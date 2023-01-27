МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

Международный олимпийский комитет, кажется, пригласил российский (и заодно белорусский) спорт выйти из изоляции.

Наших хотят видеть на Олимпийских играх-2024 в Париже – правда, в нейтральном статусе и не в полном составе.

Условия участия многообразны:

• уже привычное пристальное внимание WADA и усиленный контроль;

• полное соблюдение олимпийской хартии, и в частности миротворческой миссии МОК. Это значит, что соревноваться могут только те, кто не выступал с активной поддержкой боевых действий;

• индивидуальные проверки для всех заявленных спортсменов с немедленным исключением, как только условия перестают соблюдаться.

Эти идеи – абсолютно революционны, за всю историю олимпийского движения не было ничего подобного. От спортсменов еще никогда не требовали публично отказаться от поддержки политики своего государства. Даже когда эту политику однозначно осуждали на мировом уровне (например, режим апартеида в ЮАР или международные санкции против Югославии в 1991-1995 годах).

Как же теперь будет выглядеть возвращение России на международную арену? И состоится ли оно вообще – или политические условия МОК окажутся невыполнимыми?

Вот главные вопросы и варианты ответа. Какие из них правильные, узнаем скоро.

1. Россия пойдет на условия МОК? Кажется, Поздняков и Матыцин против, а Левитин – за

Первые лица нашего спорта встретили рекомендации МОК без энтузиазма. Президент ОКР Станислав Поздняков считает, что это «шаг вперед, два шага – назад»:

«Это заявление – попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан. Однако мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену».

А вот министр спорта Олег Матыцин: «Считаем недопустимым определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости. Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО».

Но появились и важные слова от второго человека в ОКР и помощника президента России Игоря Левитина. Судя по ним, российская сторона как минимум готова к переговорам и компромиссам.

«Как только международные федерации получат рекомендации от МОК, они проинформируют нас, и начнем работу. Но считаю, что это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Олимпийские игры проходить не могут»

2. А что вообще будет? Россиян допустят автоматом ко всем соревнованиям? А зимников тоже?

После рекомендаций МОК каждая международная федерация будет формировать собственные критерии для допуска наших. Они точно будут в духе МОК (то есть требования в области антидопинга и политики сохранятся). Но вот конкретика может расходиться в зависимости от вида.

В ситуации с исключением России федерации сработали очень быстро: весь процесс создания железного занавеса, начиная от рекомендации МОК и до тотального бана почти во всех видах, занял несколько дней. Восстановление обычно проходит куда сложнее.

В теории наши могли бы успеть даже на чемпионат мира по биатлону (стартует 6 февраля) и уж точно на лыжный чемпионат мира (старт 22 февраля). Но в рекомендациях МОК речь идет об участии в летних Олимпийских играх в Париже. Там основные квалификационные соревнования в большинстве видов стартуют только в апреле или позже.

То есть летние федерации могут не торопиться и спокойно обсуждать критерии с российскими коллегами. Вопрос: будут ли аврально что-то придумывать зимники, чтобы спасти, например, российско-норвежское противостояние в лыжах?

3. Как могут выглядеть политические требования? Надо что-то подписывать? А как быть со спортсменами-военнослужащими?

Самый тонкий момент в решении МОК. Томас Бах еще в сентябре говорил, что спортсменов, дистанцировавшихся от действий властей, необходимо допустить под нейтральным флагом.

Но что конкретно МОК и международные федерации понимают под «отсутствием активной поддержки»? Скажем:

• будут ли проверять соцсети и старые интервью?

• будет ли считаться «активной поддержкой» участие в митингах и торжественных приемах с руководителями государства?

• как быть со спортсменами-военнослужащими, выступающими за ЦСКА и имеющими воинские звания?

• нужно ли подписывать некие декларации как условие участия в соревнованиях? Что-то подобное пробовала в марте Международная федерация автоспорта. Тогда российские спортсмены в большинстве отказались ставить подпись под политическими заявлениями.

4. МОК благодарит за поддержку Олимпийский совет Азии – значит, наши все-таки уйдут из Европы?

