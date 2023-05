Отказывался играть без разрешения Вуди Харрельсона.

Рэп и баскетбол всегда были тесно перевязаны одной культурологической тесемочкой: одно всегда шло в комплекте с другим.

При этом данная аксиома не отменяет того факта, что музыканты, питающие страсть к баскетболу, практически никогда не оказывались на главных ролях в фильмах, посвященных любимой игре.

Тупак в роли Берди (рука не подымается писать Птахи) в драме «Над кольцом» оккупировал память зрителей благодаря органичности и харизме, но его персонаж был второстепенным.

Чикагское достояние Common снялся в комедии «Просто Райт», но баскетбольный аспект оказался далеко на задворках истории взаимоотношений физиотерапевта и баскетболиста. Так что и исполнителя главной роли, и его профессию можно было бы без ущерба для истории сменить на, скажем, бондаря, в исполнении Шайи Лабафа.

Фредро Старр из ONYX со своим злобным голосом очень колоритно смотрелся в «Сансет-парк», но его история там тоже одна из многих.

Не было как-то прецедента, чтобы рэпер сыграл главную роль в фильме о баскетболе. Тем удивительнее, что в ремейке знакового фильма «Белые не умеют прыгать» одну из двух главных ролей сыграет музыкант того самого жанра, причем музыкант довольно специфический – Джек Харлоу.

Что за Джек Харлоу и как он связан с баскетболом?

Харлоу – типичный представитель так называемого middle class рэпа, который во многом поднял голову благодаря Канье Уэсту. До того как надеть черные нейлоновые рейтузы и телогрейку под палящим калифорнийским солнцем, Канье доступно продемонстрировал, что рэп может быть не только про денежки, цепочки и попочки, добытые антисоциальными методами.

11 сентября 2007 года Канье и 50 Cent, являвшиеся на тот момент наиболее востребованными рэперами, одновременно выпустили по альбому. Событию предшествовала массированная рекламная кампания, сдобренная фотосессиями в духе боксерских встреч лицом к лицу.

Выгодное для обоих промо подавалось под лозунгами о том, что продавший наибольшее количество альбомов за неделю покажет, какое из направлений определит дальнейшее развитие жанра: маскулинный и напористый гэнгста в исполнении 50 Cent, либо мелодико-романтичный, замешанный на самокопании самоанализ имени Канье. По итогам первой недели «Curtis» 50 Cent разошелся в количестве 700000 копий, в то время как Канье наторговал свой «Graduation» на 950000.

Гэнгста-рэп не то чтобы умер, но затихорился, а победа Канье расставила акценты и дала начинающим музыкантам понимание того, в какую сторону в ближайшее время будет дуть ветер.

Так появилась огромная плеяда рэперов, которые в своих треках рассказывали не о килограммах проданных ими бодрящих порошков и не о количестве съеденных на завтрак пуль, а о стеснительности при общении с девушкой, проблемных отношениях в школе, мечтах стать космонавтами и прочих вещах, далеких от понимания суровых жителей гетто.

Харлоу – как раз из плеяды этих бунтарствующих лириков. Парень вырос в полноценной семье, на ранчо в Шелбивилле, Кентукки, начал рифмовать в 12 лет, используя микрофон для видеоигры Guitar Herro, после чего незатейливые, хиповатые упражнения переросли в хобби, которое постепенно стало делом жизни. Свои первые черновые микстейпы Харлоу начал выпускать еще в 2011-м, но по-настоящему заявил о себе в 2020-м с выходом сингла «What’s Poppin», в первых строчках которого менестрель сравнивает свою манеру читки с бросками Гилберта Аренаса.

Ритмичный, непритязательный напев завирусился в Tik Tok, благодаря чему Харлоу попал в список самых перспективных новичков по версии авторитетного издания «XXL».

Тогда же в 2020-м вышел дебютный альбом музыканта «That’s What They All Say», в котором Харлоу рассказывал о своем неприятии «белых привилегий» и одновременно о критике со стороны черного населения за использования рэпа в качестве жанровой формы. На выходе получался такой образ своего среди чужих и чужого среди своих. Народ оценил, критики тоже: треки Харлоу начали мелькать в чартах, а после выхода второго альбома – «Come Home the Kids Miss You» – рэпер засветился в нескольких номинациях на «Грэмми».

Когда журналисты интересовались мнением Харлоу относительно его творчества, музыкант чаще всего прибегал к паре метафор.

«Хочу, чтобы мои песни были краткими и законченными. Как баскетбольный бросок, который достигает цели. Каждый альбом я строю по такому принципу. Стараюсь, чтобы он выглядел и звучал как серия точных бросков. Еще мне очень нравятся короткометражки. Автор чаще всего ограничен временными рамками, бюджетом, наличием популярных актеров, но, если режиссер действительно хорош, то ему удается рассказать классную историю, несмотря ни на что. Баскетбол и короткометражки – вот что мне нравится», – поведал Харлоу в интервью Rolling Stone.

И Джек не лукавил. На первом же его альбоме можно обнаружить трек «Tyler Herro», в котором Харлоу проводит аналогии с игроком «Хит». Никакой марианской глубины там нет, точками соприкосновения служат цвет кожи, успех в области, где традиционно преуспевают черные, а так же готовность обоих посрамить скептиков.

Там же в клипе можно заметить нарочитую демонстрацию продукции New Balance. И это немудрено, поскольку у Харлоу контракт с производителем спортивной одежды. Зная о пристрастии Харлоу к баскетболу, бренд не мог не воспользоваться шансом сделать любопытный коллаб, а заодно потрафить своему амбассадору.

