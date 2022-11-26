Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом

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Обмен Донована Митчелла стал самым обсуждаемым в этом межсезонье. При этом даже самые подробные разборы вполне обоснованно концентрировались на фигуре защитника. Остальным участникам трейда отводилась роль прилагающегося супового набора.

Но остатки, как известно, сладки. И игра Лаури Маркканена, оказавшегося по итогам трейда в «Юте» – просто пальчики оближешь.

Обмен накануне Евробаскета шокировал Маркканена и придал мотивации

Такие моменты легко смаковать и поэтизировать постфактум, но, когда они происходят, реакция на случившееся, как правило, далека от кинематографичной поэтичности. До стартового матча сборной Финляндии на Евробаскете оставалось около 14 часов, а Маркканен сидел в номере пражского отеля и терзал джойстик, играя в Call of Duty. Так что звуковое уведомление о важном сообщении в твиттере, едва не затерялось среди звуков стрельбы, громыхавших в наушниках. Первой реакцией Лаури был шутливый вопрос – О, интересно… а может, это меня обменяли? – обращенный к партнерам по игре. А затем возникла пауза, и на его телефоне стопкой начали копиться многочисленные сообщения, в том числе и от президента по баскетбольным операциям «Кэвз» Коби Олтмана.

Маркканен не смог ответить ни Олтману, никому другому. Он проигнорировал все сообщения и звонки.

«Я очень четко помню, как это произошло. До конца жизни запомню это состояние, когда тебя неожиданно меняют ».

Эмоции настолько захлестнулись его, что о сне можно было и не мечтать. Поэтому Лаури отправился задумчиво бродить по улицам Праги в компании одного из тренеров финской сборной.

«Было сложно. Не ожидал обмена. Честно говоря, я был шокирован, поскольку считал, что я и моя семья нашли настоящий дом в Кливленде. Но это НБА, и ты никогда не знаешь, что произойдет. Со временем у меня появилась возможность посмотреть на случившееся иначе. В конце концов, все вышло не так уж плохо», – признавался позже Маркканен.

Причем неплохо вышло для всех заинтересованных лиц: Маркканена, «Юты», «Кливленда» и даже сборной Финляндии.

«В этом году был очень конкурентный Евробаскет. Большое количество игроков из НБА присоединились к своим национальным командам. Понимание того, что успешное выступление против звезд на турнире поможет упрочить мою уверенность против них же, но уже в НБА сильно помогло. Для меня было важно не просто представлять свою страну, но играть на очень высоком уровне».

С первого же матча против Израиля, в котором Лаури набрал 33 очка и 12 подборов, он стал настоящим лидером национальной сборной. Финны впервые в своей истории дошли до четвертьфинальной стадии, где уступили будущим чемпионам – Испании. А средние показатели Маркканена по итогам турнира составили 27,9 очка (61,5% с игры, 40,5% из-за дуги), 8,1 подбора, 2,4 передачи .

В чем причины резкого скачка Маркканена

Эффект от негаданного обмена из «Кэвз» в «Джаз» не ограничился эмоциональным выхлопом в рамках Евробаскета. Сейчас «джазмены» идут на 9-й позиции в Западной конференции, опережая действующих чемпионов «Уорриорс» на одну победу, а Маркканен на пятом году карьеры в НБА может оформить первую путевку на Матч звезд. Лаури в среднем набирает 22,2 очка, 8,5 подбора, 2,2 передачи. Все это разнообразие финн уравновешивает стабильным качеством исполнения: 53% реализации с игры, 41% из-за дуги (при увесистых 6,4 попытках), 61% со средней, 83% с линии штрафных . Его показатели увеличились кратно по сравнению с предыдущими сезонами, при этом количество игрового времени возросло всего на несколько минут.

Так откуда разница?

