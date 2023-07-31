7 комментариев

Баскетболь
Блог

Пол Пирс напрасно сравнивает себя с Дуэйном Уэйдом. Одна эпоха, разный масштаб, единственный вывод

Бостон Бостон
НБА НБА
Пол Пирс Пол Пирс
Дуэйн Уэйд Дуэйн Уэйд
Майами Майами
Баскетбол Баскетбол

Считаем не только кольца.

Полу Пирсу не впервой оказываться в центре внимания из-за завиральных высказываний. Напрягает другое: постоянство, с которым заслуженный игрок, чемпион и член Зала славы пытается переосмыслить свое место в истории лиги. Его попытки сопоставить собственные успехи с достижениями других игроков идут наперекор высказываниям самого Пирса и многих ему подобных.

Что мы чаще всего слышим, когда игрокам задают вопрос о примере для подражания? Правильно: я неповторим и каждый день хочу быть лучшей версией самого себя. Судя по всему, для Пирса эта мантра была чем-то формальным, типа дресс-кода, и когда он вышел на пенсию, то с присущим ему красноречием взялся резать правду-матку.

«Добавьте Шака в мою команду. Поставьте со мной Леброна и Криса Боша. Я не стану чемпионом? Поставьте меня, Леброна и Боша вместе... скажете, мы не возьмем парочку титулов?

Кто лучше бросает трехочковые: я или Уэйд? Он лучше как скорер? Ну, да, у него лучше статистика по карьере. Но я могу бросать издали, могу играть в «посте», умею находить «контакт» с защитником.

Долгое время мои навыки оставались неоцененными, потому что у меня не было великих игроков в команде. А потом мне довелось играть с Кей Джи и Рэем, которые уже прошли свой пик. Если бы мы объединились на четыре года раньше, думаете, мы не взяли бы три чемпионских перстня?» – заявил Пирс в подкасте It Is What It Is.

Только вот пример для сопоставления в лице Дуэйна Уэйда он выбрал не совсем удачный. И вскоре сам это признал.

«Я не сравнивал себя с Дуэйном Уэйдом: мне задали вопрос «Как бы ты ответил на моем месте». Я бы никогда не стал пренебрежительно отзываться о нем, это один из лучших игроков в истории.

Все, что я имел ввиду – история вокруг меня полностью поменялась, если бы мне повезло играть с великими игроками в начале моей карьеры. То же самое можно сказать о Трейси Макгрейди, Винсе Картере, Кармело.

У Аллена Айверсона все было бы по-другому. Конечно, резюме Уэйда лучше моего, но дело не в том, что я сравниваю себя с ним, а в том, что есть игроки, у которых все было бы по-другому, если бы им дали таких же партнеров по команде. Например, Грант Хилл или Крис Уэббер. Вот и все, что я хочу сказать. Ди-Уэйд очень уважаем, я говорил совсем о другом», – оправдывался Пирс в своих соцсетях.

Можно было бы принять комментарий Пирса за внезапное торжество благоразумия, но Пол далеко не в первый раз барражирует на грани сравнения с Уэйдом. Первый раз это случилось в 2019-м, так что подобное сопоставление нуждается в более пристальном рассмотрении.

Ранние этапы карьеры

Пирс высоко котировался, еще будучи игроком элитной баскетбольной системы университета Канзаса» 108 матчей за три сезона, 103 выхода в старте. А вот Уэйд свой первый сезон из трех в составе скромного Маркетта пропустил – из-за низкой успеваемости по регламенту NCAA он был дисквалифицирован. Несмотря на годичный задел в пользу Пирса, оба по итогам выступлений в NCAA попали в состав первой символической сборной All-American, только вот Уэйд (65 матчей за два сезона: все в старте) сделал это с лучшей статистикой.

Ясно, что за Уэйда играет фактор главной звезды в маленькой команде, но ведь и у Пирса на протяжении всех трех лет не было прямых конкурентов. В финальный год выступлений Пола за «Джейхоукс» двузначную результативность демонстрировали только центровой Раф Лафрентц (19,8 очка) и выходивший вместе с Пирсом в старте защитник Билли Томас (13,6 очка). Поэтому ничего не мешало Полу набирать в среднем по 20,4 очка.

Пирс ушел 10-м на одном из самых хаотичных драфтов (1998) в истории НБА, который лучше всего иллюстрирует выбор «Клипперс» Майкла Оловоканди под 1-м номером. В первый же год за «Бостон» Пирс набирал в среднем по 16,5 очка (43,9% реализации), 6,4 подбора и 2,4 передачи за игру. Форвард попал в первую символическую сборную новичков, но при определении лучшего дебютанта НБА финишировал на третьей строчке, пропустив вперед Винса Картера и Джейсона Уильямса.

