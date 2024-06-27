Почему футбол Грузии такой особенный
Показывает Артем Терентьев.
А теперь представьте, что на этом Евро не было бы Грузии. И вам 10 лет.
Прибегаете с улицы – форму в стирку, мяч на балкон, и быстрее к телевизору, а там Англия маниакально переделывает Трента в Дмитрия Тарасова, Бельгия прессингует угловой флажок, а Франции – просто лень.
Ужас альтернативной Вселенной, где Александр Мостовой не умеет чеканить.
Но мы не там, у нас есть эта Грузия – и она дарит футбол. Каким я его помню детским замутненным уже объективом. С Чехией Павла Недведа и молодым Руни-2004.
Мамардашвили наивно убегает к чужим воротам в первом же матче – пропускает в пустые, но выдает магию на линии. Такую вратарскую мощь я ощущал последний раз лет 10 назад, когда видел молодого Нойера.
Микаутадзе играет так умно и уверенно, будто ему под 30, и он выиграл все. Дух!
Хвича теряется в чертогах своего таланта, но когда выныривает набрать воздуха и вместе с этим набирает скорость – прекрасен.
Грузия проводит лучший турнир в жизни, потому что не отказывается от своего естества – не бережет унылые 1:0, как хрусталь в советском шкафу (лишь бы было), а рискует – даже в главном матче в истории сборной и страны, даже против Португалии и Роналду – обводят в центре поля, убегают в атаки и просто остаются грузинами.
Это роскошь в мире, где рационализм почти победил и где футбол все больше просчитанная компьютером шахматная партия, стремящаяся к ничьей.
Но Грузия дает ощущение, что футбол все еще игра. Что можно быть смелым, не только чувствуя за собой силу и историю побед, что можно быть азартным не только от страха – на 90-й, когда все потеряно. Что можно просто быть собой.
Маленькой, но прекрасной и техничной командой, спасающей Евро и веру в футбол.
Телеграм-канал Артема Терентьева
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Фото: Gettyimages.ru/Kevin C. Cox
когда нужно, прессинговали, когда нужно - откатывались защищаться, а когда нужно было забить, забили два. вратарь потащил вовремя, португальцам в другом моменте не повезло, ну и судья сегодня был явно не на их стороне. они от такой наглости, что на них не свистят фолы, совсем расстроились)
короче, Грузия ведь имела хорошие моменты и с Турцией, и вторую игру могла выиграть в концовке, поэтому очень здорово, что в решающий момент все собрались и отыграли практически идеально! просто красавцы)
Идеальные с тактической точки зрения матчи, между равными командами смотреть не интересно. А вот когда индивидуальное мастерство так себе , но как команда -- монолит , это интересно. Например Исландия. Или наоборот -- слабоумие и отвага в лучшем исполнении грузин. Когда как команда -- очень не очень, но каждый лично костьми ляжет ради победы. Тогда начинается феерия на поле.
Вот и смотрим из-за этого, а не грустную Англию