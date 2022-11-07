Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли

На первом месте в гонке новичков.

Мы часто говорим о непрерывности эволюции НБА, но гораздо реже нам попадаются конкретные примеры того, как она происходит. Новичок «Пэйсерс» Беннедикт Матурин в этом смысле – наглядное пособие.

Матурин мечтал о карьере хоккеиста, а в НБА попал транзитом через Мексику

Биография Бенедикта – плавильный котел, в котором друг друга дополняют многочисленные факторы, сформировавшие его личность. В таких котлах готовили еду креолы, происходившие от браков французов и темнокожих. Матурин, свободно изъясняющийся на английском, французском, испанском и креольском, всегда старается подчеркнуть насколько ценит свою многокультурную родословную.

«Всегда был чертовски уверен в себе из-за того, откуда я родом, из-за моих корней. Я – канадец гаитянского происхождения, воспитанный сильными женщинами. Я вырос в Монреале, в небольшой квартире, в многочисленной семье, где был самым младшим. Вместе с мамой, старшим братом Домиником и старшей сестрой Дженнифер.

Мне нравилось, что мать воспитывала нас в любви и уважении к нашим корням. Музыка, обычаи, еда – важная часть того, кто я есть. И именно поэтому я всегда всем говорю, какой удивительный город Монреаль и какая особенная страна Канада. Здесь колоссальное количество совершенно разных культур и народностей, сосуществующих друг с другом. Каждый хоть раз в жизни обязан посетить эту страну», – рассказывал Матурин.

Чтобы понять, насколько искренни слова Бенна, достаточно глянуть на то, как он бурно радовался, когда главный тренер Рик Карлайл втайне от него позвал на тренировочную базу «Пэйсерс» маму Матурина, чтобы она приготовила его любимый рис с фасолью и курицей. Это был подарок по случаю его первой игры в НБА.

Живя в Монреале, едва ли можно причислить занятия хоккеем к экзотике. И все же Матурин выделялся тем, что рассматривал карьеру в НХЛ как «один из главных жизненных приоритетов».

«Сложно не попасть под влияние. Символика «Канадиенс» везде и всюду; их традиции, преданность фанатов, самобытность завораживают тебя. Ты непременно хочешь стать частью этого избранного сообщества. Я занимался хоккеем, и у меня даже получалось, но это было ровно до тех пор, пока я не начал играть в баскетбол со старшим братом и его друзьями. Меня поразило, насколько это простая игра. Больше свободы действий по сравнению с хоккеем, я парил над площадкой. Это был пятый или шестой класс. Мы делали упражнения, играли в усеченных составах, и я все время думал про себя: «Это слишком просто». Тогда я и понял, что хочу играть в баскетбол».

Брат Матурина – это мотивация и боль Бенна. В детстве Доминик, ехавший на велосипеде, погиб в столкновении с автомобилем. С тех пор не проходит и дня, чтобы игрок не вспоминал о нем. Любое значимое событие в своей жизни, освещаемое им в соцсетях, Беннедикт сопровождает хэштегом #DomixWorld.

«Это была череда странных ощущений. Сперва я просто не мог поверить, что мой брат ушел из жизни. Словно пропал. Я был в шоке. После я понял, что это только лишь первое испытание из предстоящих мне в этой жизни. Ведь потери и горести бывают всегда и у всех. Вопрос только в том, как рано ты столкнешься с сильнейшим из них. Затем пришло понимание, что в отсутствие Доминика я должен заботить о семье. Баскетбол перестал быть для меня просто игрой, потому что я играл не только для себя».

Доминик погиб в 15 лет. Это было концом определенного жизненного этапа в семье Матуринов. Когда Беннедикту исполнилось 15, это стало началом нового этапа.

«Ко мне подошел мой тренер и сказал: «Если придет поезд – ничего не жди. Садись в него». В то время я понятия не имел, о чем он. Но через две недели поезд пришел. Моему дяде позвонили и сказали, что в Мексике открывают новую академию НБА и хотят заполучить меня. Полная стипендия, проживание, питание, все, о чем только можно мечтать. Не буду врать: часть меня не была готова сесть на этот «поезд» в Мексику. Сперва я думал: «Нет, я не поеду. Но затем, по мере того как я больше изучал эту возможность, я понял, что это была не просто академия – это был шаг навстречу НБА. Так что я решил: «Хорошо, я куплю билет в один конец и посмотрю, куда это приведет».

