8 комментариев

Именно его «Майами» не хватило в прошлом году.

Год назад Калеб Мартин не сыграл ни секунды в седьмом матче финала Восточной конференции между «Хит» и «Селтикс». Микротравмы и отсутствие опыта в матчах с такими высокими ставками вынудили главного тренера Эрика Споэльстру оставить форварда на скамейке. Именно оттуда, со стороны, Мартин наблюдал за отчаянными попытками Джимми Батлера спасти команду и видел тот самый бросок.

Тогда «Хит» упустили победу в серии на своей площадке и проиграли решающий матч со счетом 96:100. В этом году «Хит» взяли реванш. Матч, который мог закрепить за «Бостоном» очередную историческую, доселе никем не покоренную вершину, «Хит» взяли в «Ти Ди Гардэне» с разницей в «+19». И на сей раз Калеб Мартин не просто принимал участие в игре, а был одним из главных действующих лиц. Он провел на площадке больше всех (44 минуты, 49 секунд), набрал 26 очков (7 из 10 с игры, 4 из 6 трехочковых), сделал 10 подборов и 3 передачи. Результативнее Калеба отыграл только Батлер (на его счету 28 очков), взявший награду MVP финала Восточной конференции. Хотя влияние Калеба по ходу всей серии было настолько явным, что в соцсетях на данный момент задаются вопросом. Ему не хватило всего одного голоса, чтобы перехватить приз у лидера «Хит».

Средние показатели форварда в серии с «Бостоном» составили 19,3 очка, 6,4 подбора, 60% реализации бросков с игры, 49% реализации трехочковых.

Когда «Хит» методично сливали преимущество 3-0, журналисты выпытывали у Калеба, «как тому удается сохранять концентрацию и хладнокровие в ситуации, когда «кельтам» удалось переломить ход серии».

«Игра – это лишь одна из интерпретаций жизни. Так или иначе, но жизнь дает тебе шанс. То, что будет дальше – результат того, как ты этим шансом воспользуешься . Поверьте, я знаю. Я заслужил право находиться в НБА, знаю, сколько нужно пахать ради того, чтобы просто быть в составе любой команды, не говоря уже о такой как «Майами». Я не из тех, кто паникует, когда все идет не по плану, и никто из этих парней, с которыми я играю, не подвержен излишним эмоциями. У нас еще остается возможность попасть в финал, и мы ей воспользуемся. Не сомневайтесь», – спокойно ответил Мартин.

Сегодня слова Мартина звучат и выглядят особенно весомо. Ведь попадание в первый для себя финал НБА выглядит закономерным этапом для игрока, чей путь к успеху – это гремучая смесь из тяжелой работы, частых неудач и счастливого случая.

Семья Мартина – выходцы из самых низов. Жили в трейлере, мать работала на трех работах и подвергалась нападкам со стороны соседей

Калеб и его брат-близнец Коди выросли в Кулими, Северная Каролина, население которого составляет 960 человек. Цифра постоянно варьируется из-за периодических смертей местных жителей от передозировки метамфитамином. Если вы видели первый сезон «Настоящего детектива», то примерно представляете себе антураж. Трейлерный парк на окраине маленького городка, населенный представителями абсолютно разных религий и национальностей, которых роднит только одно – щемящая и безнадежная бедность. Дом семьи Мартин представлял собой одноместный трейлер, облицованный рифленым железом. Удушливая жестяная коробка размером с контейнер товарного вагона вмещала в себя Калеба, Коди, их старшего брата Рахима и мать Дженни Беннетт.

Дженни узнала о том, что станет матерью, в старших классах школы и вместо помощи от родителей получила от ворот поворот. Девушку выгнали из дома не только по причине незапланированной беременности, но и потому, что отец был черным. В южных штатах смешанные браки – это стигма особенной степени тяжести. Ни одно из сообществ не готово принять «мультикультурных» в полной мере.

«Я постоянно узнавала о себе что-то новое. Меня оскорбляли белые, цветные, все, кто хотел самоутвердиться за счет матери-одиночки, живущей в трейлере с тремя детьми. Люди использовали такие слова, которые я даже не знала. Однажды я шла на работу утром и из проезжающего мимо пикапа в меня начали бросать стеклянные бутылки. Просто так. Потому что могли. Или просыпаешься утром в воскресенье, а неподалеку от твоего дома полыхает крест, и никого вокруг. И ты думаешь: «А дальше что? Они подожгут дом или сделают что-то с моими детьми» . Было очень страшно. В такие моменты я думала: «Боже, как хорошо, что у меня есть мои мальчики». Им нужна была моя забота, и у меня попросту не было времени обращать внимание на слова и поступки других людей. Хотя они очень старались», – вспоминала Дженни атмосферу, в которой ей приходилось растить детей.

Отец, как это часто бывает в подобных ситуациях, самоудалился без анестезии. Дженни приходилось работать на трех работах, в разные смены, чтобы на столе была еда. Она вставала в два часа ночи, шла работать в ночную смену, затем – уже на другой работе – делала все возможное, чтобы оказаться дома к трем часам дня, когда дети возвращались из школы. Получалось не всегда, и в таких случаях ребята были предоставлены сами себе. Не было никаких бабушек, мамок и нянек. В лучшем случае забредала одна из немногочисленных подруг Дженни.

«Я безумно уважаю то, что наша мама сделала для нас. Особенно с учетом того, через что ей пришлось пройти. Только сейчас, вспоминая наше детство, я и мои братья в состоянии осознать, чего ей это стоило. Было очень тяжко. Она постоянно чем-то жертвовала. Бывали вечера, когда она отказывалась есть, чтобы мы не остались голодными. Она отказывалась от более выгодных предложений по работе ради того, чтобы иметь возможность быть с нами дома рядом. Она делала все, чтобы мы не попали под влияние улиц, чтобы уберечь нас от разных сомнительных людей и занятий», – вспоминал Калеб.

Благодаря тому, что Дженни, несмотря на объемы работы, проводила время с сыновьями, ей удалось воспитать в них прилежание и стремление к заданной цели. Лобачевским никто из них не стал, но зато Калеб и Коди получили спортивные стипендии в университете Северная Каролина Стэйт. Там старательный и универсальный дуэт обратил на себя внимание более крупных баскетбольных программ, благодаря чему братья вскоре перевелись в команду университета Невады, в составе которой немедленно стали мелькать в хайлайтах NCAA.

Этого оказалось достаточно для подачи заявок на участие в церемонии драфта, но не для старта карьеры в НБА.

Драфт разделил братьев только для того, чтобы затем они воссоединились вновь. Но сказка была недолгой

В ходе церемонии драфта-2019 было названо лишь одно из двух имен братьев Мартин: «Шарлотт» взяли Коди под 36-м номером во втором раунде. Калеб остался незадрафтованным, но через 11 дней после окончания ярмарки талантов все те же «Хорнетс» предложили ему стандартный контракт новичка. Все это походило то ли на чересчур хитрый план менеджмента «шершней», то ли на грамотный PR-ход клуба – два брата-близнеца в команде из родного штата. Оба немедленно и по-братски принялись делить как радости, так и невзгоды: хайлайты и эксплуатирующие тему экзотики репортажи перемежались регулярными ссылками в G-лигу.

Доить тему «братской помощи» до бесконечности было невозможно ни при каких раскладах. А при условии, что близнецам удавалось проявлять себя лишь время от времени, отчисление хотя бы одного из них было вопросом времени. Выбор пал на Калеба. За два сезона он принял участие в 71-м матче, 4 раза вышел в старте, но так и не убедил руководство «Хорнетс» в своей необходимости. Статистика не то чтобы была отвратной, Калеб был отличным дополняющим игроком, просто в «Шарлотт» некого было дополнять, да и талантов главного тренера команды Джеймса Борего не хватало для того, чтобы раскрыть игрока.

Поэтому в августе 2021-го «Хорнетс», не дожидаясь окончания контракта, отчислили Мартина. Чем подарили нам одну из интереснейших историй трудоустройства.

Калеб попал в «Майами» благодаря упорной работе и треку «The Autograph» рэпера J Cole

Для профессионального баскетболиста отсутствие или завершение контракта не означает конец работы. Наоборот, вкалывать нужно в разы упорнее. И Калеб сделал именно это, безвылазно засев в тренировочном зале, одним из владельцев которого являлся рэпер J Cole. О том, что баскетбол для музыканта не заканчивается посиделками в первом ряду на матчах НБА и совместными фото со звездами лиги, знают более-менее все. Одно время J Cole всерьез намеревался попробовать себя в НБА, а «Детройт» был готов предоставить ему такую возможность.

J Cole фигурирует в качестве одного из персонажей NBA 2K. Фирма Puma подписала с музыкантом контракт с четкой привязкой к тому, что он будет рекламировать именно баскетбольную продукцию.

J Cole любит баскетбол, играет в баскетбол и, конечно же, рифмует о баскетболе. Среди многочисленных треков с отсылками на баскетбольные темы есть лирический напев под названием «Autograph» с микстейпа «Friday Night Lights».