Аналогичный результат выдал и Уэйд. Только все мы помним, на каком драфте выбирали его. Взятый под 5-м номером «Майами», Уэйд в своем первом сезоне поставлял для «Хит» 16,2 очка (46,5% реализации), 4 подбора, 4,5 передачи. Как итог: бронь в первой сборной новичков и третье место в голосовании за звание лучшего новичка, где Уэйд уступил очевидным фаворитам – Леброну и Мело.

Даже при относительно равной статистике очевидно, что при входе в лигу условия для Уэйда были чуть более конкурентные.

Игра без сильных партнеров

Несмотря на то, что Пирс пришел в НБА и ушел на пенсию раньше Уэйда, сложно назвать их игроками разных эпох. В 14 из 19 своих сезонов Пирс топтал с Уэйдом одни и те же паркеты. Тем не менее, праймовый, разносторонний Пирс никогда не претендовал на что-то серьезное, будь то командный успех или индивидуальные награды. За 10 лет с момента прихода в лигу и до объединения с Гарнеттом и Алленом, он с «Бостоном» четыре раза заходил в плей-офф. Там лучшей попыткой оказалось попадание в финал Востока в сезоне-2001/02. «Селтикс» вели в серии против «Нетс» Джейсона Кидда 2-1 после исторического камбэка.

Но в ключевом 4-м матче, несмотря на 30+ очков от каждого из пары Пирс-Уокер, «Кельты» уступили 92:94 и не нашли в себе сил вернуться в серию.

Наивысшие индивидуальные показатели «Истины» пришлись на безвременье «Бостона», после ухода Антуана Уокера и до создания «Большого Трио». В сезоне-2005/06 он набирал по 26,8 очка, 6,7 подбора и 4,7 передачи, но не смог ни вывести команду в плей-офф, ни просочиться ни в одну из символических сборных. И это один из моментов, который говорит не в пользу Пирса, когда речь идет о сравнении с Уэдом в парадигме отсутствия элитных партнеров по команде.

Уэйд без Шака, Леброна и Боша трижды затаскивал «Хит» в постсезонку. В дебютном сезоне Уэйда у «Хит» была вполне сносная команда с Ламаром Одомом, Кэроном Батлером и Эдди Джонсом, но лучшим игроком в плей-офф был именно новичок. Благодаря его средней результативности в 21,2 очка команда выжила в 7-матчевой серии против «Шарлотт» и затянула серию против «Индианы» до 6 матчей.

В сезоне-2008/09 самым результативным игроком «Хит» после Уэйда был новичок Майкл Бизли с 13 очками, и все же команда выползла в плей-офф, где в первом раунде в 7 матчах уступила «Атланте». Все благодаря дикой результативности Уэйда, набиравшего по сезону – в котором он провел 79 игр – 30,2 очка. И это лучший ответ на вопрос Пола Пирса «Он лучше меня как скорер?»

Да.

Не только потому, что Уэйд стал самым результативным игроком сезона и вошел в первую сборную лучших игроков НБА, но и потому что вывел предперестроечную команду в плей-офф.

И сделал это снова. Уже на следующий год – последний перед созданием «Хитлз». Его показатели лишь немногим уступали праймовому сезону Пирса: 26,6 очка, 4,8 подбора, 6,5 очка. И все же «Майами» вновь обнаружили себя в плей-офф, где уступили 1-4 бостонскому «Большому трио». Едва ли тут стоит выискивать легитимную дуэль; команды были абсолютно несопоставимы ни по составам, ни по задачам. И все же сложно удержаться от упоминания того, что Уэйд в среднем по серии набирал по 33,2 очка, 5,6 подбора, 6,8 передачи, тогда как Пирс спокойненько расковыривал 19,6 очка, 5,6 подбора и 3,2 передачи.

Последний раз Уэйд заходил в плей-офф с «Майами» в сезоне-2017/18, по ходу которого 36-летний ветеран вернулся из «Кливленда». В регулярке он отбегал всего 21 матч, но в плей-офф, который закончился для команды в первом раунде поражением 1-4 от «Сиксерс», Дуэйн забивал ненамного меньше (16,6 очка), чем самый результативный игрок «Хит» Горан Драгич (18,6).

В отличие от Пирса Уэйд умел прибавлять в плей-офф вне зависимости от наличия или отсутствия качественных партнеров по команде. Особенно явно это проглядывается в статистике.

Регулярный чемпионат и плей-офф

Может быть, Пирс имел более солидную доказательную базу, если бы откровенно не дряхлел с «Клипперс» в последние пару сезонов карьеры. В составе «парусников» Пирс суммарно отыграл 93 матча, в которых набирал в среднем 5,3 очка. У Уэйда не было ни одного сезона, в котором его результативность падала ниже 11 очков.

