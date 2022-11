Сборные Бельгии и Канады говорят на нескольких языках (Лукаку вообще на 8). Почему они такие особые?

Матч под вывеской Бельгия – Канада – экзотика XXI века. Альфонсо Дэвис сыграет в нападении, бывший тренер женской сборной Новой Зеландии станет соперником Роберто Мартинесу, а первый же гол канадцев будет историческим – их единственный поход за мировым трофеем в 1986-м завершился с разницей мячей 0:5.

Помимо встречи команд, которым океаны мешают играть друг с другом чаще, чемпионат мира – это еще и возможность ближе познакомиться с их нациями. Матч на стадионе имени эмира Катара Ахмада бин Али – языковое дерби, ведь в обеих странах больше одного официального языка: три в Бельгии и два в Канаде.

Как Кевин де Брюйне общается с Эденом Азаром, почему несколько языков имеют статус официальных и кто из итальянцев топит за Канаду – уходим в прошлое, чтобы смотреть матч по-эстетски.

Три официальных языка в Бельгии – наследие войн и дипломатических игр. Кевин де Брюйне и Эден Азар как будто родились в разных странах

Независимость Бельгия обрела в 1830-м. Две отделившиеся от Объединенного королевства Нидерландов области – Фландрия, говорившая на фламандском (диалекте голландского), и Валлония, франкоязычная территория, – образовали новое государство. Причиной стало недовольство обеих своим положением при голландском короле Виллеме I, стремившемся к контролю над католической церковью в стране и введению единого официального языка – голландского, – на котором плохо говорили даже фламандцы. Крупнейшие империи Европы, в том числе Россия, гарантировали существование Бельгии на Лондонской конференции.

Виллем I был другого мнения и в 1831-м ввел в Бельгию войска, которые продвигались вглубь пока на выручку не пришла Франция. В 1839-м европейские страны снова сели за стол переговоров, подписав Лондонский договор, закрепивший независимость Бельгии, но уже с подписью Голландии. Таким образом, прямиком из английских кабинетов на карте Европы появилась новая страна, дав повод многим поколениям политиков называть Бельгию искусственным государством.

В первые годы ее существования единственным официальным языком был французский, на котором говорила вся аристократия. Лишь в 1898-м после серии протестов фламандский получил официальное признание, а во Фландрии появилась первая политическая партия.

Параллельно цвело мнение о том, что никакой Бельгии на самом деле нет. Особо популярным оно стало в Германии. Kогда в 1914-м во время Первой мировой войны немцы потребовали беспрепятственный проход для нападения на Францию, бельгийцам дали 12 часов на размышление. Получив отказ, германские войска вошли без спроса. В ответ, следуя обязательству поддерживать целостность Бельгии, Великобритания объявила войну немцам, чей канцлер Теобальд фон Бетман-Гольвег сокрушался: «Не могу поверить, что англичане объявили нам войну из-за клочка бумаги».

После поражения Германии в Первой мировой частью компенсации для Бельгии стал небольшой германоязычный регион Эйпен-Мальмеди в провинции Льеж. Так к фламандскому и французскому добавился еще и немецкий, став в 1970-м третьим официальным языком Бельгии. Сегодня на них говорят примерно 59%, 40% и 1% населения соответственно.

Вся страна поделена на три региона – Фландрия, Валлония и Брюссельский столичный регион – и три языковых сообщества: фламандское, французское и немецкоязычное. Брюссельский столичный регион относится одновременно к фламандскому и французскому.

В нынешнем сезоне бельгийской Про-Лиги двенадцать команд из Фландрии, четыре из Валлонии и две из Брюссельского столичного региона. За последние тридцать лет клуб из Валлонии лишь дважды выигрывал чемпионат. Оба раза отличился льежский «Стандард», что в целом отражает неравное экономическое положение двух регионов сегодня: валлонские провинции занимают пять из шести последних мест по ВВП на душу населения во всей Бельгии.

Таким образом, родной язык бельгийских футболистов часто зависит от того, в каком городе они провели свое детство и на каком языке говорили родители. Кевин де Брюйне, выросший в Генте, говорит на фламандском, франкофон Эден Азар из Валлонии на фламандском не говорит вообще, а Тибо Куртуа, сын валлона и фламандки, говорит на обоих. Ситуация в сборной осложняется тем, что ее главный тренер Роберто Мартинес, испанец, не знает ни одного из официальных языков Бельгии. Как же им удается общаться?

