сво остановиллось же. топчатся на месте
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Dead88 Poets
Ответ Сергей Богатырев
а вам - учебник русского языка. Ну и если вам не составит труда, скиньте ссылку на то, что оба варианта написания допускаются.
Предложение начинается с большой буквы... Я думаю тема ветки была в другом, но если некоторым нечего предложить по теме то и русский язык подойдёт ... Ещё в русском языке есть понятия разговорный и литературный ... Думаю вы справитесь и обязательно поставите себе хорошую оценку
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AFP1
Ответ Viks
Ничего не будет. Бах сделал вброс и будет наблюдать за реакцией международных федераций.
Да, это щупают ситуацию просто
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