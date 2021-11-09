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Сборные Бельгии и Канады говорят на нескольких языках (Лукаку вообще на 8). Почему они такие особые?

Роберто Мартинес Роберто Мартинес
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Эден Азар Эден Азар
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
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Матч под вывеской Бельгия – Канада – экзотика XXI века. Альфонсо Дэвис сыграет в нападении, бывший тренер женской сборной Новой Зеландии станет соперником Роберто Мартинесу, а первый же гол канадцев будет историческим – их единственный поход за мировым трофеем в 1986-м завершился с разницей мячей 0:5. 

Помимо встречи команд, которым океаны мешают играть друг с другом чаще, чемпионат мира – это еще и возможность ближе познакомиться с их нациями. Матч на стадионе имени эмира Катара Ахмада бин Али – языковое дерби, ведь в обеих странах больше одного официального языка: три в Бельгии и два в Канаде. 

Как Кевин де Брюйне общается с Эденом Азаром, почему несколько языков имеют статус официальных и кто из итальянцев топит за Канаду – уходим в прошлое, чтобы смотреть матч по-эстетски.

Три официальных языка в Бельгии – наследие войн и дипломатических игр. Кевин де Брюйне и Эден Азар как будто родились в разных странах

Независимость Бельгия обрела в 1830-м. Две отделившиеся от Объединенного королевства Нидерландов области – Фландрия, говорившая на фламандском (диалекте голландского), и Валлония, франкоязычная территория, – образовали новое государство. Причиной стало недовольство обеих своим положением при голландском короле Виллеме I, стремившемся к контролю над католической церковью в стране и введению единого официального языка – голландского, – на котором плохо говорили даже фламандцы. Крупнейшие империи Европы, в том числе Россия, гарантировали существование Бельгии на Лондонской конференции. 

Виллем I был другого мнения и в 1831-м ввел в Бельгию войска, которые продвигались вглубь пока на выручку не пришла Франция. В 1839-м европейские страны снова сели за стол переговоров, подписав Лондонский договор, закрепивший независимость Бельгии, но уже с подписью Голландии. Таким образом, прямиком из английских кабинетов на карте Европы появилась новая страна, дав повод многим поколениям политиков называть Бельгию искусственным государством.

В первые годы ее существования единственным официальным языком был французский, на котором говорила вся аристократия. Лишь в 1898-м после серии протестов фламандский получил официальное признание, а во Фландрии появилась первая политическая партия. 

Параллельно цвело мнение о том, что никакой Бельгии на самом деле нет. Особо популярным оно стало в Германии. Kогда в 1914-м во время Первой мировой войны немцы потребовали беспрепятственный проход для нападения на Францию, бельгийцам дали 12 часов на размышление. Получив отказ, германские войска вошли без спроса. В ответ, следуя обязательству поддерживать целостность Бельгии, Великобритания объявила войну немцам, чей канцлер Теобальд фон Бетман-Гольвег сокрушался: «Не могу поверить, что англичане объявили нам войну из-за клочка бумаги». 

После поражения Германии в Первой мировой частью компенсации для Бельгии стал небольшой германоязычный регион Эйпен-Мальмеди в провинции Льеж. Так к фламандскому и французскому добавился еще и немецкий, став в 1970-м третьим официальным языком Бельгии. Сегодня на них говорят примерно 59%, 40% и 1% населения соответственно.

Вся страна поделена на три региона – Фландрия, Валлония и Брюссельский столичный регион – и три языковых сообщества: фламандское, французское и немецкоязычное. Брюссельский столичный регион относится одновременно к фламандскому и французскому.

В нынешнем сезоне бельгийской Про-Лиги двенадцать команд из Фландрии, четыре из Валлонии и две из Брюссельского столичного региона. За последние тридцать лет клуб из Валлонии лишь дважды выигрывал чемпионат. Оба раза отличился льежский «Стандард», что в целом отражает неравное экономическое положение двух регионов сегодня: валлонские провинции занимают пять из шести последних мест по ВВП на душу населения во всей Бельгии.

Таким образом, родной язык бельгийских футболистов часто зависит от того, в каком городе они провели свое детство и на каком языке говорили родители. Кевин де Брюйне, выросший в Генте, говорит на фламандском, франкофон Эден Азар из Валлонии на фламандском не говорит вообще, а Тибо Куртуа, сын валлона и фламандки, говорит на обоих. Ситуация в сборной осложняется тем, что ее главный тренер Роберто Мартинес, испанец, не знает ни одного из официальных языков Бельгии. Как же им удается общаться?

Бельгийские футболисты говорят на разных языках в зависимости от ситуации, гимн поют так же

В интервью изданию L’Équipe Эден Азар приоткрывал секреты коммуникации в национальной команде: «Когда тренер рядом, мы говорим на английском – так удобнее для всех. Между собой чаще на французском, потому что на нем неплохо говорят даже те, чей родной язык фламандский». А все потому, что язык Мольера обязателен для изучения во многих школах Фландрии, в то время как в Валлонии изучение голландского диалекта менее популярно. «Я жалею, что в свое время не учил фламандский», – разделяет скорбь многих, у кого иняз был по выбору, Азар.

Так что французский знает даже Кевин де Брюйне. Насколько хорошо, вы можете убедиться сами – ниже звезда «Манчестер Сити» соревнуется в знаниях с полиглотом Ромелу Лукаку, который говорит аж на восьми языках. Нападающий «Интера» справляется с переводом замысловатых выражений не хуже, чем с защитниками соперника, а французский Кевина хоть и не идеален, но достаточен, чтобы выразить общую мысль.

Интересно, что гимн Бельгии игроки поют по-разному. Оригинальный текст на французском был написан в августе 1830-го актером театра Александром Деше, посвятившим стихи бельгийским революционерам и погибшим два месяца спустя. В 1938-м появилась и фламандская версия, а позже и немецкая. Футболисты могут выбрать стихи на том языке, который знают лучше. А бельгийские фанаты и вовсе зачастую поддерживают команду на английском, скандируя Come on, Belgium!

Интервью дают на двух языках одновременно – держатся подальше от политики. Тренер-иностранец – спасение

Использование английского, который многие футболисты учат еще в школе, позволяет команде оставаться в стороне от вопроса бельгийского сепаратизма. По разным данным, до 40% населения поддерживает разделение страны на Фландрию и Валлонию. 

«Цвета флага на щеках? Мне все равно. Никаких чувств к бельгийскому флагу я не испытываю», – заявил в 2013-м президент регионального парламента Фландрии после победы сборной Бельгии над Шотландией, которая вывела «красных дьяволов» на ЧМ-2014. А мэр Антверпена и член партии Новый фламандский альянс Бард де Вевер говорил, что поддерживает национальную сборную только потому, что в ней играют фламандские игроки.

Поговаривают, что в 1980-х в сборной даже существовали неофициальные квоты для футболистов из разных регионов, чтобы в команде сохранялся баланс. Валлоны и фламандцы ели за разными столами, а тренер обязан был владеть обоими языками. «Когда у вас тренер-фламандец, франкоговорящая пресса становится менее снисходительной и наоборот, – объяснял бывший исполнительный директор футбольной ассоциации страны Стивен Мартенс. – Сейчас в сборной нет кланов, все дружны друг с другом. Они пример единства для нашей страны». 

Роберто Мартинес тоже улавливал, что в Бельгии не все так просто: «Мое преимущество в том, что я нейтрален. Мои решения продиктованы исключительно футбольными соображениями, потому что я не принадлежу ни к одной из бельгийских народностей».

Однако когда дело касается взаимодействий сборной с публикой, Королевская бельгийская футбольная ассоциация уделяет языку особое внимание. Перед тем же матчем против Шотландии в 2013-м параллельно давали интервью сразу два игрока: Томас Вермален делился мыслями на фламандском, а Аксель Витцель – на французском. «Мы намеренно организовываем интервью для фламандцев и валлонов отдельно», – подтверждал догадки пресс-атташе федерации.

Две трети игроков в заявке сборной Бельгии к ЧМ-2022 выросли на территории Фландрии, что могло бы дать повод жителям Валлонии говорить о несправедливости. Тем не менее футболисты не подают повода для спекуляций. Валлонец Эден Азар, понимая важность демонстрации единства, был ясен: «В сборной я играю с моими бельгийскими коллегами, а не с фламандскими».

К Бельгии еще вернемся, а пока об истоках языкового многообразия ее соперника по стартовому матчу группы F.

Два официальных языка в Канаде – привет из колониального прошлого. Англичане были проворнее, Франция ушла ради Гваделупы, но потомки задержались на 250 лет

С наступлением XVI века Англия и Франция вступили в соперничество в вопросе освоения территорий Северной Америки. Какое-то время их экспедиции, торговля с коренными народами и строительство поселений происходили без столкновений.

Постепенно прибывали все новые переселенцы, в основном фермеры, а естественный прирост французского населения на территории Нового Света на 30% превышал показатели в самой Франции. Историки объясняли аномальную репродуктивность иммигрантов более здоровой диетой, включавшей больше мяса, рыбы, чистой воды и лучшие погодные условия для хранения еды. 

К началу 1700-х иммиграция из Франции приостановилась, а из Великобритании продолжалась так, что уже в 1750-м население англоязычных колоний превышало франкоязычные в соотношении 10 к 1. Интересы двух империй стали пересекаться, а строительство французских фортов близ границ территорий, которые британцы считали своими, вылилось в военное противостояние, ставшее частью Семилетней войны. 

Французский писатель Вольтер, как и свойственно интеллигенции, искал смыслы: «Эти нации воют за несколько акров снега и тратят на войну больше, чем стоит вся Канада». Конфликт завершился через 8 лет Парижским миром, по итогам которого Франция уступила свои территории в Канаде англичанам в обмен на Гваделупу, дававшую стабильный доход от продажи сахара. Французские поселенцы, оставшиеся под британской властью, чувствовали себя преданными, но деваться было некуда – билет с багажом на корабль до Франции в 1763-м был роскошью, доступной не каждому.

Территории, которые достались англичанам от французов, в большинстве своем соединились в провинцию Квебек. А в 1867-м она и еще три англоязычные провинции образовали конфедерацию под единым флагом и названием Канадский доминион или просто Канада, которая позже объединила все земли к северу от США от Атлантического до Тихого океанов.

Французский в Канаде борется за жизнь. Bonjour-hi почти запретили, но в сборной все друзья

С тех пор большая часть франкоязычного населения Канады проживает на территории провинции Квебек, крупнейшие города которой – Монреаль и Квебек-Сити – известны всем любителям хоккея. В 1969-м за английским и французским одновременно закрепился статус официальных. Федеральные органы власти обязаны предоставлять услуги на обоих языках. Региональные тоже, если в этом есть необходимость. За Квебеком закреплено определенное количество мест в парламенте и сенате Канады. Английский является родным для примерно 75% населения страны, французский – для 21%.

При переезде границы провинции Квебек названия улиц, надписи на автомобильных знаках и реклама меняются на французский.

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Для студентов есть несколько вариантов полностью франкоязычных университетов, а устроиться на работу без базового знания французского почти невозможно. Кстати, все кандидаты в премьер-министры Канады обязаны говорить на обоих языках, и если у них это получается плохо, падение рейтингов гарантировано. Сами же жители нередко воспринимают себя ущемленными в правах по сравнению с англоязычной Канадой, поэтому в Квебеке, также как и в Бельгии, популярны политики, призывающие к независимости. 

Иногда они заходят далеко. Несколько лет назад правительство франкоязычной провинции предложило запретить популярное обращение Bonjour-hi, которое используется для приветствия, когда вы не уверены, на каком языке говорит собеседник. Волна критики вынудила отозвать идею. Вскоре провинция снова оказалась в новостях. Гражданке Франции, получившей докторскую степень в Квебеке было отказало в ПМЖ из-за неспособности подтвердить знание французского (да!). Оказалось, чиновникам не понравилось, что одна из глав ее диссертации по молекулярной биологии была на английском. Поднявшаяся шумиха изменила решение властей.

Доминирование английского языка распространяется и на сборную Канады (или «красных», как называют команду местные СМИ), но футболисты, родившиеся на территории Квебека, не испытывают сложностей. Полузащитник сборной и играющего в MLS «Монреаля» Самюэль Пьетт, франкофон, свободно говорит и по-английски, так как учил его в школе: «Когда я дорос до уровня национальной сборной, нужно было говорить на английском, чтобы понимать тренера, других игроков и иметь друзей в команде».

На время ЧМ Бельгия объединяется. Канада будет искать болельщиков – неизвестно, сколько их, но итальянцы в Торонто точно будут за «красных».

Для обеих стран этот чемпионат мира станет возможностью сплотить нацию вокруг команды, ведь Бельгия и Канада – дом для миллионов иммигрантов со всего мира, в том числе тех, чей родной язык не входит в число официальных.

«Когда мы играем, думаем лишь о том, чтобы сотворить историю для Бельгии. Как «красный дьявол»  становишься послом 11 миллионов человек, демонстрируя многообразие культур в составе нации, чья совместная работа приносит большие плоды, – рассказывал о миссии команды Роберто Мартинес. – Если у вас есть общая цель и одно название, многообразие становится преимуществом».

Крупные футбольные турниры действительно магически влияют на бельгийцев. Во время игр флаги Фландрии и Валлонии в общественных местах уступают место флагу Бельгии. Во время ЧМ-1986 социологи отмечали скачок количества фламандцев, готовых назвать себя бельгийцами. А после ЧМ-2018 встречать бронзовых призеров на площади Гран Плас в Брюсселе, по ощущениям, вышли все 11 млн жителей страны.

«Бельгия – страна, состоящая из трех частей, каждая говорит на своем языке и имеет сложную политическую структуру, но когда «красные дьяволы» играют на большом турнире, Бельгия объединяется как никогда, – отмечал нынешний исполнительный директор бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт. – Наша сборная состоит из игроков, говорящих на фламандском и французском и представляющих разные этнические группы, но это даже не обсуждается в команде. Эти футболисты – зеркало общества и отличный пример единства для наших фанатов».

Тема сплоченности вокруг сборной формируется и вокруг Канады. Интерес к большим футбольным турнирам в стране всегда был ощутимым – например, ЧМ-2018 в России смотрели 37% процентов населения. Однако в отсутствие своей сборной симпатии фанатов разделялись между десятками команд в зависимости от страны происхождения самих болельщиков или их родителей, ведь подавляющее большинство канадцев – иммигранты или их потомки. 

Теперь, когда на турнире играет Канада, ожидается всплеск внимания к национальной команде, которая постепенно заслуживает доверие болельщиков. Еще в 2012-м болеть за «красных» было занятием для мазохистов – поражение от Гондураса со счетом 1:8 вошло в учебники истории. Однако на домашних играх отборочного турнира к ЧМ-2022 на стадионе несколько раз был аншлаг, а фанаты буквально учились поддерживать команду – на сидениях лежали листочки с текстом «Поднять флаг, когда игроки выходят на поле. Опустить во время гимнов. Поднять и держать до стартового свистка». 

Футболисты не подвели – еще пара вот таких голов от Альфонсо Дэвиса, и за популярность хоккея можно будет переживать.

По случаю ЧМ к привлечению новых фанатов подключили тех, кто имеет авторитет. Себастьян Джовинко, бывший игрок «Ювентуса» и «Торонто», который привел канадский клуб к победе в MLS в 2017-м, появился в итальянском кафе в районе «Маленькая Италия» в Торонто и призвал болеть за «красных». «Мы должны поддержать Канаду, – обратился к итальянским соотечественникам Джовинко. – Моя дочь родилась здесь, я сам в этой стране уже 7 лет и сейчас подаю заявление на гражданство. Я канадец. Я тут счастлив, и это самое главное». 

Происхождение игроков сборной сыграет важную роль в объединении пестрого населения Канады вокруг команды. Альфонсо Дэвис – сын иммигрантов из Либерии, родители нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида из Гаити, полузащитник Исмаэль Коне из «Монреаля» родился в Кот-д’Ивуаре, его одноклубник Самюэль Пьетт – в Квебеке, а другие футболисты – в англоязычных провинциях Канады. Бывший игрок сборной Патрис Бернье, поигравший за «Кайзерслаутерн», точно подмечал: «В этом вся Канада. Люди будут следить за сборной и говорить: «Ничего себе, эта команда действительно похожа на нас».

На тренировках канадские игроки называют друг друга братьями, а главный тренер Джон Хердман верит, что сборная станет для нации чем-то особенным: «Эти ребята на пути к тому, чтобы изменить страну навсегда. Играть на ЧМ – не просто возможность, это привилегия. В мире не так много стран, которые могут ее дать. Канада станет настоящей футбольной нацией, а они будут теми, кто приведет ее к этому».

Кажется, интерес к обеим сборным будет действительно высок. Для золотого поколения Бельгии этот турнир – последний шанс подарить нации улыбку, и можно не сомневаться, что даже самые отъявленные сепаратисты тайком включат трансляцию. А владелец магазина футбольных товаров Soccer World в канадском Сааниче (провинция Британская Колумбия) все видит сам: «В этом году мы заказали больше товаров с символикой канадской сборной, чем когда-либо за 25 лет». 

Come on, Belgium! Let’s go, Canada!

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Фото: REUTERS/Johanna Geron; Gettyimages.ru/ Dean Mouhtaropoulos, Vaughn Ridley / Stringer, Jasper Juinen / Stringer, ANDREJ IVANOV / Contributor ; globallookpress.com/IMAGO/MATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRA, Jason Franson/Keystone Press Agency; en.wikipedia.org

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