Бельгийские футболисты говорят на разных языках в зависимости от ситуации, гимн поют так же

В интервью изданию L’Équipe Эден Азар приоткрывал секреты коммуникации в национальной команде: «Когда тренер рядом, мы говорим на английском – так удобнее для всех. Между собой чаще на французском, потому что на нем неплохо говорят даже те, чей родной язык фламандский». А все потому, что язык Мольера обязателен для изучения во многих школах Фландрии, в то время как в Валлонии изучение голландского диалекта менее популярно. «Я жалею, что в свое время не учил фламандский», – разделяет скорбь многих, у кого иняз был по выбору, Азар.

Так что французский знает даже Кевин де Брюйне. Насколько хорошо, вы можете убедиться сами – ниже звезда «Манчестер Сити» соревнуется в знаниях с полиглотом Ромелу Лукаку, который говорит аж на восьми языках . Нападающий «Интера» справляется с переводом замысловатых выражений не хуже, чем с защитниками соперника, а французский Кевина хоть и не идеален, но достаточен, чтобы выразить общую мысль.

Интересно, что гимн Бельгии игроки поют по-разному. Оригинальный текст на французском был написан в августе 1830-го актером театра Александром Деше, посвятившим стихи бельгийским революционерам и погибшим два месяца спустя. В 1938-м появилась и фламандская версия, а позже и немецкая. Футболисты могут выбрать стихи на том языке, который знают лучше. А бельгийские фанаты и вовсе зачастую поддерживают команду на английском, скандируя Come on, Belgium!

Интервью дают на двух языках одновременно – держатся подальше от политики. Тренер-иностранец – спасение

Использование английского, который многие футболисты учат еще в школе, позволяет команде оставаться в стороне от вопроса бельгийского сепаратизма. По разным данным, до 40% населения поддерживает разделение страны на Фландрию и Валлонию.

«Цвета флага на щеках? Мне все равно. Никаких чувств к бельгийскому флагу я не испытываю», – заявил в 2013-м президент регионального парламента Фландрии после победы сборной Бельгии над Шотландией, которая вывела «красных дьяволов» на ЧМ-2014. А мэр Антверпена и член партии Новый фламандский альянс Бард де Вевер говорил, что поддерживает национальную сборную только потому, что в ней играют фламандские игроки.

Поговаривают, что в 1980-х в сборной даже существовали неофициальные квоты для футболистов из разных регионов, чтобы в команде сохранялся баланс. Валлоны и фламандцы ели за разными столами, а тренер обязан был владеть обоими языками. «Когда у вас тренер-фламандец, франкоговорящая пресса становится менее снисходительной и наоборот, – объяснял бывший исполнительный директор футбольной ассоциации страны Стивен Мартенс. – Сейчас в сборной нет кланов, все дружны друг с другом. Они пример единства для нашей страны».

Роберто Мартинес тоже улавливал, что в Бельгии не все так просто: «Мое преимущество в том, что я нейтрален. Мои решения продиктованы исключительно футбольными соображениями, потому что я не принадлежу ни к одной из бельгийских народностей».

Однако когда дело касается взаимодействий сборной с публикой, Королевская бельгийская футбольная ассоциация уделяет языку особое внимание. Перед тем же матчем против Шотландии в 2013-м параллельно давали интервью сразу два игрока: Томас Вермален делился мыслями на фламандском, а Аксель Витцель – на французском. «Мы намеренно организовываем интервью для фламандцев и валлонов отдельно», – подтверждал догадки пресс-атташе федерации.

Две трети игроков в заявке сборной Бельгии к ЧМ-2022 выросли на территории Фландрии, что могло бы дать повод жителям Валлонии говорить о несправедливости. Тем не менее футболисты не подают повода для спекуляций. Валлонец Эден Азар, понимая важность демонстрации единства, был ясен: «В сборной я играю с моими бельгийскими коллегами, а не с фламандскими».

К Бельгии еще вернемся, а пока об истоках языкового многообразия ее соперника по стартовому матчу группы F.

Два официальных языка в Канаде – привет из колониального прошлого. Англичане были проворнее, Франция ушла ради Гваделупы, но потомки задержались на 250 лет

С наступлением XVI века Англия и Франция вступили в соперничество в вопросе освоения территорий Северной Америки. Какое-то время их экспедиции, торговля с коренными народами и строительство поселений происходили без столкновений.

Постепенно прибывали все новые переселенцы, в основном фермеры, а естественный прирост французского населения на территории Нового Света на 30% превышал показатели в самой Франции. Историки объясняли аномальную репродуктивность иммигрантов более здоровой диетой, включавшей больше мяса, рыбы, чистой воды и лучшие погодные условия для хранения еды.

К началу 1700-х иммиграция из Франции приостановилась, а из Великобритании продолжалась так, что уже в 1750-м население англоязычных колоний превышало франкоязычные в соотношении 10 к 1. Интересы двух империй стали пересекаться, а строительство французских фортов близ границ территорий, которые британцы считали своими, вылилось в военное противостояние, ставшее частью Семилетней войны.

Французский писатель Вольтер, как и свойственно интеллигенции, искал смыслы: «Эти нации воют за несколько акров снега и тратят на войну больше, чем стоит вся Канада». Конфликт завершился через 8 лет Парижским миром, по итогам которого Франция уступила свои территории в Канаде англичанам в обмен на Гваделупу, дававшую стабильный доход от продажи сахара. Французские поселенцы, оставшиеся под британской властью, чувствовали себя преданными, но деваться было некуда – билет с багажом на корабль до Франции в 1763-м был роскошью, доступной не каждому.

Территории, которые достались англичанам от французов, в большинстве своем соединились в провинцию Квебек. А в 1867-м она и еще три англоязычные провинции образовали конфедерацию под единым флагом и названием Канадский доминион или просто Канада, которая позже объединила все земли к северу от США от Атлантического до Тихого океанов.

Французский в Канаде борется за жизнь. Bonjour-hi почти запретили, но в сборной все друзья

С тех пор большая часть франкоязычного населения Канады проживает на территории провинции Квебек, крупнейшие города которой – Монреаль и Квебек-Сити – известны всем любителям хоккея. В 1969-м за английским и французским одновременно закрепился статус официальных. Федеральные органы власти обязаны предоставлять услуги на обоих языках. Региональные тоже, если в этом есть необходимость. За Квебеком закреплено определенное количество мест в парламенте и сенате Канады. Английский является родным для примерно 75% населения страны, французский – для 21%.

При переезде границы провинции Квебек названия улиц, надписи на автомобильных знаках и реклама меняются на французский.

Embed from Getty Images

Для студентов есть несколько вариантов полностью франкоязычных университетов, а устроиться на работу без базового знания французского почти невозможно. Кстати, все кандидаты в премьер-министры Канады обязаны говорить на обоих языках, и если у них это получается плохо, падение рейтингов гарантировано. Сами же жители нередко воспринимают себя ущемленными в правах по сравнению с англоязычной Канадой, поэтому в Квебеке, также как и в Бельгии, популярны политики, призывающие к независимости.

Иногда они заходят далеко. Несколько лет назад правительство франкоязычной провинции предложило запретить популярное обращение Bonjour-hi, которое используется для приветствия, когда вы не уверены, на каком языке говорит собеседник. Волна критики вынудила отозвать идею. Вскоре провинция снова оказалась в новостях. Гражданке Франции, получившей докторскую степень в Квебеке было отказало в ПМЖ из-за неспособности подтвердить знание французского (да!). Оказалось, чиновникам не понравилось, что одна из глав ее диссертации по молекулярной биологии была на английском. Поднявшаяся шумиха изменила решение властей.

Доминирование английского языка распространяется и на сборную Канады (или «красных», как называют команду местные СМИ), но футболисты, родившиеся на территории Квебека, не испытывают сложностей. Полузащитник сборной и играющего в MLS «Монреаля» Самюэль Пьетт, франкофон, свободно говорит и по-английски, так как учил его в школе: «Когда я дорос до уровня национальной сборной, нужно было говорить на английском, чтобы понимать тренера, других игроков и иметь друзей в команде».

На время ЧМ Бельгия объединяется. Канада будет искать болельщиков – неизвестно, сколько их, но итальянцы в Торонто точно будут за «красных».

Для обеих стран этот чемпионат мира станет возможностью сплотить нацию вокруг команды, ведь Бельгия и Канада – дом для миллионов иммигрантов со всего мира, в том числе тех, чей родной язык не входит в число официальных.

«Когда мы играем, думаем лишь о том, чтобы сотворить историю для Бельгии. Как «красный дьявол» становишься послом 11 миллионов человек, демонстрируя многообразие культур в составе нации, чья совместная работа приносит большие плоды, – рассказывал о миссии команды Роберто Мартинес. – Если у вас есть общая цель и одно название, многообразие становится преимуществом».

