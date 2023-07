7 комментариев

Считаем не только кольца.

Полу Пирсу не впервой оказываться в центре внимания из-за завиральных высказываний. Напрягает другое: постоянство, с которым заслуженный игрок, чемпион и член Зала славы пытается переосмыслить свое место в истории лиги. Его попытки сопоставить собственные успехи с достижениями других игроков идут наперекор высказываниям самого Пирса и многих ему подобных.

Что мы чаще всего слышим, когда игрокам задают вопрос о примере для подражания? Правильно: я неповторим и каждый день хочу быть лучшей версией самого себя. Судя по всему, для Пирса эта мантра была чем-то формальным, типа дресс-кода, и когда он вышел на пенсию, то с присущим ему красноречием взялся резать правду-матку.

«Добавьте Шака в мою команду. Поставьте со мной Леброна и Криса Боша. Я не стану чемпионом? Поставьте меня, Леброна и Боша вместе... скажете, мы не возьмем парочку титулов?

Кто лучше бросает трехочковые: я или Уэйд? Он лучше как скорер? Ну, да, у него лучше статистика по карьере. Но я могу бросать издали, могу играть в «посте», умею находить «контакт» с защитником.

Долгое время мои навыки оставались неоцененными, потому что у меня не было великих игроков в команде. А потом мне довелось играть с Кей Джи и Рэем, которые уже прошли свой пик. Если бы мы объединились на четыре года раньше, думаете, мы не взяли бы три чемпионских перстня?» – заявил Пирс в подкасте It Is What It Is.

Только вот пример для сопоставления в лице Дуэйна Уэйда он выбрал не совсем удачный. И вскоре сам это признал.

«Я не сравнивал себя с Дуэйном Уэйдом: мне задали вопрос «Как бы ты ответил на моем месте». Я бы никогда не стал пренебрежительно отзываться о нем, это один из лучших игроков в истории.

Все, что я имел ввиду – история вокруг меня полностью поменялась, если бы мне повезло играть с великими игроками в начале моей карьеры. То же самое можно сказать о Трейси Макгрейди, Винсе Картере, Кармело.

У Аллена Айверсона все было бы по-другому. Конечно, резюме Уэйда лучше моего, но дело не в том, что я сравниваю себя с ним, а в том, что есть игроки, у которых все было бы по-другому, если бы им дали таких же партнеров по команде. Например, Грант Хилл или Крис Уэббер. Вот и все, что я хочу сказать. Ди-Уэйд очень уважаем, я говорил совсем о другом», – оправдывался Пирс в своих соцсетях.

Можно было бы принять комментарий Пирса за внезапное торжество благоразумия, но Пол далеко не в первый раз барражирует на грани сравнения с Уэйдом. Первый раз это случилось в 2019-м, так что подобное сопоставление нуждается в более пристальном рассмотрении.

Ранние этапы карьеры

Пирс высоко котировался, еще будучи игроком элитной баскетбольной системы университета Канзаса» 108 матчей за три сезона, 103 выхода в старте. А вот Уэйд свой первый сезон из трех в составе скромного Маркетта пропустил – из-за низкой успеваемости по регламенту NCAA он был дисквалифицирован. Несмотря на годичный задел в пользу Пирса, оба по итогам выступлений в NCAA попали в состав первой символической сборной All-American, только вот Уэйд (65 матчей за два сезона: все в старте) сделал это с лучшей статистикой.

Ясно, что за Уэйда играет фактор главной звезды в маленькой команде, но ведь и у Пирса на протяжении всех трех лет не было прямых конкурентов. В финальный год выступлений Пола за «Джейхоукс» двузначную результативность демонстрировали только центровой Раф Лафрентц (19,8 очка) и выходивший вместе с Пирсом в старте защитник Билли Томас (13,6 очка). Поэтому ничего не мешало Полу набирать в среднем по 20,4 очка.

Пирс ушел 10-м на одном из самых хаотичных драфтов (1998) в истории НБА, который лучше всего иллюстрирует выбор «Клипперс» Майкла Оловоканди под 1-м номером. В первый же год за «Бостон» Пирс набирал в среднем по 16,5 очка (43,9% реализации), 6,4 подбора и 2,4 передачи за игру. Форвард попал в первую символическую сборную новичков, но при определении лучшего дебютанта НБА финишировал на третьей строчке, пропустив вперед Винса Картера и Джейсона Уильямса.

Аналогичный результат выдал и Уэйд. Только все мы помним, на каком драфте выбирали его. Взятый под 5-м номером «Майами», Уэйд в своем первом сезоне поставлял для «Хит» 16,2 очка (46,5% реализации), 4 подбора, 4,5 передачи. Как итог: бронь в первой сборной новичков и третье место в голосовании за звание лучшего новичка, где Уэйд уступил очевидным фаворитам – Леброну и Мело.

Даже при относительно равной статистике очевидно, что при входе в лигу условия для Уэйда были чуть более конкурентные.

Игра без сильных партнеров

Несмотря на то, что Пирс пришел в НБА и ушел на пенсию раньше Уэйда, сложно назвать их игроками разных эпох. В 14 из 19 своих сезонов Пирс топтал с Уэйдом одни и те же паркеты. Тем не менее, праймовый, разносторонний Пирс никогда не претендовал на что-то серьезное, будь то командный успех или индивидуальные награды. За 10 лет с момента прихода в лигу и до объединения с Гарнеттом и Алленом, он с «Бостоном» четыре раза заходил в плей-офф. Там лучшей попыткой оказалось попадание в финал Востока в сезоне-2001/02. «Селтикс» вели в серии против «Нетс» Джейсона Кидда 2-1 после исторического камбэка.

Но в ключевом 4-м матче, несмотря на 30+ очков от каждого из пары Пирс-Уокер, «Кельты» уступили 92:94 и не нашли в себе сил вернуться в серию.

Наивысшие индивидуальные показатели «Истины» пришлись на безвременье «Бостона», после ухода Антуана Уокера и до создания «Большого Трио». В сезоне-2005/06 он набирал по 26,8 очка, 6,7 подбора и 4,7 передачи, но не смог ни вывести команду в плей-офф, ни просочиться ни в одну из символических сборных. И это один из моментов, который говорит не в пользу Пирса, когда речь идет о сравнении с Уэдом в парадигме отсутствия элитных партнеров по команде.

Уэйд без Шака, Леброна и Боша трижды затаскивал «Хит» в постсезонку. В дебютном сезоне Уэйда у «Хит» была вполне сносная команда с Ламаром Одомом, Кэроном Батлером и Эдди Джонсом, но лучшим игроком в плей-офф был именно новичок. Благодаря его средней результативности в 21,2 очка команда выжила в 7-матчевой серии против «Шарлотт» и затянула серию против «Индианы» до 6 матчей.

В сезоне-2008/09 самым результативным игроком «Хит» после Уэйда был новичок Майкл Бизли с 13 очками, и все же команда выползла в плей-офф, где в первом раунде в 7 матчах уступила «Атланте». Все благодаря дикой результативности Уэйда, набиравшего по сезону – в котором он провел 79 игр – 30,2 очка. И это лучший ответ на вопрос Пола Пирса «Он лучше меня как скорер?»

Да.

Не только потому, что Уэйд стал самым результативным игроком сезона и вошел в первую сборную лучших игроков НБА, но и потому что вывел предперестроечную команду в плей-офф.

И сделал это снова. Уже на следующий год – последний перед созданием «Хитлз». Его показатели лишь немногим уступали праймовому сезону Пирса: 26,6 очка, 4,8 подбора, 6,5 очка. И все же «Майами» вновь обнаружили себя в плей-офф, где уступили 1-4 бостонскому «Большому трио». Едва ли тут стоит выискивать легитимную дуэль; команды были абсолютно несопоставимы ни по составам, ни по задачам. И все же сложно удержаться от упоминания того, что Уэйд в среднем по серии набирал по 33,2 очка, 5,6 подбора, 6,8 передачи, тогда как Пирс спокойненько расковыривал 19,6 очка, 5,6 подбора и 3,2 передачи.

Последний раз Уэйд заходил в плей-офф с «Майами» в сезоне-2017/18, по ходу которого 36-летний ветеран вернулся из «Кливленда». В регулярке он отбегал всего 21 матч, но в плей-офф, который закончился для команды в первом раунде поражением 1-4 от «Сиксерс», Дуэйн забивал ненамного меньше (16,6 очка), чем самый результативный игрок «Хит» Горан Драгич (18,6).

