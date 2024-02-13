Какой тренер (ну, кроме Зидана) выигрывал ЛЧ с «Реалом»?

С сезона-1992/93 появилась известная нам Лига чемпионов – она сменила Кубок европейских чемпионов. С того момента турнир выиграли 13 разных клубов и множество известных тренеров.

А какой тренер брал ЛЧ с конкретным клубом? Отвечайте правильно на вопросы о нем и забирайте бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ для новых игроков.