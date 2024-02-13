Какой тренер (ну, кроме Зидана) выигрывал ЛЧ с «Реалом»?
С сезона-1992/93 появилась известная нам Лига чемпионов – она сменила Кубок европейских чемпионов. С того момента турнир выиграли 13 разных клубов и множество известных тренеров.
А какой тренер брал ЛЧ с конкретным клубом? Отвечайте правильно на вопросы о нем и забирайте бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ для новых игроков.
Во-вторых, странно не знать великого Мэтта Басби, который, по сути, и сделал МЮ выдающимся клубом.
Приятно, что обо мне поётся в гимне)))