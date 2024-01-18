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Поставит ли ПСВ абсолютный рекорд лиги с 18 подряд победами на старте? Это не вышло даже у гениальной команды Хиддинка

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ПСВ – в шаге от абсолютного рекорда, осталось выиграть в гостях у «Утрехта» – и будет 18-я победа в 18 матчах чемпионата Нидерландов с самого старта. Сотворить такое не удавалось еще никому.

Рекорд поставил сам же ПСВ – почти 40 лет назад. В сезоне-1987/88 под руководством Гуса Хиддинка команда также выиграла 17 первых матчей.

ПСВ сейчас: 59 забитых голов, 10 крупных побед, мощнейшие вторые таймы

В конце ноября мы уже писали о героях ПСВ, но сейчас статистика стала еще мощнее: ПСВ победил 17 раз в 17 матчах, разница мячей – 59:7. Из 17 побед десять одержаны с крупным счетом. Отрыв от второго места составляет 12 очков.

Голы забивали 17 разных футболистов. 23 мяча на счету Люка де Йонга, у остальных – семь и меньше.

Что еще характеризует такой ПСВ:

● Из 17 матчей всухую сыграно 11. А верховых вышло 15 – сюда не вписались победы по 2:0 над «Утрехтом» и «Херенвеном».

● ПСВ лидирует по среднему количеству угловых в лиге – 7,65 за игру. Он часто подает их дома (8,67), но даже не в тройке по гостевым (6,5). А желтые карточки реже игроков ПСВ получают только футболисты «Фейеноорда».

● Команда забивает минимум два гола за матч. Но чаще больше – по шесть раз соперникам влетало по три и четыре мяча от ПСВ.

● Интересно, что ПСВ даже проиграл два первых тайма и еще два свел вничью. Но после перерыва – просто безошибочен: 16 побед из 17.

● Лидерство ПСВ в лиге по владению мячом, обводкам и ударам в этой ситуации едва ли кого-то удивляет.

В Кубке ПСВ прошел пока один раунд, а впереди игра против «Фейеноорда». Успешный сезон дополняет уверенное выступление в Лиге чемпионов – в квалификации ПСВ разгрохал дома «Штурм» (4:1) и «Рейнджерс» (5:1), а в группе проиграл лишь однажды – «Арсеналу». Двух побед над «Лансом» и «Севильей» хватило для плей-офф.

Ну, при домашнем суперсезоне успешное выступление в главном клубном турнире – уже традиция. Об этом – ниже.

ПСВ Хиддинка поскользнулся в 18-м матче, но зато выиграл Кубок чемпионов, а его игроки еще и взяли Евро

Как было в сезоне-1987/88 к моменту 17 матчей – те же 17 побед, но с разницей 68:13. В середине января 1988 года в 18-м матче ПСВ оступился – 2:2 с «Твенте», пропустив на 71-й минуте при счете 2:1. После чего тут же последовали 9:1 против «Ден Хага».

Тот сезон ПСВ закончил с 27 победами в 34 матчах, уступив два раза – «Фейеноорду» и «Гронингену». Тем не менее, разница мячей была впечатляющей – 117:28! Забивали за команду тогда 15 разных футболистов, Вим Кифт отгрузил 29, а 21 гол забил Рональд Куман – центральный защитник. Да-да, Куман с позиции центрдефа отгрузил 21 мяч, да еще и отдал 13 голевых передач – здорово помогло умение выполнять стандарты.

В том же сезоне ПСВ выиграл Кубок чемпионов – прошел «Галатасарай», «Рапид», «Бордо» и «Реал», а затем одолел в финале «Бенфику» по пенальти. Пятеро из этого состава – вместе с Куманом и Кифтом это Ханс ван Брекелен, Берри ван Арле и Гералд Ваненбург – поехали на Евро-1988 со сборной Нидерландов и выиграли его. Фактически эти пятеро и были главными триумфаторами сезона – победили в двух важнейших турнирах Европы среди клубов и сборных.

Интересен был весь тот ПСВ – сразу с четырьмя датчанами, впоследствии известным бельгийским тренером Эриком Геретсом, а еще – 19-летним Эриком Вискалом. У Вискала вышла неплохая, но не самая запоминающаяся карьера, но зато он добился любопытного достижения. В одном из матчей чемпионата Бельгии Вискал встал в ворота после удаления голкипера и отразил пенальти, а через несколько минут сам забил пенальти во вратарской форме и вытащил для своей команды ничью 1:1.

Тогда голландцы гремели в Европе. Сейчас у ПСВ шансов на победу в ЛЧ куда меньше (котируется 13-м из 16 команд в плей-офф, коэффициент 100.00), да и голландцы – далеко не фавориты Евро (оцениваются восьмыми – 17.00), но параллель все равно приятная.

ПСВ летит с опережением графика

Интересно, а сколько очков набирал лидер чемпионата Нидерландов после 17 туров в последние пять лет? У ПСВ сейчас 51, но не так уж и давно был похожий результат.

В прошлом сезоне первым шел «Фейеноорд» с 38, а у ПСВ было 35. В позапрошлом сам ПСВ набрал 40 и возглавлял таблицу. В сезоне-2020/21 было 41 у «Аякса» (у ПСВ – 37), до этого те же 41 у того же «Аякса» (у ПСВ – 31).

Но в сезоне-2018/19 ПСВ зашел практически вплотную к своему рекорду. После 17 туров он был в топе с «Аяксом» с одинаковой разницей мячей 60:8, при этом выиграл 16 матчей. Статистику портило только поражение от «Фейеноорда» в 14-м туре. Примечательно, кстати, что ПСВ тогда не стал чемпионом, но это был сезон «Аякса» с его памятным геройством в ЛЧ.

Сейчас с кандидатами на шикарный камбэк сложнее – слишком уж соперники отстают от сумасшедшего темпа ПСВ. Букмекеры, кажется, смирились с его чемпионством – 1.03. Или 8.20 на обратный исход.

* * *

Итак, когда ПСВ должен установить рекорд, выиграв в 18-м подряд матче? Начало выездной игры против «Утрехта» запланировано на 21 января в 14:15 по московскому времени.

Следующие два гостевых матча после этого – тоже сплошь интрига: кубковый против «Фейеноорда», а еще – против «Аякса» в лиге. Ровно через месяц ожидается домашняя игра против «Боруссии» уже в ЛЧ.

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Фото: IMAGO/Global Look Press

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