Пребывание в академии сказалось благостно на его развитии как человека и баскетболиста.

«Поначалу было тяжело. Я звонил домой и говорил: «Не думаю, что смогу это сделать». Мне было неловко оставлять маму дома одну, и я думал обо всем, чего мне не хватало. Но чем чаще оглядывался и пытался принять Академию, тем больше понимал, как мне повезло. Я получал хорошее образование, постоянно занимался баскетболом, а главное, я был в безопасности. Здесь я получил возможности, которые помогли мне измениться. Я начал учить испанский, пока был там. И чем чаще мы ездили на матчи, тем больше мне хотелось выучить другие языки. Меня ничего не отвлекало… Только я, школа и баскетбол. Я знаю, что немногие дети получают такое в жизни, особенно там, откуда я родом».

На одном из матчей Матурин заметил комиссионера Адама Сильвера. Парню хватило наглости, чтобы подойти и заявить: «Через пару лет увидимся на драфте». Тот отделался согласием, но едва ли всерьез воспринял слова юноши.

Но до того как сдержать обещание, Матурин провел два года в качестве игрока команды университета Аризоны.

«Выбор университета для меня не был проблемой. Мне нравилось, что программа Аризоны похожа на семью, и я хотел быть частью чего-то подобного. Увы, мой первый год пришелся на COVID, поэтому было трудно поймать необходимый ритм. Вокруг происходило слишком много вещей, мешавших сосредоточиться только на игре. Так что после окончания сезона я понял, что мне нужно вернуться назад и показать всем, на что я действительно способен.

Во второй год я работал на износ. Был в спортзале два или три раза в день. Дриблинг, добивание под кольцом, пас, бросок. Хотел, чтобы у меня не было слабых мест. Знаю, что некоторые сильно удивились тому, как я начал сезон тогда в Аризоне, а затем уже и в НБА, но не я. Да, я борзый, но и еще предусмотрительный. Знаю себе цену. Знаю свои слабые стороны и то, как их исправить».

Матурина видели как типичного 3&D, но он сразу доказал обратное

Любое упоминание о Матурине упирается в его бросок. Об этом рассуждали многочисленные драфт-рейтинги, говорили аналитики в ходе телевизионных эфиров, даже тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл признал, что это качество стало одним из решающих факторов выбора «Индианы»: «Мы выбрали его, зная, что он игрок с большими способностями, стабильным броском на уровне игрока НБА, огромным потенциалом и высоким потолком для роста».

Матурин принялся оправдывать ожидания, не тратя время на снятие с предохранителя. На сегодня его средняя результативность составляет 19,9 очка при общей реализации 45,6% и 45,3% с дальней дистанции. Причем на солидных 6,3 попытки.

Подобные нарезки и статистика создают вполне однозначное впечатление, но сам он еще со времен Аризоны бесится из-за применяемых к нему штампов.

«Все тренеры говорили мне, чтобы я сосредоточился на бросках. Но, несмотря на то, что я люблю бросать, мне не нравилось загонять себя в рамки. Не хотел, чтобы меня называли игроком, специализирующимся на «3&D». Не хочу быть исключительно тем, кто может бросать из-за дуги и играть в защите. Знаю, что могу гораздо больше, просто мне нужно время, чтобы это доказать».

Возможно, Матурину не придется ничего доказывать и играть вопреки тренерским установкам. Ведь требования к позиции того же 3&D меняются. Уже недостаточно просто пастись на трехочковой в ожидании прикорма от распасовщика. Нужны проходы, умение лавировать между заслонами, атаковать после серии смен. И именно Матурин с его ярко выраженным умением бросать, тягой к универсализму и щедрой порцией атлетизма может стать лицом метаморфоз конкретной позиции. Бенн очень избирателен и минималистичен в своих действиях после получения мяча. Он не тратит времени на раскачку опекуна дриблингом, авантюрные попытки сыграть через пост-ап тоже не в его стиле.

