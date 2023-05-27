Никола Йокич – максимально цельная фигура. В том, как расслабленный, как будто полусонный серб издевательски разбирается с соперниками, легко рассмотреть его непубличные черты – презрение к статистике и внешней шумихе, восприятие баскетбола как ненапряжной работы и наличие настоящей страсти за пределами корта.

Другое дело – Джимми Батлер.

В баскетболе, кажется, нет человека, более одержимого игрой. Он пришел в лигу ограниченным ролевым и год за годом прибавлял в самых разных компонентах, чтобы превратиться в звезду. Он запирался в зале на месяцы и неоднократно доказывал, что готов бегать с полной самоотдачей по 48 минут, преодолевая усталость и повреждения. Он зарекомендовал себя бескомпромиссным лидером – тем, кто готов воевать с тренерами, которые распускают команду, унижать партнеров за то, что они недостаточно вкалывают, уничтожать тех, кто ему не нравится, на площадке.

Вот только за ее пределами Батлер – совершенно иной. Опять же, кажется, что нет в НБА человека, у которого было бы столько же самых неожиданных и как будто совершенно искренних увлечений вне баскетбола.

Ироничный характер лидера «Хит» проявляет себя по-разному – например, когда он презентует сам себе аквариум в виде бумбокса стоимостью 7500 долларов, который играет кантри для 50 находящихся в нем рыбок. Но каждый раз заводит его в области, обычно недоступные для игроков НБА.

Продажа Батлером кофе, начавшаяся как приработок в «Пузыре», стала крупным бизнесом и способом обзавестись новыми связями

Звучит как сюжет реалити-шоу. Ну, так на что залипает изрядное количество среднестатистических зрителей. Только здесь обходится без эмоционирующих поваров, сомнительных ведунов и беременных восьмиклассниц.

История известная, но все же нуждающаяся в пунктирной линии повествования. В период ковидного плей-офф-2020, когда команды изолировали в Диснейленде, время за пределами площадки каждый убивал как мог.

Майкл Портер-младший пропадал в бассейне, попивая коктейли.

Крис Пол с партнерами по «Тандер» зарубался в корнхолл.

Батлер оказался прозорливее всех вместе взятых. Он привез в «Пузырь» кофейное оборудование, зная, что разновидностей кофе будет не так много, да и качество не всегда соответствует запросам.

«Кофе, куда ни приедешь – сплошная катастрофа. Моя персональная кофе-машина была обязательным атрибутом во всех выездных матчах. Вещь, с которой я не расставался. Только я знал, как и какой кофе мне необходимо приготовить. Неплохой кофе был в Чикаго и Портленде, но тоже не фонтан. В остальном просто черная жижа», – утверждал итальянский форвард Николо Мелли, поигравший за «Пеликанс» и «Мэверикс».

Батлер, будучи ценителем древнего напитка, предусмотрел все заранее и привез с собой целую кофейню в миниатюре. После чего дал понять всем и каждому, вне зависимости от командной принадлежности, что стоимость порции – 20 баксов. Будь то латте, мокко или американо, малая, большая или средняя порция – деньги на стол и никаких «скину позже на Тинькофф».

Несмотря на вполне ясные инструкции, находились те, кто предпринимал небезуспешные попытки обойти санкции.

«Горан. Он самый главный пройдоха из всех, – вспоминал Батлер. – Этот тип постоянно заходит к тебе в номер, и такой: «Ну что, как ты, видел, как вчера сыграл ПСЖ?». И он вовлекает тебя в разговор, а затем просит разрешения налить себе чего-нибудь выпить и предлагает тебе. А ты уже весь в беседе, думаешь об игре, о новостях, телепрограмме, о чем угодно, только не о том, что этот парень хозяйничает на твоей кухне, в твоем номере. И ты отказываешься, говоришь: «Не, я в норме, ничего не надо».

После чего он возвращается с чашкой кофе, продолжает болтать, и только потом ты ловишь себя на мысли, что чувак пьет твой кофе на халяву. Я неоднократно говорил ему об этом, он твердил, что у него нет при себе налички. Пару раз он нарочно приходил в майке и спортивных шортах, чтобы подчеркнуть, что ему просто некуда положить деньги. Но я каждый раз попадался на его трюки».

