Пеп Гвардиола влияет на игру «Селтикс». Их дружба с Маззуллой – полноценное сотрудничество тренеров

Неожиданный помощник.

Даже после чемпионского титула мы до конца так и не сформируем мнение о том, кто такой Джо Маззулла и насколько он хорош как тренер. Это не какая-то робость (еще не хватало, чтобы комментаторы баскетбольной ветки Sports стеснялись высказывать свое мнение), просто объективных причин хватает.

В прошлом году Маззуллу жесточайше критиковали за баскетбол с обилием трехочковых, в этом он подкорректировал почерк, но вскрылась другая проблема – слабая игра в концовках, даже в победных матчах.

Огромная доля успеха «Селтикс» причитается на долю Дрю Холидэя (я бы вообще наплевал на все условности и отдал ему титул MVP финала). Заслуга Маззуллы в имплантации Холидэя в команду, безусловно, тоже есть. Но все же куда больше видна недальновидность «Бакс», законопативших игрока в «Портленд», в надежде на то, что он так и останется в Западной конференции. И хваткость президента «Селтикс» Брэда Стивенса, который сработал молниеносно и увел разыгрывающего из-под носа у «Майами» и других претендентов.

Ну и самое очевидное. Нельзя делать окончательные выводы о квалификации Маззуллы на основании пути «Селтикс» в плей-офф. Именно в играх на вылет проявляется настоящее тренерское мастерство: умение внедрять комбинации, которые весь сезон берег под плей-офф, адаптироваться к неожиданным розыгрышам соперника, выуживать с самого дальнего конца скамейки человека, который неожиданно решит исход конкретного матча. Маззулла все это честно делал, конкретно к нему претензий ровно ноль. Но оценить в полной мере объем его работы и умений не представляется возможным – слишком ограничен был игровой ресурс каждого из соперников «Селтикс».

И все же Джо – интересный специалист с универсальным подходом.

Маззулла находится в постоянном поиске вдохновения

Сфера изысканий не имеет значения.

«Наш тренер – большой фанат UFC. Он показывал нам поединки с близкими концовками, где один из бойцов уже должен вот-вот выиграть, но затем расслабляется и упускает победу.

Очень наглядный пример того, насколько легко ты можешь дать сопернику шанс вернуться в игру. И Джо переносит это на баскетбол. Чем вероятнее кажется поражение соперника, тем он ближе к спасению», – рассказывает форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум.

Смешанными единоборствами практики Маззуллы не ограничиваются.

«У него уникальный подход к игре. Всегда в запасе удивительные примеры, помогающие понять эмоциональное состояние, в котором нужно пребывать для победы. Чаще такой настрой даже важнее каких-то технических деталей. Джо показывает нам отрезки футбольных матчей или видеоряд из документальных фильмов про касаток, где рассказывается, как они добывают пищу и охотятся. Кажется, что тут нет ничего общего с баскетболом, но благодаря этим фильмам у тебя создается ассоциативный ряд, который в самый важный момент помогает тебе настроиться на нужный лад», – подтверждает слова Тейтума одноклубник Сэм Хаузер.

Одним просмотром дело не ограничивается. Перед началом финальной серии в Бостон пожаловал один из самых выдающихся тренеров современности – Пеп Гвардиола. Наставник футбольного «Манчестер Сити» приехал поддержать приятеля и оценить его работу.

Когда Маззуллу спросили о его отношениях с Гвардиолой, он ответил: «Мы знаем друг друга чуть больше полутора лет. Я всегда восхищался им и хотел узнать лучше. Мне всегда импонировала его манера поведения, как он общается со своими игроками. Я внимательно изучаю игру «Сити» и работу Пепа. Считаю его лучшим тренером на любом уровне, вне зависимости от вида спорта. Он оказывает огромное влияние на меня».

В подтверждение слов Маззуллы и как доказательство того, что обучение происходит не только дистанционно, служит его февральский вояж в Англию. Пока игроки куражились на Матче звезд, Джо махнул в не самый живописный Манчестер, чтобы лично взглянуть на «кухню» Гвардиолы (все самое интересное начинается на 5:47).

Маззуллу пригласили на тренировку, где камера ухватила момент оживленного общения тренера «Селтикс» с голландским защитником Натаном Аке. Выбор надо сказать, далеко не случайный.

Маззулла не скрывает, что конкретно он заимствует у Гвардиолы. И это видно в игре «Бостона»

Аке номинально играет на позиции центрального или крайнего защитника, но в действительности его полномочия гораздо шире. «Сити» часто прессингует соперника большими силами, и в таких ситуациях Аке смещается в центральный круг и начинает исполнять функции опорного полузащитника. Это давняя придумка Пепа, которую он оттачивал, еще когда за «Сити» играл Александр Зинченко. Со временем смещение крайних защитников в центр стало одним из главных трендов в мировом футболе и кардинальным образом преобразило позицию (технически оснащенный краек с пасом и видением поля сегодня стоит не меньше, чем элитный форвард).

Футбол без четкой привязки к позиции далеко не ноу-хау Пепа – подмигните «тотальному футболу» сборной Голландии – но именно «лысый шарлатан» вывел на новый уровень, адаптировав заветы великого тренера голландской сборной и «Барселоны» Ринуса Михелса под современные реалии. И тут вы скажете: «Завязывай козырять знанием заморских фамилий. Что там по «Бостону»?».

