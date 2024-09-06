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Гвардиола, Поттер или Хау – кто станет главным тренером Англии? 

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Англичане проведут первый матч после финала Евро-2024 и отставки Гарета Саутгейта. К игре с Ирландией в Лиге наций их готовит Ли Карсли, а параллельно футбольная ассоциация Англии (FA) продолжает поиск главного тренера.

Высока вероятность, что Карсли останется в основной сборной

Саутгейт тоже приходил исполняющим обязанности. Вероятно, это главный аргумент букмекеров, которые считают Карсли первым фаворитом на пост главного тренера с коэффициентом 2.75.

При этом требования FA к будущему наставнику высоки. Например, идеальный кандидат «должен иметь значительный опыт в английском футболе и успешные результаты в Премьер-лиге и/или ведущих международных турнирах». А главная задача состоит в том, «чтобы выиграть крупный турнир и неизменно входить в число лучших команд мира».

Карсли никогда не возглавлял клуб АПЛ, но его уважают за успешную работу с молодежью, в том числе за победу на Евро-2023 со сборной U-21. Интересно, сочтет ли FA это за «успешный результат на ведущих международных турнирах».

Многое покажут предстоящие игры в Лиге наций. Символично, что дебют тренера состоится в матче против Ирландии – Карсли 10 лет играл за ирландскую сборную.

Кто, кроме Карсли? В списке фаворитов Хау, Гвардиола и Поттер

Список претендентов на пост главного тренера Англии огромен. Тут есть Стивен Джеррард, Зинедин Зидан, Арсен Венгер и даже Рио Фердинанд. Если говорить о реальных кандидатах, то букмекеры выделяют пятерых.

Эдди Хау – 5.00. Под его руководством «Ньюкасл» в 2023-м впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов. Предыдущий сезон получился нелегким – потеря Сандро Тонали из-за дисквалификации за нелегальные ставки и итоговая 7-я строчка в АПЛ. Контракт Хау с клубом рассчитан до лета 2026-го.

Пеп Гвардиола – 5.50. Контракт с «Манчестер Сити» действует до конца сезона-2024/25. Весной некоторые источники писали, что испанец не будет его продлевать. За кандидатуру Гвардиолы выступает Уэйн Руни, а сам тренер не так давно заявлял: «Я хотел бы тренировать какую-то сборную на чемпионате мира или Евро. Какую именно страну я хочу тренировать? Пока не знаю, кто меня хочет. Для этого на тебя должен быть спрос, как и в клубном футболе».

Грэм Поттер – 7.00. Англичанин некоторое время котировался главным фаворитом сразу после увольнения Саутгейта. Однако специалист был сдержан: «Неподходящее время говорить об этом». Поттер больше года без работы – в апреле 2023-го его уволил «Челси». При этом причина кризиса клуба точно не в тренере.

Маурисио Почеттино – 8.00. Гордый аргентинец всегда готов помочь англичанам. В книге журналиста Гильема Балаге «Дивный новый мир» есть фраза Почеттино: «Если бы мне когда-нибудь довелось стать международным тренером, я бы с радостью поработал с национальной сборной Англии». 

Юрген Клопп – 13.00. Контракт немца с «Ливерпулем» действовал до лета 2026-го, но у него «закончилась энергия» после почти 9 лет в клубе. Этим летом Клопп уже отказал другой сборной – США. Тренер не раз заявлял, что хочет год отдохнуть от футбола. Будет большим сюрпризом, если он согласится сократить отпуск.

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Англия под руководством Ли Карсли 7 сентября проведет матч с Ирландией, 10 сентября – с Финляндией.

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Фото: Gettyimages/Justin Setterfield; IMAGO/Nigel Roddis, Shaina Benhiyoun/Keystone Press Agency,IMAGO/Ian Stephen,Andrew Yates / Sportimage/Global Look Press

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