Кофе, который Джимми продавал под смешным названием «Big Face», получил массу хвалебных отзывов от игроков, тренеров и репортеров, нашедших у себя 20 долларов. Поэтому, как только закончилась пандемия, Батлер всерьез взялся за дело. Он запатентовал марку «Big Face Coffee», нанял в качестве управляющей Брит Берг, работавшей над созданием и развитием таких брендов как Scotch&Soda, Intelligentsia Cofe и Madewell, потратил 60000 долларов только на закупку кофейных зерен и принялся раскручивать свое детище. Началось все с вроде бы стандартной коллаборации вместе с дизайн-студией Artpresso Design, которая создала авторские патчи на полотенцах, придала эксклюзивного лоска кофе-машинам и выпустила лимитированный набор для баристы, а продолжилось все в куда более внушительных масштабах.

Батлер начал с того, что потребовал за чашку 100 долларов.

«Big Face Coffee» стал официальным партнером престижного теннисного мастерса «Miami Open», на открытии которого Джимми варганил кофе для победительницы US Open Эммы Радукану.

Позже Батлер пригласил Радукану на матч «Хит», где вручил ей именную майку.

Туда же он заманил и польку Игу Швентек, которая занимает первую строчку рейтинга WTP.

Сам Джимми не просто посещал матчи теннисного турнира, но и пробовал свои силы в качестве теннисного аналитика. Нового для него вида спорта, в котором он пока не преуспел, но продолжает осваиваться.

Джимбо тренировался с Александром Зверевым, болеет за Карлоса Алькараса и обменивается «любезностями» с Новаком Джоковичем

Любовь Батлера к теннису, на мой вкус, наиболее четко проявляет его лучшие черты как человека, не стесняющегося своих недостатков. Достаточно посмотреть на тренировку Джимми с немцем русского происхождения Александром Зверевым, чтобы понять: теннисист из Батлера никакущий. При этом баскетболист не стесняется тролить Алекса, когда тот вносит коррективы.

«Ты давай там у себя играй, как ты играешь, а я буду играть в теннис как на районе», – хохмит между делом Джимбо.

Звереву оставалось только гоготать и покачивать головой. Для интересующихся тем, как выглядит «теннис на районе», можно ознакомиться с матчем против Ди-Уэйда.

Это сейчас Уэйд и Батлер нормально общаются, но болельщики со стажем помнят, как бывшие партнеры по «Чикаго Буллс» обменивались колкими комментариями, после неаккуратной реакции Джимбо на фото жены Уэйда актрисы Габриэль Юнион.

Светская беседа происходила в следующем ключе.

Батлер: Оу, ЧЕРТ!

Уэйд: МОЕ

Батлер: Хороший, плохой и уродливый, он же @ayoomike.

Уэйд: Еще раз позволишь себе подобную реакцию в адрес моей жены, и ты узнаешь, каким еще может быть хороший, плохой и уродливый.

Батлер: Что ж, точка кипения была достигнута довольно быстро. Приму к сведению. Все равно иду на барбекю.

После такого даже как-то странно возвращаться к теме тенниса без навязчивых ассоциаций. И все же Батлер не стремится создать вид теннисного эксперта или человека, всерьез намеревающегося чего-то добиться в этом виде спорта. Для него важен сам процесс обучения новой для себя игре. Поэтому он ходит на свой «родной турнир» Miami Open смотреть игру любимого им Карлоса Алькараса, которого называют приемником Рафы Надаля. Народная любовь к Джимми в качестве представителя клуба и города особенно слышна на контрасте с мелькающим на экране Лукой Дончичем.

Еще один представитель балканской школы недавно тоже оказался в одном предложении с фамилией Батлера. Легендарный Новак Джокович по ходу French Open высказал свое мнение по поводу плей-офф НБА.

«Вперед Йокич, верю в «Денвер» до самого конца. Мне, правда, нравится Джимми Батлер, я думаю, он отличный парень. И я восхищаюсь им. Мне небезразлично все, что происходит в баскетболе, и я знаю, что он посещал некоторые теннисные турниры в Штатах. Этот парень знает свое дело», – по комментариям Джокера несложно понять, чем обусловлены его предпочтения.

Батлер реагирует адекватно.

«Класс и уровень мастерства Джоковича не может подвергаться сомнению. Он демонстрирует исторические результаты на протяжении многих лет. Понимаю, почему он поддерживает «Наггетс», и уверен, его поддержка многое значит для «Денвера». Но не для меня. Когда мы говорим о плей-офф, здесь может быть только одна цель, и «Хит» ее достигнут», – дипломатично парировал Батлер

Джимбо не останавливается на классической вариации тенниса и пробует играть в футволлей, объединяя свое увлечение теннисом с еще одним, небезразличным ему видом спорта.