Если у Матурина нет надежной возможности для атаки с минимальным сопротивлением, он идет вылавливать фол. Большинство новичков предпочитают отделаться поспешным броском. Матурин действует более зрело. На его 10 попыток с игры приходится 3,9 попытки с линии штрафных. Это более чем хороший показатель для первогодки. Яркие представители нового поколения лиги, такие как Франц Вагнер, Ламело Бол, Энтони Эдвардс и Джэйлен Грин, в первые сезоны выдавали в среднем около 2 попыток. Походы за штрафными и их последующая реализации (он бьет с линии с точностью 83%) позволяют ему оставаться эффективным даже в случаях, если у него не идет бросок с игры. 26 октября, в матче против «Чикаго», он впервые не реализовал ни одного трехочкового (0 из 3), был откровенно плох в атаках с игры (3 из 11), но, тем не менее, набрал 15 очков за счет уместных и результативных провокаций под кольцом (9 штрафных из 10). Это была неудачная игра, но даже из нее новичок умудрился выжать по максимуму.

Не стоит забывать и об атлетизме Матурина, задатки которого он демонстрировал еще в университете.

И продолжает их развивать уже в НБА.

Не самый типичный прием из арсенала классического 3&D игрока. Не так ли?

Матурину есть над чем работать, и он говорит об этом громче всех

«Он из тех, кто умеет слушать. Он приходил ко мне три или четыре раза со словами: «Тренер, будьте ко мне требовательнее. Я хочу, чтобы вы спрашивали с меня по полной. Мне нужна правда, даже самая неприятная. Я хочу исправлять свои ошибки. Я хочу быть настолько хорошим, насколько только могу», – рассказывал Рик Карлайл.

Ошибки и впрямь есть, в первую очередь в обороне. Если быть точнее, в основных ее аспектах.

0,1 блок-шота и 0,3 перехвата в среднем за игру – явно не те показатели, которые должен демонстрировать защитник ростом 2 метра с размахом рук 2,6 метра и подвижностью Матурина. Бенн – не плохой защитник, но зависимый. Он принимает правильные решения и занимает позицию только тогда, когда это делают его товарищи. Он не в состоянии занять позицию и скоординировать оборону вокруг себя. К тому же, в защите ему не хватает агрессии. Матурин не пугает оппонента даже видимой угрозой перехвата и, скорее, стремится помешать броску, а не заблокировать его. Чрезмерный авантюризм в обороне со ставкой на перехваты со спины неприемлем, но и откровенно консервативный подход отнюдь не способствует улучшению защиты. Скорость Матурина может конвертироваться в постоянные перемещения по линии паса, как и его габариты – стать препятствием для проходов под кольцо.

Требуется фокусировка на оппоненте. Когда Матурин полностью вовлечен в процесс, он обладает достаточной подвижностью, чтобы обходить заслоны и быстро восстанавливать позицию в ситуации, если его отсекают. Скорость, глубокая посадка защитной стойки, поднятые вверх руки – все это у него есть, и он умеет этим пользоваться. Не хватает стабильности, отсутствие которой часто кроется в слишком большом количестве затрачиваемой энергии. Ему нужно стараться избегать контакта, чтобы не тратить силы на восстановление позиции. Сократив количество таких эпизодов, он превратится из просто хорошего защитника на мяче в отличного персональщика.

«Работа над защитой – мой главный приоритет. В НБА ты не можешь делать команду лучше, играя только на одной половине. Все начинается с маленьких вещей: смены, перемещения на ногах, поиска баланса сил, затрачиваемых в атаке и обороне. Это очень важно. Я читал, что меня называют «самым готовым к НБА новичком», и я не согласен с этим. Это какая-то чепуха. Ты не можешь быть готовым к этому. Другие скорости, другой уровень игры, другие правила. Нельзя быть готовым, можно лишь адаптироваться, а на это нужно время. Именно над этим я сейчас и работаю».

Фото: Gettyimages.ru/Rebecca Noble; REUTERS/Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports