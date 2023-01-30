Главный трансфер сезона в фигурке: Грассль к Тутберидзе – ради чего и почему на него все ополчились?

Если бы ISU вручал ледовый «Оскар» за самый обсуждаемый трансфер сезона, статуэтку стоило досрочно отдать Даниэлю Грасслю.

Реакция на переход напоминает то, как 5 лет назад восприняли уход Медведевой из «Хрустального». Но если Женю критиковали внутри России – за якобы вопиющие растраты бюджета, несбывшиеся «11 лет вместе – и дальше вместе» и игнорирование сообщений Тутберидзе – то на Даниэля ополчились везде.

На него злятся итальянские комментаторы – за то, что он бьет по репутации федерации. В нем разочаровалась олимпийская чемпионка Меган Дюамель – она же интересуется тем, как Глейхенгауз и Дудаков смогли получить шенгенские визы. В соцсетях треды посвящены тому, что больше не нужно притворяться, будто Грассль – хороший фигурист.

Волна коллективного негодования дошла и до Даниэля: « Этот Евро, наверное, самый сложный турнир в моей жизни. Я не знал, как меня примет публика – я очень боялся реакции зрителей . Но легко судить и осуждать, когда вы не знаете ничего про спортсмена, что им движет и что у него внутри».

Отчаяние Грассля похоже на кризис Уно: его тоже критиковали за неоднозначный выбор тренера, но Ламбьель сделал Шому чемпионом мира

Разумеется, несколько недель тренировок у Тутберидзе не могли изменить катание Даниэля ни в лучшую, ни в худшую сторону: любой результат – от непопадания в произвольную до первого места – в большей степени зависел бы от уже накопленного багажа умений и проблем.

Можно сомневаться в том, насколько целесообразен переход Грассля в группу, сильной стороной которой никогда не было именно мужское катание. Локальные вспышки случались: два отличных сезона Воронова, бронза Квителашвили на Евро, золото ЮЧМ Ерохова, а до этого – серебро Питкеева. Есть и подрастающая звезда в лице Арсения Федотова.

Релевантный пример для Даниэля среди перечисленных – разве что Сергей: юниорский возраст у Грассля позади, а Морис до появления первых серьезных успехов провел в группе Тутберидзе столько времени, сколько у итальянца уже нет. Но и параллель с Вороновым будет весьма натянутой: слишком разные у них как проблемы, так и сильные стороны, а главное – соперники.

Грассль проводит откровенно неудачный сезон: впервые за 5 лет проиграл национальный чемпионат (более того – даже не попал там на подиум) и после прошлогоднего серебра Евро стал только 6-м, несмотря на ослабшую конкуренцию.

Даже его попытка сменить стиль и поработать над хореографией с Джейсоном Брауном вместо привычного Ришо пока кажется неудачным экспериментом: обе новые программы потерялись на фоне прошлогодней космической произвольной под саундтрек к «Интерстеллару» и I Don’t Want to Miss a Thing.

По степени неопределенности и отчаяния Грассль временами напоминает Уно в сезоне-2019/2020. Кризис Шомы начинался похожим образом: желание перемен, контрастирующее с отличными прошлыми достижениями; поиск тренера, закончившийся слезами в пустом кисс-энд-крае, и резкое падение результатов . Эксперименты с карьерой обоих привели к Тутберидзе – но если у японца это вылилось в кратковременную стажировку, то Даниэль, похоже, настроен серьезнее.

Финальный выбор Шомы три года назад тоже выглядел нелогичным. Состоявшийся фигурист в глубоком раздрае – и начинающий тренер, чьим лучшим учеником был Денис Васильевс без четверных прыжков. Казалось, что флегматичный Уно и экспрессивный Ламбьель не сочетаются даже на эмоциональном уровне.

Свой нетипичный подход Шома объяснил просто: «От тренера я жду не технического совета, а ментальной и эмоциональной поддержки». И оказался прав.

