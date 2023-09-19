14 комментариев

Для российских фигуристов начался второй сезон без международных стартов и конкретных сроков их возвращения. Но чем туманнее перспективы – тем ярче шоу в «Мегаспорте».

Контрольные прокаты из технического мероприятия для спортсменов и отдельных ценителей превратились в масштабное событие сразу после Олимпиады-2018, но тогда это выражалось только в переезде на большую площадку, росте цен на билеты и появлении фанатских флешмобов.

Год назад прокаты оформились в 6-часовой марафон с визитками фигуристов, красной дорожкой и съемкой бэкстейджа.

Теперь есть даже элемент ТВ-комментирования: во время разминок Александр Гришин берет микрофон и вспоминает старые байки вроде первых шагов Дмитрия Алиева на замерзшем озере.

Чтобы подбодрить фигуристов, федерация устроила из прокатов шоу. Но, не вступившись за Гуменника, не справилась с главной обязанностью

Превращая контрольные прокаты в шоу, федерация и Первый канал преследуют сразу две цели: во-первых, лишний раз напомнить иностранным зрителям, что они потеряли, а во-вторых – поддержать спортсменов перед началом очередного сезона, где вместо Евро будет прыжковый турнир.

Стратегия совершенно правильная: если раньше фигуристов заряжал сам факт приближения международных стартов, то теперь мотивацию войти в сезон приходится искать по-новому . Нарядная арена и съемка промо не заменят привычные соревнования, но, по крайней мере, отвлекут от мыслей об их отсутствии.

Вопросы, конечно, есть к реализации. Редакторы Первого канала в попытках создать Аллу Михееву на льду, кажется, слегка утратили чувство меры: неловкость от неуместных вопросов Загитовой читалась на лицах Муравьевой, Ветлугина, Самарина и многих других спортсменов.

Пауза между прокатами необходима: с тех пор как туда стали приносить игрушки и подарки, а показ макетов сменился полноценными выступлениями, времени на раскатку и уборку льда стало уходить значительно больше.

Но заполнять эту паузу можно иначе – вместо натянутых интервью вывести на экраны то, что осталось за кадром, или попросить фигуристов заранее рассказать на камеру про новые программы. Да хоть вспомнить забавные школьные истории, если уж эту тематику взяли для оформления нынешних прокатов.

Пока федерация экспериментирует, фигуристы в условиях бана ищут мотивацию по-своему:

• одни пробуют себя с разными партнерами – у Хаврониной / Нарижного и Морозов / Еременко получается вполне убедительно;

• другие перезапускают карьеру у нового тренера (Степанова / Букин, Худайбердиева / Базин, Бойкова / Козловский) или вообще в иной дисциплине (Косторная);

• а кто-то уходит в творчество – в последнем случае, правда, легко влипнуть в скандал.

Можно обвинять Петра Гуменника в том, что в неспокойное время он не обратился к проверенной советской классике вроде группы «Земляне». Или критиковать Тамару Москвину, рекомендовавшую не катать под Rammstein, за инертность.

Но главный вопрос возникает не к ним, а к федерации – а как они попытались защитить вице-чемпиона России? И если чиновники бессильны перед Минспортом, то почему хотя бы честно не озвучили свою позицию вместо того, чтобы убегать от неудобных разговоров и возлагать всю ответственность на фигуриста?

Естественно, федерация не угрожала Гуменнику дисквалификацией, но у нее есть куда более эффективный механизм давления. Сегодня у тебя неудобный артист в короткой – завтра компоненты ниже Григория Федорова, предусмотрительно катающегося под русскую версию «Аллилуйя».

А это значит, что с тем же успехом в группе риска могут оказаться:

• Кондратюк, Мишина и Галлямов, выступающие под гимн Евросоюза;

• Туктамышева и Лутфуллин с потенциально осуждаемыми Роскомнадзором финалами программ;

• Семененко с песней артиста, отменившего концерт в России в 2022-м;

• Валиева с программой под саундтрек к фильму «365 дней», совершенно не отвечающему традиционным ценностям, да еще и снятому в Польше.

Творческая самореализация – то, что может задержать на льду фигуристов, лишившихся привычных целей и ориентиров. Но какой смысл оставаться в спорте тому же Гуменнику, если иностранные чиновники отобрали у него шанс на международные соревнования, а свои – возможность хотя бы кататься под любимую музыку?

