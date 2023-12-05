В США не смогли доиграть матч школьных команд. Трое судей подрались друг с другом

Может быть, это всего лишь ощущение. Может быть, это конец года, и все уже устали...

Что бы это ни было, но количество скандалов с участием судей в последнее время приняло какие-то пандемийные масштабы. И речь не столько о снижении уровня профессионализма, сколько о случаях, когда рефери всем видом демонстрирует наличие у себя полномочий, с помощью которых он показательно самоутверждается.

В отдельных случаях доходит до того, что тщеславие толкает рефери на открытые конфликты друг с другом.

Судьи устроили драку на матче школьной лиги. Стыдное фрик-шоу завирусилось

Это тот случай, когда сложно придумать пример, более дискредитирующий профессию рефери.

Низкий уровень квалификации, глупые решения в отдельно взятых ситуациях, взятки, стычки с особо эмоциональными игроками и болельщиками… Все это мы видели не раз и поэтому для любого из этих шаблонов в состоянии найти объяснение.

В отличие от ситуации, случившейся в ходе матча между командами четвероклашек «Черри Крик» и «Ледженд Блю» в Лейквуде, штат Колорадо.

О том, что стало причиной инцидента, известно немного, и все же есть некоторые частности, которые позволяют воссоздать хоть какой-то контекст конфликта.

Для начала, есть ощущение, что просто так сама по себе эта ситуация не выкипит. Хотя бы потому, что в ее разрешении заинтересованы организаторы матча, который проходил на площадке «Голд Краун Филд Хаус».

Вот какое заявление было сделано сразу после того, как видео с потасовкой попало в сеть.

«Субботним вечером в «Голд Краун Филд Хаус» мы стали свидетелями того, как три арбитра, обслуживавших матч, вступили в перепалку друг с другом с применением физической силы. К счастью, никто серьезно не пострадал, и ни дети, ни тренеры, ни родители не были непосредственно вовлечены.

Благодаря нашей внутренней системе видеонаблюдения мы смогли идентифицировать всех участников конфликта, вследствие чего наши сотрудники незамедлительно удалили трех активных участников инцидента из помещения. Все они работали на основе контрактных договоренностей, и сразу же были проинформированы, что отстранены на неопределенный срок от работы на территории и под эгидой «Голд Краун».

Мы приносим извинения всем, кому пришлось стать свидетелями их неприемлемого поведения, особенно детям. Мы придерживаемся очень высоких стандартов для всех участников наших турниров, которые в данном случае явно не были соблюдены. Это печальное напоминание о том, что всем нам нужно помнить об интересах детей и что наше поведение как взрослых играет ключевую роль в юношеском спорте.

Пусть это также станет напоминанием для всех, что «Голд Краун» абсолютно нетерпима к любому поведению взрослых, которое ставит под угрозу опыт или безопасность детей. Еще раз приносим наши искренние извинения всем, кому пришлось стать свидетелями инцидента этим утром. Мы с нетерпением ждем возвращения нашей лиги в нормальное русло и возобновления того, что станет отличным сезоном для детей»

Появление записи уже принесло плоды. Оказалось, что зачинщиками стали рефери-рецидивисты

В самом что ни на есть прямом смысле слова.

В соцсетях не стали дожидаться никаких обнародований имен и сразу же опознали двух из трех участников конфликта. Ими стали Джефф «Джаз» Дэвис и его сын подросткового возраста Джай Дэвис.

Семейный подряд уже попадал в скандальные хроники, причем не так давно. В апреле 2022-го Джефф, известный также под прозвищем «Судья, любящий посвистеть», вместе с сыном подрались с одним из родителей ребенка, принимавшего участие в баскетбольном матче все в том же зале «Голд Краун», и разбили ему губу.

Оба Дэвиса тогда отделались штрафом и уже в июле вновь судили матчи в «Голд Краун», но сейчас подобное проскочит, едва ли.

Помимо видео и желания представителей лиги довести расследование до конца, имеются так же показания свидетелей и те уверяют, что сюжет выглядел следующим образом.

В ходе игрового эпизода Джай Дэвис отменил решение старшего рефери и определил технический фол, после чего назначил штрафной бросок. Старший рефери не согласился, и между ним и Джаем завязался спор. Рефери начали напирать друг на друга грудь в грудь, но на площадку выбежали тренеры и разняли их.

Несколько минут спустя прения вновь возобновились. Джай начал провоцировать старшего рефери, и тот, наклонившись, толкнул его в грудь. В ответ молодой запустил ему в голову мяч и повалил ударом на полу. Именно с этого момента начинается видео, завирусившееся в интернете.

Уже позже на помощь сыну с соседней площадки подоспел Джефф Дэвис. От начала до конца весь конфликт занял 5-7 минут.

Такая картинка складывается со слов нескольких свидетелей, каждый из которых не скрывал изумления тем, что подоспевший Джефф вообще не пытался разнять драку, а скорее наоборот подзуживал сына, после чего сам принял боксерскую стойку.

Местная полиция заявила, что вовлечена в процесс расследования, но не произвела ни

одного ареста, поскольку к моменту прибытия представителей правопорядка все трое рефери были уже выдворены из зала, то есть «не находились на месте преступления».

Слабо верится в то, что результатом разбирательств станет даже какой-то условный срок, куда интереснее, какие выводы извлекут для себя люди, отвечающие за выдачу и контроль судейских лицензий. Налицо ситуация подтверждающая профнепригодность Дэвисов, которые раз за разом оказываются участниками потасовок с родителями и другими судьями. А если так, то необходима приостановка их лицензий, переэкзаменовка, штрафные санкции и весь перечь соответствующих тягомотных процедур, эффект от которых заставит папу и сына призадуматься, когда они в следующий раз будут судить баскетбол по правилам бокса.