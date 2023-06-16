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От редакции: этот текст был написан за пару дней до победного для «Манчестер Сити» финала Лиги чемпионов в Стамбуле. В пятницу, 16 июня, день рождения у тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Немца, поэтому все органично для блога о Бундеслиге.

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассуждает о тренерском противостоянии Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа в АПЛ.

Ни с одной из команд Пеп не работал так долго. Ни с одной из команд так долго не работал и Юрген. Эти семь лет Пепа в Манчестере и почти восемь лет Юргена в Ливерпуле изменили Английскую Премьер-лигу. И вместе с ней – мировой футбол.

Во многом – благодаря очному соперничеству. Шесть английских чемпионств на двоих, три Кубка Англии, пять Кубков лиги. Да, большая часть из этих трофеев – у Гвардиолы. Но «Ливерпуль» (как антипод и антагонист) был главным мотиватором «Манчестер Сити». Так же, как Месси и Роналду мотивировали друг друга в развитии, Клопп и Гвардиола подстегивали друг друга и вместе с этим – современную тренерскую мысль.

Команды Клоппа живут по семь лет. Факт, проверенный временем. Так было в «Майнце», так было в Дортмунде. И там, и там машина Клоппа забуксовала на седьмой сезон. «Ливерпуль» протянул чуть дольше, выиграв в седьмой сезон Лигу чемпионов. Но дотянув до этой вехи, команда угодила в глобальный кризис, зайдя в свой самый турбулентный сезон под руководством Юргена Клоппа.

Цикл жизни команд Юргена, возможно, чуть отличается по времени, но в целом – упирается в семилетнюю отметку. И все же, в нынешней ситуации есть глобальное отличие. Столкнувшись с системным кризисом и необходимостью перестройки в предыдущих клубах, Клопп почти наверняка понимал, что на него есть спрос, позволяющий ему подняться на уровень выше. Так, Майнц он сменил на Дортмунд. А Дортмунд – на Ливерпуль. И каждый раз это был шаг вперед. Куда расти из Ливерпуля? В Мадрид? В Париж? В Мюнхен? Не думаю, что Клопп на этот раз заинтересован в переезде. Да, в следующем сезоне у Юргена будет новая команда. Но строить ее Клопп будет на старом месте.

Про перестройку Клопп говорил уже не раз. Формальное время начала работ – это лето. По факту же перестройка давно стартовала. Процесс был запущен автоматически. Катализатором стали отъезд игроков (в первую очередь – Мане), старение лидеров, утрата актуальности игровых концепций.

Отличие подхода Пепа легко читается при сравнении составов «Сити» и «Ливерпуля» в ключевых матчах по дистанции. Возьмем первый трофей Гвардиолы в Англии. Это был Кубок Лиги-2018 (да-да, почти два года Пеп отработал в Манчестере без трофеев). Из тех, кто вышел тогда в старте «Сити» громить «Арсенал», до сих пор в команде только три футболиста. Это Уокер, Де Брюйне и Гюндоган. Сравним это с первым трофейным матчем Клоппа, финалом Лиги чемпионов-2019. Назвать старт «Ливерпуля» в той игре можно с закрытыми глазами. Попробуйте. Вы легко назовете и вратаря, и четверку защитников, и тройку в центре поля, и само собой – атакующее трио. Почти все эти игроки до сих пор в команде. Клопп держался за них до последнего. В то время как Гвардиола легко прощается с лидерами прошлых лет, делая процесс обновления команды почти незаметным.

С годами Пеп научился отказываться не только от важных игроков, но и от собственных идей. Возможно, без последнего не случилось бы рекордного по результативности сезона Эрлинга Холанда. Подобных игроков (если здесь вообще уместно сравнение) Пеп Гвардиола всегда старался избегать. Единственный игрок, с которым Холанда можно сравнить и по скорострельности, и по физическим данным, и по харизме – это Златан. С ним Гвардиола разругался еще в 2010-м в «Барселоне». И трудно сказать, что на тот конфликт повлияло больше – несовместимость характеров или нежелание Гвардиолы внедрять фактурного эгоиста в игру команды. Про Холанда после его перехода в «Сити» многие говорили так же. Не игрок Гвардиолы.

