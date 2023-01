Самая модная пара в фигурном катании: копируют платье Джей Ло, танцуют под Мадонну и Леди Гагу

Британские танцоры Лайла Фир и Льюис Гибсон проводят сильнейший сезон в карьере:

• обновили личный рекорд в обоих танцах и на 11 баллов увеличили лучший результат по сумме;

• дважды взяли серебро этапов Гран-при, хотя раньше выигрывали максимум одну бронзу;

• стали первой за 13 лет британской парой, пробившейся в финал Гран-при.

Еще одно достижение Фир и Гибсона совсем близко: на Евро им по силам бороться за золото, отставание от первого места меньше 1,5 балла. Последний раз сборная Великобритании побеждала в 1994-м – за 5 лет до рождения Лайлы.

При этом именно танцы – самый успешный вид в стране: британцы выиграли 9 первых чемпионатов мира из 10, а на континенте и вовсе 6 раз забирали полный подиум. А главные звезды – олимпийские чемпионы Джейн Торвилл и Кристофер Дин – привели в спорт Гибсона: он посмотрел их телевизионное шоу «Танцы на льду» и влюбился в фигурное катание.

Фишка британцев – зажигательный произвольный под Леди Гагу: его поставили два лучших хореографа по версии ISU, а отрабатывать помогает Тесса Виртью

Брать популярную музыку – часть стиля пары. В олимпийском сезоне они катались под саундтрек к «Королю Льву», годом ранее – под песни Мадонны, а выстрелили в начале прошлого цикла с миксом Донны Саммер и хита September от Earth, Wind and Fire.

В новом ритм-танце тоже пасхалка для внимательных зрителей: наряд Лайлы – адаптация известного платья Дженнифер Лопес, под чью музыку катается дуэт.

У такого выбора есть и практический смысл: скольжение – не главное достоинство пары, поэтому за более требовательную классику браться опасно . Хотя сильным звеном является Льюис. Он, в отличие от с детства погруженной в танцы Лайлы, встал на коньки только в 11 лет и сначала пробовал себя в других видах – даже выиграл чемпионат страны в парном катании среди новисов.

Но лучшая находка дуэта – новый произвольный под микс хитов Леди Гаги: зажигательные начало и конец поставлены под Born this Way, а медленная часть в середине – под Million Reasons. Над программой работали Ромэн Агенауэр и Сэм Шуинар (оба номинированы на ISU Skating Awards в категории «Лучший хореограф»), а консультантом стала Тесса Виртью.

По такому же шаблону скроен их произвольный под Мадонну, отличительной чертой которого были движения из вога – за два года до культовой олимпийской постановки Пападакис и Сизерона. Фишка программы под Леди Гагу – момент, когда Лайла и Льюис танцуют у бортика. Эффектнее всего получилось на Гран-при Канады, где подключились даже Мари-Франс Дюбрей и Агенауэр – с 3:36 на видео.

Необычные находки – то, что пара хочет перенять у Торвилл и Дина, которые выиграли Олимпиаду с танцем, первые 20 секунд которого провели на коленях. «Они любили серые зоны. Они придумали новое и раздвинули границы спорта – это то, что стремимся сделать и мы», – рассказывала Лайла.

Главные соперники британцев на Евро – итальянцы Гиньяр / Фаббри. По среднему результату они почти на 8 баллов убедительнее Лайлы и Льюиса, но разница между лучшими суммами в 2 раза меньше. Другим европейским дуэтам Фир и Гибсон в этом сезоне не проиграли ни разу.

Под хиты Гаги катались Туктамышева и Валиева, а тренд на певицу ввел Джонни Вейр: повторял ее клипы на льду и придумывал сумасшедшие костюмы

Модной в фигурном катании Леди Гагу сделал Джонни Вейр. В сезоне-2012/13 он поставил короткую программу под Poker Face, а перед этим потренировался в показательном.

Поскольку в то время вокал на соревнованиях был под запретом, Вейр попросил у певицы оригинальную минусовку композиции . Джонни называл отношения с артисткой профессиональной дружбой, а себя сравнивал с Гагой на льду.

После этого Вейр неоднократно брал ее песни для шоу-номеров – Bad Romance, Born This Way, Just Dance. И даже изображал Гагу в Lip Sync Battle – передаче, где артисты пародируют друг друга, выступая под фонограмму.

Ко всем показательным Джонни серьезно готовился: делал яркий макияж и продумывал костюмы в стилистике клипов, а отличительным почерком всех программ стал фирменный слайдинг в кульминации.

«Я люблю ее как кит любит рыбу. Мама Гаги – большая фанатка фигурного катания», – рассказывал Джонни в рамках шоу «Танцы со звездами», где снова выступал под Poker Face, но уже без коньков.

После Джонни градус эпатажа в мужском катании заметно снизился, хотя рамки допустимого, наоборот, раздвинулись: вокал разрешили, а сам подход к программам стал куда менее консервативным, чем во времена расцвета Вейра, осуждаемого за излишнюю эксцентричность и манерность на льду.

Леди Гага вновь стала трендовой у фигуристов после выхода фильма «Звезда родилась», саундтреком к которому стала их совместная песня с Брэдли Купером – Shallow.

Туктамышева поставила под нее показательный (одно из самых трогательных исполнений – на чемпионате мира в Стокгольме, где Лиза взяла первую для себя медаль за 6 лет), Эва-Лотта Кийбус – олимпийскую произвольную, а Риппон совместно с популярным проектом On Ice Perspectives снял под нее потрясающе красивое выступление на закате.

Позже Адам стал хореографом короткой Мэрайи Белл, сделанной под микс не самых банальных композиций Гаги – Rain on Me, 911 и Chromatica II.

Сейчас у певицы третья волна популярности в фигурном катании – все благодаря сериалу «Уэнздэй» и тиктоку . Песня Гаги Bloody Mary в современной обработке стала основой для видео, где фанаты повторяют движения главной героини из культовой сцены на школьной дискотеке. Она же используется в показательном Валиевой, который репостнул даже сам композитор сериала Дэнни Эльфман.

Если Фир и Гибсон так же мощно продолжат сезон – возможно, их заметит и Леди Гага.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 85,53

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,12

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 77,56

4. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 77,33

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,91

6. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,49