Крупные футбольные турниры действительно магически влияют на бельгийцев. Во время игр флаги Фландрии и Валлонии в общественных местах уступают место флагу Бельгии. Во время ЧМ-1986 социологи отмечали скачок количества фламандцев, готовых назвать себя бельгийцами. А после ЧМ-2018 встречать бронзовых призеров на площади Гран Плас в Брюсселе, по ощущениям, вышли все 11 млн жителей страны.

«Бельгия – страна, состоящая из трех частей, каждая говорит на своем языке и имеет сложную политическую структуру, но когда «красные дьяволы» играют на большом турнире, Бельгия объединяется как никогда, – отмечал нынешний исполнительный директор бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт. – Наша сборная состоит из игроков, говорящих на фламандском и французском и представляющих разные этнические группы, но это даже не обсуждается в команде. Эти футболисты – зеркало общества и отличный пример единства для наших фанатов».

Тема сплоченности вокруг сборной формируется и вокруг Канады. Интерес к большим футбольным турнирам в стране всегда был ощутимым – например, ЧМ-2018 в России смотрели 37% процентов населения. Однако в отсутствие своей сборной симпатии фанатов разделялись между десятками команд в зависимости от страны происхождения самих болельщиков или их родителей, ведь подавляющее большинство канадцев – иммигранты или их потомки.

Теперь, когда на турнире играет Канада, ожидается всплеск внимания к национальной команде, которая постепенно заслуживает доверие болельщиков. Еще в 2012-м болеть за «красных» было занятием для мазохистов – поражение от Гондураса со счетом 1:8 вошло в учебники истории. Однако на домашних играх отборочного турнира к ЧМ-2022 на стадионе несколько раз был аншлаг, а фанаты буквально учились поддерживать команду – на сидениях лежали листочки с текстом «Поднять флаг, когда игроки выходят на поле. Опустить во время гимнов. Поднять и держать до стартового свистка».

Футболисты не подвели – еще пара вот таких голов от Альфонсо Дэвиса, и за популярность хоккея можно будет переживать.

По случаю ЧМ к привлечению новых фанатов подключили тех, кто имеет авторитет. Себастьян Джовинко, бывший игрок «Ювентуса» и «Торонто», который привел канадский клуб к победе в MLS в 2017-м, появился в итальянском кафе в районе «Маленькая Италия» в Торонто и призвал болеть за «красных». «Мы должны поддержать Канаду, – обратился к итальянским соотечественникам Джовинко. – Моя дочь родилась здесь, я сам в этой стране уже 7 лет и сейчас подаю заявление на гражданство. Я канадец. Я тут счастлив, и это самое главное».

Происхождение игроков сборной сыграет важную роль в объединении пестрого населения Канады вокруг команды. Альфонсо Дэвис – сын иммигрантов из Либерии, родители нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида из Гаити, полузащитник Исмаэль Коне из «Монреаля» родился в Кот-д’Ивуаре, его одноклубник Самюэль Пьетт – в Квебеке, а другие футболисты – в англоязычных провинциях Канады. Бывший игрок сборной Патрис Бернье, поигравший за «Кайзерслаутерн», точно подмечал: «В этом вся Канада. Люди будут следить за сборной и говорить: «Ничего себе, эта команда действительно похожа на нас».

На тренировках канадские игроки называют друг друга братьями, а главный тренер Джон Хердман верит, что сборная станет для нации чем-то особенным: «Эти ребята на пути к тому, чтобы изменить страну навсегда. Играть на ЧМ – не просто возможность, это привилегия. В мире не так много стран, которые могут ее дать. Канада станет настоящей футбольной нацией, а они будут теми, кто приведет ее к этому».

Кажется, интерес к обеим сборным будет действительно высок. Для золотого поколения Бельгии этот турнир – последний шанс подарить нации улыбку, и можно не сомневаться, что даже самые отъявленные сепаратисты тайком включат трансляцию. А владелец магазина футбольных товаров Soccer World в канадском Сааниче (провинция Британская Колумбия) все видит сам: «В этом году мы заказали больше товаров с символикой канадской сборной, чем когда-либо за 25 лет».

Come on, Belgium! Let’s go, Canada!

Подписывайтесь на блог – его автор выучил иняз, чтобы рассказать вам самые интересные футбольные истории.

Фото: REUTERS/Johanna Geron; Gettyimages.ru/ Dean Mouhtaropoulos, Vaughn Ridley / Stringer, Jasper Juinen / Stringer, ANDREJ IVANOV / Contributor ; globallookpress.com/IMAGO/MATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRA, Jason Franson/Keystone Press Agency; en.wikipedia.org