Косторная нашла мотивацию после двух лет отчаяния, а Туктамышева ее потеряла – возможно, окончательно

Женское катание, кажется, впервые за несколько лет на старте сезона уступило в яркости другим видам: по обсуждениям впереди оказались Гуменник с запрещенной программой и Ангелопол с кабальным контрактом, а по качеству прокатов – парники.

Яне Рудковской, например, не хватило эстетики в выступлении Валиевой – она сочла ее вес недопустимым для топовой одиночницы. Рассказ самой Камилы про недавнюю операцию на глазах и связанный с ней запрет нагрузок главный спикер «Ангелов Плющенко» предпочла не учитывать.

Изменилась ли Валиева по сравнению с Пекином-2022? Есть ощущение, что более кардинальные обновления в параметрах Камилы произошли еще в прошлом сезоне – и это неудивительно, учитывая постолимпийский год, накладывающийся на пубертат.

Влияет ли новый вес на ее катание? В фигурном катании пока оцениваются не цифры на весах, а контент – можно поговорить об отсутствии ультра-си, но тогда придется ответить на вопрос, почему их нет у ученицы Плющенко Муравьевой, чья внешность практически не изменилась.

Может быть, Яна хочет, чтобы Валиева передавала ей приветы из кисс-энд-края – по аналогии с «Татьяна Анатольевна, я похудел» от Ивана Ригини для Тарасовой. Но, кажется, влиятельность Рудковской все же пока не вышла на тот уровень, чтобы к ее диетологическим советам прислушивался кто-то за пределами круга близких друзей.

Сложность контента действительно снизилась по сравнению с прошлыми годами: впрочем, вряд ли кто-то в обозримом будущем подберется к пяти квадам Трусовой на предолимпийских прокатах. Дело и в уникальности ситуации, и в текущей бессмысленности настолько раннего выхода на пик формы.

Тот набор Саши, во-первых, ее внутренняя потребность, которая, кажется, отсутствует у тех же Акатьевой или Муравьевой, а во-вторых – попытка перетянуть на себя внимание федерации за несколько месяцев до Игр. Стать звездой прокатов у Трусовой получилось, но глобально челябинские рекорды на ее карьере никак не сказались.

При этом о какой-то существенной технической деградации говорить точно не стоит: Петросян дважды зашла на четверной флип, Жилина сделала тулуп. В других видах со сложностью тоже было неплохо: от фирменного параллельного тройного лутца Хабибуллиной и Княжука до экспериментального четверного риттбергера Ветлугина.

Чего действительно не хватило – так это привычного оптимизма Лизы Туктамышевой. И дело даже не в минорном настроении ее программ, а в общем опустошении, которое вот-вот перейдет в прощание со льдом.

Не отпускать Туктамышеву, утратившую смысл карьеры, эгоистично, но и расставаться с такой константой трудно. И, кажется, ее мотивация закончилась куда раньше, чем физические возможности, еще в прошлом сезоне позволявшие спокойно соревноваться с девочками, родившимися позже, чем Лиза встала на коньки.

С минором Туктамышевой резко контрастировало вдохновение, нахлынувшее на Алену Косторную. В паре с Георгием Куницей она выглядела куда осознаннее и увереннее, чем два года назад в свой предпоследний сезон в качестве одиночницы, когда забывала хореографию во время проката и рыдала в кисс-энд-крае, что «после сегодня завтра уже нет».

Завтра у Алены все-таки нашлось – просто путь к нему был куда менее очевидный, чем возвращение к Тутберидзе. Есть ощущение, что останься она в одиночном, на контрольных прокатах оказалась бы там же, где и Щербакова с Трусовой – по ту сторону бортика.

Как кажется, Косторной всегда было крайне важно не чувствовать себя на вторых ролях. Желая доказать, что она не хуже других, Алена легко добила тройной аксель после контрольных прокатов в первый взрослый сезон, но так же быстро утратила интерес к одиночному катанию, оставшись и без коронного прыжка, и без Олимпиады.

Косторная, конечно, пока не Мишина и не Бойкова – но встречают ее не хуже, а обсуждают не меньше. А самое главное – ей снова есть, чему учиться. И это куда более вдохновляющий процесс, чем смотреть на то, как твои идеальные элементы постепенно уходят.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Christian Thiel, www.imago-images.de/Global Look Press