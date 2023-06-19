12 комментариев

Вслед за ежегодным аудиторским отчетом Международный союз конькобежцев (ISU) презентовал программу развития до 2030 года.

Внутри – много привычного популизма: достаточно сказать, что ориентиры зашифрованы в игривый лозунг-аббревиатуру GO ISU (Growth, Opportunity, Innovation, Safeguarding, Unity – Рост, Возможность, Инновации, Защита, Единство).

Больше всего проблем у ISU, как ни странно, возникает именно с первой буквой: вопреки кажущейся популярности фигурного катания в соцсетях, реального роста аудитории и платежеспособных спонсоров добиться не удается. Более того, в свежем финансовом отчете чиновники признаются, что готовы к еще большей просадке, хотя она уже впечатляет: 2022 год принес убыток на 19 миллионов франков, в то время как 2021-й – лишь на 250 тысяч.

ISU привлекает новые страны возвращением квалификации на ЧМ, при этом уходит от длинных трансляций и экономит на поддержке спортсменов

Фигурное катание всегда было нишевым видом: виноваты и высокая травматичность, и крайне дорогие, к тому же требующие серьезной инфраструктуры тренировки, и непрозрачное судейство.

Но с началом пандемии спорт вступил в фазу совсем неприятной стагнации: число стран-участниц последних трех ЧМ варьируется между 38 и 39, хотя в начале нулевых приближалось к 50: мелькали даже редкие сейчас Люксембург, ЮАР, Босния и Герцеговина . Ротация минимальна: звезды редко рождаются в маленьких федерациях.

Всего в фигурном подразделении ISU состоят 74 страны: практически в 2 раза больше, чем в среднем доезжает до ЧМ. Для функционеров такая ситуация достаточно тревожна: в один момент условные Аргентина или Исландия, не имеющие топов, могут утратить всякий смысл платить членские взносы за воздух.

Чиновники, очевидно, тоже заметили этот неутешительный тренд: в опубликованной год назад дорожной карте рост числа влияющих на управление стран значится одним из главных приоритетов. Правда, пока это выразилось только в том, что президентом ISU впервые стал представитель не европейской федерации (кореец Чжэ Ель Ким).

Еще одну попытку расширить географию предпримут в сезоне-2024/25, когда ISU вернется к квалификационным раундам на чемпионатах мира, что увеличит их длительность до 8 дней. Здесь функционеры противоречат сами себе: в уже упомянутой концепции развития GO ISU, наоборот, берется курс на компактность соревнований – за счет отмены, например, церемоний открытия.

Благодаря квалификации, представительство стран на чемпионате мира действительно станет богаче – хотя общее качество выступлений снизится. Вкладываться в условные Албанию или Бразилию, чтобы повысить уровень местных спортсменов, ISU не спешит: у него попросту нет на это средств.

Хотя известный журналист Филип Херш сопроводил финансовый доклад федерации легкомысленным твитом о том, что потенциальный 1 миллион убытков из-за отстранения России – крохи на фоне оставшихся активов, согласиться с этим сложно. До банкротства ISU, разумеется, далеко (и вряд ли оно случится раньше разбана нашей сборной), но это не делает цифру менее пугающей: недополученный миллион, например, мог бы окупить 2/3 запланированного в Литве Евро-2024.

Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так

Меган Дюамель под постом Херша шутила, что миллион можно было бы потратить на шикарную медальную церемонию для участников олимпийского командного турнира (разумеется, как и все остальное в картине мира Меган – без России). А вот судья Йерун Принс заметил: поддержки прежде всего лишились спортсмены, которым не хватает дополнительного финансирования и соревнований.

Забавный парадокс бюджета вскрылся еще в прошлом году: проведение стартов обходится дороже их отмены . Вероятно, именно поэтому фигурное катание провело всю пандемию в энергосберегающем режиме: пока другие федерации хоть как-то пытались сохранить турнирную сетку, чиновники из ISU превентивно отменяли все подряд.

Раскритиковали Херша и японские болельщики: если ISU может себе позволить разбрасываться миллионами, то почему на инновации вроде искусственного интеллекта в судействе или просто увеличения количества камер для арбитров все время не хватает денег?

Главная проблема – деньги: маленькие федерации отказываются от турниров, а спонсоров меньше с каждым годом

Куда более показательным, впрочем, для ISU будет отчет за текущий год, захвативший первый полноценный сезон без России, Ханю и других звезд, завершивших карьеру после Олимпиады. Хотя в 2022-м федерация показала рост рекламных доходов, такой успех объясним скорее прошедшими Играми, а не особой эффективностью маркетологов.

Пока ISU в аудиторском отчете мечтает о контрактах с IT-гигантами вроде Apple и Google, от него постепенно уходят и привычные партнеры. В 2017-м ЧМ проводился при поддержке 10 спонсоров федерации и такого же числа местных партнеров; в 2021-м их число сократилось до 9 и 8 соответственно. ЧМ-2023 финансировали всего 7 спонсоров, а также телекомпания Fuji Television Network – и это в обожающей фигурное катание Японии.

Теряет ISU и американский рынок: дело не только в неуклонном сокращении числа ледовых шоу, но и в снижении аудитории официальных турниров. CNN утверждает, что чемпионат США в 1998-м собирал 6,8 миллиона зрителей, а спустя 20 лет – всего 4,5 миллиона.

Россия распробовала фигурные шоу – как Америка в 90-х (там каталась даже Тутберидзе). А почему эта индустрия зацвела и развалилась в США?

Американская журналистка Кристин Бреннан начала обзор ЧМ-2013 фразой: «Я думала, что приехала освещать важнейший турнир в преддверии Олимпиады, а попала на поминки». В том же тексте она упомянула, как тренер Одри Вайзингер, страдая без прямых эфиров по местному телевидению, была вынуждена смотреть латвийскую трансляцию, а некоторые другие американцы наблюдали за соревнованиями через FaceTime фанатки, захватившей на трибуну планшет.

Еще одна ежегодная головная боль ISU – подбор площадки для турниров, который зачастую заканчивается разной степени коллапсами:

• Франция регулярно заливает лед лужами;

• Австрия умудрилась провести Евро в шатре (на фото ниже), а в отеле у фигуристов отключили горячую воду;

• Словакия стала мемом из-за ужасной съемки на Мемориалах Непелы.

Подводят даже крупные федерации: Канада в последний момент отменила ЧМ-2020, Япония – предолимпийский финал Гран-при, Китай на фоне пандемии тоже стал отказываться от соревнований. Новый сезон заранее столкнулся с проблемами: от Евро, сославшись на отсутствие финансирования, открестилась Венгрия.

Несмотря на внешне внушительный список из 74 членов, половину чемпионатов мира в XXI веке ISU проводил в одних и тех же странах: 5 раз турнир достался Японии, 4 – Канаде, 3 – США. Возможно, функционеры и ради были бы наказать крупные федерации за срывы стартов во время пандемии – но где тогда искать желающих их проводить?

Попытки разнообразить географию соревнований иногда заканчиваются скандалами: например, в 2019-м турнир Asian Open Figure Skating Classic по просьбе нескольких азиатских членов ISU перенесли из Тайваня на материковый Китай – отменой возмущался даже местный министр иностранных дел.

А Эшли Вагнер (и около тысячи ее подписчиков) не устроило решение американской федерации провести этап Гран-при в Техасе: бывшая фигуристка написала, что не может чувствовать себя безопасно в штате, где легализовано применение оружия и не защищаются права ЛГБТ-сообщества.

Но если американские чиновники могут себе позволить проигнорировать жалобы Вагнер, то ISU, очевидно, приходится постоянно задумываться о том, где брать желающих организовывать турниры. А самое главное – как удерживать зрительский интерес и спонсоров в условиях, когда главная звезда (Ханю) ушла из спорта, а крупнейшая федерация (Россия) изолирована.

Простые варианты вроде повышения взносов вряд ли сработают: примерно половина нынешних членов ISU и так не горит желанием тратить деньги на ледовые виды.

Появление нетипичных направлений в духе однополых дуэтов, амбассадорами которого стали Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл, может привлечь некую новую аудиторию, но также принесет немалые затраты: внедрение дополнительного вида потребует увеличения организационных расходов, а также повлечет очередные споры с телекомпаниями, которые давно не в восторге от продолжительности соревнований.

Как ни странно, ISU может пригодиться изоляционный опыт России: эксперименты с прыжковым турниром и шоу-программами стали самым ярким событием внутреннего сезона, а главное – они легко адаптируются под международный формат.

Еще одно перспективное, но куда более трудоемкое направление – поиск и финансовая поддержка местных звезд. Взлет Хавьера Фернандеса в свое время вызвал всплеск интереса к фигурному катанию в Испании, а также на два года обеспечил ISU отличной площадкой для финала Гран-при.

Условной Португалии нет смысла бороться за турнир в непрофильном для себя спорте, но если там вырастет свой Хавьер – это вполне способно вызвать ажиотаж у публики и спонсоров. Разумеется, федерация не сможет и не обязана построить катки во всех странах, оформивших членство – но может, по крайней мере, избавить спортсменов от постоянного краудфандинга в поисках финансирования для поездок на ЧМ.

Вопрос в том, готов ли ISU к крупным инвестициям помимо вложений в Конгресс на Пхукете?

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Soenar Chamid/AFLO, ; Gettyimages.ru/Harry How / Staff, Catherine Ivill / Staff