В плей-офф «Истина» был классным игроком без ярко выраженных слабостей. Впрочем, как и без ярко выраженных достоинств. Он мог давать жару в каком-то конкретном матче, на что, кстати, акцентировал внимание по ходу все того же интервью. Но решать постоянно Пирс не мог. В сравнении с Уэйдом пиковая результативность Пола в плей-офф (27,1 очка по ходу 10 матчей в 2003-м) выглядит обыденно.

Мог бы Пирс как-то самоутвердиться иначе? Пожалуй. За счет индивидуальных наград или, на худой конец, побед в очных противостояниях с Уэйдом. Но, к сожалению для Пирса, здесь преимущество тоже не на него стороне.

Достижения и личные встречи

Статистика личных встреч настраивает на поэтический лад «один баланс встреч в плей-офф и такие разные судьбы».

 

И на этом можно было бы поставить точку, но предоставим Пирсу еще пару возможностей для восстановления репутации.

Международная карьера и медийность

Здесь Пирса подкосили одновременно травмы и пренебрежительное отношение сборной США к чему-то меньшему, чем Олимпиада. В 2002-м форварда «Селтикс» включили в откровенно экспериментальный состав сборной на домашний чемпионат мира в Индианаполисе. Попробуйте оценить амбиции «звездно-полосатых», исходя из состава ростера: Бэрон Дэвис, Андре Миллер, Джейсон Уильямс (НЕ «Белый Шоколад»), Майкл Финли, Реджи Миллер, Шон Мэрион, Джермейн О’Нил, Элтон Брэнд, Антонио Дэвис, Бен Уоллес, Раф Лафренц. Не удивительно, что в такой компании Пирс стал самым результативным игроком команды (19,8 очка), что, правда, не позволило американцам забраться выше 6 места.

В 2006-м Пирса включили в список игроков сборной на чемпионат мира в Японии, но форвард не поехал из-за операции, запланированной на межсезонье. Зато поехал Уэйд, для которого бронза ЧМ стала уже второй медалью после бронзы Олимпийских игр-2004 в Афинах. Квинтэссенцией международного успеха Уэйда можно считать золото Пекина в 2008-м. Так что Дуэйн бьет Пирса уже в глобальном масштабе, не ограничиваясь рамками НБА.

То же самое касается и медийности. В инстаграме у Уэйда – 20 миллионов подписчиков, в то время как Пирс не дотягивает даже до миллиона. В соцсети имени почившей птички у Уэйда – 9,5 миллионов, мнение Пирса же интересует менее 4 млн подписчиков.

Кто-то скажет: «У Дуэйна Уэйда есть красивая жена Габриэль Юнион, светские тусовки, недели моды в Париже, пожизненный контракт с Li-Ning, продукцию которого он обязан рекламировать». Ведь это то, что покоится у каждого фана НБА на подкорке, где-то рядом с «Банана Боут», изображениями первых именных кроссовок Уэйда от Converse и четкой картиной законченной карьеры.

Что мы помним о Пирсе в разрезе медийного аспекта: сомнительные покатушки на кресле-каталке в финале-2008, выпачканные некоторой субстанцией белые шорты в той же серии, короткая карьера сомнительного аналитика на ТВ и стримы со стриптизершами. Все это по-своему легендарно, но не дает Полу ровно никакого преимущества, когда он пытается выставить себя человеком более заслуженным, успешным и влиятельным.

А всего-то нужно уметь ценить себя. В конце концов, в истории НБА есть только один Пол Пирс. Пусть он и не лучше Дуэйна Уэйда.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
усы Ларри Бёрда
как фанат Бостона, всегда недолюбливал Пирса. особенно после того, когда он сказал, что играл лучше, чем усатый белый парень под номером 33
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy93
У Уэйда есть чемпионство в соло без биг-3. А это сразу в летопись спорта золотыми чернилами вписывает и количество конкурентов в пирамиде величия сокращает на 80%.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d3fstqd
как сказал Баркли про Кенни Смита - the older he gets, the greater he was.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Благодаря Уэйду, полюбил баскетбол и Майами Хит. Самый любимый баскетболист.🔥🏀
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ты не прав
Ну Пирс просто хороший игрок, Уэйд из плеяды великих

Единственное, что спасает Пирса от забвения - это мвп финала, которое, по хорошему, должен был забирать КГ. Так бы был кем то вроде Агваера
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atlichna
Ответ Andy93
У Уэйда есть чемпионство в соло без биг-3. А это сразу в летопись спорта золотыми чернилами вписывает и количество конкурентов в пирамиде величия сокращает на 80%.
Ну всё же Шак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Ответ Andy93
У Уэйда есть чемпионство в соло без биг-3. А это сразу в летопись спорта золотыми чернилами вписывает и количество конкурентов в пирамиде величия сокращает на 80%.
Ну не совсем в соло, и не совсем без биг трио. Биг трио в сером ты не учитываешь ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий