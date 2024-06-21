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О, у Чернявского зашла ставка! Верим в новую, на главный матч дня? Прогнозы авторов Спортса на Евро

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Скинул Дорского на последнее место.

Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.

С нами Илья Васильев, Александр Дорский, Вадим Лукомский, Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский. В фокусе – второй тур и матчи Нидерланды – Франция, Польша – Австрия и Словакия – Украина.

Илья Васильев – Нидерланды и Франция пробьют тотал 3,5 гола

Нидерланды – Франция – не менее сочная вывеска, чем Италия – Испания. Рональд Куман позиционно атаковал против Польши, Дидье Дешам максимизирует свободу звезд, чтобы они они включались в любой сложный момент.

Возможно, начнут осторожно, но первый тур не был идеальным в обороне. Жду яркий и результативный матч с позиционной борьбой в начале и быстрыми отрывами после перерыва. Рискну с тоталом – надеюсь, пробьют 3,5 гола (3.30).

Александр Дорский – Австрия и Польша пробьют тотал фолов в 24,5

В первом туре Австрия предстала ровно такой, какой мы ее и думали увидеть: пытающийся интенсивно прессинговать почти на всех участках поля. В итоге австрийцы стали самой отбирающей командой первого тура (27), а также самой фолящей (18).

Конечно, во втором туре у Рангника менее статусный соперник, но и против Франции Австрия не играла только в агрессивное давление (51,9% владения). Скорее всего, против Польши мяча будет побольше, но и от высокого прессинга Австрия не откажется.

Матч обслужит турок Халил Мерер, который в первом туре зафиксировал 24 фола в матче Бельгия – Словакия. Думаю, Польша и Австрия пробьют эту планку, поэтому поставлю на тотал фолов больше 24,5 (2.08).

Вадим Лукомский – ни одна команда не забьет два гола подряд в матче Франции и Нидерландов

Есть предчувствие низового матча у Франции и Нидерландов. Обе команды начали с побед – ни у одной нет стимула прямо четко рисковать. Еще, вероятно, не будет Мбаппе, а оба тренера явные прагматики.

Конечно, при такой концентрации талантов на поле матч может внепланово взорваться из-за удаления или выдающихся действий, но это не базовый сценарий.

Предположу, что в матче не будет забито 2 гола подряд одной командой (два гола подряд одной командой – нет). Не факт, что кто-то вообще забьет два, но прямо на это ставить опасаюсь. А вот вероятность, что это будут два гола одной команды подряд, более низкая (1.90).

Слава Палагин – Довбик забьет Словакии

Артем ну совсем не убедил меня на старте: всего один удар в сторону ворот Румынии и только четыре касания в штрафной, из которых два – попадания в офсайд. Контрпродуктивный выбор, но в первом туре Словакия дала безумно много свободы другому форварду. Да, Лукаку запорол все что только можно, но самое главное – у него были моменты.

Если Словакия сыграет так же активно и будет защищаться высоко, шансы у Довбика точно появятся. Это не автобус, который Украина не умеет взламывать, а самый смелый и стильный андердог Евро (так говорят даже в команде!). Его можно наказывать (3.05).

Глеб Чернявский – Франция обыграет Нидерланды

Пока французы не вылетели от Англии и великолепного Саутгейта, они будут создавать видимость претендента на титул.

Не ведитесь, но пользуйтесь! Тем более травма Мбаппе точно усилит французов – выйдет легендарный Жиру и завалит дубль. Ноль сомнений в этом (2.20).

Рейтинг прогнозистов Спортса

Как мы его считаем? Каждому автору выделяется виртуальная 1000 рублей в игровой день. Если его ставка проигрывает, то его доход за день – 0. Если же ставка выигрывает, то к балансу помимо прибыли плюсуется эта самая тысяча.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de, G LennGervotgaojing/XinHua/Global Look Press; Gettyimages/Lars Baron / Staff

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