Ролик был снят в 2022-м, в том же году Харлоу был приглашен для участия в матче знаменитостей в Матче всех звезд, проходившем в Кливленде.

Как уверяет Харлоу, Кавай помог ему мудрым советом.

«Сказал ему, что собираюсь принять участие в Матче звезд и, возможно, снимусь в фильме на баскетбольную тему. Его первая реакция была: «Чувак, приведи в порядок свой лэй-ап. Ты творческий человек, поэтому не принимай мои слова близко к сердцу. Но твой бросок – это просто жопа». Мы оба посмеялись. Перед камерами Кавай немногословен и суров, но в общении он очень открытый парень. Он показал мне пару приемов, и я начал оттачивать их. Я записывал видео и пересылал ему на телефон, а он отправлял мне назад голосовые с поправками. Кавай очень отзывчивый, не скажу, что мы прям друзья, но мы на связи», – рассказал Харлоу Sports Illustrated перед Матчем звезд.

Как получилось, судите сами. Но вот Биллу Уолтону, команду которого представлял Харлоу, понравилось.

Выступление на Матче знаменитостей было самой показательной, но не единственной прилюдной демонстрацией навыков Харлоу. Также он принимал участие в турнире 2x2 с участием всевозможных персонажей различной степени модности и поигрывал в рамках лиги Crew League. Там уже резонанса было поменьше, и баскетбол Харлоу смотрелся более блекло, но это не отменяет настойчивости музыканта, с которой он продолжал декларировать свою любовь к игре.

Во многом из-за этого его кандидатура и всплыла при прослушивании на роль в ремейке «Белые не умеют прыгать».

Новый фильм не будет полноценным ремейком, и все же Харлоу отказывался приступать к съемкам без благословения Вуди Харрельсона

Есть сразу несколько причин относиться к новой версии культового фильма скорее снисходительно, нежели обнажая критический оскал.

Это фильм для стриминга Hulu со всеми отсюда вытекающими. На стримингах гораздо сложнее подсчитать прибыль, поскольку там учитывается не касса в виде денег от проданных билетов, а количество просмотров. Это помогает маскировать данные о том, отбился ли фильм, принес он прибыль или провалился. Запускать подобные фильмы в кинотеатры не выгодно, хотя бы потому, что придется тратиться на маркетинг/раскрутку, к тому же долю прибыли придется отдавать кинотеатрам (не бесплатно же они крутят), что тоже урезает доход производителей. Сроки показов в кинотеатре тоже являются косвенным фактором успешности, а стриминги предлагают долговременную стратегию.

Для стримингов специально снимали «Поездку в Америку 2» с Эдди Мерфи. Для них же и с ним же снимают продолжение «Полицейского из Беверли-Хиллз». И примерно так же будут действовать создатели второй части «Скалолаза», на которую подписался Сильвестр Сталлоне.

В случае с «Белыми парнями…» радует, что создатели, понимая не самый великий масштаб продукта, подошли к нему максимально уважительно. К написанию сценария привлекли режиссера оригинального фильма Рона Шелтона и сознательно отошли от идеи копирования прежних персонажей. В фильме не будет Билли Хойла и Сидни Дина, это будет новая история с новыми героями, и объединять с фильмом 1992-го года оригинальное повествование будут лишь дуэт баскетболистов и локации знаменитых площадок Венис-Бич.

Кандидатура Харлоу, как уверяет Чарльз Кидд, всплыла во время кастинга абсолютно случайно. Один из стажеров показал нарезку с его игрой в баскетбол. Музыканта пригласили на пробы, где он произвел впечатление, в том числе и на Рона Шелтона. Сам Харлоу, ясное дело, и не мечтал приобщиться к фильму, который считается настоящим артефактом для каждого любителя баскетбола.

Харлоу согласился, но при условии, что копию его проб отправят Вуди Харельсону, и тот честно скажет, что думает.

«Я музыкант, который любит баскетбол и фильмы, вот и все. Прекрасно понимаю, что кривляться в клипах и сниматься в полнометражном фильме – это большая разница. Для меня это новая территория, я дебютант. Не собираюсь выставлять себя парнем, который знает все обо всем. Когда речь идет о кино, тем более о таком культовом фильме, мне важно мнение профессионалов и людей, которые работали над оригиналом.

Я созванивался с мистером Харрельсоном, он высказал свое мнение о моих пробах. Скажу, что он был очень великодушен. Он сказал, что я могу звонить ему и советоваться с ним, если будут проблемы с воплощением характера персонажа. Он благословил меня на эту роль. Не думаю, что согласился бы, если бы мистер Харрельсон не одобрил мою кандидатуру», – рассказал Харлоу в интервью The Empire.

Харлоу не единственный из музыкантов, кто сыграет в фильме. Кроме него в ремейке, который появится на стриминге 19 мая, можно будет узреть рэпера Винса Стэплса и супругу бывшего игрока НБА Имана Шамперта Теану Тейлор, у которой в резюме не только три музыкальных альбома, но и хореографические постановки для клипов Канье Уэста, Бейонсе и многих других.

Ожидать, что интерпретация всем известной истории окажется лучше оригинала, не приходится. И все же приятно, что не самые значительные и, в общем-то, нишевые фильмы продолжают жить и получать переосмысление спустя 30 лет с момента их выхода на экраны. Ну и кандидатура Джека Харлоу, какой бы скепсис она ни вызывала, привлекает хотя бы потому, что парень, судя по всему, действительно любит баскетбол и не стесняется демонстрировать свою страсть.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu / Staff, Amy Sussman / Staff, Alberto E. Rodriguez / Stringer, Arturo Holmes / Staff