Олимпийский совет Азии уже предложил россиянам и белорусам участие в Азиатских играх. Во многих видах это принципиально меняет картину олимпийского отбора. Квоты в Париж-2024 поделены по континентам, и если мы уходим из Европы в Азию – то кому-то освобождаем место, а у других, наоборот, забираем. Пока конкретики в этом вопросе нет. И непонятно, кто в этом заинтересован.

Скажем, будут ли рады видеть на чемпионате Азии российских синхронисток, которые гарантированно заберут одну квоту у местных команд.

А нашим прыгунам в воду, наоборот, в случае непопадания в топ-12 на чемпионате мира (это автоматическая квалификация) придется бороться за победу на континентальном турнире с оставшимися китайцами. Задача посложнее, чем выиграть чемпионат Европы.

5. А что, если соревнования с участием россиян бойкотируют остальные участники? Или наших не станут приглашать организаторы?

Еще в конце февраля МОК объяснял самые первые меры заботой о безопасности российских спортсменов, подчеркнуто не называя их санкциями. Тогда же Ассоциация лыжного спорта Норвегии не позволила российским лыжникам выйти на старт Кубка мира. Тоже в рамках опасений за их безопасность.

Теоретически организаторы международных соревнований, которые входят в официальный календарь и особенно влияют на олимпийский отбор, не имеют права выбирать: приглашать ту или иную страну или нет. Взялся проводить соревнования – организуй доступ к ним для всех участников. Соревнования – собственность международной федерации, а не принимающей страны.

Исключения – коммерческие турниры вроде серии «Бриллиантовая лига» в легкой атлетике или теннисного «Большого шлема».

Например, на Олимпийских играх-80 в Москве выступали люди из стран, с которыми у СССР на тот момент не было дипломатических отношений. Представители бойкотировавших стран имели возможность приехать под флагом своего олимпийского комитета.

И обратная история: советские спортсмены были приглашены и поехали на Игры-1988 в Сеул, хотя СССР признал Южную Корею и установил дипотношения только два года спустя.

Бойкот со стороны остальных участников возможен. Такие примеры тоже встречались: много лет не выходили друг против друга представители Армении и Азербайджана, Израиля и арабских стран... Такая история не поощряется, а на официальных турнирах грозит даже санкциями.

6. Как быть с визами, билетами и неработающими картами?

Очевидно, что как раньше уже не будет. Не выйдет месяцами проводить сборы в южных странах с подходящим климатом, нон-стопом ездить по международным стартам и планировать спортивную жизнь из соображений «как удобней», а не «как получится».

Страны Шенгенского соглашения выдают визы россиянам с большим трудом и строго на сроки приглашения, а не на несколько лет, как раньше. С многими странами больше нет прямого авиасообщения. Российские банковские карты и переводы не работают – и Минспорту еще предстоит решить непростую задачу, как теперь платить за билеты и гостиницы.

Но в целом, эти проблемы (особенно по сравнению со всеми остальными) выглядят скорее принципиально новыми, но решаемыми.

7. Как быть с командными видами и эстафетами?

В Пхенчхане-2018 МОК уже придумал решение, назвав наших «Олимпийскими атлетами из России». Это позволило спасти хоккей и команды/эстафеты в личных видах (например, командный турнир в фигурном катании). Все они выступали под флагом ОКР.

В этот раз в рекомендациях МОК указано, что «спортсмены ни в каком виде не могут представлять государство или любую организацию внутри своей страны». Получается, вариант с флагом ОКР отпадает. Но при всей нейтральности как-то обозначать наших спортсменов и команды придется.

8. А если Россия не пойдет на условия МОК и откажется?

Нейтральный статус подразумевает, что спортсмен представляет на соревнованиях лично себя, а не страну. Запретить ему стартовать страна тоже не вправе.

Но это в теории, а на практике у государства есть масса вариантов воздействия. Особенно там, где спортсмены находятся на полном гособеспечении в части зарплаты, сборов, оплаты тренерского труда...

Если кто-то будет готов от всего этого отказаться и все равно участвовать в международных соревнованиях – таких людей на Олимпиаде мы точно увидим. Вне зависимости от итогового решения ОКР и Минспорта.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков, Александр Вильф; East News/SVEN SIMON/DPA; globallookpress.com/Bernd Weißbrod/dpa, Anke Waelischmiller/SVEN SIMON; Gettyimages.ru/Doug Pensinger, Naomi Baker