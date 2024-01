Благодаря «Хит» Эрик Споэльстра познакомился с женой. А клуб придержал рекордное продление (120 млн) до оформления их развода

Чужая душа – потемки, а чужой брак – кромешный мрак. Поэтому, когда случается развод и на свету волей-неволей оказывается немалое количество ранее скрытых подробностей, то их обсуждение так или иначе привлекает внимание прессы и общественности. Особенно если речь идет о больших деньгах, а именно они фигурируют в бракоразводном процессе главного тренера «Майами» Эрика Споэльстры и его бывшей супруги Никки.

«Хит» сыграли знаковую роль в знакомстве пары

Фраза о том, что 35-летний Споэльстра познакомился с 18-летней Никки Сапп, когда та работала в танцевальной группе поддержки «Хит», обычно воспринимается доморощенными психологами и специалистами по отношениям как выстрел из стартового пистолета. Им все сразу становится ясно и понятно, ведь ситуация сходу вписывается в шаблон про недалекую охотницу за деньгами, которая захомутала тренера команды НБА.

Реальность слегка отличается от общепризнанных стандартов.

Никки Сапп, родившаяся 22 марта 1987 года во Флориде, училась в Международном университете искусств и дизайна Майами. Причем не за наличные отчисления от родителей, а благодаря стипендии, которую получила от учебного заведения. Занятия она совмещала с работой в группе поддержки «Хит» и как раз в тот период познакомилась с Эриком. Казалось бы, вот она возможность, на реализацию которой нужно бросить все силы. Ан нет.

Университет Никки окончила со степенью бакалавра, после чего некоторое время преподавала лингвистику в одной из средних школ Южной Флориды, за что впоследствии удостоилась награды «Учитель года». Параллельно она искала работу по профессии и нашла такую в Лос-Анджелесе, где заняла должность директора престижной галереи современного искусства Гая Хепнера. После этого ее жизнь превратилась в череду постоянных перелетов между Майами и Лос-Анджелесом.

Именно тогда, когда она окончательно покинула группу поддержки «Майами» и стала директором галереи, Никки и начала встречаться с главным тренером клуба. До этого пара прекрасно понимала, что отношения могут не лучшим образом повлиять на жизнь и карьеры обоих.

Прошло некоторое время прежде, чем Никки пришлось выбирать. В Лос-Анджелесе у нее была престижная работа, в Майами – родные и человек, готовый к семейной жизни. Поразмыслив над предложением Эрика, Никки согласилась, и пара обвенчалась в 2016 году.

За 7 лет брака численность семейства Споэльстры увеличилась существенным образом: Эрик стал отцом двух мальчиков – Сантьяго (5 лет) и Данте (3 года), а буквально в прошлом году Никки родила девочку, которую назвали Руби.

Профессиональная деятельность Никки тоже не слишком застопорилась с обретением статуса супруги. Она покинула галерею, но продолжила консультировать клиентов касательно предметов современного искусства и новых веяний в мире дизайна и архитектуры.

Кроме того, она вела подкаст под названием «Знание с Никки Спо» (The Know with Nikki Spo с немногочисленными 500 подписчиками).

Выглядит как образец идеальной семейной жизни, поэтому, когда в ноябре 2023 года пара анонсировала развод, многие задались вопросом о причинах такого решения. Никки не стала отмалчиваться, а вышла в медиа пространство с коротким, но искренним сообщением.

«2020. Достигла дна в своей алкогольной зависимости. После того как обратилась за помощью, мне удалось полностью избавилась от нее. С тех пор начала открывать себя заново.

2021. Стала вести подкаст с целью помогать людям.

2022. Узнала о беременности, а спустя неделю умерла моя мать. Через месяц у сына диагностировали рак.

Сегодня я хочу радоваться жизни и ценить каждый момент».

И сообщения можно понять, что девушка просто не смогла морально вывезти множество событий, произошедших в ее жизни за последнее время. Не помогла даже ремиссия сына, о которой сообщили врачи. Видимо, всю безнадежность дальнейшего взаимососуществования осознал и Споэльстра, который не стал препятствовать желанию супруги начать все с чистого листа.

«Мы приняли трудное, но взаимное решение подать заявление о формальном расторжении нашего брака, – сказано в совместном заявлении пары. – Мы оба благодарны друг другу за наши отношения и по-прежнему полностью привержены идее совместного воспитания детей и намерены сделать это нашим общим приоритетом. Мы ценим поддержку каждого в этот нелегкий момент, когда мы оба переходим к следующему этапу жизни, и благодарим вас за уважение частной жизни нашей семьи».

Вероятно, этим бы история и завершилась, если бы не «Майами».

Клуб решил повременить с продлением контракта Споэльстры до окончания развода

Пара подала заявление на развод в конце ноября, весь процесс занял чуть больше месяца, и не успели стихнуть вопли сочувствующих Споэльстре, как «Майами» предложил главному тренеру рекордное соглашение на сумму более 120 миллионов за 8 лет.

Споэльстра, официально работающий в системе клуба с 1997 года (на самом деле, пришел еще раньше – в 1995-м), естественно, согласился. Тем более что это контракт задает новые стандарты для всей лиги и должен отразиться, как минимум, на будущем соглашении Стива Керра. До этого рекорд принадлежал Греггу Поповичу, который прошлым летом подписал 5-летний договор на сумму в 80 миллионов. И пусть умудренный опытом техасский рейнджер по-прежнему лидирует по количеству единовременных выплат (16 миллионов в год против 15 у Споэльстры), главный тренер «Хит» за счет длительности действия контракта все равно выбивается в лидеры.

Это же позволяет ему переплюнуть самое дорогое тренерское соглашение в североамериканском спорте.

Легендарный тренер клуба НФЛ «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Билл Беличик в 2023 году получил продление стоимостью 25 миллионов в год, которое действовало минимум до 2024 года. Что ж, во-первых, в НФЛ крайне редко выдают длинные тренерские контракты, а, во-вторых, 2024-й настал, и Беличика уволили буквально на прошлой неделе. Устрашающий «Лорд ситхов», возглавлявший «патриотов» последние 24 сезона и выигравший с ними шесть Супербоулов, так и не смог придти в себя после ухода Тома Брэди и доказать, что может выигрывать без своего многолетнего квотербека. Почтенный ветеран наверняка найдет себе новое место работы, но едва ли ему будут платить столь же щедро, как на «Джилетт Стэдиум».

После того как «Хит» осчастливили Споэльстру многие обратили внимание на время, выбранное Райли и руководством клуба. Ведь, по сути, клуб мог сделать предложение и прошлым летом, и следующим или в любой другой момент. И, несмотря на то, что никаких конкретных подтверждений нет, многие инсайдеры сходятся на том, что «Хит» специально дожидались окончания бракоразводного процесса, чтобы оградить супругу от притязаний на деньги по новому контракту, а заодно лишний раз показать, как «Хит» умеют заботиться о своих людях.

«Судя по всему, бракоразводный процесс Эрика Споэльстры окончен. И пару дней спустя его делают одним из самых высокооплачиваемых тренеров в истории НБА. Не думаю, что «Хит» сделали это специально, но если это так, то это чертовски хороший шахматный ход», – прокомментировал действия бывшей команды Шакил О’Нил.

Многие согласятся с Шаком, но только не Никки Споэльстра, чьи соцсети оказались переполнены язвительными комментариями о том, как она «упустила бабки», «осталась у разбитого корыта» и в целом «просчиталась».

Никки вновь не стала игнорировать происходящее и выдала следующее.

«Просто смешно. Я апеллирую к этому комментарию не в силу личного жизненного выбора, а потому, что он напрямую соотносится с мыслительным процессом многих людей, которые изводили меня на протяжении всех этих лет.

По мнению грубого, невежественного, неосведомленного общества, женщины не могут побеждать. Женщины не могут быть искренне влюблены в успешного человека. Нет, они просто притворяются, а на самом деле все из-за денег.

А если женщина решает расстаться с успешным партнером, то, видимо, она идиотка. И нет, я не буду игнорировать это. Игнорирование интернет-харассмента столько лет подрывало мое эмоциональное здоровье, и люди должны лучше понимать, как их слова могут повлиять на других. Не только на меня. Но и на остальных. Будьте добрее».

Что ж, если это не типичная назидательная бравада с фигой в кармане, а искреннее напутствие, тогда за Никки можно порадоваться. Она выбрала радость и благодать, их она, по ее же словам, и получила. А то, что бывшие супруги разошлись по-хорошему и в будущем намерены продолжать вместе воспитывать детей, позволяет ей не обрывать все связи со Споэльстрой и рассчитывать на помощь в случае чего.

Что касается главного тренера «Хит», не удивлюсь, если однажды мы увидим его в кресле президента клуба. Пока он четко следует по пути Майкла Корлеоне, который был вынужден расстаться с любимой женой Кей ради того, чтобы целиком и полностью посвятить себя Семье.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie McCarthy, Christian Petersen; Instagram/nikkisappspo