А тут нечего объяснять. Все рассказывает сам Маззулла.

«Для меня главное сходство между футболом и баскетболом – в контратаке. Переход из обороны в нападение происходит настолько быстро, что фактически нейтрализует оба этих понятия. Вы можете быть в нападении, а через две секунды уже в защите. Это процесс постоянного движения. Для меня, независимо от вида спорта, это может быть лакросс, футбол или баскетбол – это главный принцип. Главное не позиция, а то, как вы оптимизируете пространство, как создаете ситуации, когда ваш игрок выходит один на один с воротами. Как вы распознаете слабые места в обороне и как используете преимущество при подаче угловых. В баскетболе это применимо к сведению игры один в один, быстрым отрывам, сменам каждого на каждого», – поясняет Маззулла.

Его слова подтверждают и игроки.

«Стиль Пепа – вовлекать в игру всех, кто находится на площадке, давать каждому коснуться мяча. Джо регулярно показывает нам ролики с владениями, где игроки заставляют мяч ходить по площадке. Когда мяч движется, действия становятся более непредсказуемыми, это уже больше похоже на розыгрыш, на импровизацию, а не на комбинацию. В таких ситуациях соперник часто не знает, чего ожидать. Джо прививает нам схожие ценности. И когда у нас получается, именно тогда мы играем лучшим образом», – говорит Эл Хорфорд.

Чтобы понять эти черты в игре «Селтикс», не нужен какой-то глубокий анализ. «Бостон» довел универсализм до абсурда. Вот лишь некоторые тезисы:

• Самый маленький игрок старта Деррик Уайт – лидер команды по числу блок-шотов в этом плей-офф (22, по среднему значению уступает только выходящему со скамьи Порзингису).

• На пару с Холидэем (номинальный разыгрывающий, который по необходимости отвечает за опеку центровых, например, Эмбиида в регулярке или Майлза Тернера в финале Востока) исполняет в обороне такое, что даже у уважаемого нами автора канала «Awful Coaching» от восторга начинаются предродовые схватки.

• При наличии двух таких защитников а старте – кто отвечает за розыгрыш? Лучший снайпер команды (25 очков) и по совместительству лучший подбирающий (10 подборов) – Джейсон Тейтум.

• А что делает еще один звездный игрок команды, которому с его 300-миллионным контрактом по статусу вроде как положено играть «на чистых мячах»? Отпахивает в защите так, что даже Гэри Пэйтону не зазорно хмыкнуть и сказать: «Мой пацан».

• И все это завершает центровой-снайпер Эл Хорфорд – в этой абсурдной стартовой пятерке именно он лидирует по доле трехочковых (70% от всех бросков в плей-офф, у Тейтума, для сравнения, только 38%).

Маззулла, как и Пеп, любит давать игрокам пространство для импровизации – лучшая из которых, как известно, заранее отрепетированная. Одно из любимых упражнений Маззуллы на тренировках – двусторонка со случайными составами без разделения на позиции и обязанности. Он просто отдает мяч одной из команд, предоставляя им самим решать, как атаковать и как защищаться.

«Моя любимая часть работы – смотреть на нее с художественной точки зрения, – представляет свой взгляд на вещи Маззулла. – Это дает ребятам представление о том, что в этой игре так много возможностей. Она словно показывает тебе их сама и говорит – давайте их рассмотрим».

В такую философию абсолютно естественно вписывается и еще одна деталь, за которую Маззуллу часто критикуют. Речь, конечно же, о тайм-аутах.

«Я думаю, что футбольные тренеры – лучшие учителя, потому что, как только игра начинается, вы уже не можете взять тайм-аут и внести корректировки. Возможность создать систему, в которой ваши ребята могут действовать в зависимости от повышения и снижения интенсивности игры, очень важна. Вы должны дать своим игрокам научиться понимать, как идет игра, когда необходимы корректировки. «Рвать» игру тайм-аутом – не тот способ, который сделает их лучше. Они должны уметь управлять ходом игры самостоятельно. Понимать, когда нужно сосредоточиться на разрушении игры соперника, а когда – на созидании своей. В конце концов, это они на площадке, игра принадлежит им, и они должны ее чувствовать », – объясняет Маззулла.

Новаторской такую позицию не назовешь, но определенно импонирует, что главный тренер «Селтикс» искреннен в своем подходе – смотреть на прозаичные задачи с неожиданных сторон. Гвардиола – далеко не единственный тренер, с которым он консультируется. У него сложились теплые отношения со всеми бостонскими тренерами: менеджером бейсбольных «Ред Сокс» Алексом Корой, Джимом Монтгомери из «Брюинз» и новым тренером «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Джеродом Мэйо. Джо активно общается с тренерами студенческой команды «Флорида Атлантик» Джоном Джакусом и Джорданом Фи.

Маззулла делает все, чтобы выудить какой-нибудь нестандартный трюк, еще неопробованное новшество, не до конца оправдавшую себя догадку, лишь бы сделать игру менее предсказуемой и более увлекательной. Даже если кому-то его методы кажутся легкомысленными и авантюрными. Победителей ведь не судят?

Фото: Gettyimages.ru /Maddie Meyer, Adam Glanzman