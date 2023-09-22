«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Женщины, которые охотятся на игроков, давно стали частью НБА

Уважаю мнение Кайла Хайнса. Приятнейший в общении мужик, а его знания о ретро-автомобилях 60-х просто безграничны, но мне сложно воспринимать его метафорические сравнения европейского баскетбола с НБА в отрыве от того, чем американская лига является для большинства людей на планете Земля. А для них это, прежде всего, шоу, классный продукт, субкультура, тесно переплетенная с музыкой, модой, сленгом, любопытными историями, о которых их участники хотят говорить и интересно это делают. И неважно, насколько это соотносится с баскетболом напрямую, все это делает НБА разнообразнее и привлекательнее для абсолютно разной публики.

Даже для той ее части, которая рассматривает баскетболистов не в качестве кумиров и примера для подражания, а для удовлетворения потребностей в дешевой славе и реализации нехитрых планов на жизнь.

К такой категории и относятся баскетбольные «групис».

Некогда это была «субкультура» со своей идеологией, но со временем все изменилось

Барышень, желающих оценить не только профессиональную деятельностью известного музыканта или спортсмена, а еще и прощупать его приватную сторону, хватало всегда. Определенный дресс-код, готовность колесить за предметом своего вожделения по городам и весям, стремление пойти на все лишь бы оказаться с ним тет-а-тет и слепая уверенность в том, что они друг другу предназначены судьбой – сделали «групис» неотъемлемым атрибутом успешности исполнителя/актера/атлета.

Но это не значит, что веяния времени никак не повлияли на «групис».

« Раньше были девушки, которые не только разбирались в игре, но и пытались завлечь кого-то конкретного. Я не была столь разборчива, но среди моих подруг были те, кто хотел провести ночь именно с Мэджиком Джонсоном или Сэмом Перкинсом . Я знала девочек, готовых обольстить кого угодно, главное, чтобы это был игрок «Лейкерс». О «Рокетс», «Пистонс» и тем более «Селтикс» они и слышать не хотели. Для них это было что-то типа вызова, но не самоцель.

Они ходили в тренажерный зал, поддерживали себя в форме, правильно питались. Некоторые пытались строить карьеру. Работали на подтанцовках в видеоклипах, ходили на актерские кастинги и прослушивания, посещали матчи всех спортивных клубов в Лос-Анджелесе: «Рейдерс», «Доджерс» и другие. Там можно было подловит кого-нибудь из «Лейкерс». Эти девочки знали, чего конкретно хотят, и не собирались размениваться на меньшее», – рассказывала одна из «групис» 80-х Робин Пауэр.

Пауэр никогда не была сторонницей пуританства, за что ее ценили многие игроки НБА. Но многие игроки – с ее слов – дорожили ее вниманием не только поэтому.

«Я знала меру и часто помогала ребятам – либо расслабиться, либо, наоборот, настроиться на игру. Были и те, которые не слушали меня, а потом жалели об этом. Я встречалась с одним парнем из «Орландо», который говорил, что никогда не делает это перед игрой. Но однажды он расслабился и принялся меня уговаривать, хотя в тот вечер у них была игра против «Детройта».

Я сказала ему: «Ты точно хочешь этого? Уверен, что выдержишь?». Он ответил утвердительно, мы встретились, провели время вместе, а после матча он позвонил мне и сказал: «Робин, больше не позволяй мне никогда уговорить себя. Всю игру я бегал точно по песку».

Был и еще один парень, который говорил, что никогда не делает этого перед матчем, но, в отличие от того другого, он держал слово. Он был не только хорошим баскетболистом, но и просто умным человеком, поэтому и добился так много. Это был Мэджик Джонсон», – признавалась Пауэр.

Велик соблазн выборочно процитировать героя Сэмюэла Л. Джексона из фильма «Джанго освобожденный» и задаться вопросом: что эта курица себе позволяет?