Но видимо, чтобы все-таки взять Лигу чемпионов с «Манчестером», Пепу нужно было выйти из зоны комбинационного комфорта и добавить в свою атакующую конструкцию, казалось бы, абсолютно чуждый элемент. Гвардиолу часто винили в отсутствии «плана Б». Появление Холанда в составе «Сити» – это внедрение «плана Б» в «план А». Для Пепа Эрлинг – словно пятый элемент, скрепляющий воздух, землю, огонь и воду. И дело даже не в голах. С начала мая форвард забил всего два мяча, что не мешало ему выходить на поле и приносить команде пользу.

Отказавшись от плавной реконструкции игровой модели, Клопп в этом сезоне вынужден был начать перестройку на ходу. Пока Холанд бил рекорды результативности АПЛ, Юрген перекраивал ливерпульский центр поля. Процесс идет на наших глазах. На место Милнера приходит Макалистер. Видимо, будет еще одно приобретение в центр. Бьют копытом молодые Эллиотт и Джонс. Появляется вариативность и в использовании игроков с других позиций. Пробовался в центре Коди Гакпо. Традиционным уже стало насыщение центральной зоны через смещение туда при владении Трента. Фокус с перемещением в центр крайнего защитника еще с баварских времен активно практикует Хосеп.

Еще недавно заимствование у главного соперника ливерпульские фаны назвали бы моветоном. Но не сейчас, когда по ходу сезона команду нужно было вытягивать за уши. Раскрытие по сезону созидательной роли Трента (наряду с сумасшедшей формой Салаха и возвращением фирменного прессинга) стало одним из главных факторов ливерпульского ренессанса этой весной. Тем не менее, дотянуться до Лиги чемпионов не удалось. И даже в этом можно найти свои плюсы. В условиях перестройки Лига Европы будет хорошей площадкой для проб и экспериментов.

В новый сезон «Ливерпуль войдет с новой командой, новым спортивным директором и точно без гарантий на повторение успеха. Йорг Шмадтке неделю назад признался, что он еще не знает свой бюджет на это лето. Это симптом. Само появление Шмадтке в клубе говорит о незыблемости позиций Клоппа. Новый спортивный директор будет работать исключительно под нынешнего главного тренера. И если смотреть на ближайшее будущее АПЛ, то перспективы «Манчестер Сити» и радужнее и прозрачнее. С футбольной точки зрения это так. Особенно, если не вспоминать, что над клубом, как гильотина, навис риск санкций по делу о финансовых нарушениях. Нарушений более сотни. О процессе забыли на фоне успехов «Сити» в АПЛ и Лиге чемпионов. Но Sky напоминает, что все клубы топ-5 выступили за исключение «Сити» из АПЛ.

Может ли эта гильотина отсечь от клуба Пепа? Гвардиола ясно дал понять, что в случае обвинительного приговора может покинуть клуб. Пока неясно, сколько займет процесс. Но уже понятно, что события могут развиваться стремительно. И может статься, что та идеальная команда, которую собрал каталонец в Манчестере, проживет недолго. Как бы там ни сложилось, стамбульский финал – это та игра, ради которой весь этот процесс и затевался. Это то, ради чего в Манчестер звали Холанда.

То, ради чего на трансферы было потрачено более миллиарда евро.

Это то, ради чего в Англию приехал Пеп. Нигде, кроме родной «Барселоны», он Лигу чемпионов не выигрывал. И все, что делал в Манчестере Пеп эти семь лет – все это было ради прекрасного теплого вечера в Стамбуле.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Gary Oakley, Robert Michael/dpa