«Чикаго» (2017-2021)

Количество сыгранных матчей: 221

Среднее игровое время: 29,5

Среднее количество бросков с игры: 12,5

Средний процент попадания с игры: 52,9%

Средняя результативность: 15,6

Среднее количество подборов: 7,1

«Кливленд» (2021-2022)

Количество сыгранных матчей: 61

Среднее игровое время: 30,8

Среднее количество бросков с игры: 11,5

Средний процент попадания с игры: 44,5%

Средняя результативность: 14,8

Среднее количество подборов: 5,7

«Юта» (на декабрь 2022)

Количество сыгранных матчей: 24

Среднее игровое время: 33,9

Среднее количество бросков с игры: 15,1

Средний процент попадания с игры: 53%

Средняя результативность: 22,2

Среднее количество подборов: 8,5

Наиболее вероятная причина – смена роли Маркканена в новом для него клубе.

Когда «Буллс» выбирали Лаури под 7-м пиком на драфте-2017, они видели в нем в первую очередь скорера и хотели строить свое нападение именно через финского стрелка. Второй сезон (2018/2019 – самый результативный для Лаури до перехода в «Юту») показал, что Маркканен в состоянии давать результат в этом качестве. В феврале 2019 года он выдавал в среднем 26,0 очка, 12,2 подбора и 2,4 передачи в 10 матчах, пока чикагские болельщики предвкушали очередную, какую уже по счету, реинкарнацию «Буллз».

Но в сезоне-2019/2020 все изменилось. Главный тренер Джим Бойлен решил попробовать его в качестве эффективного снайпера: Лаури стал чаще получать мяч в статике, но количество бросков и получений мяча сократилось.

«В первые два сезона я получал мяч в среднем по 80 раз за игру. В этом сезоне количество касаний сократилось до 40. Не поймите неправильно. У тренера было несколько игровых схем специально под меня, но это просто другое. Когда я общался с тренером, мы говорили о том, что я должен сосредоточиться на подборах, а затем начинать быстрый отрыв. Но это достаточно сложно – делать 40 подборов в защите», – жаловался Маркканен в интервью финской прессе.

Смена игрового амплуа и девальвация от основного снайпера до очень эффективного ролевика подорвала уверенность Лаури, для которого статус лидера психологически очень важен.

«Уверенность – это все. Третий год в Чикаго был трудным для меня в моральном отношении . Я всегда пытался выбраться из этого».

Увольнение Джима Бойлена по окончании сезона-2019/2020 вроде бы должно было обнадежить, но новый тренер Билли Донован видел финна все в том же качестве. Около половины своих попыток Маркканен выбрасывал из-за дуги, а остальное добирал по остаточному принципу. Переезд в «Кливленд» показал, что он гораздо полезнее, если использовать его более разнообразно, но именно начало этого сезона в составе «Джаз» позволило переосмыслить его роль и значение для команды.

В «Юте» Маркканен атакует с разного расстояния. Согласно порталу Cleaning the Glass, треть бросков он совершает из-под кольца, треть – со средней дистанции и последнюю треть – из-за дуги. Со средней Маркканен реализует 51% своих попыток. Это пятый показатель среди всех форвардов в этом сезоне . В «Чикаго» Маркканена просто изолировали от подобной возможности.

Санкции, наложенные Бойленом на Маркканена, сделали финна крайне предсказуемым, соперники с легкостью защищались против него. Команды отряжали на опеку Лаури персональщика, зная, что тот лимитирован в возможности бросать со средней. Упрямство собственного тренера и нехитрые действия защитников напрочь цензурировали полноту возможностей высокорослого снайпера, умеющего атаковать и со средней, и в проходе.

«Джаз» не стали упрямствовать, а наоборот предоставили Маркканену пространство для импровизации. И сейчас он идеально чувствует себя в таких условиях. Особенно это касается схемы 5-out, при которой каждый игрок пятерки представляет угрозу с периметра. Такая вариация позволяет быстрее двигать мяч, создавать широту атаки и путать защитников в бесконечных сменах.

