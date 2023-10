Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве

Есть даже роскошный баттл.

Дэмиана Лилларда справедливо называют лучшим рэпером среди игроков НБА, хотя бы потому, что эта самая рэп-карьера у него есть. Мужчина регулярно выпускает материал, судя по релизам, демонстрирует стабильный рост в чартах (каждый последующий альбом стартует выше предыдущего), снимает клипы, фитует с признанными мастерами жанра (Snoop Dogg, Lil Wayne, Juvenile, 2 Chainz, Raphael Saadiq), при этом на альбомах старается с ними не перебарщивать, чтобы не затеряться на их фоне. Лирику и подачу Dame D.O.L.L.A., конечно же, не стоит сравнивать с текстами Кендрика Ламара или техникой MF Doom, а продакш альбомов Лилларда, мягко говоря, далек от стандартов Майка Дина, Metro Booming и Hit-Boy.

Но Дэйм не забрасывает свое начинание и, что самое главное, старается максимально актуализировать события собственной жизни и карьеры через музыку. Именно поэтому 2023 год будет знаковым для Дэмиана Лилларда не только в том, что касается перехода в «Милуоки».

В августе Лиллард выпустил свой пятый номерной альбом под названием «Don D.O.L.L.A.», который баскетболист охарактеризовал как наиболее профессиональный и законченный.

Для того чтобы понять, смог ли Дэйм сказать этим альбомом что-то новое и интересное в музыкальной карьере, не лишним будет вспомнить его наиболее значимые и прилипчивые треки прошлых лет.

«Bill Walton»

Альбом: «The Letter O» (2016)

Дебют Дэйма в музыке вышел, наверное, таким, каким и должен был. Сам альбом получился очень сырым, и записать его в какой-нибудь лютый нью-йоркский андеграунд мешает только отсутствие отточенной, уверенной читки у Лилларда и регулярные попытки поиграть во что-то лирично-мелодичное (треки «Plans», «Hero»).

Сюда же стоит отнести желание – вполне оправданное – замаскировать отсутствие опыта за счет большого количества гостей: из 12 треков на альбоме – в соло Дэйм отважился тащить только 3. Один из них – самый первый – назван в честь лучшего центрового в истории «Блейзерс».

Я по-прежнему считаю лучшим «блейзером» в истории Клайда Дрекслера, но, во-первых, у каждого свое мнение, а, во-вторых, Дрекслер не выигрывал с «Портлендом» чемпионство. Здесь же это очень важно для контекста. Большую часть времени Dame D.O.L.L.A. распинается о том, чего он уже достиг и чего ему мешают достичь нехорошие люди, которые то не выбирают его на Матч звезд, то не включают в символическую сборную. При этом Лиллард не слишком зацикливается на индивидуальных успехах – it’s fixable (все поправимо) – заверяет он. А в конце и вовсе озвучивает свою главную цель – первым и единственным упоминанием фамилии легенды «Портленда».

«But, aye, to the game I was chalking. i’m trying to bring a chip to Portland just like Walton did»

«Но, эй, перед игрой я записывал все это мелом. Я пытаюсь привезти в Портленд титул, как это сделал Уолтон»

Несмотря на схематичную читку и общую музыкальную непритязательность, трек органично отражает собою альбом – эдакий максимализм начинающего музыканта, который пока не все может, но очень хочет. И при этом нуждается в помощи (все-таки без фитов тяжко). Уже на дебютном альбоме он этой помощи дождался, а вот за 11 лет в «Портленде», увы, нет.

«Reign Reign Go Away» и «I Rest My Case»

Синглы (2019)

Какой рэп без смачного, добротного бифа. Пожалуйста, без крови, но хорошо прожаренный. Именно по такой рецептуре Лиллард на пару с Шаком состряпали вполне качественный музыкальный продукт. Все началось с радио-шоу Джо Буддена, в котором Лиллард скептически отозвался о рэп-наследии О’Нила.

«Думаю, что я читаю рэп лучше, чем Шак. Люди, собственно, и смотрели на него не так, как на настоящего рэпера. Это было что-то, вроде: «О, смотрите, это Шак – известный баскетболист, который читает рэп», – заявил Лиллард.

О’Нил принял вызов и скоренько записал ответ на популярный бит Dr Dre «What’s the difference».

В грязь лицом старик точно не ударил.

