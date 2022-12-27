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Самая модная пара в фигурном катании: копируют платье Джей Ло, танцуют под Мадонну и Леди Гагу

танцы на льду
Джонни Вейр Джонни Вейр
Льюис Гибсон
Лайла Фир
чемпионат Европы по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию
сборная Великобритании сборная Великобритании
Фигурное катание Фигурное катание

Британские танцоры Лайла Фир и Льюис Гибсон проводят сильнейший сезон в карьере:

• обновили личный рекорд в обоих танцах и на 11 баллов увеличили лучший результат по сумме;

• дважды взяли серебро этапов Гран-при, хотя раньше выигрывали максимум одну бронзу;

• стали первой за 13 лет британской парой, пробившейся в финал Гран-при.

Еще одно достижение Фир и Гибсона совсем близко: на Евро им по силам бороться за золото, отставание от первого места меньше 1,5 балла. Последний раз сборная Великобритании побеждала в 1994-м – за 5 лет до рождения Лайлы.

При этом именно танцы – самый успешный вид в стране: британцы выиграли 9 первых чемпионатов мира из 10, а на континенте и вовсе 6 раз забирали полный подиум. А главные звезды – олимпийские чемпионы Джейн Торвилл и Кристофер Дин – привели в спорт Гибсона: он посмотрел их телевизионное шоу «Танцы на льду» и влюбился в фигурное катание.

Фишка британцев – зажигательный произвольный под Леди Гагу: его поставили два лучших хореографа по версии ISU, а отрабатывать помогает Тесса Виртью

Брать популярную музыку – часть стиля пары. В олимпийском сезоне они катались под саундтрек к «Королю Льву», годом ранее – под песни Мадонны, а выстрелили в начале прошлого цикла с миксом Донны Саммер и хита September от Earth, Wind and Fire.

В новом ритм-танце тоже пасхалка для внимательных зрителей: наряд Лайлы – адаптация известного платья Дженнифер Лопес, под чью музыку катается дуэт.

У такого выбора есть и практический смысл: скольжение – не главное достоинство пары, поэтому за более требовательную классику браться опасно. Хотя сильным звеном является Льюис. Он, в отличие от с детства погруженной в танцы Лайлы, встал на коньки только в 11 лет и сначала пробовал себя в других видах – даже выиграл чемпионат страны в парном катании среди новисов.

Но лучшая находка дуэта – новый произвольный под микс хитов Леди Гаги: зажигательные начало и конец поставлены под Born this Way, а медленная часть в середине – под Million Reasons. Над программой работали Ромэн Агенауэр и Сэм Шуинар (оба номинированы на ISU Skating Awards в категории «Лучший хореограф»), а консультантом стала Тесса Виртью.

По такому же шаблону скроен их произвольный под Мадонну, отличительной чертой которого были движения из вога – за два года до культовой олимпийской постановки Пападакис и Сизерона. Фишка программы под Леди Гагу – момент, когда Лайла и Льюис танцуют у бортика. Эффектнее всего получилось на Гран-при Канады, где подключились даже Мари-Франс Дюбрей и Агенауэр – с 3:36 на видео.

Необычные находки – то, что пара хочет перенять у Торвилл и Дина, которые выиграли Олимпиаду с танцем, первые 20 секунд которого провели на коленях. «Они любили серые зоны. Они придумали новое и раздвинули границы спорта – это то, что стремимся сделать и мы», – рассказывала Лайла.

Главные соперники британцев на Евро – итальянцы Гиньяр / Фаббри. По среднему результату они почти на 8 баллов убедительнее Лайлы и Льюиса, но разница между лучшими суммами в 2 раза меньше. Другим европейским дуэтам Фир и Гибсон в этом сезоне не проиграли ни разу.

Под хиты Гаги катались Туктамышева и Валиева, а тренд на певицу ввел Джонни Вейр: повторял ее клипы на льду и придумывал сумасшедшие костюмы

Модной в фигурном катании Леди Гагу сделал Джонни Вейр. В сезоне-2012/13 он поставил короткую программу под Poker Face, а перед этим потренировался в показательном.