Благодаря новому приобретению «Джаз» также улучшили игру в быстром отрыве и на подборе в нападении. В прошлом сезоне игроки «Юты», согласно данным Team Rankings, совершали 9,9 быстрого отрыва за игру, в этом – 13,5. По подборам в нападении «Джаз» и вовсе входят в топ-10 НБА (12,1 в среднем за игру – 8 место). Здесь нет гигантской заслуги самого Маркканена, скорее, это результат того, насколько он органичен и полезен в системе «Юты». За счет преимущества в скорости над другими тяжелыми форвардами он способен разгонять быстрые отрывы. Что же касается игры на подборе, то Маркканен никогда особо не был выдающимся подбирающим, но за счет того, что в отрывах «Джаз» часто играют со скидкой на входящего, это дает ему возможность либо завершать самому, либо подчищать промахи партнеров.

Исходя из этой взаимозависимости, можно сказать, что Маркканен превратился не столько в полноценную звезду, сколько стал звездой в системе «Джаз». Поэтому многие все чаще задаются вопросом…

Может ли Маркканен играть еще лучше и насколько это необходимо «Юте»?

Маркканен в этом сезоне занимает 29-е место в НБА по набранным очкам, но лишь 47-е – по количеству бросков с игры. То же касается и его подходов к линии штрафных: оттуда финский форвард в среднем набирает 4,3 очка за игру. В победном матче против «Клипперс», прервавшем пятиматчевую серию поражений, Лаури набрал 23 очка, реализовал 7 бросков из 11, но в третьей четверти лишь раз кинул с игры. Что в очередной раз заставило заговорить о том, что Лаури может делать для «джазменов» больше.

«Он действительно хороший игрок, очень разносторонний, но думаю, что в матчах бывают моменты, когда кажется, будто мы забываем, что у него 30 очков. Мне нравится, когда мы двигаем мяч в атаке. Нравится, что все агрессивны. Но считаю, что есть моменты, когда мы можем лучше распознавать игрока, поймавшего бросок », – признался Харди после поражения от «Буллс».

Вполне вероятно, что Маркканен и впрямь мог бы атаковать чаще и агрессивнее, тем самым потешив остроумных лингвистов, называющих его Лаури Бердом.

И все же пока наличие Дэнни Эйнджа на посту генменеджера «Юты» – единственное связующее звено между финном и бостонской легендой. Маркканену еще многое нужно доказывать, но не сейчас и не в этих условиях. Пока что для этого нет сиюминутной необходимости. У «Юты» довольно вариативный состав, команда может позволить себе (и любит это делать) закрывать матчи разными пятерками. Собственно, статистика второго самого результативного игрока «Джаз» Джордана Кларксона не намного хуже цифр Маркканена (19,7 очка, 3,9 подбора, 4,8 передачи за 32,3 минуты). Отсутствие ярко выраженного, номенклатурного вожака только на пользу всей команде. Так считает и сам Маркканен.

«Думаю, что мы играем в наш баскетбол. Мы хорошо смотримся. Пока мы забиваем, не имеет значения, кто бросает».

Его точку зрения разделяют и одноклубники. Естественно, не забывая о лестных отзывах.

«Он что-то нереальное. Он очень помогает нам в этом сезоне. Лаури забивает самыми разными способами, оказывает давление на защиту, создает моменты для других. Он открыл для Джордана Кларксона огромное количество игровых опций, которыми тот сейчас успешно пользуется», – нахваливает партнеров Келли Олиник.

И он прав. На данной стадии давление, создаваемое Маркканеном без мяча, выгоднее ситуаций, в которых он брал бы дополнительный десяток попыток. Может быть, это понадобится со временем, но не сейчас, когда «Юта» еще остается относительной сенсацией, а финский стрелок успешно влияет на игру не только за счет набираемых очков.

Фото: REUTERS/Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports, Rob Gray-USA TODAY Sports