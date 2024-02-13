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Какой тренер (ну, кроме Зидана) выигрывал ЛЧ с «Реалом»?

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С сезона-1992/93 появилась известная нам Лига чемпионов – она сменила Кубок европейских чемпионов. С того момента турнир выиграли 13 разных клубов и множество известных тренеров.

А какой тренер брал ЛЧ с конкретным клубом? Отвечайте правильно на вопросы о нем и забирайте бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ для новых игроков.

13 комментариев
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10 из 10. Легко и просто.
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Легчайшие 10/10. Разве что на Марселе просто тыкнул какого-то неизвестного мужика, просто потому что остальные точно не выигрывали.
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Отлично. Вы – чемпион. О вас, кстати, и поется в гимне ЛЧ
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Тест словно для "одарённых". Это какое-то издевательство над аудиторией спортса. Еще б сделали опрос - кто побеждал в ЛЧ начиная с 2020го года и на выбор 5 фотографий.
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Вопрос с МЮ рассмешил меня. Там кроме сафа никого и нет 😅(ну кроме 68года не знаю с каким тренером мю взял ушастого). Поистине великий тренер, эдакий Гвардиола для МЮ но только на очень долгий период.
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Тут все слишком просто было. Марсель немного подумал
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Ответ Эксперт Спортс
Вопрос с МЮ рассмешил меня. Там кроме сафа никого и нет 😅(ну кроме 68года не знаю с каким тренером мю взял ушастого). Поистине великий тренер, эдакий Гвардиола для МЮ но только на очень долгий период.
Во-первых, он тогда был не ушастый.
Во-вторых, странно не знать великого Мэтта Басби, который, по сути, и сделал МЮ выдающимся клубом.
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Такой байт на ставку)
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Слишком легко.
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Ответ Иван Лапин
Легчайшие 10/10. Разве что на Марселе просто тыкнул какого-то неизвестного мужика, просто потому что остальные точно не выигрывали.
просто потому что он выглядит старее остальных
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Пф, ошибок 10 десять сделал, но 10/10 😁 так что парни сильно не обольщайтесь )
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На Марселе наугад ткнул и попал. В остальном все очень просто.
Приятно, что обо мне поётся в гимне)))
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Ответ Эксперт Спортс
Вопрос с МЮ рассмешил меня. Там кроме сафа никого и нет 😅(ну кроме 68года не знаю с каким тренером мю взял ушастого). Поистине великий тренер, эдакий Гвардиола для МЮ но только на очень долгий период.
В 68-м с Мэттом Басби.
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