В отличие от Пирса Уэйд умел прибавлять в плей-офф вне зависимости от наличия или отсутствия качественных партнеров по команде. Особенно явно это проглядывается в статистике.

Регулярный чемпионат и плей-офф

Может быть, Пирс имел более солидную доказательную базу, если бы откровенно не дряхлел с «Клипперс» в последние пару сезонов карьеры. В составе «парусников» Пирс суммарно отыграл 93 матча, в которых набирал в среднем 5,3 очка. У Уэйда не было ни одного сезона, в котором его результативность падала ниже 11 очков.

В плей-офф «Истина» был классным игроком без ярко выраженных слабостей. Впрочем, как и без ярко выраженных достоинств. Он мог давать жару в каком-то конкретном матче, на что, кстати, акцентировал внимание по ходу все того же интервью. Но решать постоянно Пирс не мог. В сравнении с Уэйдом пиковая результативность Пола в плей-офф (27,1 очка по ходу 10 матчей в 2003-м) выглядит обыденно.

Мог бы Пирс как-то самоутвердиться иначе? Пожалуй. За счет индивидуальных наград или, на худой конец, побед в очных противостояниях с Уэйдом. Но, к сожалению для Пирса, здесь преимущество тоже не на него стороне.

Достижения и личные встречи

Статистика личных встреч настраивает на поэтический лад «один баланс встреч в плей-офф и такие разные судьбы».

И на этом можно было бы поставить точку, но предоставим Пирсу еще пару возможностей для восстановления репутации.

Международная карьера и медийность

Здесь Пирса подкосили одновременно травмы и пренебрежительное отношение сборной США к чему-то меньшему, чем Олимпиада. В 2002-м форварда «Селтикс» включили в откровенно экспериментальный состав сборной на домашний чемпионат мира в Индианаполисе. Попробуйте оценить амбиции «звездно-полосатых», исходя из состава ростера: Бэрон Дэвис, Андре Миллер, Джейсон Уильямс (НЕ «Белый Шоколад»), Майкл Финли, Реджи Миллер, Шон Мэрион, Джермейн О’Нил, Элтон Брэнд, Антонио Дэвис, Бен Уоллес, Раф Лафренц. Не удивительно, что в такой компании Пирс стал самым результативным игроком команды (19,8 очка), что, правда, не позволило американцам забраться выше 6 места.

В 2006-м Пирса включили в список игроков сборной на чемпионат мира в Японии, но форвард не поехал из-за операции, запланированной на межсезонье. Зато поехал Уэйд, для которого бронза ЧМ стала уже второй медалью после бронзы Олимпийских игр-2004 в Афинах. Квинтэссенцией международного успеха Уэйда можно считать золото Пекина в 2008-м. Так что Дуэйн бьет Пирса уже в глобальном масштабе, не ограничиваясь рамками НБА.

То же самое касается и медийности. В инстаграме у Уэйда – 20 миллионов подписчиков, в то время как Пирс не дотягивает даже до миллиона. В соцсети имени почившей птички у Уэйда – 9,5 миллионов, мнение Пирса же интересует менее 4 млн подписчиков.

Кто-то скажет: «У Дуэйна Уэйда есть красивая жена Габриэль Юнион, светские тусовки, недели моды в Париже, пожизненный контракт с Li-Ning, продукцию которого он обязан рекламировать». Ведь это то, что покоится у каждого фана НБА на подкорке, где-то рядом с «Банана Боут», изображениями первых именных кроссовок Уэйда от Converse и четкой картиной законченной карьеры.

Что мы помним о Пирсе в разрезе медийного аспекта: сомнительные покатушки на кресле-каталке в финале-2008, выпачканные некоторой субстанцией белые шорты в той же серии, короткая карьера сомнительного аналитика на ТВ и стримы со стриптизершами. Все это по-своему легендарно, но не дает Полу ровно никакого преимущества, когда он пытается выставить себя человеком более заслуженным, успешным и влиятельным.

А всего-то нужно уметь ценить себя. В конце концов, в истории НБА есть только один Пол Пирс. Пусть он и не лучше Дуэйна Уэйда.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa