Оригинальная идея и ничего общего с регби.

Как правило, пребывание сборной Новой Зеландии на крупных баскетбольных турнирах – это всегда нечто мимолетное и неуловимое. Были? Играли? Когда? С кем? Как? Вопросов много, но главный, самый важный и задаваемый даже теми, кому дела нет до результатов «Tall Blacks» – «Ну, как там хака?»

Традиционный обряд, предвосхищающий выступление национальной команды новозеландцев практически в любом виде спорта – это всегда не просто отрепетированный спектакль, но также дань культуре, корням и четкая идентичность, которой зачастую так не хватает в современном мире, ориентированном на кросскультурность и глобализацию.

Еще больший эффект хака производит, если наблюдать за тем, как на нее реагируют соперники. А поскольку происходит это более-менее всегда, то у болельщиков появляется, пусть и незначительный, но повод следить за матчами Новой Зеландии. Как минимум, за временем их начала.

Вижу хаку – думаю о регби и агрессии. С баскетбольной хакой все иначе

Хака – это целая вселенная с двухсотлетней историей, собственным четким миропорядком, скрупулезным распределением ролей и хореографией, которые во вневременном тексте с молекулярной тщательностью разобрал Станислав Романчук.

Чаще всего хака ассоциируется, конечно же, с выступлением регбийной сборной Новой Зеландии. Брутальная специфика этого вида спорта и то, что для новозеландцев регби – это такая же религия, как для бразильцев футбол, сделали хаку в исполнении «All Blacks» практически национальным достоянием.

Но баскетболисты стараются не только не отставать от главных законодателей мод, но и вносят оригинальные изменения. За это в команде отвечает Паора Винитана, бывший игрок сборной Новой Зеландии, священник и один из культурных послов прошлого чемпионата мира, проходившего в Китае.

«Когда меня впервые включили в состав «Tall Blacks», мы исполняли хаку «Ka Mate» – традиционную хаку для большинства новозеландских команд. Люди считают, что это хака регбийных «All Blacks», но, на самом деле, она принадлежит народу ванау из новозеландского региона Нгати Тоа.

Все изменилось в 2006-м. Главным тренером команды вместо Тэба Болдуина стал Ненад Вучнич, и он сразу же сказал: «Этой команде нужны изменения. Я хочу сделать что-то особенное, что-то уникальное для «Tall Blacks», но при этом мне хочется, чтобы эти изменения отражали культуру Новой Зеландии, ее историю и то, ради чего вы выходите на паркет».

Так родилась идея придумать нашу собственную хаку. Мне поручили заняться этим, поскольку этот процесс очень тесно связан с религией и традициями. Я отправился к старейшинам Нгати Кахунгуну, это племя маори на востоке Новой Зеландии. В частности, обратился к одному из их лидеров и моему духовнику – кайтиаке Дону Хутане. Кайтиака – это особенный титул, означающий, что этот человек является защитником племени, он находится на страже священных мест, проводит обряды, которые поддерживают чистоту окружающей нас природы, и отпугивает болезни и невзгоды.

Я спросил у Дона разрешение на создание хаки и пригласил его поучаствовать в процессе. Он согласился, и вместе мы придумали хаку для баскетбольной сборной под названием «Tall Blacks Haka Tu Kaha», – описывает затейливый процесс Винитана, который учит баскетбольной хаке не только игроков сборной.

Не менее самобытными, чем процесс создания, оказалась идея и текст самой хаки.

«Мы использовали национальную символику и придумали вакааро – глубинный смысл или идею, заключавшуюся в том, что олицетворять нашу команду будет дерево Кахикатеа. Кахикатеа – не самое высокое дерево в мире, но это самое высокое дерево, которое произрастает в Новой Зеландии, поэтому оно олицетворяет всех баскетболистов, мужчин, представляющих новозеландский баскетбол.

Есть несколько ключевых моментов, связанных с этим деревом. Кахикатеа, дерево из которого мы черпаем силу, никогда не растет поодиночке. Только группами. Еще одной особенностью является его корневая система: она самая разветвленная из всех деревьев, и каждый корень одного дерева соединяется и взаимодействует с корнями других. Таким образом эти сплетения образуют фундамент, который невозможно разрушить. Это великолепно резонирует с тем, что мы позиционируем как «Tall Blacks». Мы сильны, только когда вместе, и едины, и только так мы сможем преодолеть все испытания и невзгоды. Таково послание «Tu Kaha», – разбирает концепт на составляющие Винитана.

Как после такого не вдохновиться и не затянуть в едином порыве.

Tuturu whakamaua kia tina! Tina

Honour the past, the present, the future

Чтим прошлое, настоящее, будущее

Haumi e hui e…taiki e!

We all commit!

Мы все обязаны

Taringa whakarongo, kia mau! Hi!

To all who can hear my voice, listen…We are ready

Все, кто слышит наш голос, вслушайтесь…Мы готовы!

Torona kei waho!

We accept your challenge, accept ours

Мы принимаем ваш вызов, примите наш

Hurunuku, Hururangi te hau o

Tawhirimatea, e kaka nei!

The two strongest winds of Tawhiri, Hurunuku and Hururangi are here

Два сильнейших ветра Тахири, Хурунуки и Хуруранги здесь

TU KAHA O PANGO TE KAHIKATEA A Hi!

The black singlet stands strong, firm, immovable

Чeрные майки стоят прочно, основательно, недвижимо

Whakarongo ki nga pere o te a-whiowhio!

Listen to the fierceness of this great storm

Прислушайтесь к ярости этой великой бури

Haere mai haere mai te hau kaha aue te wehi e!

To the strongest winds we reply, «Bring your best! We will never give in, we have no fear!»

Сильнейшим ветрам мы повторяем: «Покажите лучшее на что способны! Мы никогда не сдадимся, мы не боимся!»

He aha tatau tu tonu ai?

In the mids of this great storm, how are we still standing?

В разгар этой великой бури, как мы все еще держимся?

He pakiaka, toi Ariki, toi Uru tapu

Our strength is in our roots, our history, our legacy. This is the vine, that connects us with a sacred strength from above

Наша сила – в наших корнях, нашей истории, нашем наследии. Это лоза, которая соединяет нас со священной силой свыше

TU KAHA O PANGO TE KAHIKATEA A Hi!

The black singlet stands strong, firm, immovable

Чeрные майки стоят прочно, основательно, недвижимо

Самая памятная баскетбольная хака случилась в 2014-м перед матчем с США. В эту субботу нас ждет продолжение

«Tu Kaha» неизменно сопровождает баскетбольные сборные Новой Зеландии на самых разных турнирах.

В сети можно найти массу вариантов исполнения баскетбольной хаки, но ни один из них не сравнится с бенефисом на чемпионате мира-2014. Это был всего лишь второй матч сборной Новой Зеландии против сборной США в рамках чемпионатов мира. Первый раз команды встречались в 2002-м, на мировом первенстве в Индианаполисе, и тогда США ожидаемо разнесли «Tall Blacks» со счетом 110:62. Тогда, кстати, новозеландцы исполняли ту самую хаку «Ka Mate», о которой говорил Паора Винитана.

Так что в 2014-м Штаты, можно сказать, попали на своеобразную премьеру. «Tall Blacks» постарались оказать куда более содержательное сопротивление и проиграли со вполне рабочим счетом 71:98. Сам матч уже мало кто помнит, но то, что ему предшествовало...

Реакция американцев разошлась на мемы. Деррик Роуз выглядел так, как будто увидел главного антагониста фильма «Звонок».

В недавнем прошлом форвард ЦСКА Кеннед Фарид таращил глаза.

Но ярче всех выступил, конечно же, Джеймс Харден, чья гримаса с открытым ртом выражала полное непонимание всего происходящего.

Хака и реакция на нее: все вместе походило на маленький спектакль, повторить который вряд ли удастся.

Но кто сказал, что не стоит попробовать превзойти сей шедевр. Тем паче, что в нынешнем составе США преобладают совсем молодые игроки, для которых знакомство с малознакомой и такой своеобычной культурой может стать немалым шоком. И не важно, как закончится матч, уже сейчас можно говорит о том, что новозеландцы одержат небольшую победу еще до стартового спорного. Не так высоко котирующиеся, но зато гордые «Tall Blacks» совершенно точно завоют симпатии тех, кто решит чуть раньше включить трансляцию.

Фото: Gettyimages.ru/Matt King