«What’s in your wallet? American Express or Visa? Talking like you ‘Bron, you ain’t even Trevor Ariza… Call me when get a back-to-back-to-back. Why would I wanna be a rapper? Rappers wanna be Shaq»

«Че там у тебя в бумажнике? Американ Экспресс или Виза? Говоришь как Леброн, а сам даже не Тревор Ариза. Перезвони, как возьмешь три титула подряд. Зачем мне хотеть быть рэпером? Рэперы хотят быть как Шак»

Ответ Лилларда провоцировал уже своей титульной строчкой: «Reign Reign Go Away», отсылающей к названию альбома Шака «You Can’t Stop the Reign» и одноименному треку, на котором О’Нил зачитал ни много ни мало с самим Notorious B.I.G.

Биты, в отличие от Шака, были оригинальные, что само по себе ценнее, да и содержание куда более дерзкое.

«Nursery rhyme spittin, small car sittin. Icy Hot poster-boy, TNT snitchin’… Call 911, dusting off the Porsche. Look inside that statue at Staples and find a corpse… Said that max was little? That $250 million crispy. Can’t recall you getting that when I was cruising on a ten-speed»

«Плюется детскими стишками, сидя в маленькой машинке. Ледяной красавчик с постера, стукач с TNT… Звоню 911, вытираю пыль с Porsche. Заглядываю внутрь статуи рядом со «Стейплс Центром» и нахожу труп… Ты сказал, что у меня маленькая максималка? 250 миллионов хрустящими купюрами. Не припомню, чтобы ты получал столько, когда я ездил на десятой скорости».

Ветеран не стал терпеть и на протяжении четырех минут был действительно изобретателен и суров. Чего только стоят сравнения себя с Властелином Колец, а Лилларда – с Голлумом.

Дэйм продолжил пикировку треком «I Rest My Case», в котором приутюжил не только О’Нила.

«Only Dame you beat was two-thousand and that was Stoudemire. Music to my ears when a phony or any coward try. Cut out all the lights on this oldie, I’m like the power guy. I think your pen kinda sketchy, you should’ve left me. Sensitive, I almost confused you with Lisa Leslie. How you swing on Chuck and then try and go be his besty?»

«Единственный Дэйм, которого ты побил, был Стаудемайр в двухтысячном. Музыка для моих ушей, когда обманщик или трус пытается это сделать. Этот старичок потух. Я полон энергии. Думаю, что твоя ручка барахлит, тебе следовало оставить это дело мне.

Такой чувствительный, я чуть не перепутал тебя с Лизой Лесли. Как ты замахиваешься на Чака, а потом пытаешься стать его лучшей подружкой?»

Учитывая заданный темп и градус накала, дальше можно было бы расчехлять крупнокалиберную артиллерию и тяжелую матерщину, но оба благоразумно решили, что сказали все, что хотели. Шак в интервью «Rolling Stone» похвалил Дэйма за то, что тот не сдал назад, и отметил, что было весело подисить с кем-то из молодого поколения.

Короче, совместные занятия с старой и новой школ выдались на славу.

«Kobe» feat Snoop Dogg and Derrick Milano

Альбом: «Different On Levels the Lord Allowed» (2021)

На предпоследнем альбоме Лиллард поставил перед собой чересчур сложную задачу. Он решил попробовать себя в концептуализме и записать очень цельный, пронизанный одной общей тематикой альбом, тем самым доказав свою универсальность как исполнителя. Дескать, я могу выпускать не только подборки песен под одним названием на разные темы. Этим стремлением к многогранности обусловлено и название альбома, которое заодно расшифровывает его творческий псевдоним.

«DAME DOLLA меня звал мой сосед по комнате в университете, но когда я начал заниматься музыкой, то решил превратить вторую часть в акроним. D.O.L.L.A. расшифровывается как Different On Levels the Lord Allowed (Другой На Уровнях, Дозволенных Господом)», – рассказал Дэйм журналистам из Complex.

В качестве заглавной темы была выбрана навеки насущная для Штатов проблема сегрегации, с которой Лиллард ожидаемо не справился. Интересных взглядов на предмет он не представил, исполнителю очень скоро стало тесно в им же заданных рамках, и альбом практически с самого начала рассыпался на части.

Большинство треков получились разнородными по смыслу и содержанию. От этого альбом не стал хуже, он просто стал еще одним альбомом Дэмиана Лилларда. Вот и трек «Kobe», написанный как дань памяти Брайанту, несмотря на инструктаж и поддержку Snoop Dogg, получился вещью самой в себе. А оттого, что песня сперва вошла в саундтрек к игре NBA2K21, пропало ощущение личностного восприятия автором трагедии. Зато это никак не повлияло на боевитый настрой трека, который может стать своеобразной мантрой, стоящей на репите перед началом матча или тренировки.