Только вот основания высказываться подобным образом у мисс Пауэр, как минимум, есть. На ее счету роли в фильмах «Мост граффити», «Домашняя вечеринка», «Поездка в Америку». Она мелькала на экране в сериале «Спасатели Малибу», принимала участие в вечернем шоу Арсенио Холла, снималась в видеоклипах Принса и Young MC’s, была одной из участниц девичьей группы «Why Wait» и какое-то время числилась в группе поддержки «Буллз».

Последнюю, как Пауэр сама утверждает, она покинула потому, что ей не позволили встречаться с игроками команды. В общем, дама она узнаваемая.

В иерархии «групис» таких называют «Fly Girl», «улетная девчонка», в статусе которой автоматически зашифрована одна из ее привилегий. Девушек такого уровня баскетбольные команды даже частенько брали с собой на чартерные рейсы, когда отправлялись в выездное турне.

«Групис» – слово, которым сейчас обозначают всех девушек, которые так или иначе оказываются рядом с игроками. Люди часто сами не понимают, что между «групис» и «девушкой по вызову» – той, которая делает это за деньги – есть большая разница. Путаница возникла со временем, когда многие девушки начали рассматривать для себя связь с игроком как вариант обеспечения собственного будущего . Большинство из таких девочек ничего из себя не представляет, у них скромный уровень образования, и они готовы пойти на все лишь бы рассказать подругам, что переспали с третьим резервным центровом команды НБА. Они не думают о том, что просто дают собою пользоваться», – рефлексировала Пауэр.

В словах матерой обольстительницы есть смысл, в противном случае ее книга с классификацией «групис» никогда бы не появилась, более того, не пользовалась бы таким спросом.

«Групис» бывают разные. Утверждает человек с опытом работы в IBM, AND1 и НБА

Так уж сложилось, что до того как организовать свой бизнес под названием Admin ink, Брэнда Томас работала исключительно в компаниях, в названиях которых фигурировала аббревиатура. Но это единственное, что их объединяет, ибо карьерный рост в данном случае прослеживается явно. Если в IBM она работала в качестве исполнительного секретаря, то в AND1 пошла на повышение и трудилась специалистом по связям с общественностью, возглавляя целые рекламные кампании и акции. Там же она впервые пересеклась с разыгрывающим «Финикса» Стефоном Марбэри, у которого был спонсорский контракт с фирмой.

Марбэри оценил расторопность Брэнды и пригласил ее на роль персональной помощницы. Томас составляла графики встреч, отвечала на звонки, занималась контактами с прессой, организацией съемок и прочими активностями.

Именно тогда она и столкнулась с интимностями закулисья НБА, о которых уже после сотрудничества с Марбэри поведала в новелле «Тройничок: Где сходятся соблазнение, сила и баскетбол». Стефон с супругой чтиво не шибко оценил, в отличие от публики с Amazon.

«Существует целая иерархия, но все начинается с простого. Есть оголтелые фанатки, а есть поклонницы. Разница между ними в том, что одни признают это, а другие – нет. Как правило, девушки, которые в действительности вступают в отношения с баскетболистами, во-первых, не идентифицируют себя как фанатки, и, во-вторых, не кричат об этом на каждом шагу. Подобные разговоры – это самый быстрый способ разорвать контакты с игроком и его окружением, а заодно опуститься на ступень ниже в иерархии поклонниц», – говорила Томас в интервью GQ.

Там же она тщательно каталогизирует «групис».

«Gutter Groupies» или «групис из сточных канав». База, так сказать. Женщины, которые по старинке ждут игроков за воротами арены после игры и готовы сделать все, что угодно, где угодно. Даже на парковке.

«Эти девочки не ценят себя, поэтому их не ценят и другие. Если игрок в хорошем настроении, он может позволить кому-нибудь из таких обслужить его в своем «Бентли». Эти фанатки из числа тех, которые вместе с четырьмя подругами бронируют по скидке трехместный номер в отеле в период Матча звезд. Они привозят с собой еду, коктейли, сделанные из напитков, купленных в супермаркете. Они шумные, громкие и больше говорят, чем делают», – классифицировала «Gutter Groupies» Томас.

Работающие девушки. Самая распространенная категория. Работающие девушки готовы провести время с игроком, если им представится такая возможность, но они не будут делать все, что он от них потребуют. И они не караулят игроков около аварийного выхода с арены.

