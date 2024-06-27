Почему футбол Грузии такой особенный

Показывает Артем Терентьев.

А теперь представьте, что на этом Евро не было бы Грузии. И вам 10 лет.

Прибегаете с улицы – форму в стирку, мяч на балкон, и быстрее к телевизору, а там Англия маниакально переделывает Трента в Дмитрия Тарасова, Бельгия прессингует угловой флажок, а Франции – просто лень.

Ужас альтернативной Вселенной, где Александр Мостовой не умеет чеканить.

Но мы не там, у нас есть эта Грузия – и она дарит футбол. Каким я его помню детским замутненным уже объективом. С Чехией Павла Недведа и молодым Руни-2004.

Мамардашвили наивно убегает к чужим воротам в первом же матче – пропускает в пустые, но выдает магию на линии. Такую вратарскую мощь я ощущал последний раз лет 10 назад, когда видел молодого Нойера.

Микаутадзе играет так умно и уверенно, будто ему под 30, и он выиграл все. Дух!

Хвича теряется в чертогах своего таланта, но когда выныривает набрать воздуха и вместе с этим набирает скорость – прекрасен.

Грузия проводит лучший турнир в жизни, потому что не отказывается от своего естества – не бережет унылые 1:0, как хрусталь в советском шкафу (лишь бы было), а рискует – даже в главном матче в истории сборной и страны, даже против Португалии и Роналду – обводят в центре поля, убегают в атаки и просто остаются грузинами.

Это роскошь в мире, где рационализм почти победил и где футбол все больше просчитанная компьютером шахматная партия, стремящаяся к ничьей.

Но Грузия дает ощущение, что футбол все еще игра. Что можно быть смелым, не только чувствуя за собой силу и историю побед, что можно быть азартным не только от страха – на 90-й, когда все потеряно. Что можно просто быть собой.

Маленькой, но прекрасной и техничной командой, спасающей Евро и веру в футбол.

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Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox