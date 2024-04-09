Карри и Дерозан борются за титул главного «решателя» концовок. Тем, кому все ясно с MVP – сюда

Награда без однозначного победителя.

Здорово, что обладатель награды Лучшему клатчеру определяется фактически в концовке сезона. Есть в этом уместный символизм. В прошлом году борьбе за новый трофей НБА как раз не хватило интриги; Де’Аарон Фокс заранее и с комфортным отрывом забронировал за собой статуэтку, которую вручали первый раз.

Сейчас ситуация другая. Незначительный зазор между основными претендентами и теми, кто дышит им в спину, не так велик. Благодаря этому дискуссии о том, какими величинами измерять «клатч», расцветают новыми смыслами и трактовками. Но даже авторы самых оригинальных теорий признают, что основная борьба разворачивается между защитником «Голден Стэйт» Стефом Карри и форвардом «Чикаго» Демаром Дерозаном.

Не обращайте внимания на то, что обе команды лучших клатчеров НБА будут играть в плей-ин вместо гарантированной путевки в плей-офф.

Стеф – царь клатча, на его стороне – имидж

Статистика Карри, когда «Уорриорз» отстают в счете за 5 минут или меньше до конца четвертой четверти или в овертайме (традиционное определение «клатча» по версии НБА):

• Общее количество очков, набранных в клатче – 186 (1-е место в лиге)

• Общее количество реализованных бросков в клатче – 58 (1-е место в лиге)

• Общее количество реализованных трехочковых в клатче – 31 (1-е место в лиге)

• Процент реализации бросков в клатче (среди игроков, совершивших минимум 20 попыток в клатче) – 60% (1-е место в лиге)

• Процент реализации трехочковых в клатче (среди игроков, совершивших минимум 10 попыток в клатче) – 51,5% (1-е место в лиге)

Гоняя фильтры настроек на NBA.com или Basketball-Reference.com, при определенных обстоятельствах, можно сделать идеальным игроком даже Ндуди Эби. В случае со Стефом этого не требуется. Баланс побед и поражений Карри в клатче в этом сезоне – 22-19. Общий баланс побед и поражений «Уорриорз» – 43-35. Проще говоря, Карри вытащил половину побед своей команды, которую в этом сезоне только ленивый не пинал.

Уиггинс, обнадеживший было в 2022-м, вновь превратился в серую мышь на фоне шифера. Грин саботирует «Уорриорз» удалениями, последнее из которых буквально довело Карри до слез. Томпсон сменил функцию второго снайпера команды на статус первого игрока в слухах об обмене; хуже, чем сейчас, он играл только в 2013-м – своем втором сезоне, когда только обвыкался в лиге. К Крису Полу вообще никаких претензий, он полностью оправдал ожидания – сломался в середине чемпионата. В качестве двух пилюлек успокоительного для болельщиков «Уорриорз» служат разве что Джонатан Куминга да новичок Брэндин Подземски. Но и они действуют строго в рамках своего персонального ресурса.

Все это усугубляет разговоры о конце «воинской династии» – и тем самым играет на бросковую руку Карри.

По крайней мере, в контексте притязаний на награду лучшему клатчеру. Если раньше мы говорили о Стефе как о понимающем лидере, который лично уговаривал Дюрэнта перейти в «Голден Стэйт» и с готовностью передоверял ему роль первого парня, то теперь видим, как он сам взваливает на себя эти полномочия, потому что делить их не с кем. 36-летний Карри – единственный из состава «Уорриорз», кто поступками, а не на словах, отказывается признавать конец золотого века «Голден Стэйт».

Как тут не поощрить выдающегося снайпера, который даже в таком возрасте показывает чемпионский баскетбол, когда его команда уже не претендует на чемпионский титул? Красивый жест, и ведь если титул отдадут Стефу, то сделают это не за выслугу лет. Статистика подтвердит клатчевость.

Дерозан – главный конкурент Карри. Лишить Демара награды может диверсант из его же команды

В прошлом сезоне Дерозан финишировал на втором месте после Фокса, в этом букмекеры настойчиво выталкивают его на первую строчку во всех котировках. Дерозан справляется и без них, благо, работы в «Чикаго» – непочатый край. «Буллз» отыграли в клатче 195 минут (больше всех в лиге), за которые набрали 482 очка (больше всех в лиге). Из этих 482 – 177 на счету Демара Дерозана (второй результат после лидирующего Карри). В среднем Демар набирает в клатче 4,5 очка за матч, реализуя 1,4 броска из 2,7. Первое место в лиге, Демар опережает Карри за счет большего количества попыток у защитника «Уорриорз» (тот реализует 1,4 из 2,8).

Кто-то скажет – подумаешь, доля процента. Но разве не сотые и не секунды решают, когда речь идет о клатче? Они как дюймы в той самой знаменитой мотивационной речи Аль Пачино из фильма «Каждое воскресенье». И когда на табло остаются считанные секунды и вы хотите победить, лучше бы вам иметь в составе Демара Дерозана. Вот как выглядят наиболее значимые характеристики двух претендентов в самых жестких условиях: когда судьба матча решается за последнее владение:

Карри – абсолютно точно более разносторонний игрок, способный решать матчи самыми разными способами. Демар более предсказуем, но является ли это недостатком? Один исключительно компетентный в сфере боевых единоборств человек по имени Брюс говаривал: «Я не боюсь человека, который изучает 10 000 различных ударов, я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз». Все знают, что Дерозан будет бросать со средней или ломиться в проход, искать возможность встать на линию штрафных. И все признают, что ничего не в силах сделать с этим. За последние пять лет Дерозан стабильно лидировал в лиге по нарушениям на игроке в клатчевых ситуациях (исключением стал сезон-2020/21, «всего лишь» третий).

То, что Дерозан из раза в раз делает одно и то же, еще и деморализует соперников. Именно это и делает победные броски форварда «Буллз» такими эффектными.

Отсутствие травмированного Лавина могло добавить еще большей солидности заявке Дерозана, если бы не парочка «но». Во-первых, Лавин перестал быть хоть значимым фактором для «Буллз» (не только из-за травмы, и не только в концовках). Во-вторых, рядом с Дерозаном внезапно засуетился игрок, который в этом сезоне может получить награду самому прогрессирующему. За короткий срок Коби Уайт стал не просто оруженосцем Дерозана, а незаменимым игроком клатча для «Чикаго». Обладатель завидной шевелюры даже обгоняет Дерозана по количеству минут в клатче (183,2 против 181,7) и лидирует по этому показателю в лиге. У него же первое место по общему количеству передач (28), и показателю «+/-» (103).

Наличие Коби рядом слегка девальвирует образ Дерозана-спасителя. Теперь он не «один в поле воин», а именно на этот момент его сторонники напирали в прошлом году.

У Карри и Дерозана нет реальных конкурентов

«Группа в полосатых купальниках» красиво плывет, но ни на что не претендует.

Вероятно, у Дэмиана Лилларда был бы шанс, если бы у «Бакс» не было Дока Риверса. «Милуоки» проиграли 6 из последних 7 матчей, 4 из них – подряд. К тому же игрок потянул паховые мышцы и пока находится вне игры. Он замыкает тройку лидеров по количеству очков в клатче (139), но с учетом того, что команде осталось сыграть 4 матча, а место в плей-офф «олени» себе уже обеспечили, вряд ли они будут форсировать восстановление игрока.

Травмы основательно подпортили заявку и Кайри Ирвингу, который впервые за долгое время похож на человека, почувствовавшего интерес к баскетболу. Автор самого крутого победного броска в этом сезоне сыграл всего в 20 матчах с напряженными концовками, но при этом имеет сумасшедший баланс побед и поражений (16-4). Его средняя результативность (4,2 очка) немногим уступает Дерозану (4,5 очка при 39 клатчевых матчах) и Карри (4,5 очка и 41 клатчевый матч), а процент реализации и вовсе превосходит обоих (60%).

При желании поспорить за награду мог бы и тот, кому по ходу карьеры частенько пеняли на то, что в решающие моменты он вынимал из шляпы Кайри Ирвинга и Рэя Аллена, вместо того чтобы бросать самому. Леброн лидирует по очкам в четвертой четверти (8,0), соотношение побед и поражений в клатчевых матчах у него обнадеживающее (18-9), а результативность в клатче (3,4 очка) лучше, например, чем у всегда яркого в концовках Шэя Гилджес-Александра (3,2 очка).

Наличие серьезной конкуренции со стороны любого из этих игроков наверняка сделало бы гонку за звание лучшего клатчера еще более азартной. Однако Карри с Дерозаном и без них задали такой градус напряжения, при котором попкорн разлетается в стороны. Запасайтесь новым и наслаждайтесь гонкой на ее финальном отрезке.

Карусель удивительных концовок в НБА – с укусом партнера, дразнилкой от Уэстбрука и кучей бросков на победу

Фото: Gettyimages.ru /Michael Reaves, Jared C. Tilton