«Они читают в журнале «Стиль» об увлажнителе кожи за 700 долларов, но делают макияж за меньшие деньги. В основном это «синие воротнички», часто из низов, в большинстве случаев они увлечены всем, что косвенно связано с НБА: рэп-музыка, сплетни, реалити-шоу «Жены баскетболистов НБА». Они любят повеселиться и порой им достаточно интрижки с телохранителем баскетболиста. По сути, это их хобби. Работающим девушкам достаточно хорошо провести время», – продолжала Томас.

Те самые «Fly Girls» – улетные девчонки. Это уже не просто девицы с искусственными шиньонами и фиолетовым лаком для ногтей. Это женщины, у которых хватает манер и образования, чтобы заслужить вторую встречу с игроком.

«Если «улетная девочка» умеет себя правильно подать, то может получить в подарок ювелирное украшение или совершить полет на частном самолете команды. Для этого она должна соответствующе выглядеть. Ни о каких дешевых брендовых подделках не может быть и речи. Еще одна особенность «улетных девочек» – они отрицают, что являются фанатками баскетбола и НБА. Они позиционируют себя как лидеры мнений, создательницы контента в соцсетях – нечто, что подразумевает их собственный статус знаменитости, пусть даже не самой известной, а только начинающей», – вынесла вердикт Томас.

Единого рецепта как прорваться в стратосферу «улетных девчонок» у Томас нет, а советы, которые она дает вполне очевидны.

«Чтобы играть, нужно платить. Будьте готовы давать щедрые чаевые барменам и охранникам за информацию. Если не хватает денег на дизайнерские вещи, обходитесь аксессуарами: сумка, ремень, туфли. Если нет денег и на это – лучше вложиться в укладку и маникюр. Даже при минимуме средств вы должны дать понять: «Я доступна, но я не дешевка». Все, что касается интимной гигиены, должно быть при вас. Об этом даже глупо упоминать.

На первых парах можно брать с собой подругу, но не больше одной. Вы будете чувствовать себя естественнее и раскованнее. Заводить полезные знакомства вдвоем легче, а это пригодится в будущем. Будьте готовы, что первые несколько попыток пройдут вхолостую.

Если речь идет об игроках гостевой команды – забронируйте столик в ближайшем к отелю ресторане «Four Seasons». Это неофициальное место для съема у игроков гостевых команд. И лучше если вы возьмете место не в главном зале. Игроки предпочитают не светиться и часто заходят с черного хода или через кухню.

Будьте упорны, но не навязчивы. Не перебарщивайте с юмором, вы здесь не для того, чтобы развлекать игрока, а чтобы приятно провести время и предоставить ему возможность приятно провести время в вашей компании. Цените себя и напоминайте ему, что он в первую очередь джентльмен, профессионал, а не звезда и миллионер», – выдала коротенький гайд по знакомству с игроками НБА Томас.

После подобных советов так и хочется сказать «Да пребудет с вами сила!» и закончить на этом, но было бы как-то странно писать о «групис» в НБА без упоминания самих игроков НБА.

Что думают о «групис» баскетболисты. И насколько старания девушек актуальны сегодня

Казалось бы, в эпоху соцсетей «групис» должны были бы изжить себя как явление, но в действительности все наоборот. Девушкам легче отслеживать перемещения игроков НБА, а в приватный чат агентства, обслуживающего клуб НБА, попасть если не проще, то гигиеничнее, чем отираться возле арен и клубов. Да и тема с позиционированием себя как инстаграм-модель, как мы неоднократно видели (салют, Зайон!), работает исправно.

Скажем, не так давно бывшая порнозвезда Лиза Энн рассказывала, что и маститым профессионалкам не так уж легко конкурировать в этой непрерывной охоте.

– А часто другие женщины соревнуются с тобой за внимание спортсменов?

– Часто и очень агрессивно. Они всегда говорят, что я проститутка. Они не могут поверить, что я занимаюсь сексом просто потому, что мне это нравится. Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги. Собственно, за секс они тоже просят деньги. А потом, когда они кого-нибудь охмурили, спустя какое-то время все равно уходят, потому что за секс перестают платить.