Поскольку в то время вокал на соревнованиях был под запретом, Вейр попросил у певицы оригинальную минусовку композиции. Джонни называл отношения с артисткой профессиональной дружбой, а себя сравнивал с Гагой на льду.

После этого Вейр неоднократно брал ее песни для шоу-номеров – Bad Romance, Born This Way, Just Dance. И даже изображал Гагу в Lip Sync Battle – передаче, где артисты пародируют друг друга, выступая под фонограмму.

Ко всем показательным Джонни серьезно готовился: делал яркий макияж и продумывал костюмы в стилистике клипов, а отличительным почерком всех программ стал фирменный слайдинг в кульминации.

«Я люблю ее как кит любит рыбу. Мама Гаги – большая фанатка фигурного катания», – рассказывал Джонни в рамках шоу «Танцы со звездами», где снова выступал под Poker Face, но уже без коньков.

После Джонни градус эпатажа в мужском катании заметно снизился, хотя рамки допустимого, наоборот, раздвинулись: вокал разрешили, а сам подход к программам стал куда менее консервативным, чем во времена расцвета Вейра, осуждаемого за излишнюю эксцентричность и манерность на льду.

Леди Гага вновь стала трендовой у фигуристов после выхода фильма «Звезда родилась», саундтреком к которому стала их совместная песня с Брэдли Купером – Shallow.

Туктамышева поставила под нее показательный (одно из самых трогательных исполнений – на чемпионате мира в Стокгольме, где Лиза взяла первую для себя медаль за 6 лет), Эва-Лотта Кийбус – олимпийскую произвольную, а Риппон совместно с популярным проектом On Ice Perspectives снял под нее потрясающе красивое выступление на закате.

Позже Адам стал хореографом короткой Мэрайи Белл, сделанной под микс не самых банальных композиций Гаги – Rain on Me, 911 и Chromatica II.

Сейчас у певицы третья волна популярности в фигурном катании – все благодаря сериалу «Уэнздэй» и тиктоку. Песня Гаги Bloody Mary в современной обработке стала основой для видео, где фанаты повторяют движения главной героини из культовой сцены на школьной дискотеке. Она же используется в показательном Валиевой, который репостнул даже сам композитор сериала Дэнни Эльфман.

Если Фир и Гибсон так же мощно продолжат сезон – возможно, их заметит и Леди Гага.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 85,53

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,12

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 77,56

4. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 77,33

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,91

6. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,49

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

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Фото: Gettyimages.ru/Scott Gries; globallookpress.com/Raniero Corbelletti

22 комментария

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Gemma157
Ответ vika
Забавно. Когда англичане увеличили лучший результат на 21 балл - молодцы, прорыв, лучший сезон и тд и тп. Когда Дэвис/Смолкин в прошлом сезоне развивались и баллы росли - фу, блатные. Двойные стандарты такие двойные
И в чем конкретно развивались Дэвис/Смолкин в прошлом сезоне? Они придумали что-то свое новое, уникальное?
Про рост баллов смешно читать. На ЧР им поставили хорошо за 200, на ЧЕ 186, а на ОИ уже 179. Такой вот рост баллов
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Kareglazaya
Очень яркая пара. В этом сезоне больше всех нравятся.
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Mikhail Lopatin
Лайла с Льюисом очень хороши и невероятно харизматичны. Вживую произвольный танец этого сезона производит очень мощное впечатление. :)
Вообще это фактически личный проект Романа Агенауэра внутри Монреальской Академии -- именно он довёл их до мирового топа фактически с нуля, именно он им ставит все танцы, именно на них пробует новые стили (типа того самого вога в программе под Мадонну, да -- а ведь было еще замечательное диско под Донну Саммерс до этого), итд. Паре всего-то ничего лет -- начали в 2016-17 совсем без опыта выступления в паре, ничего толком не умея -- а какой прогресс с каждым годом!
Роману за эту пару огромный респект, в общем. :)
+2
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Evgeny Smirnov
Ответ Pion19
ничтожества - это как раз российские танцоры
Ничего не добившись в этой жизни, конечно российские танцоры ничтожества. Вот ты пион конечно, растение.
+4
-4
0
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Elizaveta Queen
Вот точно-никого не копируют,у них абсолютно свой стиль танца,и самое главное-танцы не из нафталинового сундука..
+13
-1
+12
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Elizaveta Queen
Ответ never20
чем хороши то? Тем что ничтожества, которые выделяются лишь на фоне бана наших спортсменов?
ну..ваши спортсмены просто шедевральны в этом сезоне.Их счастье,что дали бан..
+3
-2
+1
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Elizaveta Queen
Ответ шампион
Видео крышесносное! Никогда бы не сказал, что это англичане, такие зажигательные!
Вы просто не жили в Англии..
+6
0
+6
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Ludmila
Произволка - огнище! Такой драйв и слаженность.
Ну и Лайла, судя по тем поддержкам, которые она позволяет делать с собой партнеру, совсем не Fear, а очень даже fearless.
+14
0
+14
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шампион
Видео крышесносное! Никогда бы не сказал, что это англичане, такие зажигательные!
+11
0
+11
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never20
Ответ Оле-Лукойе
Конечно, особенно в танцах наши очень конкурентны в этом году, на Чемпионате Европе ХБ ещё не падали.
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+1
-13
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Оле-Лукойе
Ответ never20
Ну когда русских то забанили - в чем проблема развиваться? Офигенная система роста и конкуренции от западных ублюдков
Конечно, особенно в танцах наши очень конкурентны в этом году, на Чемпионате Европе ХБ ещё не падали.
+14
0
+14
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never20
Ответ Pion19
ничтожества - это как раз российские танцоры
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0
-11
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private dancer
Ответ sabina_katarina
Вы можете прямо сейчас перечислить достоинства Дианы, а потом сравним - кто круче.)
Сейчас я парней на ЧЕ смотрю.
0
0
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Pion19
Ответ never20
чем хороши то? Тем что ничтожества, которые выделяются лишь на фоне бана наших спортсменов?
ничтожества - это как раз российские танцоры
+16
-5
+11
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never20
Ответ Shveddka
Хороши)))
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+2
-20
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Noname No
Ответ vika
Забавно. Когда англичане увеличили лучший результат на 21 балл - молодцы, прорыв, лучший сезон и тд и тп. Когда Дэвис/Смолкин в прошлом сезоне развивались и баллы росли - фу, блатные. Двойные стандарты такие двойные
Сравнение никакое
+1
-1
0
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never20
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+5
-19
-14
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sabina_katarina
Ответ private dancer
Ага, конечно) Излюбленный приём - у одних перечисляем все достоинства, у других только недостатки.
Вы можете прямо сейчас перечислить достоинства Дианы, а потом сравним - кто круче.)
+9
-3
+6
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Shveddka
Хороши)))
+13
-4
+9
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private dancer
Ответ sabina_katarina
Англичане нашли свой оригинальный стиль, исполняют поддержки, которые никто не делает. Они фантастически танцевальны и энергичны, а в это время Шпильбанд перекраивал для Дианы старые свои проги и прикрывал её недостатки.
Ага, конечно) Излюбленный приём - у одних перечисляем все достоинства, у других только недостатки.
+6
-6
0
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sabina_katarina
Ответ vika
Забавно. Когда англичане увеличили лучший результат на 21 балл - молодцы, прорыв, лучший сезон и тд и тп. Когда Дэвис/Смолкин в прошлом сезоне развивались и баллы росли - фу, блатные. Двойные стандарты такие двойные
Англичане нашли свой оригинальный стиль, исполняют поддержки, которые никто не делает. Они фантастически танцевальны и энергичны, а в это время Шпильбанд перекраивал для Дианы старые свои проги и прикрывал её недостатки.
+30
-4
+26
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vika
Забавно. Когда англичане увеличили лучший результат на 21 балл - молодцы, прорыв, лучший сезон и тд и тп. Когда Дэвис/Смолкин в прошлом сезоне развивались и баллы росли - фу, блатные. Двойные стандарты такие двойные
+7
-15
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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