Батлер считает Неймара лучшим футболистом в истории, обожает ПСЖ и через футбол открывает новые для себя культуры

«В футболе я бы хотел выступать только за ПСЖ. С Мбаппе и Неймаром мы бы навели шороху. Я бы даже не стал спорить с Неймаром за майку с десятым номером. Он просто легенда. Если мы говорим о GOAT, лучших на все времена – он определенно из их числа. Думаю, он лучший спортсмен в мире. Я говорю обо всех видах спорта», – превозносил травматичного бразильца Батлер.

Любовь к футболу зародилась на Олимпиаде в Рио в 2016-м. Батлер посетил финал футбольного турнира, в котором «салесао» выиграли золото, Джимми был под таким впечатлением, что не скупился на комплименты.

«Говорите, что хотите, не подвергаю ничье мнение сомнению, но сегодня я видел, как величайший футболист всех времен выиграл золото. Номер 10 – Неймар, человек, из-за которого я влюбился в футбол», – поведал Батлер журналистам причину своей внезапной заинтересованности в футболе.

С тех пор Батлер только подкреплял свои слова действиями. Он ездил на базу парижского клуба, чтобы пообщаться с главными звездами столичной команды, а заодно поднатореть в пробитии пенальти.

Джимбо болеет за Бразилию и Неймара на всех крупных турнирах.

И готов встретиться с ним при каждом удобном случае. Даже если это тренировка перед третьим матчем финальной серии плей-офф.

«Я ценю Неймара не только как спортсмена, но и человека, благодаря которому я увлекся футболом. Это удивительная игра помогает мне в освоении новых для меня культур. Ты едешь в любую страну, и первое, что делаешь – интересуешься, где тут стадион лучшей команды. Так ты находишь общий язык с местным населением. При этом некоторые могут даже не знать английского, но с помощью простых жестов, фамилий игроков вы поймете друг друга. В каждой стране свой футбол и своя культура», – объяснял Батлер.

И вот мы уже смотрим тревел-блог с Джимми Батлером в главной роли. Игрок «Хит» обожает посещать не только избитые курортные места, но и Колумбию, Мексику, Бразилию, Аргентину.

Посещение святой «Бомбонеры» и приготовление коктейлей на основе текилы и рома – обязательная часть программы.

Любовь к абсолютно разным культурам, стилям и жанрам проявляется у Батлера практически во всем.

Плейлист Джимбо – сплошная эклектика: кантри, Тэйлор Свифт, Джастин Бибер и классические треки Айс Кьюба

На прошлой неделе Кармело Энтони завершил свою – вопреки популярному мнению – не такую уж бесславную карьеру, и все паблики светились стандартными опросами а-ля «ваша любимая версия Мэло». Было множество вариаций («Денвер Мэло», «Худи Мэло», «Олимпийский Мэло», кто-то особенно остроумный внес в список «Хоукс Мэло»), но я свою кандидатуру так и не обнаружил: «Grumpy Melo» или «Ворчливый Мэло» из шикарного ролика сборной США.

Как видите, в большинстве случаев за нестандартный подбор музыки типа той же Ванессы Карлтон отвечал Джимми Батлер. Он же и дирижировал всей этой камарильей.

В раздевалке «Хит» подобное происходит постоянно.

«Я за свободу выбора и разнообразие. И я люблю рэп, Айс Кьюба, альбом «Predator» – просто атас. Но когда я слышу три рэп-композиции подряд с одним и тем же битом и звучанием, терпения не хватает. Тогда я на правах человека, скажем так, с определенным положением в раздевалке ставлю кантри или Тэйлор Свифт. Просто, чтобы сменить атмосферу, снять напряжение, показать, что есть и другие стили. Некоторым это действительно нравится, другие делают вид, что понимают мой выбор музыки, но на самом деле не очень понимают».

С учетом того, что Батлер родился в Техасе, уважение к кантри вроде как идет бонусом, чуть ли не отдельной графой в паспорте, но это не так. В детстве и юности Батлер не любил кантри, проникнуться ковбойской романтикой ему помог его неугомонный характер.

