Без секунды идеальный старт «Юве»: прервалась классная серия

Прошлой осенью было даже круче.

«Ювентус» стартовал в Лиге чемпионов с сухой победы над ПСВ – 3:1.

Причем до третьей добавленной минуты «Юве» продолжал идеальную серию: ни одного пропущенного в сезоне. Не дотерпели буквально мгновение: Исмаэль Сайбари забил на 90+3, сразу после судья дал финальный свисток.

Выиграли благодаря голу 19-летнего Кенана Йылдыза (теперь самый молодой автор в истории «Юве», обошел Алессандро дель Пьеро), 1+1 Николаса Гонсалеса и победному мячу Уэстона Маккени.

Даже с поздним пропущенным, который ни на что не повлиял, оборона «Ювентуса» при Тьяго Мотте – шик.

Четыре матча и 92 минуты всухую – оборона «Юве» впечатляет. Правда, дважды были нулевые ничьи

«Ювентус» начал сезон Серии А с двух матчей по 3:0, с «Комо» и «Вероной», а потом дважды сыграл по нулям – с «Ромой» и «Эмполи». Мотта отмечал, что всей командой обороняться получается, а вот атаковать всем вместе еще нужно учиться.

Получается полярно: три игры по три мяча, две – без забитых. Зато оборона в полном порядке. А ведь строить ее приходится вокруг нового вратаря: Войчех Шченсны завершил карьеру летом, четыре матча в основе провел Микеле Ди Грегорио, один – Маттиа Перин.

Кстати, при Массимилиано Аллегри «Ювентус» вообще провел 17 сухих матчей из 38 в Серии А, лучше показатель был только у «Торино» (18) и «Интера» (21). При этом 12 из них «Юве» отыграл всухую за 21 стартовый тур, а потом стал пропускать гораздо чаще. У Аллегри была своя впечатляющая сухая серия: с конца сентября по начало ноября в 2023-м «Ювентус» не пропускал в шести матчах подряд – четырежды по 1:0 (с «Лечче», «Торино», «Вероной» и «Фиорентиной)», 2:0 над «Торино» и 0:0 с «Аталантой».

Но в прошлом сезоне у «Ювентуса» не было еврокубков, а теперь нужно держать оборону параллельно.

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Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press