Среди прочего там есть такие строчки: «Caron Butler, I’m a Wizard if ya doesn’t know. It’s Young Simba, yeah, I’m ballin’ till the buzzer blow».

В этих словесах описываются волшебные способности Кэрона Батлера, выступавшего на тот момент за «Уизардс». Песня популярного рэпера осела на ушах Батлера и стала отличным поводом для знакомства.

«У игроков огромное количество знакомых и друзей за пределами баскетбола. Главное – не лениться и быть открытым. Я всегда гордился тем, что начал налаживать связи задолго до того, как задумался о завершении карьеры», – признавался Батлер.

Знакомство в 2010-м в дальнейшем привело к дружбе музыканта и баскетболиста, а на сегодняшний день интересы Батлера и J Cole представляет один агент. Так что, когда рэпер позвонил Кэрону, осевшему в тренерском штабе «Хит», с вопросом, касающимся Мартина, тот прислушался. Не только потому, что Cole был его другом.

«Мы присматривались к Калебу, вели его, он был в списке наших потенциальных кандидатов, но звонок Джея стал тем X-фактором, который заставил нас пригласить его в тренировочный лагерь. Есть определенные люди, чье мнение о конкретных игроках значит чуть больше, и Джей один из таких. Он разбирается в баскетболе, при этом не хвастается своими знаниями. Как-то он интересовался моим мнением о том, как бы выглядел в составе «Хит» Деннис Смит-младший. При этом Джей ничего не советует и никого не сватает. Он интересуется вашим мнением, и когда ты начинаешь ему объяснять, он подбирает контраргументы, задает вопросы. Так работают люди внутри лиги.

Джей ценен подобным подходом и одновременно своим мнением со стороны. Поэтому когда я рассказал о звонке тренерскому штабу, я услышал в ответ: «Черт, тогда этот парень, как минимум, заслужил шанс на просмотр», – рассказывал Батлер о цепной реакции, ставшей катализатором появления Мартина в «Хит».

И тут необходимо отметить, что J Cole решил составить протекцию Мартину, основываясь отнюдь не только на его тренировках в зале и небольшом карьерном отрезке за «Хорнетс». Музыкант родился в семье военных, и в паспорте местом его рождения указан Франкфурт, где располагалась база, на которой служил его отец, но вырос урожденный Джермейн Ламар Коул в Северной Каролине. Он обожает команду NCAA «Тар Хиллз» и все, что с ней связано, в его каталоге масса песен посвященных бело-голубым, включая «Carolina on my mind». Он чутко следит за всеми баскетбольными движениями в родном штате и обратил внимание на Мартина, еще когда тот играл на школьном уровне. Так что в каком-то смысле Cole действительно проделал скаутскую работу.

После звонка J Cole Батлер связался с Мартином, и на следующий день тот уже лез вон из кожи, пытаясь произвести впечатление на тренеров и игроков «Хит», наблюдавших за его пробами.

« Парень получил несколько неспортивных фолов. Реально. На просмотровом занятии . Все в его действиях говорило: «Я ХОЧУ ЭТУ РАБОТУ». Он положил пару бросков на исходе владений. Его рот не закрывался, он постоянно общался с партнерами по команде, координировал их действия. Он смотрелся невероятно органично. Ему не нужно было объяснять, что такое культура «Хит», и в чем она заключается. Оставалось только подписать контракт и выдать ему комплект формы», – рассказывал о смотринах Мартина Батлер.

В сентябре 2021-го «Хит» подписали с Калебом двусторонний контракт, а по итогам прошлогоднего финала Восточной конференции заключили новое трехлетнее соглашение на 7 миллионов.

В этом сезоне Мартин еще больше повысил свою стоимость, и она может вырасти кратно, если в его резюме появится звание чемпиона НБА.

«Я бесконечно благодарен «Майами» за возможность показать, что я могу играть в это лиге и представлять их организацию. Сейчас, когда я здесь, мне сложно представить себя вне «Хит». Никаких пустых слов, никаких гарантий, тебе просто дают шанс. Это то, как я развивался всю жизнь, такой менталитет очень схож с тем, который мне прививала моя мать. Так что можно сказать здесь я обрел дом. Что же касается J Cole, то после того что он для меня сделал, мне сложно относиться к нему как к знаменитости. Мы часто перезваниваемся, обсуждаем матчи, игроков. Для меня он не знаменитый рэпер и обладатель «Грэмми». Он земляк, который помог мне в непростой момент моей жизни. И я всегда готов помочь ему», – описывал свое отношение к «Хит» и знаменитому благодетелю Мартин.