– Ты никогда не задумывалась о том времени, когда спортсмены начнут уходить к таким девчонкам?

– Это уже начало происходить. Некоторые вступают в отношения, некоторые знакомятся с другими. Иногда они общаются с людьми, с которыми я не хочу иметь ничего общего. Ничего страшного. Я не чувствую себя обиженной. Что сделано, то сделано.

Для меня иногда это просто как такой «сексуальный чеклист». Я смотрю драфт НБА и говорю себе: «Ок, я хочу быть с первыми тремя пиками этого драфта». Для меня это игра, прикол ».

Собственно, сами игроки свидетельствуют, что «групис» исправно несут свою вахту, вне зависимости от стажа и опыта игрока НБА.

«Это был 2002 год, меня только задрафтовали «Кэвз». Первый матч сезона, на выезде против «Сакраменто». Я не сыграл ни одного матча в НБА. Мы только заехали в отель, раздается звонок, я поднимаю трубку и слышу: «О Боже, я только что увидела, как ты входишь в вестибюль, это Рэйчел, мы вместе учились в Дьюке. Могу я подняться к тебе в номер? Меня не пускают охранники: скажи им, что я твоя давняя подружка, а это все недоразумение». Хорошо, что рядом оказался Дариус Майлз. Он положил трубку со словами: «Если на другом конце провода не парни из клуба, не тренер и не пресс-атташе, значит, тебя дурят. Охота началась – будь осторожен».

Я только после понял, насколько большую услугу он мне оказал. Как только вы попадете в НБА, НФЛ, то мгновенно появляются люди, которым от вас что-то нужно. Возникают девушки, которые внезапно знают обо всем, что с вами происходит: на чем ты ездишь, куда идешь, с кем общаешься, где хранишь свои вещи. Мой личный совет – быть очень осторожным. Пускай круг ваших близких друзей остается таким же узким . Развлекайтесь со своей командой и друзьями и будьте очень осторожны, когда знакомитесь с новыми людьми. Я не собираюсь называть имена, но я знаю парней, чьи карьеры ломались из-за подобного; судебные дела, шантаж, кражи личных вещей, угрозы. Любая случайная связь может обернуться серьезнейшими последствиями», – предостерегал Карлос Бузер.

О том, что «группис» и связанная с ними эстетика процветает и поныне, говорит и реакция некоторых современных игроков НБА.

Вот Энтони Эдвардс после подписания 260-милионного контракта опубликовал у себя видео в соцсетях. Игрок «Миннесоты» лежит в постели рядом со своей девушкой Джанин Робел и имеет в виду то, что имеет в виду.

«Все девушки, которые думают, что придут и урвут часть моего нового контракта, знайте: «Она единственная».

Леброн, казалось бы, уже вышел на такой уровень значимости, что «группис» должны бояться приближаться к нему. Ан нет, вместо этого ему приходится убегать от них. Причем не просто убегать, а улепетывать вниз по поднимающемуся эскалатору, чтобы дама на 20-сантиметровых каблуках не могла догнать его.

А если кто допускает оплошность, то она преследует его всю оставшуюся карьеру. Так, например, Пол Джордж как-то наладил взаимоотношения с понравившейся ему стриптизершей, которая спустя несколько лет – после неудачной попытки заставить ее сделать аборт, рождения от него ребенка, судебного иска по этому вопросу и других приключений – все же стала его супругой. Однако историю вряд ли можно считать сугубо личной, ведь в процессе он порвал со своей тогдашней девушкой, которая по совместительству была еще и дочкой Дока Риверса, вскоре ставшего тренером Джорджа в «Клипперс».

Известность и популярность очень похожи на ведерко с вашим любимым мороженым. В умеренном количестве – сладко и приятно. Но когда славы становится слишком много, то она осядет в организме лишними калориями и начинает тяготить. Феномен «групис» и чрезмерного внимания со стороны – из той же категории.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Powell, David McNew, Ezra Shaw, Jed Jacobsohn; instagram.com; East News/AP Photo/John Hefti