«Blizzard Song»

Сингл? (2023)

Иногда песня ценна не филигранной работой битмарей и целой бригады звукоинженеров и не многоступенчатыми извилистыми рифмами, а обстоятельствами, в которых она была записана – историей, которая стоит за ней.

«Blizzard Song» как раз из таких. Она появилась то ли в виде лекарства от скуки, то ли как фристайл или набросок для будущего сингла. Все началось со снежной бури, которая помешала чартеру «Блейзерс» вылететь на матч с «Сакраменто», и команда на протяжении семи часов была вынуждена ожидать нормализации погоды.

«У всех на уме было одно и то же: надо было остаться дома. Мы убивали время за игрой в карты и кости, пока кто-то не включил трек OG Kindog «Tomorrow Remix». Естественно, в команде все знают, что я читаю рэп, и они такие: «Дэйм, давай, выдай что-нибудь». И я подумал: «Ладно, сделаю что-нибудь по-быстрому». Мне потребовалось где-то 9-10 минут, чтобы написать коротенький куплет. Мы сидели в самолете бог знает сколько, а видео сняли, наверное, за пять минут до того, как вышли на улицу», – отмечает Лиллард.

Видеооператор команды Тристан Бриллансо-Льюис заснял минутный ролик, который мгновенно стал вирусным.

Большую часть почитателей таланта Дэйма сразил хук с упоминание другой команды НБА.

«Shooters in the locker room like we the Wizards, got me tight stuck up in this fucking blizzard»

«Стрелки в раздевалке, как будто мы «Уизардс», наглухо застряли в этой гребаной буре»

Сам Дэйм так и не сознался, получит ли эта история какое-то более содержательное продолжение, но теперь уже есть ощущение, что вряд ли. Другой город, другая команда, и сезон, который необходимо провести максимально собранно и эффективно.

«Farewell»

Сингл (2023)

Не что иное, как прощальная записка для фанов «Блейзерс» и всего Портленда.

Мы еще не раз будем взвешивать, насколько выгоден Лилларду переход в «Милуоки» и что было бы, окажись он в «Майами», но в своей песне он ясно дает понять, что глубоко внутри надеялся на то, что все сложится иначе.

Речь, конечно же, не об обмене, а о его расставании с «Блейзерс», в которое, он, как кажется, сам до конца не верит. И если поначалу DAME D.O.L.L.A скрашивает свое настроение полутонами полунамеков, то во второй половине трека просто проговаривает вслух то, что накипело.

«I could never get replaced, they know sooner or later. A arrow pointed at who assumed it was greater. Amazing what I get in return for this labor. Continue leaving trails, but won’t be for the «Blazers»

«Меня никогда не смогут заменить, они узнают об этом раньше или позже. Стрелка указывала на того, кто думал, что это больше. Удивительно, что я получаю взамен за труд. Я продолжу оставлять следы, но уже не для «Блейзерс»

Для фанатов у Лилларда находится вполне конкретное послание.

«To the fans, man I love you, its unconditional. Reasons for me leaving the city’s nothing typical So it’s imperative not to believe the narrative. Just know that what I left is better than what I inherited. I leave at peace because I know at the end that this is business. Hope you remember all of the things you got to sit and witness. In the future man, I hope that we greet with hugs and kisses. But you should know that they the ones who chose another mission»

«Болельщикам: люди, я безоговорочно люблю вас. Причины, по которым я покидаю город, нетипичны, поэтому не позволяйте себе верить толкам. Просто знайте, что то, что я оставил, лучше, чем то, что я унаследовал. Я ухожу с миром, потому что, в конце концов, понимаю, что это бизнес. Надеюсь, вы помните все то, свидетелями чего вы были. В будущем, надеюсь, мы будем приветствовать друг друга объятиями и поцелуями. Но вы должны знать, что это они – те, кто выбрал другую миссию».

Лиллард, ясное дело, тоже не безгрешен. В определенный момент ему нужно было расставить приоритеты и признаться самому себе: что для него важнее – остаться в «Блейзерс» до конца карьеры даже без всякой надежды на чемпионство или взять трофей в другой команде, но уже точно не в качестве легенды и даже не лидера. Теперь, когда выбирать уже не приходится, остается только изливать свою досаду в стихах.

Посмотрим, как скажется на поэтических талантах смена прописки, может быть, вскоре результаты «Бакс» зададут иную тональность творчеству баскетбольного барда.