«Это началось в колледже, – рассказывал Батлер. – Я обратил внимание на ребят в раздевалке, которые приходили и готовились к матчам в огромных наушниках Beats by Dre. И вот вроде все нормально, но большинство из них не надевало наушники, они просто висели на шее, как бумбокс. И из каждой пары звучал рэп. Буквально. Имена певцов разные, но звучание примерно одинаковое. И в итоге получалась полная какофония.

Я им говорю: «Парни, я вообще не против. Это ваши наушники и ваш выбор, но если вы их слушаете, тогда наденьте и слушайте. Я не могу слушать этот зудеж снова и снова». Они такие: «Нечего слушать то, что играет у нас, слушай то, что играет в твоих наушниках». Я решил, что это хреновое, но логичное замечание и решил отыграться. Поэтому когда я пришел домой после матча, то загуглил «самую популярную песню в стиле кантри», ею оказалась «Don’t Take The Girl» Тима Макгроу.

Я загрузил ее, и перед следующим матчем она играла у меня на полную. Наушники я, конечно же, снял, после чего услышал: «Мужик, здесь такое слушать нельзя. Ты чего?». На что я ответил: «А ты, бро, давай не слушай, что у меня играет, слушай свое». Они не нашлись что ответить. Так я их и уел, а позже сам начал вслушиваться в текст песни и подумал: «Оу, круто! Здесь есть смысл, слова». И затем я начал открывать для себя новые имена кантри музыки».

Время доставать с антресолей ковбойские шляпы или на худой конец дедушкины ворсистые шапки-пирожки.

Ну а поскольку Джимми – человек компанейский и всегда готов к диалогу, то он тут же обзавелся знакомыми в мире кантри музыки, и один из них – Люк Брайан – пригласил его сняться в своем клипе.

Джимми попробовал, оценил и решил, что не станет останавливаться на достигнутом.

«Альбом скоро будет. Я очень волнуюсь, ведь для меня это новый интересный опыт. Да, я поговорил с некоторыми людьми. Я кое-что пишу, они мне советуют. Говорю вам, вы услышите хиты. Я буду как DJ Khaled, только в кантри стиле», – подтверждает возникающие слухи Батлер.

О том, что Джимбо не терпится попробовать себя в музыке, можно понять и из его интервью GQ.

«Я уже могу петь в нескольких тональностях. Какие-то самые базовые вещи, но я очень хочу научиться играть их на пианино. Это то, о чем я мечтаю, но у меня попросту нет времени и возможности. Это серьезная работа, и я не хочу ее начинать, не будучи уверенным, что доведу дело до конца», – отвечает Джимбо на вопрос «чему бы вы хотели научиться, но еще не научились».

Но и не одним кантри живы, как говорится.

«Он может поставить все что угодно, – рассказывал Гэйб Винсент. – У него фокусов в рукаве, как у карточного шулера. Сегодня Джимми может ошарашить, поставив Джастина Бибера, в другой день – Рика Росса, группу Nickleback, Майли Сайрус или Тэйлор Свифт. Вы никогда не поймете логику его выбора».

Неординарные предпочтения Батлера разделяют порой самые неожиданные представители «Хит».

«Часто причина, по которой люди не согласны с твоим выбором или вкусом, заключается в том, что они не понимают, о чем песня, и даже не вслушиваются в ее звучание и текст. Говорю вам, я сам такой, – признавался Юдонис Хаслем. – Как только Джимми начал рассказывать мне, о чем поет Чед Крюгер из Nickelback, я нашел в себе силы сесть и внимательно прослушать его песню. Не скажу, что стал фанатом, но я понял, что он хотел сказать, песня обрела для меня смысл».

Для особо заинтересовавшихся: на различных порочащих все самое лучшее на планете платформах можно найти плейлисты с музыкой, которую Батлер слушает перед матчами.

Или можно собирать мозаику по кускам, угадывая песни по куплетам. Как в этом случае.

Что бы вы ни выбрали, Джимбо не будет против.

«Баскетбол дал мне все, что есть сегодня в моей жизни. Но я не хочу, чтобы моя жизнь ограничивалась только баскетболом. В мире столько культур, звуков, красок, языков. Столько всего интересного. Я не хочу упустить все это и в свою очередь пользуюсь тем, что, играя в НБА, могу делиться чем-то с другими людьми. Неважно, связано это с баскетболом или нет. Умение делиться и создавать возможности для знакомства с чем-то новым другим людям – одна из прекраснейших вещей в жизни. Никто не должен лишать себя этого. Нужно пить жизнь как кофе – большими глотками».