Разумеется, ситуации Грассля и Уно не идентичны. Шома решил меняться, будучи состоявшимся спортсменом, Даниэль – фигурист с прицелом на домашнюю Олимпиаду-2026. Уно искал понимания и спокойствия, Грасслю же хватает проблем с неидеальной техникой и специфичной пластикой.

Важнее, чтобы у этих историй оказался похожий счастливый финал.

Три года назад Грассль отнял статус итальянской звезды у Риццо. Серебро Евро – главная медаль в карьере Маттео, которая возвращает его в лидеры сборной

В противовес Даниэлю другой итальянский одиночник Маттео Риццо уезжает с этого Евро совершенно счастливым. Постолимпийские чемпионаты для него особенные: в 2019-м он был третьим, теперь – второй, причем отрыв от победителя вовсе не кажется катастрофическим.

Но 4 года до возвращения на европейский подиум непросто дались Риццо. Тогда в Минске он долго обнимался и фотографировался с покидающим спорт Фернандесом, которого называл кумиром. Хавьер, в свою очередь, казалось, видит в Риццо преемника.

Это предположение не лишено оснований: у Маттео были отличные задатки для высокой второй оценки, а недостаточную техническую сложность он мог компенсировать надбавками за качество при чистых прокатах. Произвольная Риццо под Queen – самое яркое впечатление от мужского катания на том Евро после прощальных прокатов Фернандеса.

Тот сезон Маттео закончил отлично: выиграл Универсиаду у Ковтуна, Самарина и Квителашвили, а затем стал 7-м на ЧМ – выше с тех пор не поднимался. Но дальше начались трудности: Риццо безуспешно пытался усложнить программу четверным риттбергером (всего две отплюсованные соревновательные попытки – одна из них на прошедшем Евро), стал менее стабильным и ни разу за цикл не выиграл национальный чемпионат.

На первый план в сборной вышел Грассль. Может быть, менее артистичный и хуже скользящий, зато с впечатляющим техническом набором в духе попыток соединить в одной произвольной четверные флип, лутц и риттбергер.

На возросшую конкуренцию Риццо отреагировал своеобразно и перешел к наставнику Даниэля Лоренцо Магри. Долго, впрочем, их сотрудничество не продлилось и Маттео отправился обратно к Франке Бьянкони, которая тренировала его с 6 лет.

Возвращение на подиум Евро важно для Риццо не только потому, что он ждал 4 года – в конце концов, одну попытку у Маттео отняла пандемия, а с предолимпийского чемпионата он снялся сам.

Ключевое скорее то, что Риццо снова стал первым номером сборной: в Пекине-2022, когда Даниэль обыгрывал в произвольной Уно и Ча, а Маттео в это время устремлялся к концу второй десятки, в это верилось слабо.

Мог ли Риццо спустя 70 лет вернуть золото в мужском катании Италии? Это не кажется невероятным раскладом. 8 баллов итогового отставания от Сяо Хим Фа легко отыгрывались более чистым четверным тулупом в произвольной и риттбергером в короткой, а также непрыжковыми элементами – половину отрыва Адама составляют именно они.

Впрочем, и Фа, выходя на лед последним и имея возможность подсмотреть результаты соперников, мог не занервничать, а, наоборот, собраться: если Маттео даже с ошибками показал лучший прокат в сезоне, то Адам проиграл самому себе образца канадского Гран-при больше 9 баллов.

Возможно, в случае более близких друг к другу по качеству выступлений, в пользу Фа сыграл бы и политический фактор: если Италия очевидно ехала за золотом в парах и танцах, то для Франции Адам был единственной надеждой на первое место. Упустить шанс одна из ведущих европейских федераций не могла.

Но вопрос о гипотетической победе Риццо остается в прошлом – куда интереснее то, как сможет Маттео воспользоваться временным ослаблением соперника по сборной, а главное – как распорядится карьерой сам Грассль. Пока он нацелен прыгать шесть четверных в произвольной – в два раза больше, чем делал обычно.

Получится ли?

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO, Tomi Hanninen//Newspix24, Yohei Osada/AFLO